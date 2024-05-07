Годом рождения разрешения Full HD, которое составляет 1920×1080 пикселей, можно считать 2007-й, когда его начала использовать корпорация SONY для своих телевизоров и мониторов. С тех пор прошло 17 лет, но даже среди геймеров, той группы пользователей ПК, которые всегда находятся на острие прогресса и первыми пробуют новые технологии, до сих пор преобладают мониторы с разрешением Full HD, о чем говорит статистика сервиса Steam. Их число составляет 58.43% и уменьшается такими медленными темпами, что ждать, когда хотя бы половина геймеров перейдут на мониторы с более высоким разрешением, придется еще много лет. Количество пользователей Steam с мониторами с разрешением 2560x1440 составляет в 2024 году всего 18.90%, а с разрешением 4K или 3840x2160 — всего 3.81%.

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И перед многими пользователями ПК, задумавшими сменить старый монитор на новую модель с более высоким разрешением, встает вопрос — а стоит ли менять проверенное и привычное устройство на новое? Или может быть подождать еще пару лет, когда технологии производства мониторов сделают еще один скачек? Ну а тем геймерам, у которых вышел из строя старый монитор и срочно нужен новый, приходится еще тяжелее, поскольку долго раздумывать над выбором разрешения новинки нет времени.

Свежая статистика Steam

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И сегодня мы с вами разберемся во всех плюсах и минусах мониторов высокого разрешения, что поможет вам сделать выбор — оставаться на старом и привычном Full HD мониторе, или выбрать продвинутую новинку. И да, вы не ослышались — покупка монитора с разрешением QHD и 4K может иметь и минусы, но начнем мы, конечно же, с плюсов.

Высокая четкость картинки

Главный плюс мониторов с разрешением QHD и 4K — высокая плотность пикселей, которая дает четкую и реалистичную картинку в играх. С таким разрешением у изображения гораздо меньше "лесенок", из-за которых мы включаем сглаживание в играх, а особенно качество картинки поражает на 4K мониторах.

Высокая частота развертки

Большинство игровых мониторов сегодня имеют высокую частоту развертки, или, как ее еще называют — герцовку, и сменив старенький монитор с разверткой всего в 60 Гц вы получите не только четкую картинку, но и плавность картинки в играх, которая недостижима на старых мониторах.

Матрицы IPS, VA и OLED

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Если вы до сих пор сидите на мониторе с матрицей TN, то вау-эффект от перехода на новый монитор вам гарантированно обеспечен, ведь матрицы IPS, VA и OLED дают совершенно другие цвета, контрастность и углы обзора, чем старые матрицы TN.

Время отклика

Еще один плюс новых моделей — низкое время отклика матрицы, которое дает картинку без смазов и шлейфов. Но заметят это не все покупатели новинок, ведь старые матрицы TN были довольно быстры, при всех их остальных недостатках.

FreeSync и G-Sync

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Еще в большинстве новых игровых моделей используются технологии FreeSync и G-Sync, которые обеспечивают гладкую картинку без разрывов в большом диапазоне кадровой частоты. Достигается это за счет динамического изменения частоты обновления монитора в зависимости от частоты кадров в игре. С этими технологиями можно забыть о всех минусах обычной вертикальной синхронизации, с помощью которой геймеры борются с разрывами изображения на обычных мониторах старого типа.

Ну а теперь можно поговорить и о минусах, с которыми можно столкнуться после покупки нового монитора с большим разрешением.

Нужна мощная видеокарта

Количество пикселей у разрешения QHD в 1.7 раза превышает количество пикселей на старом добром Full HD и практически на столько же просядет кадровая частота в играх после смены монитора на модель с таким разрешением. Ну а после смены монитора Full HD на 4K нужно быть готовым к четырехкратному падению производительности. Для таких разрешений нужна мощная видеокарта, а ведь даже самая распространенная в Steam GeForce RTX 3060 уже не справляется с новыми играми на максимальных настройках графики даже в разрешении Full HD. И играя на ней, нужно или убавлять настройки качества графики, или активировать апскейлеры DLSS или FSR.

Нагрузка на зрение

Если вы меняете Full HD монитор с диагональю 27" на QHD или 4K той же диагонали, то все шрифты станут гораздо меньше. И если в операционной системе это легко исправить с помощью настроек масштабирования, то вот в некоторых играх придется мирится с ужасно мелкими надписями, от которых сильно устают глаза.

Засветы, неравномерность подсветки и прочие дефекты

Еще одна проблема, которая может испортить всю радость от покупки нового монитора — это некачественная сборка и производственные дефекты, которые встречаются сегодня довольно часто. И пятно на светлом фоне или засветы на черном фоне на новеньком мониторе, за который вы отвалили приличную сумму — это большая проблема. Ведь выявить их в магазине зачастую не получается. А еще немало дискомфорта могут доставить эффекты glow и black crush, которые особенно заметны на некоторых матрицах.

Высокие цены

Если взглянуть на стоимость мониторов на Яндекс Маркете то можно увидеть, что популярные модели с диагональю 23-24" и разрешением Full HD можно приобрести всего за 7500-13500 рублей:

DIGMA DM-MONB2402

Acer Vero RL242YEyiiv

AOC 24G2SAE

А за продвинутые игровые модели с разрешением QHD и диагональю 27" уже придется отдать сумму побольше:

Lime G270 Black

ASRock Phantom Gaming PG27Q15R2A



LG UltraGear 27GR75Q-B

А вот цены на качественные 4K мониторы с диагональю 27" не сильно отличаются от цен моделей с разрешением QHD, видимо, сказывается низкий спрос, ведь пользователей таких мониторов по статистике очень немного:

LG UltraFine 27UL500-W

MSI Modern MD271UL

Hiper ProView SB2701

Итоги

Как видите, выбор монитора в 2024 году — дело очень непростое и покупка может принести как позитивные эмоции, так и разочарование. Поэтому торопиться не стоит и желательно почитать в сети обзоры на те модели, которые отвечают вашим требованиям и финансам. А еще — обзавестись достаточно мощной видеокартой. Пишите в комментарии, а какой монитор используете вы и собираетесь ли менять его на новый, с большим разрешением? А напоследок я порекомендую вам прочитать три моих новых блога:

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