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10 видеокарт с лучшим соотношением цены и производительности, которые стоит покупать в 2024 году

Ситуация на рынке комплектующих быстро меняется — вышли новые модели от AMD и NVIDIA, цены на бюджетные модели растут, а вот на "середнячков" наоборот, падают.
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Наверняка почти все геймеры, выбирающие себе новую видеокарту, читали блоги со списком моделей, начинающихся с GeForce GTX 1650 и Radeon RX 6500 XT. Так вот, про эти модели в 2024 году можно забыть, ведь новая GeForce GTX 1650 стоит почти 19000 рублей, а Radeon RX 6500 XT уже перевалила в цене за 21000 рублей. Покупать бюджетные видеокарты такого уровня производительности сегодня новыми — это просто выбрасывать деньги на ветер, ведь они уже совершенно не тянут новые игры 2023 и 2024 года даже на минимальных настройках, а на вторичном рынке стоят практически в два раза дешевле. Именно там, на Авито, вам стоит поискать подобные видеокарты, которые станут отличным выбором для бюджетного ПК, на котором играют в не самые требовательные игры.

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Если же вам нужна новая видеокарта с гарантией, которая справится с современными играми, пусть даже на средних и низких настройках графики с включением функций DLSS и AMD FSR нужно приготовится отдать, как минимум, 25000 рублей и выбирать модели с 8 ГБ видеопамяти. Сегодня мы с вами посмотрим на десяток самых актуальных моделей видеокарт, которые имеют лучшее соотношение цены и производительности, от бюджетных, и почти до самых топовых. Цены на видеокарты в 2024 году примерно одинаковые во всех крупных торговых сетях, а мы сегодня для примера возьмем цены магазина Регард. А начнем с самых бюджетных моделей, которые, тем не менее, справятся с Cyberpunk 2077 и даже со Starfield.

GeForce RTX 3050

Не все геймеры готовы покупать видеокарты от AMD, даже несмотря на их лучшее соотношение цены и производительности по сравнению с моделями от NVIDIA. Об этом говорит и статистика, большинство геймеров в Steam проголосовали рублем, долларом и юанем за видеокарту GeForce. И из моделей от NVIDIA сегодня минимально приемлемую производительность в новых играх показывает GeForce RTX 3050. Это компактная и холодная карта, видеопамяти у нее 8 ГБ, что для ее уровня производительности просто отлично, а DLSS очень хорошо может поднять FPS, мыля картинку заметно меньше, чем AMD FSR.

Radeon RX 6600

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Radeon RX 6600 стоит всего на тысячу рублей дороже GeForce RTX 3050, но обеспечивает в среднем на 25% больший FPS в играх. А вот про трассировку лучей можно забыть, что на GeForce RTX 3050, что на Radeon RX 6600 — эти модели слишком слабы для ее задействования. На производительность этих моделей, а заодно Intel Arc A580 и Intel Arc A750 в новых играх можно посмотреть в свежем видео от i2HARD.

 

Radeon RX 7600

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Видеокарта Radeon RX 7600 стала отличной преемницей Radeon RX 6600, обгоняя в играх Radeon RX 6600 XT и даже более дорогие GeForce RTX 3060. Но только в играх без трассировки лучей, хотя даже с такой производительностью замахиваться на ray tracing эффекты в играх не стоит, лучше получить больший FPS и четкую картинку без задействования технологий апскейлинга.

GeForce RTX 4060

У GeForce RTX 4060 целых три козыря — функции DLSS 3, Frame Generation и низкое энергопотребление, которое делает ее отличным выбором в игровые ПК среднего уровня. Но, будем честны, называться эта видеокарта должна была GeForce RTX 4050, уж слишком небольшая у нее прибавка по сравнению с GeForce RTX 3060 в "сырой" производительности. Но, за счет цены выбор между этими моделями однозначно стоит делать в пользу новинки.

Radeon RX 6750 XT

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В продаже все еще можно найти Radeon RX 6750 XT по весьма вкусной цене, даже дешевле GeForce RTX 4060 Ti. При этом у модели от AMD больше памяти, подключенной более по широкой шине, благодаря чему в некоторых играх уже можно замахнуться на разрешение 2560х1440. И даже на фоне гораздо более дорогой GeForce RTX 4060 Ti с 16 ГБ видеопамяти Radeon RX 6750 XT выглядит серьезным конкурентом, часто обгоняя ее в требовательных играх.


GeForce RTX 4060 Ti

GeForce RTX 4060 Ti стоит выбирать только в том случае, если вам важна трассировка лучей в играх, и вы играете в разрешении Full HD, уж больно сильно режет ее производительность шина памяти шириной всего в 128 бит. Но, тем не менее, GeForce RTX 4060 Ti в среднем быстрее предшественницы — GeForce RTX 3060 Ti, даже в разрешении 2560х1440 на 4%, а еще ее производительность отлично поднимает функция Frame Generation.

Radeon RX 7700 XT

С Radeon RX 7700 XT начинается та производительность в играх, которая нужна для мониторов с разрешением 2560х1440 и в играх без включения трассировки лучей эта модель всего на 4-5% отстает от GeForce RTX 4070, за которую придется доплатить почти 15000 рублей. Стоит ли трассировка лучей и шильдик "RTX" на боку такой доплаты — решать только вам. Но в этом поколении AMD заметно подтянули производительность в трассированных играх и Radeon RX 7700 XT показывает в них результаты на уровне GeForce RTX 4060 Ti.

Radeon RX 7800 XT

Еще одна новинка от AMD — Radeon RX 7800 XT, не оставляет шансов более дорогой GeForce RTX 4070 в большинстве игр, в среднем обгоняя ее на 18% в разрешении 2560х1440. А еще в ее плюсы стоит записать объем видеопамяти, на который AMD не поскупились, установив целых 16 ГБ, что кажется в 2024 оптимальным объемом для столь мощной модели, которого хватит еще очень и очень надолго. А в играх с трассировкой лучей в разрешении QHD Radeon RX 7800 XT обгоняет GeForce RTX 4060 Ti на целых 20%.

GeForce RTX 4070

Казалось бы, видеокарты GeForce RTX 4000 разгромлены в пух и прах новыми Radeon RX 7700 XT и Radeon RX 7800 XT, но статистика продаж говорит о обратном. Геймеры будут продолжать покупать привычные модели зеленого лагеря из-за силы привычки, более стабильных драйверов, а разницу в производительности нивелирует функция Frame Generation, которая отлично поднимает FPS. Из всей линейки 4000-х видеокарт NVIDIA и в 2024 году по соотношению цены, производительности, энергопотребления и объема видеопамяти отлично смотрится GeForce RTX 4070, которая будет актуальна в играх еще очень долго.

GeForce RTX 4070 Super

Но, если у вас в кармане есть лишние 4000 рублей, обратите внимание на новинку — GeForce RTX 4070 Super, которая обеспечивает прирост в играх по сравнению с GeForce RTX 4070 на 10-15%, при этом в плане энергопотребления прибавила совсем немного, с 200 до 220 ватт.

Итоги

Вот такой расклад на рынке видеокарт сложился в начале 2024 года и, если вы не опасаетесь видеокарт AMD, выбор моделей очень широкий. Что качается более мощных моделей, GeForce RTX 4070 Ti, Radeon RX 7900 XTX и GeForce RTX 4080, то очень высокая цена делает их выбором узкого круга богатых геймеров, о чем говорит и статистика продаж. Пишите в комментарии, готовы ли вы покупать видеокарты из этого блога в 2024 году по таким ценам?

Все блоги автора Zystax о компьютерах, играх и Windows. 

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