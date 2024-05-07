Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать

Мониторы с разрешением Full HD или 1080p появились более 15 лет назад и все еще используются большинством геймеров. А новинки с высоким разрешением имеют не только плюсы, но и ряд минусов.
[ ] для раздела Блоги
3
3

реклама

Годом рождения разрешения Full HD, которое составляет 1920×1080 пикселей, можно считать 2007-й, когда его начала использовать корпорация SONY для своих телевизоров и мониторов. С тех пор прошло 17 лет, но даже среди геймеров, той группы пользователей ПК, которые всегда находятся на острие прогресса и первыми пробуют новые технологии, до сих пор преобладают мониторы с разрешением Full HD, о чем говорит статистика сервиса Steam. Их число составляет 58.43% и уменьшается такими медленными темпами, что ждать, когда хотя бы половина геймеров перейдут на мониторы с более высоким разрешением, придется еще много лет. Количество пользователей Steam с мониторами с разрешением 2560x1440 составляет в 2024 году всего 18.90%, а с разрешением 4K или 3840x2160 — всего 3.81%.

реклама



И перед многими пользователями ПК, задумавшими сменить старый монитор на новую модель с более высоким разрешением, встает вопрос — а стоит ли менять проверенное и привычное устройство на новое? Или может быть подождать еще пару лет, когда технологии производства мониторов сделают еще один скачек? Ну а тем геймерам, у которых вышел из строя старый монитор и срочно нужен новый, приходится еще тяжелее, поскольку долго раздумывать над выбором разрешения новинки нет времени.

Свежая статистика Steam

реклама



И сегодня мы с вами разберемся во всех плюсах и минусах мониторов высокого разрешения, что поможет вам сделать выбор — оставаться на старом и привычном Full HD мониторе, или выбрать продвинутую новинку. И да, вы не ослышались — покупка монитора с разрешением QHD и 4K может иметь и минусы, но начнем мы, конечно же, с плюсов.

Высокая четкость картинки

Главный плюс мониторов с разрешением QHD и 4K — высокая плотность пикселей, которая дает четкую и реалистичную картинку в играх. С таким разрешением у изображения гораздо меньше "лесенок", из-за которых мы включаем сглаживание в играх, а особенно качество картинки поражает на 4K мониторах.

Высокая частота развертки

Большинство игровых мониторов сегодня имеют высокую частоту развертки, или, как ее еще называют — герцовку, и сменив старенький монитор с разверткой всего в 60 Гц вы получите не только четкую картинку, но и плавность картинки в играх, которая недостижима на старых мониторах.

Матрицы IPS, VA и OLED

реклама



Если вы до сих пор сидите на мониторе с матрицей TN, то вау-эффект от перехода на новый монитор вам гарантированно обеспечен, ведь матрицы IPS, VA и OLED дают совершенно другие цвета, контрастность и углы обзора, чем старые матрицы TN.

Время отклика

Еще один плюс новых моделей — низкое время отклика матрицы, которое дает картинку без смазов и шлейфов. Но заметят это не все покупатели новинок, ведь старые матрицы TN были довольно быстры, при всех их остальных недостатках.

FreeSync и G-Sync

реклама



Еще в большинстве новых игровых моделей используются технологии FreeSync и G-Sync, которые обеспечивают гладкую картинку без разрывов в большом диапазоне кадровой частоты. Достигается это за счет динамического изменения частоты обновления монитора в зависимости от частоты кадров в игре. С этими технологиями можно забыть о всех минусах обычной вертикальной синхронизации, с помощью которой геймеры борются с разрывами изображения на обычных мониторах старого типа.

Ну а теперь можно поговорить и о минусах, с которыми можно столкнуться после покупки нового монитора с большим разрешением.

