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Всем привет! С вами Zero, и это апрельский выпуск «Народного ПК» в бюджете до 75 тысяч рублей. К сожалению, с вероятностью, близкой к 100%, конфигурация получится слабее, чем в предыдущем месяце, и причины тому очевидны – ослабление курса рубля, и, соответственно, повышение цен на компьютерное железо. К счастью, беспошлинный порог в размере 1000 евро продлили на полгода, поэтому можно заказывать комплектующие из-за рубежа, но это тема для специальных выпусков, сегодня же я предложу игровую сборку, компоненты которой будут выбираться из ассортимента отечественных ритейлеров, таких, как «Регард» и «Ситилинк». Поехали!

Открывает список комплектующих, как обычно, центральный процессор – он в конфигурациях за 75 и за 100 тысяч не меняется уже много месяцев. Что тут поделать, если ни Intel, ни AMD так и не предложили в ценовой категории «до 15 тысяч рублей» ничего более оптимального для игрового ПК как с точки зрения производительности, так и с точки зрения дополнительных характеристик, таких, как энергопотребление и тепловыделение. Можно, конечно, заморочиться и собрать ПК на основе CPU Ryzen 5 5600, который заметно слабее в играх, а потом заменить его на отличный геймерский восьмиядерный процессор Ryzen 7 5800X3D, который является вершиной развития сокета AM4, но это дорого и не слишком рационально. Если у вас в ближайшее время появятся деньги на такой апгрейд, лучше просто отложить приобретение ПК или взять небольшой кредит, а средства вложить в самый важный компонент любой игровой сборки – графический ускоритель. Проще говоря, адекватных альтернатив у «двенадцать тысяч четырехсотого» по-прежнему нет.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

На материнской плате в нашем случае можно экономить без зазрения совести. В комментариях к прошлой статье один из пользователей писал, что ASRock B660M-HDV «не вывозит» Core i5-12400F без побочного обдува подсистемы питания. Окей, допустим, так. Но у нас будет побочный обдув как от процессорного кулера, так и от аж четырех (!) корпусных вентиляторов. Поэтому переживать не о чем. Просто берите самую доступную плату на чипсете B660, оснащенную хотя бы двумя разъемами M.2 для быстрых твердотельных накопителей – одного SSD вам быстро начнет не хватать, особенно с учетом того, что сразу двухтерабайтник поставить не получится из-за ограничений по бюджету. А устанавливать в современный игровой компьютер 2.5-дюймовые SATA 3 накопители в 2023 году – уже моветон. По поводу слотов для модулей оперативной памяти – хватит и двух, ниже я объясню, почему.

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Intel Core i5-12400F – процессор нетребовательный и по современным меркам вполне холодный, поэтому с отводом тепла от него вполне справится и боксовый кулер. Но переплачивать за BOX-вариант данного CPU крайне нерационально – в «Регарде», например, он стоит на 4 тысячи дороже, чем OEM. При этом гарантия в обоих случаях дается только на один год, да даже если бы давалась и на три, не нужна она этому процессору. Если с ним будут проблемы и вам достанется бракованный экземпляр, вероятность чего стремится к нулю – вы заметите это за очень короткий срок. Если же он будет работать нормально со старта, то с ним ничего не случится и за несколько лет при нормальных условиях эксплуатации.

Впрочем, я отвлекся. Так вот, я всегда предлагаю выбирать системы охлаждения (как и, например, блоки питания) с некоторым «запасом прочности» сверху. Core i5-12400F хватит и кулера, рассчитанного на 130 Вт, но зачем брать подобное решение за 1200-1400 рублей, когда за 1650 можно приобрести рассчитанный на 180 Вт ID-COOLING SE-214-XT RING? Он будет гораздо эффективнее, и при этом еще и тише. А еще его можно не чистить от пыли, пока она не забьет пространство между ребрами радиатора совсем уж плотными комками.

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Дальше по плану – оперативная память. Хотелось бы, конечно, сходу установить 32 гигабайта, но тогда придется экономить на видеокарте, а это – не дело. Поэтому по-умолчанию предлагаю поставить пару восьмигиговых планок, а в дальнейшем продать их, и на вторичном же рынке дешево купить пару шестнадцатигиговых. Найти их не составит труда – геймеры вскоре массово начнут переходить на стандарт DDR5, поскольку только его будут поддерживать новые сокеты. Так, сокет AMD AM5 уже не поддерживает DDR4 память. Что же касается характеристик – ориентируйтесь на частоту 3000-3600 МГц и тайминги 16-18-18 или 16-20-20. За топовыми модулями не гонитесь – любые дополнительные деньги лучше вложить в графический ускоритель, это наиболее выгодно с точки зрения прибавки FPS в играх.

А вот и еще один неприятный компромисс – полутерабайтный твердотельный накопитель вместо терабайтного. Предупреждаю сразу: если вы заядлый геймер, то надолго вам этого жалкого по нынешним меркам объема свободного места не хватит. Windows 10 или 11, программное обеспечение, 2-5 игр – и все, нужно докупать еще один SSD. К счастью, слот M.2 у выбранной материнской платы не один, поэтому, подкопив денег, вы сможете приобрести двухтерабайтник или даже четырехтерабайтник. Рекомендую в первую очередь присматриваться к моделям, оснащенным DRAM-буфером, а также игнорировать 3D QLC память, выбирая только из решений, основанных на 3D TLC. Ну и смотрите тесты, разумеется. А можете не смотреть и просто взять более емкую версию ADATA XPG SX8100.

