Открыв сайты нескольких популярных магазинов и взглянув на цены видеокарт, я обнаружил, что они опять выросли, а некоторые модели уже практически совсем исчезли из продажи. Учитывая то, что рубль укрепился за прошедший месяц такое повышение можно объяснить только наступившим сезоном предновогодних покупок, когда многие решают порадовать себя или близких новой видеокартой, а то и новым компьютером.

И учитывая то, что цены на разные модели видеокарт выросли не равномерно, расклад сил на рынке в декабре 2023 года совершенно изменился и советы и гайды по выбору оптимальных видеокарт, написанные несколько месяцев назад, совершенно не работают. Ведь цена — это главнейшая характеристика видеокарты и одна и та же модель, но с сильно различающейся ценой может стать как никому не нужной, так и хитом продаж, которую разбирают как горячие пирожки.

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Повлияли на рынок видеокарт и новые модели 4000-й линейки от NVIDIA, их продается много, а цены, несмотря на подорожание большинства других моделей, понемногу снижаются. И как бы мы, геймеры, не возмущались малым объемом видеопамяти, с этими видеокартами нам придется жить ближайшие пару лет. Стоит присмотреться в конце 2023 года и к новинкам от AMD, которые предлагают больше производительности за меньшие деньги, чем видеокарты зеленого лагеря.

Ну а начнем мы с самого низа рынка, с бюджетных видеокарт, которые с трудом справляются с новыми играми, с сильно поднявшейся планкой системных требований, но которые, тем не менее, все еще продаются в больших количествах. Для примера возьмем цены и ассортимент магазина Регард, но и в других крупных магазинах расклад сил будет очень похожим.

GeForce GT 1030

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GeForce GT 1030 можно с натяжкой назвать игровой видеокартой, но эти модели продолжают пользоваться спросом, ведь не все геймеры играют в новинки игр, а для игр, вышедших до 2017 года GeForce GT 1030 вполне подходит. Уровень ее производительности — это GeForce GTX 750 без приставки "Ti" и если вас не пугают 30 кадров в секунду, то на GeForce GT 1030 можно даже Ведьмак 3: Дикая охота пройти. Но все решает цена и почти за 9000 рублей покупать эту видеокарту точно не стоит, особенно с видеопамятью памятью DDR4, модели с такой памятью теряют почти половину производительности по сравнению с GDDR5. И у вас остается два выхода — или идти на вторичный рынок, где за эту цену просто огромный выбор видеокарт, или добавить несколько тысяч рублей до Radeon RX 6400, которая предлагает совсем другой уровень производительности.

GeForce GTX 1630

GeForce GTX 1630 была бы отличной видеокартой начального уровня, сменившая старушку GeForce GT 1030, если бы не цена. За 10000-12000 рублей еще можно было бы обратить внимание на эту видеокарту, ведь у нее есть достоинства — очень скромное энергопотребление, восемь линий PCI Express 3.0 для подключения, в отличие от конкурентов от AMD, и отличные возможности по кодированию и декодированию видео. Но за цену, которую просят за GeForce GTX 1630 в декабре 2023 года, лучше купить проверенную временем модель GeForce GTX 1050 Ti, которая стоит почти столько же, а в играх быстрее в среднем на 10%. Или поискать что-то гораздо более мощное на вторичном рынке.

GeForce GTX 1650

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Цены на популярную бюджетную модель GeForce GTX 1650 тоже выросли и достигли почти 20000 рублей, а чуть более быстрые модели с памятью GDDR6 и качественным охлаждением стоят стоят еще на 3000 рублей дороже, становясь совершенно неконкурентоспособными. Подобные цены на GeForce GTX 1650 были только в период майнинг бума 2021-2022 годов, но в то время дикие цены на видеокарты были и на вторичном рынке, а сегодня там огромный выбор моделей на любой вкус. Да и более дешевая Radeon RX 6400 ненамного отстает от GeForce GTX 1650, а стоит намного дешевле. А еще появился новый опасный конкурент — Intel Arc A380, модель с большим количеством видеопамяти и сопоставимой производительностью, которую постоянно подтягивают в новых драйверах.





Radeon RX 6500 XT

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Противоречивая видеокарта Radeon RX 6500 XT, со всеми ее недостатками, включая низкий объем видеопамяти и всего четыре линии PCI Express, которые просаживают производительность на системах с третьей версии шины, была привлекательна для недорогих ПК, когда стоила 17000 рублей. Но за 24330 рубля смысла брать Radeon RX 6500 XT нет абсолютно никакого, ведь проще доплатить пару тысяч рублей и взять GeForce RTX 3050, видеокарту, которую трудно назвать оптимальным выбором, но которая по сравнению с Radeon RX 6500 XT выглядит очень выигрышно, а 8 ГБ ее видеопамяти хватит еще очень надолго.

GeForce GTX 1660 SUPER

Периодически в продаже всплывают видеокарты GeForce GTX 1660 SUPER которые совсем немного уступают GeForce RTX 3050 в производительности. Объема видеопамяти у этих моделей хватает сегодня впритык, но если не увлекаться выкручиванием настроек графики, то на 6 ГБ еще можно жить. И энергопотребление у GeForce GTX 1660 SUPER очень скромное, всего 125 ватт. И эта модель стала бы отличным конкурентом для Radeon RX 6500 XT, если бы стоила чуть дешевле модели от AMD, но сегодня цены на GeForce GTX 1660 SUPER очень далеки от разумных. И только совсем не разбирающийся в компьютерных комплектующих человек купит эту модель по цене, за которую можно купить гораздо более быструю Radeon RX 6600. Да и GeForce RTX 3050 стоит почти на 3000 рублей дешевле, чем GeForce GTX 1660 SUPER.

