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9 популярных, но переоцененных процессоров для игровых ПК, про которые стоит забыть в 2024 году

Цены на комплектующие продолжают расти и на рынке остались лишь несколько моделей процессоров с оптимальным соотношением цены и производительности.
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В блоге 10 игровых видеокарт, которые не стоит покупать новыми в конце 2023 года мы рассмотрели видеокарты, которые стали неактуальным не столько из-за устаревших характеристик, сколько из-за своей резко выросшей цены. Это же правило работает и для процессоров — если поднимается цена на популярные модели от Intel, становится гораздо выгоднее собирать игровые ПК на процессорах от AMD, компании, которая часто радует нас масштабными снижениями цены. Но если дела у AMD идут хорошо и ее процессоры заметно опережают модели от конкурента, ждать низких цен не стоит, ведь мы живем в суровом капиталистическом мире и AMD снижает свои цены не по доброте, а лишь чтобы конкурировать с Intel, если их новые модели более быстры. 

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Это хорошо иллюстрирует ситуация с процессором Ryzen 5 5600X, который вышел в 2020 году и долгое время оставался самым быстрым шестиядерником, не оставляя шансов Core i5-10600K. Но и цена на него долго превышала 24000 рублей даже в то время, когда рубль был крепок, а цены на комплектующие были низки. Но, как только появился быстрый шестиядерник Core i5-11400, а затем и еще более быстрый и энергоэффективный Core i5-12400, цена на Ryzen 5 5600X быстро обрушилась почти на 10000 рублей.

В декабре 2023 года на цены процессоров давят не только курсы валют, взлетевшие под сотню рублей и не желающие откатываться назад, несмотря на все предпринимаемые меры, включающие даже повышение ключевой ставки. Но и особенности параллельного импорта, который сам по себе вносит лепту в повышение цен, а некоторые модели и вовсе оказываются в дефиците. И как вишенка на торте — традиционное предновогоднее повышение цен, когда покупатели в ажиотаже сметают любую электронику, которую можно подарить близким или порадовать себя на Новый год.

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Из-за этих факторов расклад сил на рынке процессоров заметно изменился и некоторые процессоры, которые и раньше были не особо выгодными для игровых ПК, сегодня вовсе стали совершенно неоптимальными. Ведь сэкономив на процессоре три-четыре тысячи рублей, отказавшись от погони за громким названием и практически не потеряв производительности, можно купить более мощную видеокарту, SSD-накопитель большего объема или блок питания мощнее и надежнее.

Сегодня мы рассмотрим модели стоимостью от 9000 до 27000 рублей, которые покупают чаще всего в игровые ПК и которые я не рекомендую к покупке, взяв за основу ассортимент и цены магазина Регард. А также выберем оптимальные модели, которые стоит покупать вместо тех, которые мы забракуем в этом блоге. Но не стоит воспринимать этот гайд как аксиому, вполне возможно, что уже в феврале 2024 года ситуация с ценами на процессоры изменится и модели из этого списка снова можно будет покупать.

Ориентироваться в производительности процессоров нам поможет обзор Ryzen 5 7600 на уважаемом в среде опытных пользователей сайте TechPowerUp, в котором собраны почти все процессоры из этого блога, а из таблицы производительности я убрал лишние процессоры для наглядности. Таблица показывает усредненную производительность в нескольких играх в народном разрешении Full HD с мощной видеокартой GeForce RTX 3080.

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Core i5-10400F

Даже в момент выхода, в 2020 году, шестиядерник Core i5-10400F не вызывал у геймеров ажиотажа. Показывая производительность в играх на уровне старого доброго Ryzen 5 3600, который стоил тогда очень дешево, Core i5-10400F привлек только тех пользователей, которые предпочитают продукцию Intel. Да и материнские платы под него стоили дороже, обладая меньшим функционалом, чем платы AM4. И, конечно же, не было никакого разгона. И сегодня из процессоров под платформу LGA1200 оптимальным решением выглядит только ультрадешевый Core i3-10105F. Поэтому, если вам нужен недорогой шестиядерник с ценой ниже 10000 рублей, лучше обратить внимание на экономичный  и шустрый Ryzen 5 5500, который будет работать практически в любой плате AM4.

Core i3-13100F

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Когда знакомые просят меня подобрать конфигурацию ПК для серфинга интернета, простой работы и нетребовательных игр, я часто советую отличный процессор Core i3-12100F, который идеально подходит на эту роль — с высокой производительностью на ядро, экономичный, дешевый и нетребовательный к материнской плате и кулеру. Таким же хитом мог бы стать и новый Core i3-13100F, но он слишком дорог, практически не отличаясь по уровню быстродействия от Core i3-12100F. И за что нас просят отдать лишние 3000 рублей — совершенно непонятно. 

Вернее, понятно, за цифру "2" в названии, сменившуюся на "3", и совсем небольшую прибавку частоты, заметить прирост от которой в играх практически невозможно. Поэтому даже в 2024 году в бюджетные системы на Intel можно смело брать более дешевый Core i3-12100F, а разницу в цене потратить на более качественный блок питания или материнскую плату с более широким функционалом.

Core i5-11400F

Процессор Core i5-11400F был попыткой Intel догнать великолепный Ryzen 5 5600X от AMD, но попытка полностью провалилась. И этот процессор плох не только своей производительностью, которая лишь немного ушла от Core i5-10400F, но и высоким энергопотреблением. Этот процессор показывал максимум того, на что способен, выделяя 150 ватт тепла, а это очень и очень много для такого уровня производительности, ведь для такого аппетита нужна дорогая материнская плата и топовый кулер. Поэтому Core i5-11400F стоит оставить на полках магазинов для коллекционеров, которые, может быть, купят их остатки по дешевке через несколько лет.

