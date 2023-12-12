Собирая игровой компьютер, мы часто переплачиваем, собираясь получить какой-то прирост производительности в будущем, но, чаще всего, просто зря тратим деньги. Мощный блок питания, взятый "на вырост", процессор с большим количеством ядер, огромный корпус или лишний объем ОЗУ, который должен пригодиться через несколько лет. Если подсчитать подобные траты, то получается, что часть денег, выделенные нами на игровой ПК, просто не работает, а ведь на них можно было бы взять более производительную видеокарту и получить прирост FPS в играх здесь и сейчас.

По моему опыту, а я собираю игровые ПК уже 20 лет, потенциал для апгрейда используется очень редко и чаще всего компьютер остается на весь срок жизни в такой конфигурации, в которой куплен сразу. Ведь уже через два-три года платформа ПК морально устаревает настолько, что вкладывать в нее деньги не имеет смысла, лучше отложить их на новый компьютер, который геймеры обычно покупают раз в четыре-пять лет.

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И сегодня мы с вами создадим такую игровую сборку, которая позволит поиграть во все хиты 2023 года в разрешении Full HD с комфортным FPS и при этом не переплатим ни копейки. Это будет компьютер с максимально выгодным соотношением цена/производительность, но на самых критичных компонентах, надежность которых важна, мы будем экономить разумно. Цены на комплектующие возьмем из ассортимента магазина Регард, а начнем с одного из самых главных компонентов ПК — процессора.

Процессор

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Основой нашего компьютера станет платформа AM4 и шестиядерный процессор Ryzen 5 5500, который в конце 2023 года имеет лучшее соотношение цены и производительности. Стоит Ryzen 5 5500 намного дешевле Ryzen 5 5600, но при этом способен выдать 60 FPS в любых современных играх и загрузить данными видеокарты уровня GeForce RTX 3060, GeForce RTX 4060 или Radeon RX 6600 XT, чтобы они работали с полной отдачей.

Кулер процессора

Чем хорош процессор Ryzen 5 5500 по сравнению с шестиядерниками от Intel и своими старшими братьями — Ryzen 5 5600 и Ryzen 5 5600X, так это низким энергопотреблением и нагревом. Ryzen 5 5500 потребляет и, соответственно выделяет в виде тепла честные, а не "бумажные" 65 ватт даже в самых тяжелых рабочих задачах, которые редко запускаются на игровых ПК. И обычно геймеры видят такую нагрузку только при компиляции шейдеров в играх или распаковке репаков с особо сильным сжатием игровых архивов. Ну а в играх типичное потребление Ryzen 5 5500 — 40 ватт, и с ним легко справится простой кулер без теплотрубок.

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Лучше всего для подобных сборок подходят кулеры с радиально расположенными ребрами, например, ID-COOLING DK-01. Такая конструкция позволяет обдувать систему питания материнской платы, об охлаждении которой тоже стоит помнить. А вот воздушный поток от башенного кулера просто улетает к заднему корпусному вентилятору, практически не охлаждая материнскую плату. ID-COOLING DK-01 имеет вентилятор диаметром 92 мм, который способен работать очень тихо, на 800 об\мин, и способен отвести от процессора 95 ватт тепла, чего нам с лихвой хватит.

Материнская плата

Посмотрев повнимательнее на бюджетные материнские платы, вы поймете, что выбора в этом сегменте нет и они похожи друг на друга как близнецы. Единственное отличие — отсутствие слота M.2 под современные SSD-накопители у самых дешевых моделей и от выбора подобных экземпляров стоит отказаться. Все остальное у подобных материнских плат аналогично и позволит собрать недорогой игровой компьютер и не чувствовать себя ущемленным: гигабитная сетевая карта, поддержка ОЗУ с частотой 3200 МГц, порты SATA под жесткий диск с файлами или дополнительный SSD.

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Типичная представительница таких плат — ASRock A520M-HVS на чипсете AMD A520, которая стоит всего 6320 рублей. Система питания этой модели не накрыта радиатором, но в случае с Ryzen 5 5500 это не критично, процессор очень экономичный, а выбранный нами кулер будет дополнительно охлаждать транзисторы и дроссели VRM, которая выполнена по схеме 4+2 фазы.

Оперативная память

Выбранная нами материнская плата поддерживает разгон ОЗУ, но вот заниматься им на нашей системе смысла очень мало. Процессоры платформы AM4 на архитектуре Zen 3 выдают максимум прироста производительности от перехода с частоты ОЗУ с 2666 МГц до 3200 МГц, а вот дальше прирост практически не заметен. Конечно, цифры в обзорах, где используются синтетические тесты и игры, запущенные в разрешении 720p, могут впечатлять, но в реальности, когда производительность системы упирается в видеокарту, увидеть прирост от разгона ОЗУ или дорогих высокочастотных модулей на глаз невозможно.

Поэтому мы возьмем в эту сборку комплект G.Skill Aegis (F4-3200C16D-16GIS), состоящий из пары недорогих модулей общим объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18-38. Это оптимальные характеристики ОЗУ для подобных сборок, как и объем в 16 ГБ, которого пока хватает для 99% новых игр, вышедших в 2023 году.

Видеокарта

Думаю, опытные читатели думали увидеть в этой сборке видеокарту Radeon RX 6600, которую я часто использовал в сборках, как лучшую по соотношению цены и производительности. Но при подготовке материала в Регарде мне попалась видеокарта MSI Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC, которая дает практически производительность GeForce RTX 4060 при заметно более низкой цене. Минус у этой модели только один — более слабые возможности в играх с включенной трассировкой лучей, но даже у видеокарт GeForce RTX 3060 и GeForce RTX 4060 производительность в новых играх такова, что геймеры чаще играют без лучей. Тем более, что разница в картинке игр с ними и без них очень небольшая.

Если по каким-то причинам вы предпочитаете видеокарты от NVIDIA, то никто не помешает вам установить у эту сборку GeForce RTX 4060, например, Palit GeForce RTX 4060 Dual, но придется доплатить 5480 рублей, а стоит ли средняя разница в производительности в несколько FPS такой доплаты — решать только вам. Что касается модели MSI Radeon RX 6650 XT MECH 2X 8G OC — это типичный середнячок со средней по эффективности двухвентиляторной системой охлаждения, и с отличным для своей цены дизайном. При этом видеокарта очень компактна — ее длина всего 235 мм, что позволит использовать в сборке компактный корпус.





SSD-накопитель

Еще один параметр, за который геймеры часто переплачивают, не получая практически никакой пользы в играх — это скорость SSD-накопителя. Быстрые и дорогие M.2 модели показывают красивые цифры в бенчмарках, но в реальных условиях эксплуатации, например, в скорости загрузки игр, трудно заметить разницу даже между SATA и M.2 устройствами, что уж говорить про сравнение между бюджетным и дорогим M.2 SSD. В этот ПК отлично впишется SSD Kingston NV2 (SNV2S/1000G), проверенная временем и очень популярная модель от именитого бренда со скоростью записи в 2100 МБ/сек, а чтения — 3500 МБ/сек. Ресурс перезаписи (TBW) составляет 320 ТБ, чего достаточно для бюджетного устройства. Более подробно с характеристиками и особенностями работы данного SSD можно ознакомиться в видео с канала proSSD.



Блок питания

Что касается блоков питания, то и за них геймеры очень часто переплачивают, и избыточная мощность остается невостребованной. Я и сам сейчас сижу на ПК, который потребляет всего 250 ватт в играх, но питает его блок питания аж на 750 ватт, за который я отвалил кучу денег. Если же вам нужно выбрать практичную и недорогую модель БП, которая будет работать не на пределе, вполне хватит запаса по мощности в 150 ватт. А еще обязательно обращайте внимание на наличие Active PFC – активного корректора коэффициента мощности и сертификата сертификата 80 PLUS. Ну и конечно, у блока питания должен быть набор критически важных защит, без которых он может попросту спалить вам видеокарту и материнскую плату.

Например, у недорогого БП HIPER HPC-500 есть защита от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания, сертификат 80 PLUS Standard и Active PFC. Реальная мощность, отдаваемая по линии 12 вольт, наиболее востребованной в современных ПК, составляет 480 ватт, чего с лихвой хватит для питания Ryzen 5 5500 и Radeon RX 6650 XT. Конечно, за такую цену не стоит ждать наличия в блоке питания японских конденсаторов или DC-DC преобразователей, но на срок актуальности игрового ПК, который в среднем равняется пяти годам, его хватит.

Корпус

Очень часто в игровых ПК используются полноформатные ATX корпуса, в которых скромненько располагается небольшая материнская плата формфактора Micro-ATX и большая часть внутреннего объема корпуса пустует. А ведь за это тоже платятся деньги и иногда немалые. Да и в плане охлаждения комплектующих это не всегда дает положительные результаты, гораздо эффективнее ситуация, когда в небольшом корпусе вентилятор, установленный на передней панели, дует на торец видеокарты, заметно снижая температуру ее система питания и чипов памяти. Особенно заметна эффективность такого охлаждения на видеокартах с функцией "Fan stop", которые при внешнем обдуве заметно меньше нагреваются в режиме простоя.

Все это легко реализовать в компактном корпусе AeroCool QS-240 Black, который выглядит намного дороже своей цены, составляющей всего 3360 рублей. Этот малыш, тем не менее, может вместить видеокарты длиной до 32 см и процессорные кулеры высотой до 16 см, что редко встречается среди бюджетных компактных моделей. Передняя панель из металлической сетки играет роль пылевого фильтра и при этом обеспечивает свободный проход воздуха, а на боковой крышке есть прозрачное окно. В корпусе предустановлен вентилятор диаметром 120 мм на задней панели, а еще можно установить пару таких на передней панели, и еще пару — на верхней, устроив отличный продув для горячих комплектующих.

Но для нашей не особо горячей сборки вполне хватит пары вентиляторов, на переднюю панель стоит установить тихий вентилятор GlacialTech GT ICE 12 со скоростью всего в 1000 об/мин.

Итоги

Сборка готова и обойдется вам всего в 65990 рублей, причем этот ПК будет отрабатывать каждый рубль, потраченный на него. Несмотря на то, что мы не вкладывались в потенциал и возможность будущего апгрейда, этот ПК будет актуальным в играх еще как минимум пять лет, если не увлекаться выкручиванием настроек в играх на максимум.

Пишите в комментарии, чтобы вы изменили в этой сборке, не выходя за рамки бюджета?

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