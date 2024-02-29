Количество конфигураций компьютеров, которое меня просили подобрать родственники, друзья и знакомые, уже перевалило за несколько десятков и в требованиях к ПК обычно главенствуют производительность и цена. В более редких случаях — размер и цвет корпуса, наличие подсветки, предпочтения заказчика в выборе производителя комплектующих, как оказалось, многие боятся брать видеокарты и процессоры от AMD и корни этих страхов берут начало со времен Athlon XP. И совсем редко просят собрать тихий ПК, обычные пользователи в массе своей думают, что умеренный шум вентиляторов неизбежен и просто никогда не работали и не играли на по-настоящему тихих компьютерах.

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Но на днях мне попался заказчик, который удивил меня, потребовав в качестве основной характеристики игрового ПК не только низкий уровень шума, но еще и максимально низкое энергопотребление. Обычно мы почти не обращаем внимания на этот параметр, ведь игровые видеокарты, которые потребляют 200 ватт и больше стали нормой. И мало кто думает о том лишнем электричестве, которое съест обычный бюджетный блок питания по сравнению с дорогими моделями с сертификатом 80 PLUS Gold и выше.

Но заказчик живет в сельской местности, занимается фермерством, и у него нередки перебои с электричеством. И в доме стоит мощный источник бесперебойного питания, а еще есть несколько солнечных панелей на крыше. В таких условиях гораздо лучше подошел бы игровой ноутбук, но к ним он относится скептически, предпочитая классический десктоп, а из требований к игровой производительности главными были возможность поиграть в Red Dead Redemption 2, Horizon Zero Dawn, Ведьмак 3: Дикая Охота, Baldur’s Gate III и Assassin'S Creed Valhalla.

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Еще одним важным требованием стала цена, на ПК было выделено всего 60000 рублей. Довольно серьезные требования для тихого энергоэффективного ПК, почти как в меме про "быстро, дешево, качественно", где можно выбрать только два пункта из трех. Но мне удалось подобрать оптимальную конфигурацию для такой сложной сборки в маркетплейсе Яндекс Маркет и сегодня я представляю ее на ваш суд.

Процессор

Еще одним из требований заказчика стало использование процессора от Intel, а видеокарты — Nvidia, поэтому в эту, довольно бюджетную сборку, подходит лишь одна модель процессора. Это четырехъядерный Core i3-12100F, экономичный и шустрый, способный справится со всеми новыми играми, и при этом стоящий на уровне своего шестиядерного конкурента — Ryzen 5 5500.

Кулер процессора





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Core i3-12100F даже в тяжелых рабочих задачах типа рендеринга в Blender потребляет менее 60 ватт, поэтому даже с компактным кулером можно будет создать тихий ПК. Главное — взять кулер с запасом, например, как ID-Cooling SE-903-SD V3 с тремя теплотрубками и вентилятором 92 мм. Он сможет охладить Core i3-12100F даже на минимальных оборотах вентилятора.



Материнская плата

С таким экономичным процессором, как Core i3-12100F, можно было бы обойтись самой дешевой материнской платой LGA 1700, без радиаторов на системе питания. Но наш ПК будет тихим, а это значит, что корпусные вентиляторы будут вращаться на низких оборотах и потока воздуха может не хватить для отвода тепла от VRM платы. Поэтому было решено немного переплатить и взять модель с радиатором на цепях питания — Asus PRIME B660M-K D4. Это бюджетная модель на чипсете Intel B660 с парой разъемов M.2, неплохим звуком и достаточным количеством портов USB. Все, что нужно бюджетному игровому ПК — у нее есть.

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Оперативная память

Разгона оперативной памяти у нас не предвидится, поэтому мы возьмем недорогой комплект ОЗУ объемом 16 ГБ с частотой 3200 МГц — ADATA GAMMIX D45 Black Gaming Memory AX4U32008G16A-DCBKD45. Эта ОЗУ одна из самых популярных моделей на Яндекс Маркете, ведь стоит она недорого, имеет радиаторы и тайминг CL, равный 16.



Видеокарта

Думаю, многие из читателей помнят видеокарты Palit серии KalmX с пассивным охлаждением, в таком исполнении выходили GeForce GTX 1650 и GeForce GTX 1050 Ti. И вот наконец-то для любителей бесшумных видеокарт появилась и современная модель — Palit GeForce RTX 3050 KalmX, на базе версии GeForce RTX 3050 с 6 ГБ видеопамяти. Энергопотребление у нее всего 70 ватт и с охлаждением справляется пассивный радиатор с парой теплотрубок, а если в корпусе поблизости есть вентилятор, даже с очень невысокими оборотами, то температуры видеокарты будут весьма небольшими. Кстати, у этой модели есть видеовыход DVI, что стало редкостью в наше время, а жаль, ведь производители явно перебарщивают с количеством видеовыходов DisplayPort на современных видеокартах.

SSD-накопитель

SSD-накопитель в этой сборке будет с оптимальным объемом в 1 ТБ, надежный, недорогой и достаточно быстрый — ADATA ALEG-800-1000GCS. Скорость чтения у этой модели достигает 3500 МБ/с, записи — 2200 МБ/с, а параметр TBW равен 600 ТБ.

Блок питания

Блок питания в нашей сборке должен быть с сертификатом 80 PLUS Gold и выше, но для того, чтобы он работал с максимальной энергоэффективностью, которая достигается при загрузке примерно в 50%, мощность у него должна быть невысокой. В идеале подошел бы блок питания с пассивным охлаждением на 350-400 ватт, но такие модели не вписываются в бюджет, поэтому мы возьмем БП Chieftec CORE BBS-500S мощностью 500 ватт с сертификатом 80 PLUS Gold. Это модель построена на современной платформе производства CWT с синхронным выпрямителем для канала +12VDC и независимыми импульсными преобразователями для линий +3.3 и +5VDC. А главное — этот БП очень тих при нагрузке до 300 ватт, а наша сборка будет потреблять даже менее 200 ватт.



Корпус

Осталось выбрать недорогой, компактный и симпатичный корпус с тремя предустановленными вентиляторами, ведь мы подошли уже к границе бюджета. И такая модель нашлась — это Aerocool Hexform-G-BK-v2, с отличной продуваемостью, которая потребуется для видеокарты с пассивным охлаждением. Для нашей сборки будет достаточно минимальных оборотов вентиляторов диаметром 12 см, а перфорированная передняя панель корпуса не мешает проходить воздуху. Вентиляторы у этой модели подключаются к разъемам molex на блоке питания, поэтому для получения минимальных оборотов мы их подключим через специальный переходник с 12 на 5 В. А опытные пользователи ПК легко делают такое подключение вентиляторов своими руками за пять минут — для этого достаточно переставить пару проводов в разъеме molex.



Итоги

Итак, компактная, тихая и энергоэффективная сборка готова, и она обойдется в Яндекс Маркете в 57969 рублей с картой Пэй или в 59109 рублей без нее. В играх она будет потреблять менее 180 ватт, а это уже близко к энергоэффективности игровых ноутбуков.

Пишите в комментарии, а для вас важны энергоэффективность и энергопотребление игрового компьютера?

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