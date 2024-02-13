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Собираем производительный игровой ПК, который справится с играми 2024 года в разрешении QHD

Новые игры сильно подняли планку требований к видеокарте и процессору, но сегодня мы попробуем собрать мощный ПК, не перешагивая планку адекватной стоимости.
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Собирая современный игровой ПК, очень легко почувствовать грань, отделяющую просто мощное «железо» от высокопроизводительного, переход за которую потребует от вас добавить солидную сумму к стоимости компьютера. Ведь мощная видеокарта будет недогружена даже с быстрыми восьмиядерниками прошлых поколений, и для нее желательно выбрать современный процессор AM5 или LGA 1700. А быстрые процессоры от Intel, даже с шестью производительными ядрами, Core i5-13600K или Core i5-14600K, потребуют установки дорогой жидкостной системы охлаждения, которая в свою очередь, повлечет за собой траты на просторный корпус. 

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Да и материнская плата, которая справится с их питанием без перегрева, обойдется в половину стоимости недорогого игрового ПК. А вот производительность в играх при этом вырастет не так заметно, и сегодня мы с вами попробуем собрать такой компьютер, который справится со всеми новыми играми в разрешении QHD и при этом его комплектующие не перешагнут эту тонкую грань. Эта сборка не должна превысить границы психологической отметки стоимости в 150000 рублей, но возможно ли это с ценами 2024 года?

Сейчас проверим, и если это удастся, то позволит получить максимум производительности за минимальную стоимость. Но при этом важно не особо увлекаться экономией и не потерять в качестве и надежности ПК. За комплектующими сегодня отправимся в магазин Регард и начнем с процессора.

Процессор

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Шести ядер пока хватает для большинства игр, особенно если это быстрые ядра, как у процессора Ryzen 5 7600 для платформы AM5. По производительности он совсем немного, считанные проценты уступает топовым шестиядерникам от Intel, при этом оставаясь почти в два раза экономичнее, а это позволит обойтись недорогой материнской платой и кулером.

Кулер процессора

Без разгона энергопотребление Ryzen 5 7600 не превысит 100 ватт в самых тяжелых рабочих задачах, поэтому нам вполне хватит обычной башни с четырьмя теплотрубками, например, ID-COOLING SE-214-XT RING. Этот кулер может отвести от процессора 180 ватт тепла, но в случае с процессорами AM5 возможности системы охлаждения упираются в их слишком толстую теплораспределительную крышку. И в этом случае технологию прямого контакта, массово применяющуюся в бюджетных кулерах, можно считать плюсом.

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Материнская плата

Для процессора Ryzen 5 7600 вполне хватит и бюджетной материнской платы на чипсете AMD A620 — ASUS PRIME A620M-A-CSM. Все что нужно игровому ПК в 2024 году у нее есть: пара слотов M.2, USB Type-C, разъемы для подключения подсветки и четыре слота DDR5, которые позволят в будущем удвоить объем оперативной памяти без лишних хлопот. Система питания частично прикрыта радиатором, а единственное, в чем чувствуется бюджетность платы — небольшое количество разъемов для вентиляторов.

Оперативная память

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В мощных игровых компьютерах лишь недавно стал стандартом объем ОЗУ в 32 ГБ, а это значит, что в ближайшие лет пять этого объема будет хватать для всех новых игр. Цены на память DDR5 уже не так сильно бьют по бюджету и можно не экономить и присматриваться к быстрым модулям с низкими таймингами, например, G.Skill Ripjaws S5. Частота этой памяти составляет 5600 МГц, а формула таймингов — 36-36-26-89, чего для процессора Ryzen 5 7600 будет более, чем достаточно.

Видеокарта

Главная деталь нашего игрового ПК, которая будет стоить почти половину всего бюджета — видеокарта. И для игр в разрешении QHD (2560×1440 пикселей) такие траты на видеокарту вполне оправданы, ведь популярные и недорогие модели — GeForce RTX 4060, Radeon RX 7600 и даже GeForce RTX 4060 Ti, которые справляются с новыми играми в разрешении Full HD, сразу сдуваются при его повышении. А если еще и включить трассировку лучей, то даже на более мощных моделях в играх Alan Wake 2 или Cyberpunk 2077: Phantom Liberty придется задействовать функцию DLSS.

