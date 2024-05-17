На днях ко мне обратился знакомый за помощью в сборке игрового ПК, а так как он покупал свой прошлый компьютер еще в 2015 году и с тех пор не интересовался ценами, то "щедро" выделил на него бюджет в 40000 рублей. После краткой лекции о последствиях майнинга, коронавируса COVID-19 и роста стоимости основных валют, которые за последние несколько лет удвоили для нас стоимость игровых ПК, первоначальный бюджет удалось расширить, но всего до 50000 рублей.

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У меня были большие сомнения, удастся ли собрать за эту сумму оптимальный и актуальный игровой ПК, ведь ставить в новый компьютер видеокарту GeForce GTX 1650 или Radeon RX 6500 XT, купленные за 18000 рублей и показывающие производительность старенькой GeForce GTX 1060 — это просто выкидывание денег на ветер. И, даже несмотря на то, что комплектующие для этого ПК выбирались в маркетплейсе Яндекс Маркет, где часто можно найти их по очень низкой цене, эта сборка стала одной из самых сложных за последнее время и я предлагаю вам посмотреть, что у меня получилось.

Процессор

Я долго думал, какой процессор взять в эту сборку — Ryzen 5 5500 или Core i3-12100F, ведь стоят они примерно одинаково, но решающим фактором стало наличие шины PCI Express 4.0, которой лишен шестиядерник от AMD, как и недорогие материнские платы AM4 на чипсете AMD A320 и AMD B450. Это позволит нашей видеокарте работать с полной отдачей, а в играх заметить разницу между этими процессорами без мониторинга не получится. Core i3-12100F имеет четыре ядра и восемь потоков, но за счет большей производительности на ядро, чем у Ryzen 5 5500, в большинстве игр показывает схожие с ним результаты.

Кулер процессора

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Сначала я думал взять в эту сборку простой алюминиевый кулер с радиальным расположением ребер и без теплотрубок, но, увидев ID-Cooling SE-802-SD V3 всего за 563 рубля, не смог устоять и выбрал именно его. Ведь у этой модели есть две теплотрубки и по эффективности отвода тепла она даст фору любому другому бюджетному кулеру за эту сумму. Да и процессор у нас весьма холодный, так что с этим кулером сборка получится довольно тихая.

Материнская плата

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Материнская плата MSI PRO H610M-E DDR4 — одна из самых недорогих моделей на чипсете Intel H610, но, купив ее в свой игровой ПК, вы не заметите никакой разницы с более продвинутыми платами в обычной эксплуатации, играя в игры. У нее стандартный звук Realtek ALC897, как и на многих гораздо более дорогих платах, есть разъем M.2 для современных SSD и гигабитная сетевая карта. А возможностей системы питания вполне хватит для нашего Core i3-12100F, да и более мощный Core i5-12400F сможет в ней работать, если вы захотите сделать апгрейд в будущем. Отсутствие радиаторов на системе питания этой платы компенсируется большим числом фаз, чем обычно используется на платах этой ценовой категории, а учитывая то, что основная часть тепла с VRM уходит в текстолит, то даже с Core i5-12400F не будет критичного нагрева в игровой нагрузке.

Оперативная память

Несмотря на то, что эпоха сборок с 16 ГБ оперативной памяти подходит к концу, брать 32 ГБ в такой бюджетный ПК, как наш, слишком расточительно. Да, придется ужаться и даже закрывать браузер при запуске некоторых игр, но зато получится сэкономить более 4000 рублей, что для нашего бюджета очень чувствительно. Мы возьмем надежные модули G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-16GIS], общим объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18-38. Большей частоты ОЗУ для процессора Core i3-12100F не нужно, так что эти модели подойдут идеально.

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Видеокарта

Ну а главная деталь нашего ПК — видеокарта PowerColor Radeon RX 6600, все еще обеспечивает достаточную производительность в любой новой игре. Пусть и не на самых высоких настройках, но стабильные 60 FPS еще долго будут радовать ваши глаза в новых требовательных играх, которые ожидаются в 2024 году. Radeon RX 6600 имеет достаточный объем видеопамяти в 8 ГБ, а конкурентов от Nvidia в лице GeForce RTX 3050, которые стоят столько же, разрывает в пух и прах в любой игре, обеспечивая преимущество в 20-25%. А в будущем, когда производительности станет не хватать, выручит технология FSR, так что лет на пять этой видеокарты еще хватит.

SSD-накопитель

Если не шиковать и не устанавливать по пять новых игр сразу, то SSD-накопителя объемом 512 ГБ в 2024 году вполне хватит и даже останется место на Windows и прочие файлы, которые есть у любого пользователя ПК. Мы возьмем быструю M.2 модель ADATA XPG Spectrix S40G RGB, которая развивает скорость чтения в 3500 Мбайт/сек, а записи — 2300 Мбайт/сек, что для такой цены очень неплохо. А еще у этого SSD уже установлен радиатор с подсветкой.

Блок питания

Выбирать блоки питания в бюджетные сборки в последние полтора-два года стало очень скучно, ведь выбора то и нет. Во всем виновата компания Deepcool, выпустившая недорогие БП серии PF, которые на голову выше любой модели за такую же цену. Например, я нашел на Яндекс Маркете БП Deepcool PF450 мощностью 450 ватт всего за 2674 рубля, а конкуренты за эту сумму предложат только древние БП со схемотехникой начала нулевых годов, пассивным PFC, без сертификата 80 PLUS и с очень короткими проводами.

Корпус

Корпус AeroCool Cs-107-A-BK-v2 FRGB Black пару дней назад открыл список самых лучших корпусов для игровых ПК в моем блоге Выбираем корпус для игрового ПК в 2024 году — 10 лучших моделей на любой вкус и кошелек, как самый недорогой, но при этом имеющий три вентилятора размером 120 мм и сетчатую переднюю панель. С таким корпусом видеокарта Radeon RX 6600 будет чувствовать себя очень комфортно, как и другие комплектующие, которые в нашей сборке довольно холодные и экономичные. И за столь низкую цену этому корпусу можно простить верхнее расположение блока питания.

Итоги

Итак, сборка готова, и мы лишь чуть-чуть превысили бюджет, хотя можно было бы уложится ровно в 50000 рублей, сэкономив на SSD, взяв модель в формфакторе 2.5" и с интерфейсом SATA. А если посмотреть на остальные комплектующие, то сразу видно, что еще больше экономить, не потеряв производительности в играх, уже не на чем, ведь все цены выбраны по самому низу рынка. Пишите в комментарии, что бы вы поменяли в этом компьютере, не сильно превышая бюджет сборки, но получив большую производительность в играх? А еще я порекомендую вам парочку своих блогов, которые вышли совсем недавно:

8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году

Как я зря потратил 8500 рублей или неудачный апгрейд старого SATA SSD на новый M.2 NVMe SSD

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.



