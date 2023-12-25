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Как собрать очень быстрый игровой ПК для игр в 100+ FPS за разумные деньги в декабре 2023 года

Если вы играете в онлайн шутеры или одиночные игры на высокогерцовом мониторе, то требованию к мощности ПК заметно вырастают, но что важнее для такого компьютера — видеокарта или процессор?
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Признаюсь, я не менял монитор уже почти 10 лет и до сих пор пользуюсь моделью с частотой обновления 60 Гц. И, соответственно, мой игровой ПК покупался под игры, в которых он будет выдавать 60 FPS и собран он из комплектующих среднего уровня. Но, поиграв разок на мощном ПК друга на мониторе с частотой развертки 240 Гц, я был до глубины души впечатлен плавностью и гладкостью картинки в играх и даже отзывчивости интерфейса Windows.

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В начале 2023 года друг отдал за этот ПК на базе процессора Core i5-13600KF и видеокарты GeForce RTX 4070 почти 200 тысяч рублей, и мне стало интересно, смогу ли я собрать аналогичный игровой компьютер для онлайн-шутеров на высокогерцовом мониторе за гораздо меньшую сумму, например, за 150 тысяч рублей, даже несмотря на то, что цены на комплектующие за этот год заметно выросли. И сегодня представляю на ваш суд сборку, которую купил бы в декабре 2023 года для себя, взяв за основу цены магазина Регард. И, конечно, же, мощности этой сборки хватит и для игры в новые хиты игр в разрешении QHD.

Процессор

Процессор очень важен в том случае, если вы хотите получать в играх очень высокую частоту кадров, ведь именно на его плечи ложится расчет всей игровой сцены и подготовка кадров для видеокарты, а еще — обсчет физики и логики игры. И если вам нужно 100 и более FPS в одиночных играх, или больше 300 FPS в онлайн-шутерах, стоит забыть про такие популярные процессоры, как Ryzen 5 5600 или Core i5-12400F — они просто не справятся с такой задачей. Оптимальным выбором станут две модели с ценой чуть выше 30000 рублей — Core i5-14600KF или Ryzen 7 5800X3D, но, так как наш бюджет ограничен, более дешевый Ryzen 7 5800X3D позволит сэкономить еще и на материнской плате и оперативной памяти. У Ryzen 7 5800X3D архитектура Zen 3 и восемь ядер, но в играх он показывает отличные результаты за счет огромного кэша L3, который составляет целых 96 Мбайт.

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Охлаждение процессора

Но за счет микросхем кэша, которые у Ryzen 7 5800X3D уложены как в бутерброде на ядра процессора, охладить его гораздо труднее, чем похожий по архитектуре Ryzen 7 5800X. Идеальным вариантом была бы система жидкостного охлаждения, но с нашим бюджетом при ее использовании придется экономить на остальных компонентах. Но, если не мучить процессор стресс-тестами, то ему вполне хватит и мощного кулера, такого, как ID-COOLING SE-226-XT BLACK. У него целых шесть теплотрубок и сплошное основание, что отлично подходит для охлаждения таких процессоров, как Ryzen 7 5800X3D.  

Материнская плата

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Выше я написал, что нам удастся сэкономить на материнской плате, но с MSI B550-A PRO вы не почувствуете себя обделенным в функционале. Просто платформа AM4 постепенно уходит в прошлое и материнские платы для нее стоят заметно дешевле моделей AM5 и LGA1700 с аналогичными возможностями. MSI B550-A PRO основана на чипсете AMD B550, ее система питания легко справится с Ryzen 7 5800X3D, но вот разгонять такие процессоры строго не рекомендуется, а вот андервольт очень приветствуется. Функционал у платы на голову выше, чем у чуть более дешевых моделей на чипсетах AMD B450: есть целых шесть разъемов для корпусных вентиляторов, коннекторы для подсветки, два слота под M.2 SSD и массивный радиатор для одного из них.

