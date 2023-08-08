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Выход процессоров Ryzen 7000 многими экспертами и пользователями был встречен довольно скептически, уж слишком много факторов склоняло к тому, чтобы предпочесть им аналогичные по производительности процессоры от Intel. Высокая цена, пугающий нагрев, проблемы с новым сокетом AM5, высокая стоимость материнских плат и возможность использовать только один тип оперативной памяти — DDR5.

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Выбирая сопоставимый по производительности с шестиядерником Ryzen 5 7600X процессор от Intel — Core i5-12600KF, вы получали отлаженную и проверенную временем систему без детских болячек, с возможностью сэкономить и установить оперативную память стандарта DDR4. А более умеренный нагрев позволял обойтись кулером среднего уровня. Производительность же у Ryzen 5 7600X и Core i5-12600KF сопоставимая в играх, и новинка от AMD обеспечивает схожую производительность в рабочих задачах.

Например, в тестах от TechPowerUp с видеокартой GeForce RTX 3080 разница между процессорами менее одного процента и заметить ее в реальном использовании ПК попросту не удастся даже с мониторингом — уловить ее помогут только бенчмарки. В результате выбор между Ryzen 5 7600X и Core i5-12600KF становится предметом личных предпочтений. Между желанием попробовать новую, перспективную платформу AM5, которая обещает стать такой же долгожительницей, как и предшественница — AM4, а так же оперативную память стандарта DDR5. Или наоборот, желанием собрать ПК на проверенной платформе, которая потребует минимум настроек и по которой уже собрано огромное количество информации, в том числе и на конференции overclockers.ru.

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А что касается цен на новую платформу AM5, то тот факт, что Ryzen 5 7600X стоит дешевле Core i5-12600KF, не может не радовать. Это показательный момент, но вот общее повышение цены комплектующих из-за падения курса рубля уже совсем не радует. Ведь цены росли весь прошлый год и еще не достигли максимума и даже если доллар зафиксируется на отметке 95 рублей, мощный игровой компьютер станет очень дорогим удовольствием.

Сегодня мы с вами сравним цену мощных игровых сборок на процессорах Ryzen 5 7600X и Core i5-12600KF, посмотрев на то, сколько придется переплатить за использование оперативной памяти DDR5, и посмотрим, как изменились цены на материнские платы AM5. Примеры цен комплектующих возьмем, по традиции, в магазине Регард, а начнем со сборки на процессоре от AMD.

Процессор

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Ryzen 5 7600X стоит в Регарде одинаково как в версии OEM, так и в версии BOX. Срок гарантии у них одинаковый, в BOX версии нет кулера, но, получить процессор в запечатанной коробке гораздо удобнее, чем в пластиковом контейнере. Стоит Ryzen 5 7600X на 640 рублей дешевле, чем Core i5-12600KF, и, будем надеяться, его цена продолжит снижаться, делая его более выгодной покупкой. Еще один плюс Ryzen 5 7600X — встроенная графика, за которую у Intel придется доплатить аж 3600 рублей в версии Core i5-12600K. Звезд с неба эта встроенная видеокарта Radeon Graphics не хватает, в разрешении Full HD уступает GeForce GT 1030 около 32%, но для старых и нетребовательных игр или офисных задач вполне подходит.

Кулер процессора

Ryzen 5 7600X очень горячий процессор, в чем виноваты небольшая площадь поверхности кристалла и слишком толстая теплораспределительная крышка. Греется он примерно до 90 градусов в рабочих задачах даже под мощными кулерами, поэтому переплачивать за дорогой кулер или готовую "водянку" нет смысла — проблема не в тепловыделении, а в высокой плотности теплового потока. Поэтому вполне хватит качественного кулера с четырьмя теплотрубками, например, ID-COOLING SE-224-XTS BLACK, который может отвести от процессора 220 ватт тепла и способен работать очень тихо.

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Материнская плата

В мощных сборках можно сразу отказаться от материнских плат среднего уровня, которые имеют лишь частичное охлаждение цепей питания. Поэтому наш выбор — добротная плата с хорошими возможностями расширения, но без переплаты за топовый чипсет и фишки для экстремального разгона. Например, MSI PRO B650M-A WIFI на чипсете AMD B650, которая стала одним из самых сбалансированных решений для платформы AM5. Здесь есть массивные радиаторы на цепях питания, много фаз питания, а уж о таких мелочах, как радиатор для SSD, хорошем звуке, 2.5 гигабитной сетевой карте и наличию Wi-Fi и Bluetooth можно даже не упоминать.

Оперативная память

Снижается цена на оперативную память DDR5 относительно DDR4, и вполне неплохой комплект можно взять за 13000-14000 рублей. Например, G.Skill Trident Z5 (F5-6000J3636F16GX2-TZ5K) с частотой 6000 МГц и формулой таймингов 36-36-36-96 — показатели не самые выдающиеся, но вполне подходящие для игрового ПК. Да и разгонный потенциал у этих модулей довольно неплохой.

Видеокарта

Помните, какие скептические обзоры выпустили СМИ на видеокарту GeForce RTX 4070 сразу после ее выхода? Тогда мы еще не знали, что Nvidia приготовила для геймеров пару сюрпризов в виде

GeForce RTX 4060 и GeForce RTX 4060 Ti, и на фоне этих "шедевров" инженерного искусства и жадности маркетологов GeForce RTX 4070 выглядит единственной умеренно дорогой видеокартой в линейке GeForce RTX 4000, которую можно смело покупать для игр в разрешениях 1920х1080 и 2560x1440 пикселей. Мы возьмем GeForce RTX 4070 Palit Gaming Pro OC (NED4070H19K9-1043A), видеокарту с хорошим балансом цены, качества исполнения печатной платы и системы охлаждения.

