Собрать идеальную сборку игрового ПК невозможно, и я убеждался в этом много раз, читая комментарии под своими блогами. Кому-то мал размер SSD-накопителя, а кто-то наоборот, предлагает сэкономить на нем. Про вечный спор о выборе между видеокартами AMD и NVIDIA можно и вовсе не упоминать — два лагеря их поклонников будут враждовать вечно. Но, за последние годы, когда количество моих блогов со сборками перевалило за пару сотен, их качество заметно подросло, ведь чтобы оставаться в "теме", я читаю все обзоры нового железа и смотрю YouTube-каналы с контентом для опытных пользователей. Конечно, до профи из нашей конференции, которые знают все нюансы каждой "железки", мне еще далеко, но я стараюсь и вкладываю душу в каждую свою виртуальную сборку.

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Но сегодня мне предложили собрать самую худшую и неоптимальную сборку, какую только можно представить и, прежде чем приступить ее созданию, стоит рассказать об ее заказчике. Это парень из небольшого городка, устроившийся работать на одно предприятие системным администратором, или как еще называют эту профессию — эникейщиком. Его сфера деятельности — заправка и обслуживание принтеров, настройка локальной сети и десятка компьютеров, за которыми сидят женщины предпенсионного возраста, периодически зовущие его на помощь фразами: "Я нажала и все погасло!", "Как развернуть окно?" или "Куда скачиваются файлы из интернета?"

Работа не из легких, но еще тяжелее ее делает начальник, вернее, Начальник или Большой Босс, изредка появляющийся на предприятии и "оптимизирующий" производство за пару часов. И особенно он старался выжать максимум продуктивности из бедного сисадмина, который "сидит, кнопки жмет", а получает целых 27000 рублей. Да, да, в глубинке сегодня работают и за такие деньги. И постепенно мой знакомый превратился по совместительству в водителя служебной машины и личного помощника Начальника, причем без повышения зарплаты. Но чаша его терпения переполнилась, когда от него потребовали стать еще и дворником, очищая крыльцо и ступеньки ото льда и снега.

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Парень уволился несколько дней назад, но Большой Босс, редко появляющийся на работе, все еще не в курсе этого и на днях потребовал купить ему новый крутой игровой компьютер "для танков", выделив на это 160 тысяч рублей. Мой знакомый обратился ко мне с просьбой собрать такой компьютер, чтобы Начальник запомнил это на всю оставшуюся жизнь, а мести от него он не опасался, так как уезжает в другой город. Босс немного разбирается в компьютерах и потребовал "СиСиДи", "16 гигов" и "мощный проц на 12 ядер", поэтому сборка будет очень непростая.

Как вы понимаете, от меня требуется собрать максимально кринжовую и неоптимальную сборку игрового ПК из новых комплектующих и, похоже у меня получилась худшая сборка на нашей планете, которую я предлагаю посмотреть вам. Комплектующие я подобрал из ассортимента магазина Регард, но похожие вы можете найти в любом магазине.

Процессор

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Начальник просил 12 ядер, и он их получит — встречайте, мощнейший процессор Ryzen Threadripper 2920X, знаменитая числодробилка от AMD. В обычную материнскую плату AM4, он, конечно же, не влезет, поэтому потребуется плата с разъемом TR4. Процессор имеет просто громадные размеры, и у него есть несколько небольших минусов — архитектура Zen+ и тепловыделение в 180 ватт. Хотя такое тепловыделение у топовых процессоров сегодня стало нормой. В играх Ryzen Threadripper 2920X почему-то уступает старому доброму Ryzen 7 2700X и это его главный плюс для этой сборки.

Охлаждение процессора

Охлаждать Ryzen Threadripper 2920X будет суперкулер Thermalright Silver Arrow TR4, громадный, с восемью теплотрубками, способными отвести 320 ватт тепла. Отличный кулер, но есть у него один минус, и это не то, что он стоит как неплохая система водяного охлаждения, а то, что на обычные платы AM4, AM5 и LGA1700 он не подходит — а это идеально для нашей сборки.