Core i5-12400F

Core i5-12400F остается очень популярным процессором даже спустя два года после появления на рынке и выход шестиядерников от Intel нового, 13-го поколения. По сравнению с Core i5-11400F Core i5-12400F выглядит гораздо привлекательнее, у него и энергопотребление заметно ниже, а производительность выше и в играх, и в рабочих задачах. Но на материнской плате для Core i5-12400F лучше не экономить, что заметно повышает общую стоимость игрового ПК.

И все было бы замечательно с популярностью Core i5-12400F даже в 2024 году, если бы не более дешевый конкурент от корпорации AMD, более привлекательный сразу по нескольким параметрам. Это замечательный процессор Ryzen 5 5600, холодный, недорогой и быстрый, способный работать на самых дешевых платах AM4. А если взять плату чуть покруче, с радиаторами и чипсетом AMD B450 или AMD B550, то Ryzen 5 5600 после легкого разгона покажет ту же производительность, что и более дорогие Ryzen 5 5600X и Core i5-12400F. А вот на Core i5-12400F разгон официально заблокирован, и только на дорогих материнских платах с внешним генератором тактовой частоты его можно разогнать, но множество возникающих при этом проблем делают это занятие уделом энтузиастов.

Ryzen 5 5600X

Ryzen 5 5600X тоже пал жертвой конкуренции с Ryzen 5 5600, как и Core i5-12400F. Да, частоты "из коробки" у "иксовой" версии выше, но вот разница в играх от этого находится на уровне погрешности. Пару процентов FPS увидеть на глаз невозможно, а если учесть то, что разгонный потенциал у Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X одинаков, смысла отдавать 3600 рублей за эту модель нет никакого. Лучше вложить их в более продвинутую материнскую плату AM4, которых продается все еще очень много, несмотря на появляющиеся слухи о том, что их запасы на складах подходят к концу.

Ryzen 7 5700X

Ryzen 7 5700X был отличным процессором в те времена, когда цены на новую линейку Ryzen 7000 были неадекватно высоки — быстрый восьмиядерник с невысоким энергопотреблением, который отлично подходит тем пользователям, которые не только играют, но еще и работают на ПК. Но сегодня он выглядит не столь привлекательно — по производительности в играх Ryzen 7 5700X совсем недалеко ушел от Ryzen 5 5600, а добавив несколько тысяч до Ryzen 5 7600, вы получите гораздо более высокую производительность в играх, рабочих задачах, а еще — новую платформу AM5, которая будет актуальной еще несколько лет.

Core i5-13400F

Проблема процессора Core i5-13400F в слишком высокой цене и совсем небольшой разнице в производительности с Core i5-12400F. Прирост всего в 3% в играх, возросшее энергопотребление и цена, более, чем на 6000 рублей превышающая стоимость популярного Core i5-12400F — если учесть эти факторы, становится понятным малая заинтересованность покупателей в этой модели. Да и новый Ryzen 5 7600, который лишь чуть дороже, заметно шустрее в играх и при этом экономичнее.

Ryzen 7 5800X

Времена популярности восьмиядерного Ryzen 7 5800X давно прошли, этот процессор горяч, прожорлив и лишь ненамного опережает недорогие шестиядерники платформы AM4 в играх. И даже для тяжелых рабочих задач сегодня лучше купить шестиядерный Ryzen 5 7600, который обгоняет Ryzen 7 5800X практически везде за счет новой архитектуры. 

Если же у вас есть хорошая материнская плата AM4 и большой объем памяти DDR4, и вы не хотите менять платформу целиком, есть один процессор, который позволит выжать из нее максимум в играх. Это Ryzen 7 5800X3D, процессор с восемью ядрами и огромным количеством кэша третьего уровня, за счет которого в играх он быстрее даже таких дорогих и прожорливых монстров, как Core i9-12900K. Но за этот процессор придется отдать кругленькую сумму, почти на треть превышающую цену Ryzen 7 5800X.

Ryzen 5 7600X

Думаю, многие читатели удивились, увидев в подборке переоцененных процессоров Ryzen 5 7600X, который получил огромное количество хвалебных обзоров. И дело здесь не только в цене, которая почти на 5000 рублей выше стоимости Ryzen 5 7600, но и в более высоком энергопотреблении и нагреве. Охладить горячий Ryzen 5 7600X очень тяжело, а это — дополнительные траты на мощный кулер, да и материнская плата нужна с мощной системой питания, ведь 120 ватт реального энергопотребления — это весьма приличная величина. Стоит все это менее 2% преимущества Ryzen 5 7600X над Ryzen 5 7600 в играх? Конечно же, нет. И про этот процессор можно смело забыть в 2024 году.

Итоги

Вот такой расклад сил на рынке процессоров сложился в конце 2023 года и вряд ли он изменится в течении следующего месяца. А если рубль продолжит падать, то разрыв между разными моделями станет еще более ощутимым для наших кошельков. И вывод из всего вышенаписанного прост — если вам нужен процессор в недорогой игровой ПК, берите Core i3-12100F или Ryzen 5 5500, Ryzen 5 5600 станет отличным выбором для средних ПК с видеокартой вплоть до GeForce RTX 4060 Ti, а производительности Ryzen 5 7600 хватает и с гораздо более мощными видеокартами.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу цен на процессоры и согласны ли с выводами из этого блога?

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