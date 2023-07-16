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Всем привет! С вами Zero. Рубль снова обвалился и закрепился примерно на отметке в 90 единиц за доллар, поэтому цены на компьютерные комплектующие пошли вверх. Предпосылок же для существенного укрепления российской национальной валюты и возврату ее к уровню 75 за доллар экономисты и финансовые аналитики пока не видят. В подобных условиях собрать игровой компьютер, не выходя из заданного бюджета довольно непросто, но я все же попробую это сделать. С вами снова рубрика «Народный ПК», и сегодняшний бюджет – 100 тысяч рублей. Поехали!

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За прошедший месяц «народный шестиядерник» Intel Core i5-12400F подорожал примерно на полторы тысячи рублей, но даже с учетом этого он остается лучшим вариантом в своей ценовой категории. Это производительный, энергоэффективный и холодный CPU, который отлично подойдет для любых стоящих перед домашне-игровым компьютером задач. Да, конечно, он серьезно уступает условному Core i7-13700KF, но не в три, и даже не в два раза, при том, что стоит упомянутая модель более 40 тысяч рублей. Адекватных альтернатив «двенадцать тысяч четырехсотому» я по-прежнему не вижу, особенно с учетом того, что конкурирующие процессоры тоже подорожали. Core i5-13400F и вовсе стоит 21-22 тысячи рублей, и это при том, что он базируется на той же микроархитектуре и обладает тем же количеством производительных ядер. Энергоэффективные же, малые ядра, в играх, как говорится, не решают.

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Мои требования к материнской плате для Core i5-12400F остаются неизменными на протяжении многих месяцев. К ним относятся совместимость с CPU, принадлежность к решениям «большой четверки» (ASUS, MSI, GIGABYTE, ASRock), адекватная подсистема питания и достаточный набор разъемов, включающий в себя, в том числе, как минимум пару портов M.2 PCI-Express для скоростных твердотельных накопителей. Да, даже если вы купите двухтерабайтный SSD, со временем вам его может начать не хватать – проверено на собственном опыте. Впрочем, может в этом виновата моя привычка не удалять пройденные игры и периодически заходить в них. Но хватит отступлений. В качестве варианта по-умолчанию предложу ту же модель, что и в предыдущем месяце – ASUS PRIME B660M-K D4. Она удовлетворяет всем вышеперечисленным требованиям и даже превосходит их. Например, подсистема питания в данном случае частично прикрыта радиатором, хотя «двенадцать тысяч четырехсотый» не назвать горячим процессором, и это совсем не обязательно.

Дальше по плану – система охлаждения. Честно говоря, Core i5-12400F с запасом хватит башенного кулера за 1200 рублей, рассчитанного на 120-130 Вт, но стоит ли экономить несколько сотен «деревянных»? Я считаю, что нет, ведь переплатив 400-500 рублей, вы получите более комфортную температуру CPU и более низкие обороты вентилятора процессорного кулера, а значит – невысокий уровень шума. В своей ценовой категории одними из лучших решений по соотношению стоимости и характеристик являются охладители китайской компании ID-COOLING. Нам подойдет, например, модель SE-214-XT, состоящая из средних размеров радиатора с тепловыми трубками и 120-миллиметрового вентилятора с автоматической регулировкой скорости вращения лопастей в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту. Можно взять и любой другой похожий кулер, рассчитанный на 160-180 Вт, только убедитесь, что он совместим с сокетом LGA 1700 и с выбранным корпусом.

Устанавливать в игровой компьютер стоимостью 100 тысяч рублей 16 гигабайт оперативной памяти в 2023 году уже несерьезно – некоторым играм для беспроблемной работы требуется больше, если параллельно на ПК запущено большое количество различных программ. Мессенджеры, браузеры, торрент-клиенты, плееры, офисные пакеты – всему этому тоже требуется ОЗУ. Поэтому стоит сразу взять комплект из пары шестнадцатигиговых планок и забыть об апгрейде подсистемы памяти вплоть до перехода на новую платформу, то есть на несколько лет. Советую ориентироваться на частоту 3000-3200 МГц и тайминги 16-18-18 или хотя бы 16-20-20. Если говорить о примерах из ассортимента московского магазина «Регард», доставляющего заказы по всей стране, то отлично подойдет, например, набор Patriot Viper 4, изображенный на приведенном выше скриншоте.

