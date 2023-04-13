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Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)

За доллар дают уже больше 82 рублей, и ритейлеры повышают цены, но собрать производительную конфигурацию все еще можно
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Последние 4070 Ti Gigabyte Gaming по курсу 70
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
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Всем привет! С вами Zero, и это очередной выпуск «Народного ПК» – вероятно, самый печальный выпуск за много месяцев. Почему так? Если вы следите за новостями экономики или за новостями в целом, вы, вероятно, уже и сами догадались – дело в падении курса российской национальной валюты. Когда рубль слабеет – цены на цифровую технику и компьютерные комплектующие повышаются, а значит, за 100 тысяч рублей вряд ли получится собрать столь же производительную игровую конфигурацию, как месяц назад. Но удастся ли найти адекватный компромисс между стоимостью и вычислительной мощностью ПК? Дочитайте эту статью до конца – и узнаете.

Процессор: Intel Core i5-12400F OEM

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Начнем, как обычно, с процессора. Intel Core i5-12400F по-прежнему остается «народным шестиядерником», и, к счастью, подорожал он буквально на несколько сотен рублей. С учетом значительного ослабления рубля, это по-прежнему оптимальный выбор для игровой конфигурации среднего или продвинутого уровня – адекватных альтернатив данному CPU, по сути, нет, разве что один из процессоров Ryzen 5 сокета AM4 с дальнейшим апгрейдом до Ryzen 7 5800X3D. Тем не менее, если вы хотите играть «здесь и сейчас», я рекомендую вам обратить внимание именно на «двенадцать тысяч четырехсотый». Он хорош по всем ключевым показателям: соотношение цены и производительности, непосредственно производительность в играх, TDP, и так далее. Да и ядерная формула 6/12 все еще остается актуальной и будет таковой в течение как минимум нескольких лет.

Материнская плата: ASRock B660M-HDV

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На материнской плате можно в меру сэкономить – мощная подсистема питания для Core i5-12400F не нужна, как и обилие дополнительных радиаторов. Не нужны и четыре разъема для модулей оперативной памяти – 32 гигабайта в любом случае оптимально набирать двумя планками, и их хватит на весь жизненный цикл сборки. А вот что нужно точно, так это чипсет B660 и хотя бы парочка разъемов M.2 PCI-Express для установки быстрых твердотельных накопителей. Игры с каждым годом весят все больше, и вспять этот процесс уже не обратить, поэтому геймерам придется докупать дополнительные SSD. Жесткие диски уже давно не подходят для современных игр – у них слишком низкие скорости чтения и записи, причем как последовательные, так и случайные. В качестве варианта по-умолчанию я предлагаю взять МП ASRock B660M-HDV, но вы можете рассмотреть и другие решения в рамках того же набора системной логики.

Кулер: ID-COOLING SE-214-XT

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Кулер я выбрал с большим запасом по производительности, причем сделал это неспроста. Вентилятору ID-COOLING SE-214-XT не придется надрываться на околомаксимальных оборотах, а значит, уровень шума будет оставаться в рамках комфортного, к тому же, вы сможете реже чистить компьютер от пыли. В целом же к «двенадцать тысяч четырехсотому» можно смело брать систему охлаждения, рассчитанную не на 180 Вт, а на 130-150 Вт – в играх процессор и близко столько не потребляет. Если же вы планируете за компьютером еще и работать в ресурсоемком ПО – тогда все же обратите внимание на кулеры, для которых производитель заявляет TDP 170+ Вт. Благо, стоят они копейки: полторы тысячи рублей по нынешним меркам – это не деньги, если говорить о стоимости компьютерных комплектующих.

Оперативная память: DDR4 Patriot Viper 4 PVB432G320C6K 3200 МГц 16-18-18, 16 ГБ x2

Несмотря на падение курса рубля, комплектовать сборку за 100 тысяч шестнадцатью гигабайтами оперативной памяти несолидно и нерационально – в ближайшие годы для игр AAA-класса уже понадобятся двадцать четыре или тридцать два. При этом ОЗУ стандарта DDR4 стоит дешево, а производители чипов для нее даже целенаправленно снижают объемы выпуска своей продукции, чтобы не отдавать ее за бесценок. Проще говоря, стоит сразу взять комплект из пары шестнадцатигиговых планок с приличными частотой и таймингами, и не париться по вопросу апгрейда подсистемы памяти вплоть до смены платформы. Отличным вариантом будет, например, набор Patriot Viper 4, который вы можете увидеть на скриншоте выше. Можно, впрочем, рассмотреть и альтернативы – рекомендую придерживаться диапазона частоты в 3000-3600 МГц и таймингов в пределах 16-20-20 или ниже.

SSD: Patriot Viper VP4100 1 ТБ

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С учетом того, что современные игры нередко занимают за 100, а иногда и за 150 гигабайт, приобретать для геймерского ПК твердотельный накопитель емкостью менее 500 ГБ просто-напросто глупо и невыгодно. Лучше сразу нацеливаться на терабайт, а то и на два, если позволяет бюджет. В нашем случае он скорее не позволяет, поэтому для начала можно обойтись терабайтом, а в дальнейшем докупить второй SSD. Хорошим выбором за свои деньги будет, например, Patriot Viper VP4100 на основе контроллера Phison E16. Если купить его за адекватную сумму в вашей локации не представляется возможным – присмотритесь к другим PCI-E 4.0 терабайтникам на основе 3D TLC памяти. Не пренебрегайте наличием DRAM-буфера. Безбуферные SSD я брать не советую – в некоторых сценариях использования их производительность может значительно проседать, особенно при малом объеме свободного места.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ

Увы, по сравнению с мартовской сборкой в апрельской придется сделать «даунгрейд» – из-за падения курса рубля и повышения цен RTX 3070 Ti в бюджет больше не умещается. Придется довольствоваться «обычной» RTX 3070, а она на 5-10% менее производительна. Зато значительно более холодна, хотя энергопотребление и тепловыделение, в отличие от частоты смены кадров в играх, важны далеко не для всех геймеров. Комфортно поиграть с такой видеокартой можно будет в любые проекты как в разрешении FullHD, так и в более тяжелом QuadHD, причем часто на максимальных настройках, пусть и без рейтрейсинга. Там же, где вы захотите включить еще и трассировку лучей, поможет технология DLSS. Возможно, в совсем тяжелых случаях придется снизить настройки до высоких, или до промежуточного варианта между высокими и максимальными, но идти на какие-то действительно серьезные компромиссы нужды не будет.