Материнская плата

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Топовому процессору нужна топовая материнская плата, и я нашел такую — ASRock X399M Taichi, шикарная модель с богатейшим оснащением, беспроводными контроллерами Wi-Fi и Bluetooth и отличным звуком Realtek ALC1220. И стоит совсем недорого.

Оперативная память

Босс сказал "16 гигов", значит будут 16 ГБ ОЗУ, а так как у материнской платы целых четыре слота под память, возьмем четыре модуля. Например, ExeGate HiPower (EX288047RUS) с частотой 2400 МГц и таймингами 17-17-17. То, что доктор прописал для процессора на архитектуре Zen+. Злой доктор, конечно же.

Видеокарты

Помните такую технологию, как CrossFire от AMD? Шикарная технология, покупаете две видеокарты, мощный блок питания, просторный корпус и получаете прирост производительности в 30%, а чаще вообще никакого прироста. Наша плата поддерживает CrossFire и я нашел парочку видеокарт, которые все еще поддерживают ее, это ASUS AMD RX 560 ROG Strix. Один плюс у этой модели все-таки есть — стоит она в конце 2023 года, как GeForce GT 1030, а вот видеопамяти в два раза больше, так что у нас в ПК будет 8 ГБ видеопамяти — оптимальное количество.

SSD-накопители





Если уж мы стали вспоминать старые технологии, то давайте используем еще и установку двух накопителей в RAID-масссив. Я нашел парочку подходящих SSD — Transcend MTS400 (TS128GMTS400S), объем невелик, конечно, всего 128 ГБ, но для World of Tanks и War Thunder хватит, а то, какие скорости они выдадут в RAID-масссиве, страшно представить. Страшно смотреть и на их цену.



Но устанавливать мы их будем не в материнскую плату, а в специальный адаптер, ASUS Hyper M.2 X16 Card V2. Он поддерживает RAID из четырех накопителей M.2 и имеет мощную систему охлаждения.

Стоп! Мы еще не закончили с SSD! Какой же мощный компьютер без кэширующего накопителя? Поэтому возьмем Intel Optane M10 16Gb M.2 (MEMPEK1J016GAL) объемом 16 ГБ. Да, да, 16 ГБ, а не 16 ТБ, вы не ошиблись. Очень полезная вещь в игровом ПК, кстати.

Жесткий диск

А вот для хранения файлов возьмем жесткий диск WD Black Performance Mobile (WD5000LPSX) объемом 500 ГБ и с ним стоимость одного гигабайта объема накопителей в нашем ПК поставит антирекорд для книги рекордов Гиннесса.

Блок питания

Для этой сборки мне хотелось найти мощный блок питания на киловатт, но такой, чтобы запитывать им свой комп я не стал даже под дулом пистолета. И такой БП нашелся, это ExeGate 1000PPE (EX292161RUS), мощностью 1000 ватт и даже с технологией Active PFC. Обзора на эту модель я не нашел, только отзывы от пары смельчаков, рискнувших запитать этим БП свой компьютер.

Без паники! Эти провода точно выдержат киловатт!

Корпус

Если будущий пользователь ПК сможет пережить тот опасный для психики набор комплектующих, что я приготовил, последней каплей должен стать корпус. И, долго листая каталог Регарда я нашел такой корпус, который идеально подходит для мужчины за 50, играющего в World of Tanks и War Thunder — это Jonsbo MOD5 Grey. Это Full-Tower с футуристичным дизайном, способный вместить практически любое мощное железо.

Итоги

Итак, сборка готова, но теперь меня мучает один вопрос. Если мой знакомый сисадмин решится собрать такой ПК и вручить его Начальнику, стану ли я соучастником преступления, если его хватит удар? А меня бы точно хватил удар от такой сборки за 160000 рублей.

Предлагайте в комментарии ваши варианты ужасных сборок, которые переплюнут мою.

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