Видеокарта в этот раз будет подешевле, чем в прошлом месяце, поэтому освободившиеся средства можно вложить в твердотельный накопитель. Упор стоит сделать не на скоростные показатели, а на объем – разницу между 3350 МБ/с и 7000 МБ/с, а также между 1 миллионом и 360 тысячами IOPS в играх вы просто-напросто не заметите. А вот разницу между 1 и 2 терабайтами заметите сразу же, как только свободное место начнет заканчиваться, и вы не сможете установить очередную игру, не удалив одну из старых. С точки зрения соотношения стоимости и характеристик одной из лучших на рынке является продукция бренда ADATA. Так, двухтерабайтный SSD ADATA XPG SX8200 Pro стоит меньше 10 тысяч рублей – и это при том, что за один доллар дают около 90 «деревянных». Рассматриваемый накопитель не так быстр, как, например, Samsung 980 Pro, но и стоит значительно дешевле. Для игр его скоростных показателей хватит с лихвой, как и для работы, да и вообще для любых не-серверных нагрузок.

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В июне я предлагал для конфигурации за 100 тысяч рублей видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti. В этом месяце в рамки бюджета удалось бы уместить разве что RTX 3070, и в таких условиях лучше уж взять новенькую RTX 4060 Ti. Да, по чистой производительности она немного слабее, но во многих современных играх это отставание нивелируется за счет технологий DLSS 3 и Frame Generation и превращается в опережение. «Три тысячи семидесятая» поддерживает только DLSS 2, а еще карта Ampere более горячая и часто более шумная. Да, RTX 4060 Ti – продукт достаточно спорный, но для гейминга в разрешении FullHD, и, с оговорками, в QuadHD он подходит достаточно хорошо. Почему с оговорками? В первую очередь – из-за наличия у рассматриваемого графического ускорителя только 8 гигабайт видеопамяти. Для QuadHD хорошо бы иметь на борту 12 ГБ. Но RTX 4070 в бюджет не влезет ну вот никак.

На блоке питания можно в меру сэкономить. Но именно в меру – я не собираюсь рекомендовать вам решения китайских Noname-брендов, которые и сами, вероятно, быстро выйдут из строя, и могут при этом спалить вам материнскую плату. Да и зачем? На рынке присутствуют такие компании, как Chieftec и Zalman, а их продукция отличается невысокой ценой, приличным качеством и достаточной надежностью. На мой взгляд, Chieftec – в большинстве случаев оптимальный выбор для недорогих и среднебюджетных игровых конфигураций. Блоки питания тайваньского бренда проверены временем – их ставили еще в сборки с процессором Intel Core i5-2500K поколения Sandy Bridge. И компания с тех пор не скатилась – она продолжает поставлять на рынок весьма конкурентоспособные решения. Предлагаю взять вариант с запасом под апгрейд – например, Element ELP-700S. Для нашей сборки 700 и даже 650 Вт не нужны и близко, но вдруг вы потом захотите сменить графический ускоритель на более производительный.

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Напоследок – о корпусе. Энергопотребление и тепловыделение наших процессора и видеокарты по современным меркам достаточно скромны, поэтому сильно заморачиваться с выбором кейса необязательно. Тем не менее, хорошая продуваемость, продуманная организация пространства, возможности для кабель-менеджмента и наличие хотя бы пары предустановленных вентиляторов будут явными плюсами. Исходя из таких вводных, я выбрал для сборки Zalman N5 OF – это недорогой корпус, хорошо подходящий для таких конфигураций, как описанная в сегодняшней статье. Более того, в него можно устанавливать и гораздо более горячее железо – никаких проблем бы не возникло и с сочетанием, например, процессора Intel Core i7-13700KF и графического ускорителя NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti. Разве что с ними я посоветовал бы добавить еще один вентилятор. Для Core i5-12400F и RTX 4060 Ti с лихвой хватит и трех предустановленных.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, внимание на итоговую таблицу:

Конфигурация получилась довольно похожей на июньскую – да, видеокарта в этот раз более слабая, но зато дешевле и современнее. Причем «современнее» в данном случае – понятие не абстрактное. У RTX 4060 Ti есть вполне ощутимые преимущества – к ним относятся невысокие энергопотребление и тепловыделение, а также поддержка технологий DLSS 3 и Frame Generation. Соответственно, в играх с их поддержкой, если их активировать, карта опередит не только RTX 3070, но и RTX 3070 Ti. А вот если их не задействовать, то «три тысячи семидесятая» будет производительнее. Приятный бонус – твердотельный накопитель емкостью два терабайта. Такого хватит для установки солидного количества игр, даже с учетом того, что многие современные проекты весят далеко за сотню гигабайт.

FAQ (Вопросы и ответы)

Точно ли разумно брать RTX 4060 Ti? В обзорах ее раскритиковали. Например, она задействует всего 8 линий PCI-Express.

Да, у данной видеокарты есть недостатки, среди которых – узкая шина памяти, 8 линий PCI-Express вместо 16, наличие только 8 гигабайт видеопамяти и скромный прирост чистой производительности по сравнению с RTX 3060 Ti. Но за свои деньги она сейчас, пожалуй, все равно является оптимальным вариантом. Например, RTX 3070 стоит дороже и не поддерживает DLSS 3/FG, а карточки AMD традиционно слабо справляются со сценариями с трассировкой лучей.

Может, лучше взять терабайтный SSD и вложить побольше средств в процессор?

На хороший восьмиядерник денег в рамках бюджета в любом случае не хватит, а среди шестиядерников Core i5-12400F близок к идеалу с точки зрения соотношения цены и возможностей.

А 32 ГБ оперативной памяти хватит на несколько лет?

Да. Системные требования игр и софта растут, но не слишком быстро. И 32 гигабайт хватит как минимум года на 3, а возможно, и на 5.

Безопасно ли заказывать в «Регарде»?

Безопасно. Магазин отлично упаковывает посылки – например, OEM-процессор приходит в пластиковом боксе, запечатанном внутри нескольких слоев вспененного полиэтилена и пупырчатой пленки. Неоднократно сам заказывал комплектующие – ни разу не было никаких проблем. К тому же, есть возможность заказать доставку до двери транспортными компаниями и вскрыть упаковку для осмотра товара перед его получением.

Какие есть прогнозы по поводу курса рубля и цен на компьютерные комплектующие?

Неутешительные. Большинство экономистов и финансовых аналитиков не видят каких-либо причин для серьезного укрепления российской национальной валюты. Также, судя по последним заявлениям Эльвиры Набиуллиной, не планирует вмешиваться в ситуацию и Центробанк РФ. Исходя из этого, рискну предположить, что доллара по 75 рублей мы в ближайшие месяцы не увидим, и скорее стоит ориентироваться на 85-100 рублей.

Заключение

Июльская конфигурация отличается от июньской более слабой видеокартой (из-за падения рубля и повышения цен), но и более емким SSD (RTX 4060 Ti ощутимо дешевле, чем RTX 3070). При этом выбранный графический ускоритель является более современным, и его отставание от «три тысячи семидесятой» во многих актуальных играх легко нивелируется при помощи технологий DLSS 3/Frame Generation. Проще говоря, за 100 тысяч рублей по-прежнему можно собрать достаточно производительный игровой компьютер, который легко справится с любыми играми в разрешении FullHD на максимальных настройках и позволит играть в подавляющее большинство проектов и в более тяжелом режиме QuadHD. А что вы думаете по поводу рассмотренной в статье сборки? Пишите в комментариях!

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