GeForce RTX 3050

Несмотря на то, что в блоге уже несколько раз упоминается GeForce RTX 3050, как альтернатива для неоптимальных в плане цены и характеристик видеокарт, эта видеокарта тоже заметно проигрывает по соотношению цены и производительности более удачным моделям. Например, заметно более мощная Radeon RX 6600 стоит примерно на 1500 рублей дороже и в таком случае выбирать GeForce RTX 3050 стоит, если только вы совсем не любите видеокарты от AMD. Более производительный блок трассировки лучей у GeForce RTX 3050 записывать в плюсы не стоит, так как общая производительность видеокарты в большинстве игр заставит вас играть без технологии рейтрейсинга.

GeForce RTX 3060 8 ГБ

GeForce RTX 3060 с объемом видеопамяти в 8 ГБ была привлекательна для покупки, когда позиционировалась по цене аккуратно между GeForce RTX 3050 и GeForce RTX 3060 с 12 ГБ видеопамяти, да и в то время большинство геймеров решало доплатить и взять более шуструю старшую модель. Хромает у GeForce RTX 3060 8 ГБ и энергопотребление, которое слишком высоко для ее уровня производительности — Radeon RX 6600 заметно более экономична и не требует мощного блока питания. Ну а в конце 2023 года, когда рядом с GeForce RTX 3060 8 ГБ на прилавке лежат более современные и стоящие дешевле Radeon RX 7600 и GeForce RTX 4060, выбор очевиден и про эту неудачную модель стоит забыть навсегда.

GeForce RTX 3060 12 ГБ

А вот про GeForce RTX 3060 с объемом видеопамяти 12 ГБ так просто забыть не удастся. Эта модель стала самой популярной среди геймеров, о чем говорит статистика игрового сервиса Steam, и даже в конце 2023 года многие крепко призадумываются при выборе между GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060. GeForce RTX 3060 стала единственной видеокартой среди линейки GeForce RTX 3000, да и новой GeForce RTX 4000, которой NVIDIA щедро отсыпала видеопамяти, и эта модель не будет испытывать ее нехватки на всем жизненном цикле. Чего не скажешь о GeForce RTX 4060, которая в некоторых новых играх уже упирается в 8 ГБ своего видеобуфера.

Но на стороне новинки GeForce RTX 4060 более низкое энергопотребление, производительность, подросшая в среднем на 13% и новые заманчивые фишки DLSS 3.0, например, Frame Generation, который заметно прибавляет количество кадров в секунду. И когда цена на GeForce RTX 3060 12 ГБ и GeForce RTX 4060 одинакова, выбор для большинства геймеров очевиден. Если же вам удастся найти GeForce RTX 3060 на несколько тысяч дешевле, чем GeForce RTX 4060 — тогда совсем другое дело и можно выбрать более старую модель. Но пока ситуация с ценами в большинстве магазинов не оставляет GeForce RTX 3060 никаких шансов.

GeForce RTX 3060 Ti





Точно также как и ее младшая сестра с индексом "шесть", актуальность потеряла модель GeForce RTX 3060 Ti, которая, будучи оснащенной гораздо более мощным чипом, имеет видеопамяти на целых четыре гигабайта меньше. Но и видеокарту, пришедшую ей на смену, трудно назвать оптимальной, GeForce RTX 4060 Ti имеет узкую шину памяти, которая буквально задыхается в разрешениях выше Full HD. Но производительность новинки выше в большинстве игр, а включение функции Frame Generation еще заметнее усиливает разрыв. А еще у нее гораздо выше энергоэффективность, ведь 160 ватт TDP\TBP — это даже меньше, чем у GeForce RTX 3060, которая потребляет 170 ватт.

GeForce RTX 3070

Видеокарта GeForce RTX 3070 тоже очень быстро потеряла актуальность и благодарить за это стоит компанию NVIDIA, решившую заставить геймеров покупать новые видеокарты каждые два года. Ведь поставить на видеокарту со столь мощным чипом всего 8 ГБ видеопамяти, как на GeForce GTX 1070 в далеком 2016 году — это просто издевательство над геймерами. В результате GeForce RTX 3070 уже неактуальна для разрешения QHD, не говоря уже о 4K, где желательно, как минимум, 12 ГБ видеопамяти, а для Full HD ее производительность даже в 2023 году избыточна.

К тому же, практически за эту цену можно найти новые Radeon RX 7700 XT, которые не оставляют GeForce RTX 3070 никаких шансов, ведь их производительность дотягивается до уровня GeForce RTX 4070. И в играх с трассировкой лучей результаты уже намного лучше чем у прошлого поколения — Radeon RX 7700 XT в них почти как GeForce RTX 4060 Ti. А 12 ГБ видеопамяти, установленные на эту модель, хватит еще на несколько лет.

Итоги

Вот такая непростая ситуация сложилась на рынке видеокарт и тем геймерам, которые выбирают сегодня новую модель, не позавидуешь. Конечно, есть огромный выбор видеокарт на вторичном рынке, но покупка там — всегда риск, и чем выше цена, тем больше денег можно потерять, нарвавшись на модель, которая выйдет из строя после пары недель игр. И если у вас есть около 30000-35000 рублей на видеокарту, стоит присмотреться к Radeon RX 6600 или GeForce RTX 4060, которые становятся безальтернативным выбором для игр в разрешении Full HD. Эти модели точно не разочаруют вас своей производительностью и ценой.

Пишите в комментарии, а что вы думаете по поводу цен на видеокарты и готовы ли столько тратить на них?

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