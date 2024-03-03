Если вы купили новый компьютер в марте 2024 года, меняете в нем SSD-накопитель или просто решили переустановить Windows, то наверняка перед вами встает вопрос — какую ОС устанавливать? Windows 10, которой скоро уже исполняется девять лет, или новую Windows 11, вышедшую почти два с половиной года назад? И это очень непростой вопрос, ведь многие пользователи ПК и геймеры не спешат переходить на Windows 11, что становится ясно, если посмотреть на статистику операционных систем.

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Сервис StatCounter, собирающий данные об операционных системах на основе анализа веб-трафика, рисует очень неутешительные данные для новой ОС от Microsoft. Windows 11 установлена всего на 28% компьютеров, а Windows 10 все еще сохраняет внушительную долю в 67%. Интересно, что популярная в прошлом ОС Windows 7 уже практически не встречается на десктопах — ее доля составляет всего 3%. А ведь совсем недавно в комментариях под блогами о выборе между Windows 7 и Windows 10 развивались нешуточные словесные баталии на несколько сотен сообщений.

Сервис StatCounter анализирует огромную массу ПК, среди которых и есть офисные, и устаревшие домашние, на которых просто выходят в сеть, смотрят YouTube и фильмы. Но нас, конечно же, гораздо больше интересует то, как дело с выбором Windows происходит среди геймеров. И здесь уже совсем другой расклад сил. Если посмотреть на статистику игрового сервиса Steam, то видно, что доля Windows 11 на игровых ПК гораздо выше, чем в отчетах StatCounter и достигает 43%. Интересно и то, что за последний месяц она упала сразу на 2.5%. А Windows 10 лидирует с не очень небольшим отрывом — эту операционную систему выбирает 55% пользователей Steam.

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Такой разброс доли ОС среди обычных и игровых десктопов неудивителен, ведь системные требования Windows 11 чрезвычайно высоки и отрезали от нее огромный парк компьютеров, которые до сих пор прекрасно справляются с серфингом интернета, простой работой и мультимедийными функциями. Даже в 2024 году для этого вполне хватает старого четырехпоточного процессора, например, Core i3-2100 или AMD FX-4300 с четырьмя гигабайтами оперативной памяти. Windows 11 версии 23H2 требует процессоры Ryzen 5 2600 или Core i3-8100 и выше, с поддержкой современных инструкций и модулем TPM, а наличие SSD стало крайне необходимым, хотя и не указывается явно в системных требованиях. Но бюджетные SSD сегодня стоят так дешево, что пользователей, желающих устанавливать Windows на HDD и терпеть жуткие тормоза уже практически нет.

Например, универсальные SATA SSD формфактора 2.5" объемом 256 ГБ, которые подойдут практически в любой старый ПК или ноутбук, можно найти на Яндекс Маркете дешевле 1500 рублей. Это популярные SmartBuy Splash, Patriot P210 и Netac SA500.

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Конечно, можно обойти системные требования Windows 11 и установить ее на более древний ПК, но этим будут заниматься только энтузиасты, а простой пользователь на не поддерживаемом компьютере даже не увидит предложение от Microsoft об обновлении на новую ОС.

И такое положение дел стало огромной проблемой для самой корпорации Microsoft, из-за которой отложили выпуск новой ОС Windows 12, который планировался на лето 2024 года. Ведь в таком случае Microsoft придется поддерживать обновлениями сразу три версии Windows — 10, 11 и 12. И что делать с огромным парком ПК, на которых установлена Windows 10, срок поддержки которой заканчивается 14 октября 2025 года? До этого часа X остается всего полтора года, но что, по мнению Microsoft, будут делать все эти сотни миллионов пользователей? Побегут в магазин за новым ПК или ноутбуком, который удовлетворяет требованиям Windows 11 и Windows 12, которая уже наверняка выйдет к этому времени? А старый, еще вполне рабочий и справляющийся со своими задачами ПК выкинут на помойку? Этой проблемой даже заинтересовались экологические организации.

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Столь высокими системными требованиями новой ОС Microsoft создала огромную проблему и себе и массе пользователей, и как они будут выбираться из нее, совершенно непонятно. Linux они точно не будут устанавливать, ведь доля пользователей этой ОС уже много лет держится на очень низкой отметке. По статистике сервиса StatCounter, в феврале 2024 года только 1.5% ПК работают под разными версиями Linux.

Еще одна проблема с Windows 11, из-за которой эту ОС не спешат устанавливать многие геймеры — проблемы с обновлениями. Не проходит и месяца, как появляется масса новостей про то, как очередное обновление Windows 11 вызывает множество проблем, например, февральское обновление сломало Проводник и Панель задач.

Еще одна часть пользователей так и не смогла смириться с сильно упрощенным интерфейсом Windows 11, видимо провал Windows 8 с интерфейсом, заточенным под сенсорные экраны, доля которых среди десктопов просто ничтожна, ничему не научил Microsoft. Но главная причина того, что столь много геймеров остаются на Windows 10 в 2024 году, это то, что большая часть нового "железа" прекрасно работает под Windows 10 версии 22H2, а новые игры тоже вполне удовлетворяются этой версией Windows.

Такого радикального нововведения, каким стал DirectX 12 для Windows 10, в Windows 11 нет, и если вы не обладатель нового процессора от Intel с малыми E-ядрами, для которых в Windows 11 есть технология Thread Director — аппаратный планировщик, который распределяет процессы по потокам, то можно вполне обойтись старой доброй Windows 10.

Что касается Windows 10, то информационный фон вокруг этой ОС заметно утих, крупных обновлений функций не выходит, последнее большое обновление, версии 22H2, вышло почти полтора года назад. И после того, как креативный отдел Microsoft перестал пичкать Windows 10 новыми функциями, проблем с ее обновлениями стало гораздо меньше. Она просто работает и ее не замечаешь, как это и должно быть с операционными системами. Но в октябре 2025 года пользователям Windows 10 версии 22H2 придется сделать выбор — обновляться до Windows 11, или сидеть на ОС без обновлений безопасности.

Но есть и третий вариант, который доступен пользователям, установившим Windows 10 в редакции LTSC. Эта версия, которая сегодня имеет актуальный номер 21H2, продержится дольше, до 2027 года, и пока не имеет проблем с запуском игр из-за устаревшего ядра, как например, LTSC версии 1809. В ней нет магазина Microsoft Store, но интегрировать его довольно просто и Windows 10 LTSC становится в 2024 году отличным выбором для геймеров, которые ценят стабильность операционной системы.

Что интересно, поддержка более старой Windows 10 Enterprise LTSC 2019 продлится еще дольше, аж до 2029 года, так что геймерам, которые смогут смирится с тем, что несколько игр не запустятся на ней из-за старой версии ядра, можно спокойно пользоваться ею еще почти пять лет. Да и для обычного мультимедийного или рабочего ПК эта версия станет отличным выбором. Конечно, при использовании версий Windows LTSC встает вопрос легальности их приобретения, но этот вопрос мало волновал домашних пользователей и раньше, а после того, как Microsoft ушла из России, даже самые ярые сторонники легального софта не хотят поддерживать эту корпорацию рублем.

Пишите в комментарии, а какая Windows установлена на вашем ПК? И я уже чувствую, что сторонники Windows 11 напишут, что этот блог предвзятый и субъективный, но в этом как раз и заключается прелесть блогов Overclockers.ru где можно высказать любое мнение. Ведь на фоне тысяч рекламных статеек типа "50 новых фишкек Windows 11" с маркетологической шелухой мнение автора, недовольного современными ОС, гаджетами или комплектующими и подмечающим все их недостатки, становится особенно ценным.

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