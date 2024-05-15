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8 видеокарт с худшим соотношением цены и производительности, которые не стоит покупать в 2024 году

Цены на видеокарты весной 2024 года меняются так быстро, что некоторые популярные модели стали совершенно не выгодной покупкой.
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Несмотря на то, что стоимость доллара и евро снизилась и стабилизировалась на позициях, на которых они держались несколько месяцев, цены на комплектующие продолжают понемногу расти. И даже традиционное падение спроса в весенний и летний период в 2024 году пока еще не влияет на цены процессоров и видеокарт. И на этом фоне особенно заметно снижение цен на некоторые модели видеокарт, как и аномальный рост цены других моделей. Все это привело к тому, что некоторые, еще вчера чрезвычайно популярные модели в мае 2024 года уже лучше не покупать, ведь за их стоимость можно найти гораздо более мощные и привлекательные новинки.

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Сегодня мы с вами посмотрим на список из восьми видеокарт, которые не рекомендуются к покупке и выберем для них самые оптимальные альтернативы, что поможет вам сделать правильный выбор и сберечь свои деньги. Примеры стоимости видеокарт возьмем из ассортимента маркетплейса Яндекс Маркет и начнем с самых бюджетных моделей.

GeForce GTX 1650

Несмотря на то, что видеокарта GeForce GTX 1650 занимает второе место по распространенности среди геймеров на основе статистики сервиса Steam, покупать ее весной 2024 года не стоит. Ведь для своей производительности она стоит не просто дорого, а баснословно дорого. А если посмотреть на цены и ассортимент видеокарты на вторичном рынке или на "рефабы" Radeon RX 580, заметно более мощной модели, то желание покупать GeForce GTX 1650 новой, из магазина, отпадает полностью.

Radeon RX 6500 XT

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У модели Radeon RX 6500 XT те же проблемы, что и у GeForce GTX 1650, которые к тому же усугубляются всего четырьмя линиями PCI Express для подключения, из-за которых теряется заметная часть производительности на огромном количестве материнских плат с шиной PCI Express 3.0. Да и 4 ГБ видеопамяти — это катастрофически мало для новых игр в 2024 году, и многие из них не удастся пройти даже на минимальных настройках графики с активированным апскейлингом FSR, который сильно замыливает картинку.

Так что же купить взамен этих видеокарт? Если вы не боитесь рискнуть, то можно взять "рефабы" (refurbished) Radeon RX 580 или Radeon RX 570, которые можно найти всего за 8000-10000 рублей. Ну а если вам нужна бюджетная видеокарта, но обязательно новая и с гарантией, то присмотритесь к Radeon RX 6400. Производительность у нее на уровне GeForce GTX 1650, а вот стоит она заметно дешевле и потратить такую сумму будет уже не так обидно, как ту, что придется отдать за GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT.

GeForce RTX 3050 6 ГБ

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Цены на GeForce RTX 3050 с объемом видеопамяти 6 ГБ идут вниз, но уж слишком сильно Nvidia порезала производительность этой модели, сделав из нее конкурента только лишь для Radeon RX 6500 XT. И даже несмотря на то, что 6 ГБ видеопамяти уже хватает многим новым играм на минимальных настройках графики, слишком слабый видеочип делает GeForce RTX 3050 6 ГБ мало привлекательной моделью, да и разница в цене с гораздо более мощной GeForce RTX 3050 8 ГБ очень мала.

GeForce RTX 3050 8 ГБ

Видеокарта GeForce RTX 3050 8 ГБ тоже заметно подешевела, но рекомендовать ее к покупке в 2024 году можно только тем геймерам, которые категорически не приемлют видеокарты от AMD. Ведь всего за 24000 рублей можно купить Radeon RX6600, которая на 20-25% мощнее модели от Nvidia. И именно эту видеокарту можно рекомендовать, как образец начального уровня производительности, который требуют новые игры.

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Radeon RX 6650 XT

На рынке осталось довольно большое количество не распроданных видеокарт Radeon RX 6650 XT, которые не пользовались большой популярностью, и цена на них довольно неплоха, но в продаже есть гораздо более привлекательные новые модели, которые стоят лишь немногим дороже и про которые я расскажу ниже.

Radeon RX 7600

Но это не Radeon RX 7600, как вы могли подумать, которая выглядит довольно привлекательной покупкой только на первый взгляд. Ведь у этой модели есть серьезный конкурент от Nvidia, который стоит лишь чуть дороже.

GeForce RTX 3060

И замыкает тройку видеокарт среднего уровня, которые не стоит покупать в 2024 году, довольно популярная GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, которая, кстати, лидирует по количеству пользователей Steam, выбравших ее в свои игровые ПК. Но избыточный объем видеопамяти не пригодился этой видеокарте, а там, где он нужен, уже не хватает производительности видеочипа. Ведь вы не будете играть в новую игру на ультра-настройках, но всего с 25 FPS? Поэтому GeForce RTX 3060, как и более Radeon RX 7600 и Radeon RX 6650 XT нельзя рекомендовать к покупке, но главная причина, делающая эти видеокарты невыгодными — это недорогая, мощная, экономичная и довольно новая модель GeForce RTX 4060. Которая, к тому же, способна заметно прибавить производительности за счет технологий DLSS 3.0 и Frame Generation, не сильно портя четкость картинки.

GeForce RTX 4060 Ti

Чтобы подняться на следующую ступеньку производительности, геймерам, предпочитающим продукцию компании Nvidia, придется доплатить 11000 рублей и купить GeForce RTX 4060 Ti, но я бы не советовал это делать. Чип у этой модели достаточно мощный, но вот объем памяти просто смехотворно мал для такой производительности в 2024 году. Да еще в спину GeForce RTX 4060 Ti дышит гораздо более привлекательный конкурент в лице Radeon RX 6700 XT с 12 ГБ видеопамяти. Отстает в играх эта модель от AMD совсем немного, обладая отличным сочетанием цены, производительности и объема видеопамяти.

А немного добавив к той сумме, что просят за GeForce RTX 4060 Ti, можно взять великолепную видеокарту Radeon RX 7700 XT, которая и от нехватки видеопамяти не страдает, и в играх почти достигает уровня гораздо более дорогой GeForce RTX 4070. Но, только если поставить переключатель "RTX" в положение "OFF". Но даже в играх с трассировкой лучей Radeon RX 7700 XT не отстает от GeForce RTX 4060 Ti, и за такую мощь определенно стоит доплатить 7000-10000 рублей в зависимости от исполнения.

Итоги

Как видите, цена может творить чудеса, превращая отличную видеокарту в мало кому интересную модель, а устаревшую и давно списанную со счетов, как Radeon RX 6700 XT — в весьма привлекательную покупку. Пишите в комментарии, а какие еще видеокарты вы бы добавили в этот список? Или наоборот, исключили из него? А еще позвольте порекомендовать вам несколько своих новых блогов: про мой неудачный апгрейд SATA SSD на M.2 NVMe SSD, сравнение возможностей игрового ноутбука и стационарного игрового ПК, собранного за ту же цену, и о причинах, по которым я собираюсь сменить видеокарту GeForce RTX 3060 на Radeon RX 7700 XT.  


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