Блок питания: Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Блоки питания Chieftec на протяжении многих лет остаются эталоном по соотношению цены и характеристик – они недорогие, но при этом, как правило, обладают честной мощностью, адекватной стабильностью напряжений и приличным охлаждением. Исходя из таких вводных, в том, что опытные компьютерщики рекомендовали их еще для Intel Core i5-2500K и GTX 570, а сейчас рекомендуют для Core i5-12400F и RTX 3070, нет ничего удивительного. Да, за 5 тысяч рублей вы не получите отстегивающихся кабелей, подсветки и крутой комплектации, зато вы получите главное – качественное питание для компонентов ПК. Поделюсь небольшим инсайдом – бронзовый Chieftec может прожить в 2-3 раза дольше, чем платиновый БП более именитого бренда. В моей практике такой случалось – как лично со мной, так и с моими знакомыми.

Корпус: Zalman N5 OF Black

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Корпуса Zalman, как и блоки питания Chieftec, часто смотрятся очень привлекательно, если ставить на первое место соотношение стоимости и характеристик. Взять, например, выбранный мной кейс Zalman N5 OF – его не назвать тесным, в нем можно разместить достаточно производительное железо. Выглядит модель также визуально привлекательно, что же касается охлаждения – за него отвечают три предустановленных 120-миллиметровых вентилятора, и их для нашей конфигурации вполне хватит. Имеется и возможность установки дополнительных вертушек или даже системы жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. По поводу невозможности установки габаритных процессорных кулеров – это общая беда большинства бюджетных шасси, но в нашем случае данный факт не имеет никакого значения. Для Core i5-12400F монструозный суперкулер не требуется.

Подводим итоги

Все комплектующие выбраны, посмотрим на итоговую таблицу:

Процессор

Intel Core i5-12400F OEM

Материнская плата

ASRock B660M-HDV

Система охлаждения

ID-COOLING SE-214-XT

Оперативная память

DDR4 Patriot Viper 4 PVB432G320C6K 3200 МГц 16-18-18, 16 ГБ x2

SSD

Patriot Viper VP4100 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3070 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec Element ELP-700S 700 Вт

Корпус

Zalman N5 OF Black

Конфигурация получилась, конечно, слабее, чем месяц назад, но не сильно, всего на 5-10%, и только за счет того, что ощутимо подорожали видеокарты. Да, RTX 3070 – это не RTX 3070 Ti, но это и не RTX 3060 Ti, как бы банально это ни звучало. Любые игры с ней будут по-прежнему доступны, для качественного же скачка нужно добавлять денег и покупать графический ускоритель новой линейки – RTX 4070.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить?

Можно для начала взять одну планку памяти на 16 ГБ, а вторую докупить потом. Также можно начать с 500-гигабайтного SSD, хотя свободное место на нем быстро закончится. Ну и наихудший вариант – экономить на видеокарте. Это приведет к значительному снижению производительности системы в играх, но, если бюджет сильно меньше, выбор невелик.

А куда вложить средства, если бюджет больше указанного?

Опять же, в видеокарту. Постарайтесь купить RTX 4070 или хотя бы RTX 3070 Ti.

Будут ли комплектующие дальше дорожать?

На этот вопрос невозможно ответить без машины времени – динамика цен сильно зависит от колебаний курса национальной валюты и других факторов.

А что будет с курсом рубля?

И снова – спрогнозировать крайне сложно. Но большинство аналитиков склоняются к тому, что отметка в 90 единиц за доллар не будет пройдена ни при каких обстоятельствах, за исключением совсем экстраординарных. А вот 85-86 рублей за доллар мы увидеть можем. Как, впрочем, можем увидеть и возвращение к курсу 75-78.

Актуален ли заказ компонентов ПК из-за рубежа?

Да. Это одна из немногих хороших новостей последних недель – беспошлинный порог в размере 1000 евро все-таки продлили, поэтому заказывать железо и технику из других стран по-прежнему крайне выгодно. Хотя из многих магазинов напрямую заказать нельзя – приходится пользоваться услугами посредников, например, располагающихся в Казахстане.

Заключение

Курс рубля просел, и это повергает многих российских потребителей в уныние – перед летом или летом часть граждан традиционно закупается цифровой и бытовой техникой. Тем не менее, катастрофического подорожания компьютерных комплектующих пока не произошло – подорожание есть, но его можно назвать умеренным. Апрельская конфигурация за 100 тысяч рублей, конечно, слабее, чем мартовская, но не так сильно, как можно было бы ожидать – на 5-10%. Посмотрим, что будет со стоимостью национальной валюты дальше – есть небольшой шанс, что если она продолжит снижаться, вмешается Центробанк и сработает на возврат курса к более-менее привычным для граждан 75-78 единицам за доллар. В следующих выпусках, как обычно, я расскажу о сборках за 75 и 50 тысяч рублей. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации и текущей экономической ситуации? Пишите в комментариях!

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