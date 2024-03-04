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Собираем антикризисный игровой компьютер по цене смартфона для геймера с пустыми карманами

Цены на комплектующие в 2024 году продолжают расти и все большее количество геймеров переходит в режим тотальной экономии при покупке компьютера.
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В комментариях под блогами с бюджетными сборками ПК некоторые читатели, особенно из крупных городов, где уровень доходов выше, чем в глубинке, искренне недоумевают — зачем покупать такой дешевый компьютер, ведь можно заработать побольше денег и купить мощный. Если бы этот совет работал в реальной жизни, то доктора в больницах говорили бы нам —  "А зачем вы заболели? Ведь можно не болеть и быть здоровым", а еще, читая такие комментарии, вспоминается замечательный совет людям с депрессией — "просто не грусти".

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Реалии 2024 года таковы, что цены растут не только на компьютерные комплектующие, но на квартплату, продукты и одежду, и в семейном бюджете остается все меньше и меньше денег, которые мы можем потратить на покупку игрового ПК. А если у вас еще и ипотека, а пару детей нужно обеспечить всем необходимым, то даже на бюджетный компьютер придется откладывать месяцами. И сегодня мы попробуем собрать антикризисный игровой ПК в режиме самой жесткой экономии, уложившись в бюджет в 35000 рублей, но который позволит поиграть в Ведьмак 3: Дикая Охота, Atomic Heart, God of War, Horizon: Zero Dawn, Assassin’s Creed Odyssey, Red Dead Redemption 2 и множество других, свежих и довольно требовательных игровых хитов. Комплектующие будем выбирать на Яндекс Маркете, где можно прилично сэкономить.

Процессор

Процессор Core i3-10100F повторяет формулу популярнейшего несколько лет назад игрового Core i7-7700K — четыре быстрых ядра и восемь потоков. Но делает это при заметно меньшем энергопотреблении и очень скромной цене, вряд ли вы найдете Core i7-7700K за такую цену даже на просторах Авито. При этом производительность у них очень схожа и Core i3-10100 отлично справится с большинством игр последних лет. 

Кулер процессора

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Core i3-10100F очень нетребователен к охлаждению, что позволит нам сэкономить на кулере, взяв модель с ребрами радиального типа. Такие кулеры отлично обдувают цепи питания материнской платы, выполняя двойную функцию. Но выбирать стоит модели с вентилятором покрупнее, например — ID-COOLING DK-01T, у которой он диаметром 92 мм, за счет чего кулер может отвести от процессора 95 ватт тепла.


Материнская плата

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Материнские платы LGA 1200 в 2024 году стоят очень дешево, но мне удалось найти на Яндекс Маркете плату с рекордно низкой ценой, которая напомнила о ценах, которые были на комплектующие всего два-три года назад. Это плата MAXSUN Challenger H510M-R на чипсете Intel H510, которая стоит дешевле 4000 рублей, при этом имеет радиатор на цепях питания, слот для M.2 SSD и четыре SATA  порта. Настройки BIOS у этих плат не отличаются разнообразием, но нам ее BIOS потребуется только для того, чтобы включить XMP-профиль памяти, ведь разгон на Core i3-10100F невозможен.

Оперативная память

Еще Core i3-10100F ограничен в частоте поддерживаемой оперативной памяти, которая составляет 2666 МГц, но зато такие модули стоят сегодня очень дешево. А вот на объеме экономить нельзя и необходимым минимумом для новых игр является 16 ГБ, поэтому мы возьмем комплект HyperX Fury HX426C16FB3K2/16 с частотой 2666 МГц и формулой таймингов 16-18-18. Это надежная ОЗУ от известного бренда, которая не преподнесет вам никаких сюрпризов.

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Видеокарта

"Какая же это экономия, если гораздо более мощную Radeon RX 580 можно взять в два раза дешевле?" — наверняка спросят в комментариях опытные пользователи, увидев эту видеокарту. И будут совершенно правы, но уж больно велик риск при покупке видеокарт Radeon RX 580, которые в 99% случаев поучаствовали в майнинге и сколько они еще проживут в игровом ПК, совершено неизвестно. GeForce GTX 1650 же видеокарта намного более холодная и мало интересная майнерам, но способная справится с большинством новых игр на низких настройках. Мы возьмем в этот ПК видеокарту AFOX GeForce GTX 1650 Dual Fan (AF1650-4096D6H1-V4), с двухвентиляторным охлаждением и видеопамятью GDDR6.


SSD-накопитель

На SSD-накопителе мы тоже сэкономим и возьмем модель объемом 256 ГБ. Windows и пара современных игр на него уместится, а если объема станет не хватать, в будущем можно будет поставить в эту сборку более вместительный и быстрый M.2 SSD, для которого остается свободный разъем на плате. Мы возьмем SmartBuy Splash объемом 256 ГБ, который от большинства бюджетных моделей отличается довольно высокой и устойчивой скоростью записи почти на всем объеме.


Блок питания

Наш ПК получается очень экономичным и в играх будет потреблять не более 150 ватт, поэтому с ним справится практически любой бюджетный блок питания. Но мы возьмем добротный БП Hiper HPT-450 с сертификатом 80 PLUS, который может отдать по линии 12В 408 ватт мощности, чего нам хватит более, чем с двукратным запасом. За счет этого блока питания будет нагреваться гораздо меньше, конденсаторы в нем проживут дольше, а еще он будет заметно тише работать. В этом весь секрет того, почему в старые добрые времена в наших ПК годами работали бюджетные блоки питания без всяких новомодных фишек типа DC-DC преобразователей, синхронных выпрямителей и японских конденсаторов. Просто "железо" в те годы было гораздо более экономичнее и БП работали вполсилы.


Корпус

В режиме настолько жесткой экономии, как у нас, и при таком холодном и экономичном "железе" вполне можно было бы обойтись стареньким корпусом, купленным на Авито за пару сотен рублей, но такие корпуса не дают ощущения новизны и не годятся, если вы собираете ПК в подарок. И если вы покупаете игровой ПК для ребенка, лучше потратить несколько лишних сотен рублей на корпус, пусть даже очень бюджетный, но выглядящий современно. Мы возьмем корпус Ginzzu B350, который стоит всего 1230 рублей, но выглядит симпатично и даже имеет крупную зону с подсветкой.

То, что блок питания у этой модели расположен сверху, для наших комплектующих не играет никакой роли, ведь 150 ватт энергопотребления по современным меркам — это ерунда. А вот попасть в ситуацию, когда провода блока питания не дотягиваются до разъемов на материнской плате можно запросто при покупке бюджетного БП и корпуса с его нижним расположением.

Итоги

Итак, сборка готова и ее цена на Яндекс Маркете составила всего 32845 рублей с картой Пэй. Нам удалось отлично сэкономить на материнской плате, ведь даже бюджетные модели LGA 1200 в крупных магазинах стоят около 6000 рублей. У нас получился тихий и экономичный ПК, который отрабатывает каждую вложенную копейку, и который можно будет проапгрейдить в будущем, установив шестиядерный процессор Core i5-10400F и видеокарту уровня GeForce RTX 4060.

Пишите в комментарии, можно ли сделать эту сборку еще дешевле без потери производительности?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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