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Падение курса рубля повлекло за собой рост цен на компьютерные комплектующие, и в особенности – на видеокарты. Увы, но RX 6700 в сборку за 75 тысяч без экстремальной и нерациональной экономии на других компонентах системы уже не влезает – придется обойтись Radeon RX 6650 XT. В разрешении FullHD эта карточка без проблем потянет любые проекты с комфортным FPS на ультра настройках без трассировки лучей, а вот в более тяжелом режиме QuadHD уже можно столкнуться с проблемами. Если найдете за сопоставимые деньги NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti – лучше берите ее. Она и с рейтрейсингом справляется получше, и поддерживает технологию масштабирования DLSS 2, которая выдает картинку более высокого качества, нежели FSR. Впрочем, повторюсь, что RX 6650 XT будет достаточно даже для самых ресурсоемких игр в разрешении 1920 на 1080 пикселей, если не использовать трассировку лучей.

Доступный, надежный, неприхотливый, малошумный – все эти лестные прилагательные относятся к блоку питания Chieftec iArena GPA-650S. Тайваньская компания много лет предлагает геймерам одни из лучших по соотношению стоимости и характеристик БП – их советовали для игровых конфигураций в 2011-2012 году, советуют и в 2022-2023. Конечно, вы не увидите тут полностью цифровой схемы управления питанием, отстегивающихся кабелей, новомодной подсветки и запредельного КПД, но от бюджетного блока питания все это и не требуется. Главное – это честная мощность, наличие необходимых защит и приличные электрические характеристики, а у моделей Chieftec, как правило, со всем перечисленным нет никаких проблем. Кстати, 650 Вт в нашем случае – мощность сильно избыточная, с большим запасом. Хватило бы и БП на 450-500 Вт. Но запас карман не тянет.

Разместить все перечисленные комплектующие я предлагаю в стильно выглядящем корпусе Powercase Mistral T4B. Несомненным преимуществом решения, помимо сравнительно невысокой для игрового шасси цены, является отличная продуваемость, обеспечиваемая как конструкцией, так и четырьмя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами. Также можно рассмотреть некоторые модели компании Zalman, например, N5 OF. К сожалению, выбор приличных корпусов в сверхбюджетном и бюджетном сегментах рынка достаточно невелик, да и те, что есть, изобилуют компромиссами, к которым могут в разных случаях относиться отсутствие шумоизоляции и пылевых фильтров, тонкий металл, неидеальная обработка элементов или недостаточные возможности для кабель-менеджмента. Конкретно Powercase Mistral T4B шумноват – точнее, был бы шумноват, если использовать его для более производительной и горячей конфигурации. Тонкий же металл – это общая проблема шасси рассматриваемого ценового диапазона, как и невозможность установки габаритных суперкулеров.

Подводим итоги

С подбором комплектующих закончили, теперь стоит взглянуть на весь список:

К сожалению, вынужден констатировать, что по сравнению с мартовской, апрельская сборка стала слабее – в ней используются RX 6650 XT вместо RX 6700 и не такой скоростной SSD, хотя и вполне достаточный для домашне-игровых сценариев использования. За один доллар на момент написания статьи дают больше 82 рублей, и российские ритейлеры не преминули мгновенно поднять цену на цифровую и бытовую технику, а также на компьютерное железо. И даже если «деревянный» внезапно укрепится, в чем я сильно сомневаюсь, столь же быстрого удешевления товаров в магазинах не будет. Пожалуй, идеальное время для сборки нового ПК было в конце осени 2022 года – тогда цены на комплектующие для ПК находились на минимуме.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить без потери производительности?

Практически ни на чем, если покупать новое железо в магазинах. Можно взять блок питания или корпус на тысячу рублей дешевле, но это, как говорится, погоды не сделает. Для серьезной экономии надо заказывать часть комплектующих из-за рубежа (благо, беспошлинный порог в размере 1000 евро продлили) или обращаться ко вторичному рынку.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

В видеокарту – именно от нее в наибольшей степени зависит частота смены кадров в играх. А еще стоит сразу взять 32 гигабайта ОЗУ двумя модулями, и, возможно, более емкий SSD. Хотя лучше просто докупить второй накопитель позже, а на старте взять максимально продвинутый графический ускоритель – хотя бы RTX 3060 Ti, а лучше RTX 3070 или даже новенький RTX 4070.

Может, лучше в этом бюджете купить игровой ноутбук?

Не лучше – он будет гораздо слабее по производительности. Главное преимущество ноутбука – это его мобильность. Если она для вас не особенно важна, то лучше купить для игр ПК.

Есть предположения, что будет с курсом рубля и ценами?

Подозреваю, что в ближайшее время – ничего хорошего. Центробанк не спешит поддерживать рубль, и многие эксперты говорят, что он может просесть до отметки в 85-86 единиц за доллар. Есть, впрочем, и более оптимистичные прогнозы, но их меньше.

Почему именно «Ситилинк» и «Регард»?

Эти магазины являются партнерами сайта, к тому же, я сам неоднократно закупался в них – впечатления положительные, никаких серьезных проблем никогда не было. По ассортименту и ценам, с учетом специфики нынешнего российского рынка, тоже все хорошо.

Заключение

Курс рубля, мягко говоря, не радует, но повышение цен на компьютерное железо хоть и случилось, в этот раз оказалось не таким резким и шокирующим, как могло бы быть. Собрать достойный игровой ПК за адекватные деньги все еще можно, что я и продемонстрировал в рамках данной статьи – с рассмотренной сборкой вы сможете комфортно играть в любые проекты на максимальных настройках графики в разрешении FullHD, пусть и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации и ситуации с курсом рубля и ценами? Пишите в комментариях!

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