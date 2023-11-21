Я использую ПК для игр, работы и серфинга интернета уже 20 лет и за это время мне приходилось решать огромное количество проблем с ним. Глюки Windows, от самых простых, до требующих ее полной переустановки, неоднократная потеря важной информации, заражения вирусами и троянами, один раз даже закончившееся утечкой всех моих паролей и временной потерей почты, аккаунтов в соцсетях и Skype. Много сюрпризов подкидывали и игры, от банальных вылетов, с ошибками и без, до полного отказа запускаться.

Но, за последние пять лет, как я стал писать статьи на Overclockers.ru, большинство этих проблем удалось свести к минимуму и теперь мой ПК работает стабильно и безотказно, я не боюсь потерять информацию в результате сбоя носителей или заражения шифровальщиками, а программы и игры не глючат. Ну а если все же приходится переустановить Windows, что теперь я делаю крайне редко, время, которое нужно на то, чтобы получить настроенную систему со всеми нужными программами — минимально.

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Причина проста, для написания статей и поиска идей для них мне приходится искать и читать в интернете множество гайдов, советов опытных пользователей и смотреть полезное видео на каналах действительно опытных и разбирающихся в своем деле профессионалов, а не "ширпотреб" с каналов с миллионами подписчиков. И сегодня я постараюсь кратко озвучить весь этот опыт в одном блоге, дав советы, которые пригодятся и новичкам, и опытным пользователям.

Установка Windows

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Стабильная работа ПК начинается с грамотной установки Windows и здесь стоит категорически отказаться от авторских сборок, какие бы "золотые горы" они не обещали. Это во времена Windows XP можно было смело ставить сборку ZverCD со всем установленным софтом и не бояться, что автор интегрировал туда вредоносный софт. Тогда большинству из нас было нечего терять, ведь на ПК не хранилось ничего важного, а наша активность в интернете была минимальна. Сегодня вредоносный софт может запросто разрушить вашу цифровую жизнь и оставить вас без денег.

Вторая причина — Windows 10, а тем более Windows 11 стали слишком сложными системами с множеством взаимозависимых процессов и служб, и если автор сборки повырезал все "лишнее" и это прекрасно работает на его ПК и на ПК нескольких десятков скачавших сборку и отписавшихся об этом пользователей, то на вашем компьютере это может обернуться глюками и нестабильной работой.

Поэтому стоит использовать только чистый образ Windows от Microsoft, а как правильно скачать его, нужно читать в свежих гайдах, ведь Microsoft вставляет все новые и новые палки пользователям из РФ и Беларуси. В установке Windows сейчас нет ничего сложного, но для Windows 11 заранее подготовьте ее образ с помощью утилиты Rufus с обходом требования создания или подключения к аккаунту Microsoft.

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А можно вообще не пользоваться флешками с Windows, используя утилиту WinNTSetup, которую можно запустить из-под второй Windows или с загрузочной флешки, например, от Strelec. Это гораздо быстрее и решает проблему, когда загрузчик Windows прописывается не на тот SSD-накопитель, который вам нужен. Работу с этой утилитой я описывал в блоге Быстрый способ установить Windows 10 и 11 на второй SSD из-под работающей Windows

Кстати, вторая Windows в том случае, если у вас есть два SSD, может очень пригодиться, если вам нужно срочно выполнить работу, а основная Windows отказывается загружаться. Места вторая Windows займет совсем немного, ведь что такое 30 ГБ во времена, когда игры весят по 100 ГБ.

Настройка Windows

Если вы ожидали увидеть здесь огромные списки служб, которые стоит отключить, ветки реестра с правками и прочие твики, то я вас разочарую. Я убедился, что современные Windows лучше оставить работать с минимальными изменениями, не трогая даже телеметрию. Настройки будут минимальны — размер файла подкачки, отключение парковки жестких дисков и прочие некритичные для системы действия, для которых не нужен твикер. А на современном шестиядернике заметить разницу в производительности стандартной и настроенной Windows в играх невозможно.

Бекапы — это очень важно

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А вот что действительно важно, так это резервное копирование. Даже если ваш ПК используется только для игр и развлекательных сайтов в интернете, бэкапы сэкономят вам огромное количество времени. А уж если у вас на компьютере есть важная рабочая информация и каждый день вы создаете новую, бэкап может вас спасти от катастрофы.

Делать их в 2023 не просто, а очень просто. Первым делом стоит создать загрузочную флешку с утилитами от Strelec, где есть все необходимые утилиты и можно загрузиться в среду Windows PE, и делать там все, что требуется для обслуживания ПК. Затем нужно создать образ диска с Windows сразу после установки — весит он совсем немного, около 7 ГБ для Windows 10 и пригодится, если что-то пойдет не так или вы испортите операционную систему установкой некачественного и зараженного софта. Удобнее всего делать это с помощью утилиты Acronis True Image.

Затем вам нужно установить драйвера, все нужные программы, кастомизировать Windows под себя и сделать еще один образ диска, который будет весить уже 15-17 ГБ. Согласитесь, это очень небольшая плата за возможность в течении нескольких минут вернуться в привычную, свежеустановленную Windows в случае какого-либо сбоя.

Далее стоит настроить автоматический бэкап ваших важных папок. Даже на сугубо игровом ПК это не помешает, меня, например, к такому бэкапу подтолкнула случайная потеря сохранений от The Elder Scrolls IV: Oblivion после месяца азартной игры. Сохранять, как минимум, стоит папки Documents, Desktop, Saved Games и Pictures из вашего профиля. А еще добавить к ним папки, в которые вы скидываете фото из телефона или фотоаппарата, рабочие файлы и прочую ценную для вас информацию. А вот куда сохранять, вопрос довольно простой, если у вас есть жесткий диск в дополнение к SSD или второй SSD. Иначе стоит настроить сохранение в облако с шифрованием или внешние носители.

Программы — как создать свой проверенный набор софта

Раньше я, как и многие из вас, после установки Windows начинал скачивать одну за другой нужные программы из интернета, устанавливать их и настраивать. Этот процесс занимал гораздо больше времени, чем установка Windows, а если скачивалась глючная версия софта, то стоило готовится к "танцам с бубном". Но для многих программ не обязательно скачивать самые последние версии. Если утилиты для мониторинга параметров "железа" лучше иметь свежие, то вот софт для обработки фото и видео, офисные программы и небольшие полезные утилиты лучше использовать проверенные, из папки на вашем HDD или SSD.

А еще проще заменить максимум используемого софта на портативные версии, тогда и устанавливать, и настраивать ничего не надо, достаточно запустить программу из папки и вы попадаете в привычную настроенную среду. Особенно заметно это при использовании портативного браузера — запускаете его после переустановки Windows, а там не только не нужно авторизоваться заново на сайтах, но даже ранее открытые вкладки активны. А это позволяет добавить папку с браузером в список файлов для бэкапа и, к примеру, мой Mozilla Firefox каждый вечер сохранятся и даже если следующим утром я проснусь, а SSD не подает признаков жизни, вернуться в привычный браузер с открытыми вкладками можно будет сразу после его замены.

Игры — где брать, как не нарваться на майнеры и вирусы

Если раньше каждый уважающий себя геймер имел библиотеку всех нужных игр в Steam и не опускался до использования потенциально опасных и нестабильных "пираток" или взломанных игр, то надпись "Ой, извините! Данный товар недоступен в вашем регионе" в течение последних пары лет заставила пересмотреть взгляды на игры с торрентов даже фанатичных приверженцев лицензионной продукции.

Изменяется взгляд на пиратскую продукцию и в правительстве. Например, Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью телеканалу RT в мае этого года одобрил использование пиратского контента в условиях санкций. По его словам, "чем больше разного контента, тем лучше, и желательно бесплатно".

Но риски пиратских игр никуда не делись и нужно тщательно выбирать место, откуда вы будете скачивать свежую игру Alan Wake 2 или Ghostrunner 2. Прямой путь к заражению майнером или чем похуже, шифровальщиком или стиллером, ворующим ваши данные — это ввести в поисковике "%название игры% скачать бесплатно". Скачивать игры стоит только с главных торрент-трекеров страны, а их очень немного, и выбирать раздачи с максимальным количеством скачивающих, залитых пользователями, занимающимися этим уже много лет.

И не потому, что "тысячи леммингов не могут ошибаться", а в первую очередь из-за того, что проблемы с игрой, скаченной таким большим количеством пользователей, вылезают очень быстро. И если это просто нестабильный релиз с некачественным "кряком", об этом быстро напишут в комментариях, а релизы с зараженными дистрибутивы модераторы оперативно удаляют.

А вообще, не только недоступность новых игр в Steam для россиян отталкивает геймеров от онлайн-магазинов. Эта ситуация опять явно показала, что игры, которые хранятся на удаленных серверах, не принадлежат нам, и владелец магазина может сегодня заменить игру другой версией, завтра отключить ее сервера, а послезавтра и вовсе вам закрыть доступ к библиотеке игр только потому, что у вас российский IP-адрес.

Почему антивирус вас не спасет

Многие пользователи слишком полагаются на антивирус и это большая ошибка. Без антивируса в 2023 году жить нельзя, но спасет он вас от той "заразы", что уже известна и попала в его базы, а вот свежие вредоносы успевают заразить довольно много компьютеров, пока не попали в антивирусные базы. Это особенно заметно, если посмотреть на эпидемии троянов-шифровальщиков, которые преспокойно работают при включенном антивирусе.

И если вы скачали пиратскую игру или утилиту с сомнительного сайта, то есть немаленький шанс, что она докачает вредоносный код из интернета и украдет ваши данные, на что уходит несколько секунд или продолжит работать в виде майнера, зарабатывая криптовалюту ее создателю. Точнее, делает это не сама игра или программа, а ее "таблетка" или "кряк", изменяющая исполняемый файл игры. Избежать этого поможет фаерволл, который будет не пускать в интернет незнакомые процессы на вашем ПК. Например, Comodo Firewall, TinyWall или SimpleWall.

Еще один очень простой совет поможет вам избежать потери личных данных при вирусном заражении — не храните пароли в браузере для важных сайтов. Браузер сейчас — главный вектор атаки для вредоносов и использование менеджера паролей легко решает эту проблему.

Второй SSD-накопитель

Как я писал выше, второй SSD-накопитель в системе может решить множество проблем, на него можно установить вторую Windows, использовать его для повседневных задач, сильно изнашивающих основной SSD. Например, браузер и файл подкачки в ПК с небольшим объемом ОЗУ. А еще на него можно сохранять ценные файлы с основного SSD автоматически, с помощью программы резервного копирования. Я для этих целей купил бюджетный SATA SSD SmartBuy Splash объемом 256 ГБ за 1400 рублей. Сейчас он подорожал и стоит в Регарде 2180 рублей. Но есть и альтернативные варианты чуть дешевле — Digma Run S9 (DGSR2256GS93T) и KingSpec (P3-256).

А какие похожие полезные советы можете дать вы? Пишите в комментарии.

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