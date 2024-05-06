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Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года

Цены на комплектующие продолжают расти и оптимальный, народный игровой ПК, стоит гораздо дороже, чем год назад.
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Наверняка многие из читателей уже встречали термин "народный игровой компьютер" и можно отметить несколько критериев, которым должен отвечать ПК, чтобы попасть в эту категорию. Во-первых, он должен справляться со всеми новыми играми, пусть и не на максимальных настройках графики. Ведь отдавать серьезную сумму денег, чтобы принести из магазина новый ПК, который тянет новые игры только на "минималках", а через пару лет и вовсе будет неспособен их запускать — очень нерационально. 

Во-вторых, он должен давать максимальную производительность за минимальную сумму, будучи практичным и собранным с расчетом именно на игры, а не на разгонный потенциал или возможность глобального апгрейда через несколько лет. Ведь такие требования неизменно ведут к увеличению стоимости без прироста производительности. А комплектующие, из которых собирается народный игровой ПК, должны быть актуальными, но не самыми новыми — ведь за новинки, только что появившиеся на рынке, обязательно придется доплатить приличную сумму.

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И наконец, в-третьих, рационально должна быть выбрана и система охлаждения такого ПК — погоня за чрезмерно низкими температурами обязательно ведет к серьезным тратам. И если подсчитать, сколько придется доплатить за топовый кулер процессора, огромный радиатор на цепях питания материнской платы или систему охлаждения видеокарты с кучей теплотрубок, то выяснится, что за эти деньги можно купить комплектующие более высокого уровня производительности, получив заметный прирост в играх, пусть и при более высоких температурах.

И сегодня, руководствуясь этими тремя критериям, мы соберем народный игровой ПК — достаточно быстрый, надежный и при этом стоящий вполне доступную сумму. И способный справиться с новыми игровыми хитами — Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 и Horizon Forbidden West. Комплектующие подберем на маркетплейсе Яндекс Маркет и начнем с процессора.

Процессор

Шестиядерник Ryzen 5 5600 уже давно присутствует на рынке и, несмотря на то, что появились новые, гораздо более быстрые процессоры, по соотношению цены и производительности ему пока нет равных. Его хватает для всех новых игр, в которых он способен обеспечить стабильные 60 и больше FPS вместе с достаточно мощными видеокартами. В плюсы этой модели можно записать и невысокое энергопотребление, на фоне прожорливых новинок Ryzen 5 5600 выглядит очень экономичным и холодным процессором.

Кулер процессора

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Кулера ID-COOLING SE-903-SD V3 хватит для Ryzen 5 5600 с большим запасом и даже несмотря на то, что наша сборка не ориентирована на разгон, с помощью этого кулера можно легко выжать из этого процессора производительность старшей модели — Ryzen 5 5600X.

Материнская плата

За материнскую плату мы немного переплатим, выбрав модель на чипсете AMD B550 с поддержкой шины PCI Express 4.0. Иначе с новыми видеокартами среднего уровня, у которых всего 8 ГБ видеопамяти и всего восемь линий PCI Express для подключения, можно потерять 10-15% FPS в тяжелых играх и получить фризы, которые испортят впечатление от игрового процесса. Это будет Asus PRIME B550M-A, качественная и недорогая модель, у которой есть все, что нужно народному игровому ПК.

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Оперативная память

Последние новинки игр с трудом укладываются в 16 ГБ ОЗУ, а некоторые даже начинают фризить на таком объеме, поэтому в народном игровом ПК весны 2024 года должно стоять 32 ГБ памяти. Тем более, что в нашем случае это будет недорогая DDR4 и переплата за дополнительный объем будет очень небольшая. Зато с таким объемом ОЗУ вы можете не беспокоиться о ее нехватке еще лет пять, как минимум. Оптимальной частотой для Ryzen 5 5600 станет 3600 МГц, а вот гнаться за низкими таймингами не стоит — это обойдется в чувствительную сумму, поэтому мы возьмем модули Team Group DDR4 T-Create Expert, с таймингами 18-22-22-42. 

Видеокарта

Судя по свежей статистике Steam, видеокарты от AMD никак нельзя назвать народными — их доля составляет всего 15.79%. Геймеры привыкли к видеокартам от Nvidia, и готовы даже доплатить за шильдик зеленого цвета. Поэтому в нашем ПК будет стоять GeForce RTX 4060, одна из самых оптимальных "зеленых" моделей по соотношению цены и производительности. В исполнении от компании MSI — MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC.

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SSD-накопитель

Растут системные требования игр и в плане занимаемого объема, и SSD-накопитель на 1 ТБ уже совсем не кажется излишеством в 2024 году, а скорее — минимальным необходимым объемом. Ведь помимо игр, нужно место еще и под Windows и файлы пользователя. В эту сборку отлично впишется KINGSPEC NX-1TB, одна из самых популярных и недорогих моделей с неплохой скоростью.

Блок питания

У нас получается очень экономичный ПК, ведь в играх GeForce RTX 4060 и Ryzen 5 5600 суммарно не превысят порог энергопотребления в 200 ватт. Но брать в такую сборку БП мощностью в 350 ватт не стоит, поскольку найти качественную модель такой небольшой мощности очень сложно, а доплата за дополнительные 100 ватт составит всего несколько сотен рублей. Но и сильно переплачивать за запас мощности не стоит, об этом я недавно рассказывал в блоге Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания. Поэтому оптимальным выбором в народный ПК станет БП мощностью 450 ватт, например — Deepcool PF450, добротный бюджетник с длинными проводами, строгим дизайном и сертификатом энергоэффективности 80 PLUS.

Корпус

Остается подобрать вместительный корпус с хорошей вентиляцией и здесь главное не продешевить, ведь новый ПК должен радовать глаз и выглядеть современно. Поэтому серые страшненькие коробки за 2000 рублей мы сразу отметаем и соберем эту сборку в Powercase MISTRAL Micro T3W CMIMTW-L3, симпатичном корпусе с оригинальной и хорошо продуваемой передней панелью.

Итоги

Народный ПК готов, и он обойдется вам в 81466 рублей с картой Пэй и в 83960 рублей без нее. На первый взгляд, сумма очень внушительная, но таковы реалии цен на электронику 2024 года и сэкономить, не потеряв заметную часть производительности — не получится. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этой сборке, не выходя за рамки ее получившейся стоимости и не теряя в производительности? А еще я рекомендую вам прочить два своих новых блога:

Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году

GeForce RTX 4060, RTX 3060 или RX 7600 - какую видеокарту выбрать для игр в разрешении Full HD

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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Теги

игровой компьютер geforce rtx 4060 ryzen 5 5600 игровая сборка
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