Выбирая мощную видеокарту для игр в разрешении QHD можно заметить, что разрыв в стоимости между GeForce RTX 4060 Ti и следующей моделью в линейке Nvidia, GeForce RTX 4070, составляет почти 20000 рублей. Это именно та грань, про которую я писал в начале блога и нам придется ее перешагнуть в этой сборке. Но лучше добавить еще 3000 рублей и сделать еще один шажок в сторону увеличения производительности, взяв заметно более мощную GeForce RTX 4070 SUPER. Эта новая модель, несмотря на солидный прирост производительности, осталась в рамках среднего уровня энергопотребления и ее TGP равен 220 ваттам, поэтому гнаться за вариантами с мощной системой охлаждения не обязательно. Хватит и недорогого исполнения, как у видеокарты Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual, которую мы и возьмем в эту сборку.

SSD-накопитель

Новые игры стали требовать не только мощную видеокарту и процессор, но и емкий SSD-накопитель и в такой мощный ПК, как наш стоит смотреть в сторону моделей объемом 2 ТБ. Тем более, что разницу в скорости дорогого и бюджетного M.2 SSD практически невозможно заметить в играх, а вот разница в объеме чувствуется сразу. Но сильно экономить мы не будем и возьмем качественную модель, ADATA Legend 850 (ALEG-850-2TCS), которая развивает скорость чтения в 5000 МБ/сек, а записи — 4500 МБ/сек. А ресурс перезаписи этой модели составляет огромную цифру в 2000 ТБ.

Блок питания

Подбирая модель блока питания в эту сборку, я по привычке положил в корзину качественную модель от Chieftec, но только потом вспомнил о разъеме 12VHPWR, который используют современные GeForce RTX. В эту ловушку попадаются многие сборщики ПК и об этом стоит помнить и выбирать модели БП с коннектором 12VHPWR, чтобы не возиться с переходниками питания и получить красивый внутренний вид сборки.

Поэтому мы возьмем сегодня БП DeepCool PL750D мощностью 750 ватт, ведь именно такую мощность требует GeForce RTX 4070 SUPER от Palit. Учитывая невысокое потребление процессора, это будет несколько избыточно, но в таком режиме блок питания может работать тише и меньше нагреваться. DeepCool PL750D имеет сертификат 80 PLUS Bronze, вентилятор на гидроподшипнике и длинные мягкие провода, которые, правда, не отстегиваются.

Корпус

Но блоки питания с не модульными проводами перестали быть проблемой после массового распространения корпусов с кожухами над блоком питания, как у DeepCool MATREXX 55 MESH Black. Это недорогой, просторный корпус с отличной продуваемостью и строгим дизайном, но есть у него один минус — отсутствие предустановленных вентиляторов.

Вентиляторы в корпус

Но этот минус можно превратить в плюс, ведь это дает вам возможность выбрать более тихие вентиляторы без подсветки, если она вам не нужна. Именно это мы и сделаем, взяв четыре штуки очень недорогих и тихих GlacialTech GT ICE 14 диаметром 14 см на переднюю и верхнюю панель, и еще один вентилятор, диаметром 12 см, GlacialTech GT ICE 12, на заднюю панель корпуса. То, что на материнской плате есть всего два разъема для корпусных вентиляторов, не станет проблемой, ведь эти модели имеют дополнительный разъем molex и их можно подключить прямо к блоку питания.

Итоги

Итак, наш ПК готов и, несмотря на то, что он легко справится с новыми играми в разрешении QHD, его стоимость не превысила психологическую отметку в 150000 рублей. Пишите в комментарии, чтобы вы поменяли в этой сборке, не теряя в ее производительности?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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