Оперативная память

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За счет огромного размер кэша L3 Ryzen 7 5800X3D очень нетребователен к скорости оперативной памяти, но все же лучше использовать модули с частотой 3600 МГц для того, чтобы шина Infinity Fabric работала на оптимальной частоте, равной половине частоты ОЗУ. Мы возьмем модули G.Skill Ripjaws V (F4-3600C18D-32GVK) с частотой 3600 МГц и формулой таймингов 18-22-22-42. А то, что в конце 2023 года в мощный игровой ПК следует ставить 32 ГБ ОЗУ, думаю уже не обсуждается.

Видеокарта

Как ни хороши новые модели видеокарт от AMD, более 80% геймеров все равно выбирает продукцию NVIDIA и в этом блоге мы последуем их примеру. Для столь производительного ПК, как наш, который не только обеспечит высокий FPS в разрешении Full HD, но и должен будет без проблем запускать новинки игр в разрешении QHD, можно сразу забыть про модели видеокарт с объемом видеопамяти в 8 ГБ. Такого объема уже не хватает в даже в разрешении 1920х1080, поэтому наш выбор — GeForce RTX 4070 с 12 ГБ видеопамяти, видеокарта с отличным сочетанием цены и производительности, которая за счет DLSS 3 и Frame Generation еще долго будет справляться с новинками игр, а прямо сегодня обеспечивает отличный FPS, который во многих играх переваливает за сотню, что и нужно в нашей сборке. Модель PALIT GeForce RTX 4070 DUAL получилась очень удачной, хорошо продуманное охлаждение и невысокая цена делают ее отличным выбором.

 SSD-накопитель

В мощные сборки я уже давно предпочитаю ставить SSD-накопители объемом 2 ТБ, но, если геймер играет только в PUBG: BATTLEGROUNDS или Counter-Strike 2, этот объем будет простаивать зря. Поэтому сегодня при выборе SSD мы сделаем упор на надежность и скорость работы, и такой модели, как Kingston KC3000 (SKC3000S/1024G), хватит вам на годы. А если места для игр станет мало, можно легко поставить недорогой дополнительный SSD под игры — место на плате есть. Kingston KC3000 (SKC3000S/1024G) развивает скорость чтения в 7000 МБ/сек, записи — 6000 МБ/сек, а ресурс перезаписи (TBW) очень высок — целых 800 ТБ.

Блок питания

Столь мощное и дорогое железо нужно запитывать надежным и качественным блоком питания, и я выбрал в эту сборку БП Chieftec Core (BBS-600S) с мощностью 600 ватт. Мощности хватит с запасом, а сертификат 80 PLUS Gold позволит устройству еще меньше греться. Судя по обзорам, это очень удачная модель с низкими температурами компонентов и при этом очень тихой работой вентилятора. Ну а все остальное у Chieftec Core (BBS-600S) вполне соответствует цене — современная платформа CWT, качественные конденсаторы и широкий спектр защит.

Корпус

Глядя на самые покупаемые корпуса в популярных магазинах, я вижу, что геймеры упорно продолжают выбирать модели с вентиляторами диаметром 120 мм, несмотря на то, что эффективность моделей 140 мм заметно выше. И для производительных сборок нужно стараться выбирать именно такие, как, например, Zalman i4 TG Black. У этого корпуса установлено три вентилятора 140 мм на вдув и один такой же - на выдув. Еще пару можно установить снизу и еще два — на верхнюю панель. Чем еще хороша эта модель — так это шириной, в Zalman i4 TG Black можно установить процессорный кулер высотой аж 170 мм, и видеокарта поместится немаленькая — 320 мм в длину. Боковая крышка, конечно же, из закаленного стекла и есть сразу три пылевых фильтра.

Дополнительный вентилятор в корпус

Наша сборка будет выделять более 300 ватт тепла, поэтому одного вентилятора, установленного на выдув в Zalman i4 TG Black, может не хватить, поэтому мы установим еще один на верхнюю панель. На 1STPLAYER F2-PLUS Black, довольно тихую модель с подсветкой и диаметром 140 мм, сейчас большая скидка.

Итоги

Итак, мне удалось вписаться в бюджет и даже осталось 690 рублей, который я потратил бы на еще один вентилятор, ведь чем их больше, тем меньше оборотов требуется для отвода тепла и тем тише будет эта мощная игровая система

Пишите в комментарии, что бы вы улучшили в этой сборке, не превышая ее бюджет?

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