Нужна мощная видеокарта

Количество пикселей у разрешения QHD в 1.7 раза превышает количество пикселей на старом добром Full HD и практически на столько же просядет кадровая частота в играх после смены монитора на модель с таким разрешением. Ну а после смены монитора Full HD на 4K нужно быть готовым к четырехкратному падению производительности. Для таких разрешений нужна мощная видеокарта, а ведь даже самая распространенная в Steam GeForce RTX 3060 уже не справляется с новыми играми на максимальных настройках графики даже в разрешении Full HD. И играя на ней, нужно или убавлять настройки качества графики, или активировать апскейлеры DLSS или FSR.

Нагрузка на зрение

Если вы меняете Full HD монитор с диагональю 27" на QHD или 4K той же диагонали, то все шрифты станут гораздо меньше. И если в операционной системе это легко исправить с помощью настроек масштабирования, то вот в некоторых играх придется мирится с ужасно мелкими надписями, от которых сильно устают глаза.

Засветы, неравномерность подсветки и прочие дефекты

Еще одна проблема, которая может испортить всю радость от покупки нового монитора — это некачественная сборка и производственные дефекты, которые встречаются сегодня довольно часто. И пятно на светлом фоне или засветы на черном фоне на новеньком мониторе, за который вы отвалили приличную сумму — это большая проблема. Ведь выявить их в магазине зачастую не получается. А еще немало дискомфорта могут доставить эффекты glow и black crush, которые особенно заметны на некоторых матрицах.

Высокие цены

Если взглянуть на стоимость мониторов на Яндекс Маркете то можно увидеть, что популярные модели с диагональю 23-24" и разрешением Full HD можно приобрести всего за 7500-13500 рублей:

DIGMA DM-MONB2402

Acer Vero RL242YEyiiv

AOC 24G2SAE

А за продвинутые игровые модели с разрешением QHD и диагональю 27" уже придется отдать сумму побольше:

Lime G270 Black

ASRock Phantom Gaming PG27Q15R2A

LG UltraGear 27GR75Q-B

А вот цены на качественные 4K мониторы с диагональю 27" не сильно отличаются от цен моделей с разрешением QHD, видимо, сказывается низкий спрос, ведь пользователей таких мониторов по статистике очень немного:

LG UltraFine 27UL500-W

MSI Modern MD271UL

Hiper ProView SB2701

Итоги

Как видите, выбор монитора в 2024 году — дело очень непростое и покупка может принести как позитивные эмоции, так и разочарование. Поэтому торопиться не стоит и желательно почитать в сети обзоры на те модели, которые отвечают вашим требованиям и финансам. А еще — обзавестись достаточно мощной видеокартой. Пишите в комментарии, а какой монитор используете вы и собираетесь ли менять его на новый, с большим разрешением? А напоследок я порекомендую вам прочитать три моих новых блога: 

Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года

Вы никогда не были богаты, если не использовали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году

Как я выкинул на ветер 5000 рублей или почему не стоит покупать в ПК слишком мощный блок питания 

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

цены монитор выбор критика full hd qhd
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор продукции компании APNX
1
Обзор медиаплеера HIPER Media TV M5 Ultra
5
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 (2024)
3
Обзор робота-пылесоса Neatsvor U1MAX
+
Ретроклокинг: влияние поколений интерфейсов SSD на производительность
37
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
5
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

