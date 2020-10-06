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В блоге "5 причин, по которым я купил ПК для работы и учебы на Core i3-10100, а не на аналоге от AMD" я писал о приобретении ПК на основе процессора Core i3-10100, материнской платы ASROCK H410M-HDV и памяти CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W.

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Этот ПК используется для работы и учебы, и пока обходится встроенной видеокартой Intel UHD Graphics 630, но в будущем в него переедет моя GeForce GTX 1060 и он станет пригодным и для серьезных игр.

Память CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W с XMP частотой в 3000 МГц на первый взгляд кажется избыточной для этой системы, где она сможет работать максимум на 2666 МГц, но недавно мне попался интересный ролик про занижение таймингов ОЗУ на чипсетах H410 и B460, и я осознанно переплатил за память несколько сотен рублей, чтобы иметь возможность провести эксперимент с таймингами и получить прирост производительности.

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Обычно в такие ПК берут самые дешевые планки памяти с частотой 2666 МГц (а то и ниже) и таймингами CL19. Например - Crucial (CT8G4DFRA266).





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Моя материнская плата по умолчанию выставила для планок CRUCIAL Ballistix BL2K8G30C15U4W тайминги 19-19-19-43 для частоты 2666 МГц и я решил сравнить память в таком режиме, сымитировав недорогие планки, с быстрой памятью, работающей на низких таймингах.

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Модули ОЗУ с частотой 3000 МГц и неплохими таймингами, например GeIL EVO Spear Black (GSB48GB3000C16ASC), стартуют в Регарде с цены 2910 рублей, то есть переплата за них составит около 720 рублей за две штуки.

И сейчас мы выясним, стоит ли доплачивать эти несколько сотен рублей.

Занижаем тайминги

Основные тайминги мне удалось занизить до 12-14-14-28. А вторичные до вот таких значений:

CR 2

tWR 12

tRFC 416

tRRD_L 4

tRRD_S 4

tWTR_L 8

tWTR_S 4

tRTP 6

tFAW 16

tCWL 12







Остальные тайминги я оставил в режиме AUTO, ведь даже с системами на Ryzen, дающими более сильный отклик на рост производительности памяти, их изменение практически не дает роста производительности.

Первым делом я прогнал синтетические тесты утилиты AIDA64. Проводить сразу все тесты удобно не в ручном режиме, а пакетно, через "Мастер отчетов", который выдаст все результаты в текстовом или HTML-файле.









Надо признать, очень порадовало рекордное число "Задержки памяти", которое опустилось до 49.1 ns и попало на первое место среди результатов AIDA64.









Остальные тесты AIDA64 для вашего удобства я свел в таблицу, где показана разница в процентах между системой со стандартными таймингами и системой с заниженными таймингами. Как и ожидалось, максимальный прирост показал тест CPU PhotoWorxx, который хорошо реагирует на скорость памяти.

А вот тесты, задействующие FPU-блок процессора, показали нулевой прирост. Такая же минимальная разница была и в тесте Cinebench R20, в пределах погрешности.









А вот архиватор WinRAR приятно удивил, показав прирост аж в 14.7%!

Результат до:









И результат после:









А вот архиватор 7-Zip показал прирост скорости упаковки в 7.4% MIPS. Результат до:









И результат после:









Теперь можно протестировать, как ускорение ОЗУ отразится на работе встроенной видеокарты UHD Graphics 630. Начну я с 3DMark 11, ведь несмотря на свой возраст, он остается серьезным испытанием для UHD Graphics 630 даже в режиме Performance (720p). Поэтому я прогоню тест и в режиме Entry.

В режиме Entry прирост составил 2%, с E3827 до E3907.









А в режиме Performance прирост составил 1.9%, с P2113 до P2154.









В бенчмарке Age of Empires II: Definitive Edition на минимальных настройках и в разрешении 1080p прирост составил всего лишь 0.5%.









В Sid Meier’s Civilization VI в тесте графики на минимальных настройках и в разрешении 1080p прирост составил 1.6%.









А в тесте ИИ прирост составил 1.5%.



А вот в бенчмарке Mafia II, на минимальных настройках и в разрешении 1080p прирост составил 4.6%.









Выводы

Тестирование показало что прирост от занижения таймингов есть, но не всегда и не везде. Лучше всего на ускорение подсистемы памяти отреагировали архиваторы. И я предполагаю, что многие тяжелые рабочие задачи, типа видеокодирования или запуска виртуальных машин, тоже ускорятся.

Главный вопрос - сколько не жалко доплатить за такой прирост? Я думаю, что рублей 500-700 однозначно стоит доплатить, выбрав более быстрые модули ОЗУ. Они не только дадут прирост скорости сейчас, но и будут более ликвидными на вторичном рынке через несколько лет.