SSD-накопитель

Цены на SSD-накопители остаются единственным, что радует на рынке комплектующих в 2023 году и хорошую модель объемом 2 ТБ можно купить всего за 9000-10000 рублей. Экономить и ставить в мощную игровую сборку SSD объемом 1 ТБ не стоит, ведь помимо игр, которые весят все больше, в объем 2 ТБ с легкостью уместятся и файлы пользователя. По своему опыту могу сказать, что объема в 1 ТБ уже не хватает, если у вас установлено несколько игр, одна только новая Baldur’s Gate 3 весит 104 ГБ, а ведь впереди у нее еще много патчей. Мы возьмем в наши сборки Netac NV5000 Pro (NT01NV5000-2T0-E4X), производительную модель с мощным радиатором, который позволит вам не беспокоиться о нагреве SSD.

Блок питания

В столь мощных сборках как наша, не стоит экономить на мощности блока питания. GeForce RTX 4070 потребляет 200 ватт, добавьте еще около 170-200 ватт на процессор, материнскую плату остальные комплектующие и получите реальное потребление в 370-400 ватт, к которым еще несколько десятков ватт может добавить разгон. Поэтому лучшим выбором станет блок питания на 750 ватт с высоким КПД, который в играх будет загружен примерно на половину, что поможет ему работать тихо, меньше греться и продлит срок службы.

Я предлагаю взять Chieftec Polaris (PPS-750FC), качественную модель сертификатом 80 PLUS Gold, построенную на современной платформе High Power с использованием полумостового резонансного преобразователя и преобразователей постоянного тока для напряжений 3,3 и 5 В. В модели стоят японские тайваньские конденсаторы Rubycon и Teapo, а вентилятор до нагрузки в 50% работает очень тихо, что позволит вам играть с комфортом.

Корпус

У нас получается мощная сборка из качественных комплектующих и теперь главное — не испортить ее копеечной экономией на корпусе, взяв безвкусную модель с дешевыми вентиляторами и тонким металлом. Вдобавок стоит забыть про модные корпуса с глухой передней стенкой, ведь нашему мощному железу нужна мощная вентиляция. Подбирая качественные корпуса в Регарде, я наткнулся на DeepCool CG560 Black, модель со строгим дизайном, отличной продувкой через перфорированную переднюю панель, и возможностью установки длинных видеокарт и высоких процессорных кулеров. В DeepCool CG560 Black уже установлен вентилятор диаметром 140 мм на задней панели, и еще три, диаметром 120 мм, на передней панели, а пылевые фильтры сохранят ваши комплектующие в чистоте.

Итак, сборка готова, и она обойдется вам в 162000 рублей, что весьма немало, но, учитывая, что этот компьютер позволит играть вам во все новинки игр еще, как минимум, пять лет — это вполне приемлемо. А если курс валют продолжит расти, эта цена может и вовсе показаться небольшой, вспомните мощные сборки прошлых лет, которые укладывались в цену всего от 60 до 80 тысяч рублей

Сборка на процессоре Core i5-12600KF

А теперь посмотрим, во сколько обойдется сборка на процессоре Core i5-12600KF, начав собственно, с процессора. Модель эта не новая, но совсем немного отстает в играх от нового шестиядерника Core i5-13600KF, а вот стоит на 8300 рублей дешевле.

Материнская плата

Посмотрев неплохие материнские платы на чипсете Intel B660 с памятью DDR4, я понял, что особо сэкономить не удастся — процессор довольно прожорливый и требует качественную систему питания. Но, взяв, к примеру, отличную плату MSI MAG B660M MORTAR WIFI DDR4, мы за цену, меньшую на 1100 рублей, чем у платы в сборке на AMD, получаем тот же функционал, включая Wi-Fi и Bluetooth, а еще — больше портов SATA III, более качественный звук, и уже два радиатора для M.2 SSD.

Оперативная память

А вот оперативная память DDR4 с частотами от 3600 МГц и достаточно низкими таймингами поразила подскочившей ценой. Да, модули с частотой 3200 МГц стоят недорого, но в СМИ разгорается скандал — все чаще в таких модулях находят чипы памяти DDR4, снятые с модулей памяти, отработавших несколько лет в серверах, а нагрузка там на ОЗУ совсем не такая, как в обычном, игровом ПК. И сколько такая ОЗУ проработает потом — никому не известно, как и то, как теперь выбрать модули с новыми чипами памяти.

Поэтому единственный способ избежать этого на сегодня — выбирать достаточно быстрые модули ОЗУ с частотой 3600 МГц и таймингом CL, равным 16 и ниже, такие, как 32-х гигабайтный комплект Kingston Fury Renegade RGB (KF436C16RB1AK2/32). Да и брать к столь мощному процессору, как Core i5-12600KF, модули с частотой 3200 МГц — это значит ограничивать его производительность. Но и цена таких модулей уже сопоставима с ценой аналогичного комплекта модулей DDR5.

Итоги

Итак, стоимость сборки на Ryzen 5 7600X составила 162000 рублей, а сборки на Core i5-12600KF — 160160 рублей. То есть, попытавшись сэкономить, мы выиграли всего лишь 1840 рублей, что в масштабе цен на весь ПК очень несущественно. А покупка в 2023 году устаревающей памяти стандарта DDR4 в новый ПК явно не стоит свеч ради такой мизерной экономии.

Пишите в комментариях, стали бы вы покупать игровой ПК с памятью DDR4 в 2023 году? И чтобы изменили в этих сборках?

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