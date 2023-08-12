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Сегодня, 10 августа, на момент написания этой статьи, стоимость доллара почти вплотную подошла к отметке в 98 рублей, а евро — к 107 рублям. А ведь еще прошлым летом мы радовались чрезвычайно низкому курсу валют и, если бы не санкции и повышение цен на электронику из-за параллельного импорта, лето 2022 можно было бы назвать лучшим временем для покупки электроники и сборки игрового ПК. А вот лето 2023 года пока претендует на звание худшего периода для вложения средств в ПК, но все зависит от того, какой курс валют будет через несколько месяцев. Ведь если за доллар к зиме 2023 года будут давать 150 рублей, сегодняшние цены на компьютерные комплектующие будут казаться вполне приемлемыми.

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Электроника является одним из самых заметных маркеров колебания курса валют, в тоже время таким товаром, который наши соотечественники стараются быстрее купить при падении курса рубля, пытаясь спасти свои сбережения. Достаточно вспомнить 2014 год, когда народ кинулся покупать микроволновки, стиральные машины, телевизоры, компьютеры и ноутбуки. Сегодня, похоже, ситуация повторяется, усугубляясь тем, что впереди нас ждет еще и традиционный ажиотаж и повышение цен ко Дню знаний, когда массово покупаются компьютеры и ноутбуки для учебы.

Открыв сегодня сайты популярных магазинов, я обратил внимание, что цены на компьютерные комплектующие поднялись еще на одну ступеньку и мне стало интересно, можно ли собрать игровой компьютер, который будет справляться со всеми новыми играми, за 55000 рублей. Но, после беглого анализа цен, я понял, что уложиться в эту сумму невозможно, ведь нам понадобится, как минимум, видеокарта Radeon RX 6600 или GeForce RTX 3050, стоимость которых вплотную подошла к 30000 рублям, и достаточно шустрый процессор с ценой в районе 10000 рублей, а это уже 40000 рублей.

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Поэтому я поднял планку до 65000 рублей, и в качестве примера цен выбрал магазин Регард, где цены на некоторые комплектующие выросли заметно меньше, чем в других магазинах. Собирая этот компьютер, я буду стараться разумно экономить, отказавшись от разгона и запаса производительности на будущее, стараясь получить наилучшее соотношение цены и производительности без особого ущерба надежности.

Процессор

Ryzen 5 5500 можно назвать оптимальным минимумом для игрового компьютера в 2023 году. Шесть достаточно быстрых ядер Zen 3, хорошая производительность в играх и небольшое тепловыделение — вот его главные плюсы. Процессор подорожал и, как вариант для тех, кто хочет сэкономить еще больше, остается Ryzen 5 3600, стоимость которого почти не изменилась, он почти на 2000 рублей дешевле Ryzen 5 5500. Но он медленнее в играх и заметно прожорливее, кушая почти 80 ватт по умолчанию, а это уже довольно много для бюджетных материнских плат. Ryzen 5 5500 в тяжелых задачах укладывается в 65 ватт, не сбрасывая при этом частоту.

Альтернативой процессорам AMD в бюджетных сборках остается четырехъядерный Core i3-12100F, который обходит их в большинстве игр при тестировании в лабораторных условиях, но в реалистичных сценариях использования, когда на ПК крутится много фоновых задач: браузер, мессенджеры, игровые магазины, антивирус, четырех ядер становится явно мало.

Кулер процессора

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Я еще помню те времена, когда бюджетные кулеры с теплотрубками можно было купить за 600 рублей, потом их цена поднялась до 800 рублей и вот сегодня я нашел самый бюджетный кулер такого типа, ID-COOLING SE-802-SD, уже за 1000 рублей. Это новая ценовая реальность и, если вы не готовы покупать кулеры по таким ценам, стоит искать их на вторичном рынке — ведь это такой компонент, ломаться в котором нечему, кроме вентилятора, который легко заменить. ID-COOLING SE-802-SD может отвести от процессора до 95 ватт и его вполне хватит для нашего не особо горячего Ryzen 5 5500, тем более, что мы делаем сборку для игр, а не для разгона.

Материнская плата

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Выросли в цене и материнские платы. Даже недорогие модели на чипсете AMD B450 стартуют теперь с цены в 6570 рублей за ASRock B450M-HDV R4.0. И за эту цену не стоит рассчитывать на радиаторы на системе питания, они потребует доплаты еще почти в 2000 рублей, что довольно чувствительно для бюджетных сборок. Но небольшое энергопотребление Ryzen 5 5500 вполне позволит использовать его на недорогой материнской плате, главное — позаботиться о хорошей вентиляции в корпусе. В остальном ASRock B450M-HDV R4.0 — добротная бюджетная плата со слотом M.2 и необходимым количеством портов расширений, выделяющаяся на фоне остальных бюджетных плат с аналогичной ценой двухцветным дизайном текстолита.

Оперативная память

Подорожала и оперативная память стандарта DDR4, и теперь от такой роскоши, как установка 32 ГБ ОЗУ в бюджетные сборки, придется отказаться. Неплохие комплекты DDR4 с частотой 3200 МГц можно найти уже за 4000 рублей, но очень важно обращать внимание на формулу таймингов, ведь разница между модулями с таймингом CL 20 и с CL 16 — очень заметна в играх при совсем небольшой разнице в цене. Мы возьмем комплект из двух модулей Patriot Viper 4 Blackout (PVB416G320C6K) общим объемом 16 ГБ, с частотой 3200 МГц и формулой таймингов 16-18-18-36. На модулях установлены эффективные радиаторы, а их разгон поможет поднять производительность системы в играх практически бесплатно и без повышения тепловыделения.





Видеокарта

Видеокарта Radeon RX 6600 продолжает оставаться лучшим выбором в бюджетные игровые ПК, ведь ближайший конкурент из стана Nvidia — GeForce RTX 3050, стоит примерно столько же, но заметно отстает в играх. А наличие поддержки трассировки лучей в этом сегменте производительности практически не играет роли — в большинстве новых игр настройки графики придется снижать и первое, чем жертвуют геймеры, это трассировка лучей. Ведь она отъедает очень заметную часть производительности, а то, что она выключена, иногда даже не заметно на глаз. Одной из самых доступных 6600-х в Регарде остается модель SAPPHIRE Radeon RX 6600 PULSE в комплектации OEM, и переплачивать за более навороченные версии Radeon RX 6600 не стоит, этой модели вполне хватает подобной системы охлаждения.

SSD-накопитель

В бюджетных игровых сборках совсем нет смысла гнаться за производительными SSD-накопителями — ведь в играх разницу между SATA III и NVMe моделями практически не видно, а уж заметить разницу между бюджетным и средним NVMe накопителем и вовсе не удастся. А вот разница в объеме станет сразу заметной после того, как вы установите две-три современные игры, поэтому даже в бюджетную сборку в 2023 году стоит выбирать SSD объемом в 1 ТБ. Мы возьмем популярную бюджетную модель Kingston NV2 (SNV2S/1000G), которая не выделяется среди аналогов по характеристикам, но является оптимальной по их сумме.





Блок питания

В недорогих сборках опытных пользователей стали доминировать блоки питания серии DeepCool PF, вытеснив БП серий Сhieftec Proton, Сhieftec Сore и Сooler Master MWE, которые стали слишком дороги. И теперь среди многих популярных брендов в сегменте дешевле 4000 рублей можно найти только совсем древние модели на устаревшей схемотехнике. На их фоне очень заметно выделяются блоки питания DeepCool PF, у которых начинка современная, есть сертификация 80 PLUS, длинные и мягкие провода-шлейфы и хорошие акустические характеристики. Мы возьмем в наш ПК DeepCool PF500, который стоит в Регарде дешевле своего 450-ваттного собрата DeepCool PF450, который тоже отлично бы подошел в эту экономичную сборку по мощности, будь немного дешевле.

Корпус

При выборе корпуса меня ждал еще один сюрприз — бюджетные модели с продуманным дизайном, несколькими предустановленными вентиляторами и боковой крышкой из закаленного стекла, а не акрила, стоят уже дороже 4000 рублей. Одна из таких моделей — AeroCool Hexform-G-BK-V2 Black, компактный и симпатичный корпус с отличной вентиляцией. В нем уже установлены три вентилятора диаметра 120 мм с подсветкой, а передняя перфорированная панель не мешает проходу воздуха.

Итоги

Стоимость сборки вплотную подобралась к 65000 рублям и, похоже, это теперь станет новым минимумом для игровых ПК, которые позволяют играть в новые игры. На чем еще можно сэкономить, не теряя в производительности, помимо использования более дешевых процессоров Ryzen 5 3600, Core i3-12100F и покупке кулера на вторичном рынке? Можно купить там и корпус, или использовать свой старый, оставшийся после апгрейда, ведь у нас очень холодная сборка и вполне сможет обойтись парой вентиляторов. Это позволит уменьшить цену сборки почти до 60000 рублей.

Пишите в комментарии, что вы думаете по поводу роста цен на электронику и готовы ли покупать ее по таким ценам?

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