MWM: Израиль снимает с вооружения системы ПВО Patriot из-за частых проблем с "дружественным огнём"
3
Один из владельцев AMD Ryzen 9 7950X3D обнаружил, что в его образце 192 МБ L3 кэша
7
Майнеры переключились с видеокарт на ASIC, зарабатывая с их помощью сотни тысяч рублей в месяц
5
Через сколько лет нужно менять смартфон, и какие данные не стоит доверять старому телефону
+
FT: Европа опасается роста активности российских диверсантов
9
POCO F3 получил стабильное обновление Xiaomi HyperOS
9
WhatsApp будет ограничивать аккаунты, которые злоупотребляют рассылками
+
Hubble Network заявила об успешной связи Bluetooth-устройств на расстоянии 600 км
3
Steam стал предлагать возврат денег за Helldivers 2 даже после двух часов игры
+
Именитый оверклокер стал жертвой мошенников, купив Core i9-14900K с отсутствующим кристаллом CPU
4
Иран начинает основной этап строительства первого энергоблока АЭС Карун в 2024 году
1
Температура дешевого термоядерного реактора стартапа Zap Energy достигла 37 миллионов градусов
+
VK, Сбер и Яндекс прекращают переговоры по созданию российской ОС
1
Франция представила беспилотник-камикадзе Veloce 330, который развивает скорость 400 км/ч
+
Последние пресс-формы iPhone 16 демонстрируют измененный дизайн зарядного кольца MagSafe
+
Астрономы обнаружили, что на планете WASP-76B идут дожди из расплавленного металла и бывает радуга
+
Россияне-релоканты массово возвращаются на Родину
1
Microsoft запускает Edge 125 с функцией управления памятью
+
В России создан уникальный автокран грузоподъемностью 60 тонн для дорог общего пользования
1
NVIDIA представила обновление NvRTX для Unreal Engine 5 от Epic
+

Популярные статьи

Мифы и реальность окупаемости ветрогенераторов – почему в ЕС рентабельность никого не интересует
23
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
301
Как я получил незабываемые впечатления просто обновив ядро Linux
96
Подсчитываем, во сколько обойдется народный игровой компьютер в мае 2024 года
15
Playstation 4 pro против Xbox series S в 2024 году - что-то пошло не так
15
Вы никогда не были богаты, если не запускали ArtMoney — или зачем я взламываю игры в 2024 году
33
Итоги гоночного уик-энда 4-5 мая
13
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
253
Мое мнение о The Last of Us Part II Remastered (Pushsquare)
3
Left 4 Dead - правильный рецепт изничтожения зомби (краткий обзор игры)
1

Сейчас обсуждают

Cowboy Huggies
10:58
У меня был 3NE, это ад, 60 Гц при 800*600, глаза устают очень быстро, другое дело, когда пересел на 757mb, при 800*600 было 120 Гц, а при 640*480 150 Гц.
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Сергей Иванов
10:54
изобрёл сверхмощный градусник. если на то пошло - сверхчувствительный
НАСА разработало сверхмощный рентгеновский сенсор всего с 36 пикселями
Багровый Фантомас
10:48
Есть официальное разъяснение от интул: "Мы жидко обосрались" Патрик Гелсингер
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
Легенда
10:47
хз мой 7 5700х3д выше 55 ваще не греется. чё за герогазы у вас я хз
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
nukemall
10:46
Смешно хрюкаешь, свидомит свинорылый.
Россия будет рассматривать переданные Киеву истребители F-16 как носителей ядерного оружия — МИД
aleximus777
10:46
Для начала нужно дождаться официального разъяснения интела, которое будет в конце мая. Понятно, что ничего хорошего не скажут, но хоть будет некий ориентир. У меня никаких проблем нет с 13900К, но я н...
Разбираемся, что не так с процессорами Intel Core i9 и почему они стали сбоить
REALpredatoR
10:41
Не увидел ни одного реального фото корпуса. "APNX C1 — это высококачественный корпус" - это вы по рендерам и картинкам с интернета поняли? "размещенными в профессиональной раме из алюминиевого сплава...
Обзор продукции компании APNX
Багровый Фантомас
10:35
Кажется это генасик-анальный-луч.реинкарнировал
Выбираем 5 лучших игровых видеокарт мая 2024г – почему продукции NVIDIA места в списке не нашлось
Шава на Коммунистической
10:35
Самсунь Синкмастер 3NE + S3 Trio 3D 2X достаточно для самых лучших игорей. Всё что выше – для избалованных педерастов с электросамоты.. самокатами и тыквенным латтэ.
Выясняем, стоит ли менять монитор с разрешением Full HD на QHD и 4K в 2024 году или лучше подождать
Waramagedon
10:32
Главное сейчас есть искусственный интеллект пишущий статьи.
Миссия "Пионер 0" - малоизвестная страница в истории космонавтики
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем