Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Чипсет Intel H410 — получаем прирост производительности до 14% от настройки таймингов DDR4

[ ] для раздела Блоги
+
2080 MSI Gaming за копейки по промокоду MGA
Слив 2070 Super по промокоду MSIGAMING
2080 Ti гораздо дешевле чем везде - вводи промокод MGA
МЕГАцена на RTX 2080 по промокоду MGA в Ситилинке
2080 Ti c двойной скидкой дешевле чем везде
Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В блоге "5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD" я писал о приобретении ПК на основе процессора Core i3-10100, материнской платы ASROCK H410M-HDV и памяти CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W

реклама

Этот ПК используется для работы и учебы, и пока обходится встроенной видеокартой Intel UHD Graphics 630, но в будущем в него переедет моя GeForce GTX 1060 и он станет пригодным и для серьезных игр.

Память CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W с XMP частотой в 3000 МГц на первый взгляд кажется избыточной для этой системы, где она сможет работать максимум на 2666 МГц, но недавно мне попался интересный ролик про занижение таймингов ОЗУ на чипсетах H410 и B460, и я осознанно переплатил за память несколько сотен рублей, чтобы иметь возможность провести эксперимент с таймингами и получить прирост производительности.

анонсы и реклама
Цена на SSD Micron упала вдвое в Регарде
2080 Super Gigabyte Gaming OC за 60 т.р.
RTX 2060 - цена конкретно пошла вниз (в рублях)
Compeo.ru - правильный компмагазин без подвохов
RTX 2060 дешевеет перед приходом 3ххх
<b>Нереальный обвал цен на 2080 Super</b> - смотри сидя
Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже
<b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Обычно в такие ПК берут самые дешевые планки памяти с частотой 2666 МГц (а то и ниже) и таймингами CL19. Например - Crucial (CT8G4DFRA266).


реклама


Моя материнская плата по умолчанию выставила для планок CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W тайминги 19-19-19-43 для частоты 2666 МГц и я решил сравнить память в таком режиме, сымитировав недорогие планки, с быстрой памятью, работающей на низких таймингах.

реклама



реклама

Модули ОЗУ с частотой 3000 МГц и неплохими таймингами, например GeIL EVO Spear Black (GSB48GB3000C16ASC), стартуют в Регарде с цены 2910 рублей, то есть переплата за них составит около 720 рублей за две штуки. 

И сейчас мы выясним, стоит ли доплачивать эти несколько сотен рублей.

Занижаем тайминги

Основные тайминги мне удалось занизить до 12-14-14-28. А вторичные до вот таких значений:

CR 2
tWR 12
tRFC 416
tRRD_L 4
tRRD_S 4
tWTR_L 8
tWTR_S 4
tRTP 6
tFAW 16
tCWL 12



Остальные тайминги я оставил в режиме AUTO, ведь даже с системами на Ryzen, дающими более сильный отклик на рост производительности памяти, их изменение практически не дает роста производительности.

Первым делом я прогнал синтетические тесты утилиты AIDA64. Проводить сразу все тесты удобно не в ручном режиме, а пакетно, через "Мастер отчетов", который выдаст все результаты в текстовом или HTML-файле. 



Надо признать, очень порадовало рекордное число "Задержки памяти", которое опустилось до 49.1 ns и попало на первое место среди результатов AIDA64.



Остальные тесты AIDA64 для вашего удобства я свел в таблицу, где показана разница в процентах между системой со стандартными таймингами и системой с заниженными таймингами. Как и ожидалось, максимальный прирост показал тест CPU PhotoWorxx, который хорошо реагирует на скорость памяти.

А вот тесты, задействующие FPU-блок процессора, показали нулевой прирост. Такая же минимальная разница была и в тесте Cinebench R20, в пределах погрешности.



А вот архиватор WinRAR приятно удивил, показав прирост аж в 14.7%!

Результат до:



И результат после:



А вот архиватор 7-Zip показал прирост скорости упаковки в 7.4% MIPS. Результат до:



И результат после:



Теперь можно протестировать, как ускорение ОЗУ отразится на работе встроенной видеокарты UHD Graphics 630. Начну я с 3DMark 11, ведь несмотря на свой возраст, он остается серьезным испытанием для UHD Graphics 630 даже в режиме Performance (720p). Поэтому я прогоню тест и в режиме Entry.

В режиме Entry прирост составил 2%, с E3827 до E3907.



А в режиме Performance прирост составил 1.9%, с P2113 до P2154.



В бенчмарке Age of Empires II: Definitive Edition на минимальных настройках и в разрешении 1080p прирост составил всего лишь 0.5%.



В Sid Meier’s Civilization VI в тесте графики на минимальных настройках и в разрешении 1080p прирост составил 1.6%.



А в тесте ИИ прирост составил 1.5%.

А вот в бенчмарке Mafia II, на минимальных настройках и в разрешении 1080p прирост составил 4.6%.



Выводы

Тестирование показало что прирост от занижения таймингов есть, но не всегда и не везде. Лучше всего на ускорение подсистемы памяти отреагировали архиваторы. И я предполагаю, что многие тяжелые рабочие задачи, типа видеокодирования или запуска виртуальных машин, тоже ускорятся.

Главный вопрос - сколько не жалко доплатить за такой прирост? Я думаю, что рублей 500-700 однозначно стоит доплатить, выбрав более быстрые модули ОЗУ. Они не только дадут прирост скорости сейчас, но и будут более ликвидными на вторичном рынке через несколько лет.





Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

comet lake озу crucial ballistix b460 core i3-10100 h410 тайминги asrock h410m-hdv bl2k8g30c15u4w geil evo spear black (gsb48gb3000c16asc)
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
36
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
30
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming GeForce GTX 1660 Super
22
Mafia: Definitive Edition — рецензия
24
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
40
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic
21
Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
123
Обзор и тестирование процессорной СВО EKWB EK-AIO 360 D-RGB
19
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
41

Интересные материалы

Изучаем сколько видеопамяти нужно для игр: четыре, шесть или восемь гигабайт – сентябрь 2020
30 сентября 2020 123
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Gaming X Trio
24 сентября 2020 92
Тестирование процессора Intel Core i5-10400F в актуальных играх
25 сентября 2020 23
Тестирование процессора Intel Core i7-10700F в актуальных играх
2 октября 2020 40
Тестирование процессора Intel Core i3-10320 в актуальных играх
28 сентября 2020 41
Mafia: Definitive Edition — рецензия
2 октября 2020 24

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

HUAWEI P40 Pro рекордно подешевел – мощный процессор с ИИ, продвинутая камера 40+50 Мп, NFC и быстрая зарядка 40 Вт в самом лучшем флагмане 2020 года со скидкой от 30 000 рублей
16
Актеры дубляжа не верят в локализацию Cyberpunk 2077
118
Представлены первые изображения графического чипа Radeon 6900 XT – Big Navi – внушительный размер и устаревшая память GDDR6
74
Опрос на WatchMojo определил победителя между PlayStation 5 и Xbox Series X
9
Xiaomi снова отложила выпуск прошивки MIUI 12 на популярные смартфоны 2019-2020-х годов – Redmi Note 7 Pro, Note 6 Pro, Note 8, Note 9 Pro и другие – сроки выхода обновлений
3
Изображение массивного GPU AMD "Big Navi" RDNA 2 для флагманской Radeon R9 6900 XT с GDDR6 появилось в сети
134
Объёма видеобуфера NVIDIA GeForce RTX 3090 хватило для установки Crysis 3 в память видеокарты
15
Наиболее полная информация о настольных процессорах Intel Core 11-го поколения Rocket Lake – тактовая частота, сроки выхода и теоретическая производительность
38
В PlayStation 5 могут запретить запускать вторично купленные диски с играми — пользователи не смогут экономить, перепродавая и обменивая физические копии
33
HUAWEI Mate 20 сильно подешевел – 5-кратный оптический зум, быстрая зарядка, NFC, OLED-дисплей 3120×1440р в одном из самых мощных флагманов 2019 года
1
Видеокарты AMD Radeon неожиданно вырвались в десятку самых продаваемых моделей сентября – данные статистики Steam
10
Samsung Galaxy S20 сильно подешевел в российской рознице – Exynos 990, 64-Мп камера, NFC, аккумулятор на 4000 мА*ч и официальная гарантия по низкой цене
3
BigNavi не получит ядер для трассировки лучей — все расчеты будут возложены на вычислительные блоки
75
ASUS представила видеокарты GeForce RTX 3070 TUF
21
AMD Infinity Cache зарегистрирован — быстрый кэш на видеокартах Radeon RX 6000 позволит обогнать GeForce с GDDR6X
69
В видеопамять NVIDIA GeForce RTX 3090 установили Crysis 3 — игра работает превосходно
12
Для NVIDIA анонс Ampere стал проверкой на зрелость
30
Полный список смартфонов Xiaomi, которые получат MIUI 12 в октябре – Redmi Note 7, Redmi Note 8 и другие аппараты – названия и точные сроки
2
Need for Speed Hot Pursuit Remastered представлена официально
44
Sony PlayStation 5 была протестирована в реальных играх – мгновенная загрузка, полная тишина, уникальная технология вибрации и многое другое
19

Популярные статьи

5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
171
О причинах, по которым PlayStation 5 ждёт большой успех, а Xbox Series X – провал
57
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: октябрь 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
9
Мой первый компьютер и первая игра – возвращаемся в 2003 год
144
Обзор накопителя NVMe Samsung PM981a объемом 1 Тб
19
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
30
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
36
Серийные компьютерные корпуса с необычным дизайном. Часть третья
8
Знакомимся с Data Science: от новичка до специалиста
Детальное исследование производительности 4 и 6-ядерных процессоров AMD второго поколения
5

Сейчас обсуждают

BioMax
02:18
скоро ведьмак станет шмарой и на этом поставить жирную точку и забыть все это дерьмо
Первые подробности о сюжете второго сезона сериала Ведьмак – легендарная крепость Каэр Морхен, новые герои и растущая мощь Цири
Алексей Слатюхин
02:15
Идиодизм полный. За ремастер просить скорее всего в разы больше, чем в своё время за первый оригинал.
Need for Speed Hot Pursuit Remastered представлена официально
top_acm
02:10
Не стоит беситься по пустякам.
Деньги вперед: главные игры октября 2020 года
Xrona666
02:06
А можно скриншоты не однопоточного кала, а чего то более современного? Скинь скриншоты с этого же видео тестов Horizon Zero Dawn, Control или же RDR2. Всем хочется глянуть как ты под себя подливой схо...
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3700X рекордно подешевел – популярный игровой процессор можно купить со скидкой в 40 долларов
Inqizitor
02:04
Сие лохотрон полнейший есть. Наглая корпорация игроков обманывает который год уже, почему-то любой NFS из последних сделан через задницу - карма такая.
Electronic Arts анонсировала ремастер Need For Speed: Hot Pursuit десятилетней давности без видимых графических изменений
Yolanda Tarska
02:00
Хорошо живём, дефицит карточек для игр за 900$.
Глава NVIDIA назвал сроки возвращения видеокарт GeForce RTX 3080 и RTX 3090 в магазины – дефицит сохранится до 2021 года – вся надежда на AMD
Madara Obito
01:55
Ну вообще-то при памяти 2666 и даже 3200 есть различие в 5-15%. Так что стоит брать z чипсет, тем более, что цена различается всего в 2-3к от хорошего b. А если нужно можно на i9 обновится
Тестирование процессора Intel Core i5-10600КF в актуальных играх
Сергей Ясеновский
01:54
Ну да, из-за скачка доллара подорожал. Пару месяцев назад брал боксовую версию 3700х за 25500 руб
Геймерский 8-ядерный Ryzen 7 3700X рекордно подешевел – популярный игровой процессор можно купить со скидкой в 40 долларов
Стенли Твидл
01:52
друга
5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
Стенли Твидл
01:52
настолько плохой софт?
5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем