За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение





реклама

Всем привет! С вами Zero, и это апрельский выпуск рубрики «Народный ПК» в бюджете до 50 тысяч рублей. На этот раз собрать хоть сколько-нибудь пригодную для комфортного гейминга конфигурацию будет особенно сложно, поскольку за один доллар на момент написания статьи дают около 81-82 рублей. Падение курса российской национальной валюты повлекло за собой закономерное повышение цен на цифровую и бытовую технику, а также на компьютерные комплектующие.

Конечно, подорожали не все позиции, да и степень этого подорожания значительно различается, но в среднем компоненты ПК стали дороже, и это не может не огорчать. Тем не менее, полагаю, что даже с учетом такой, мягко говоря, не самой благоприятной рыночной ситуации, неплохой игровой компьютер за 50 тысяч рублей собрать все равно удастся, причем не обращаясь ко вторичному рынку и не прибегая к заказу части железа из-за рубежа. Но хватит предисловий, поехали!

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Процессор можно взять тот же, что и в прошлом месяце – благо, восьмипоточный четырехъядерник Intel Core i3 10105F в OEM-исполнении подорожал всего на сотню рублей. С учетом того, как просел курс рубля, такое увеличение цены можно считать скромным. Что же касается непосредственно того, как «десять тысяч сто пятый» подходит для современных игр – лукавить не буду. Во-первых, стандартом для геймерских ПК уже стали процессоры с как минимум шестью ядрами и двенадцатью потоками, а во-вторых, микроархитектура Comet Lake Refresh несколько устарела. Тем не менее, поиграть вы все-таки сможете, причем в любые проекты. Просто частота смены кадров будет ниже, чем при использовании более современных и дорогих процессоров, но тормозов и «фризов» быть не должно, разве что в отдельных плохо оптимизированных проектах. Впрочем, если есть хоть какая-то финансовая возможность, лучше, конечно, взять шестиядерник – например, AMD Ryzen 5600 и материнскую плату на чипсете AMD B450 или B550.

Материнские платы сокета LGA 1200 стоят просто неприлично дорого – так, наиболее доступная модель, обладающая хотя бы одним M.2 разъемом для установки быстрого твердотельного накопителя, а именно, MSI H510M-A PRO, стоит почти 6 тысяч рублей. Дороже процессора…но выбирать, к сожалению, не приходится – альтернатива в виде шестиядерника Ryzen 5 3600 или 5600 и подходящей МП обойдется еще дороже. Можно, конечно, сэкономить и обойтись 2.5-дюймовым SSD, подключающимся посредством разъема SATA III, но в 2023 году это моветон, да и некоторые игры и локации в них так будут грузиться дольше. Поэтому придется переплатить. Впрочем, вы можете поискать на вторичном рынке комплекты, состоящие из процессора и материнской платы, а также, возможно, дополнительно, пары модулей оперативной памяти и кулера. Но бывшее в употреблении железо в рамках рубрики «Народный ПК» обсуждается только в спецвыпусках.

реклама

Башенный кулер начального уровня Aerocool Verkho 2 Plus подорожал, поэтому в этот раз я изменю своим принципам, и включу в сборку не башенный, а радиальный кулер с вертикальным воздушным потоком – AeroCool Verkho I. Для шестиядерного процессора я бы его уже не порекомендовал, но для Core i3 10105F он вполне подойдет и даже будет работать эффективнее и тише, чем боксовый вариант. Немаловажно, что в отличие от многих сверхбюджетных воздушных систем охлаждения, AeroCool Verkho I подключается к разъему 4 pin и поддерживает автоматическую регулировку скорости вращения вентилятора – лопасти не будут всегда крутиться на максимальных оборотах, а значит, уровень шума при повседневной активности будет достаточно комфортным.

К счастью, подорожание не коснулось оперативной памяти – за 4000 рублей по-прежнему можно приобрести комплект из двух восьмигигабайтных модулей DIMM DDR4 с частотой 3000-3200 МГц и таймингами 16-20-20 или 16-18-18. Одним из оптимальных вариантов, представленных в ассортименте «Ситилинка» и «Регарда» будет Patriot Viper 4 Blackout, но вы можете присмотреться и к альтернативам. Только не вздумайте «сэкономить» 500 рублей, взяв низкочастотную память с высокими таймингами – разница в производительности между 2400 МГц CL22 и 3000 МГц CL16 ощутима даже в играх, не говоря уж о рабочих приложениях. В дальнейшем две планки объемом по 8 ГБ можно будет заменить на две по 16 ГБ, взяв их на вторичном рынке – геймеры постепенно переходят на стандарт DDR5, так что предложений вскоре будет в избытке.

реклама

Твердотельные накопители, как и оперативная память, сейчас предлагаются по довольно привлекательным ценам – так, модель ADATA Legend 750 емкостью 500 гигабайт в «Регарде» стоит менее 3500 рублей. С учетом достойных для своего сегмента скоростных характеристик, это отличный выбор. Хотелось бы, конечно, сразу установить в конфигурацию терабайтный SSD, но не позволяет бюджет – на счету каждая сотня рублей. При этом предостерегаю вас от приобретения моделей на 240-256 ГБ – по меркам 2023 года для игровой конфигурации это просто ничто. Состояние дел в игровой индустрии сейчас таково, что проект AAA-класса запросто может весить за сотню гигабайт, отдельные же тайтлы переваливают и за 150 или даже 200 гигов. Исходя из таких вводных, брать твердотельный накопитель емкостью менее полутерабайта нерационально, а возможно, даже глупо.

Видеокарты за прошедший месяц подорожали сильнее, чем другие комплектующие, поэтому уместить в бюджет AMD Radeon RX 6600 вряд ли получится – придется обойтись NVIDIA GeForce RTX 3050. Впрочем, это тоже неплохой графический ускоритель, который можно считать входным билетом в мир гейминга в разрешении FullHD. По крайней мере, «три тысячи пятидесятая» проявляет себя в играх гораздо лучше, чем GTX 1660 Ti и Super, хотя стоит не сильно дороже. С ней вы сможете поиграть хоть в Cyberpunk 2077, хотя, конечно, не на максимальных настройках и без трассировки лучей. А вот средние или средневысокие даже в такой требовательной игре RTX 3050 потянет легко. Если же активировать DLSS, то можно рассчитывать и на что-то среднее между высокими и ультра параметрами графики. Опять же, без рейтрейсинга – рассматриваемая видеокарта в принципе с ним не справляется. Активировать его стоит разве что для ознакомления с технологией и съемки красивых скриншотов.

Процессор Intel Core i3-10105F и графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3050 потребляют достаточно мало энергии, поэтому блока питания мощностью 500 Вт хватит, причем с большим запасом. Одним из оптимальных вариантов по соотношению цены и характеристик будет Chieftec VALUE APB-500B8. Если же в вашей локации он недоступен – убедитесь, что у выбранной альтернативы имеется хотя бы один разъем PCI-E 6+2 pin. Из брендов, широко представленных в бюджетном сегменте, заслуживают внимания Chieftec, Zalman, Deepcool и Cooler Master, а также некоторые другие. А вот AeroCool и Noname-Китая в большинстве случаев лучше избегать – есть риск нарваться на неприятности. И не заказывайте сверхдешевые блоки питания с AliExpress – у них часто нет необходимых защит, а при выходе из строя они могут унести за собой и часть остального железа.

реклама

Корпус предлагаю взять с запасом под будущий апгрейд или под смену платформы – подойдет, например, Zalman N5 OF с тремя предустановленными вентиляторами. Модель обеспечивает достаточное количество свободного места и приличный уровень продуваемости и для гораздо более энергоемких и горячих конфигураций, чем рассмотренная в данной статье, единственный же ее минус – ограничение по высоте процессорного кулера. Впрочем, габаритные воздушные системы охлаждения, также известные как суперкулеры, как правило, ставятся только в субфлагманские и флагманские сборки, поэтому упомянутое ограничение вряд ли станет для вас проблемой.

Подводим итоги

Все комплектующие для апрельской сборки выбраны, время взглянуть на итоговую таблицу:

Увы, конфигурация получилась слабее, чем в марте. Догадаться, почему так – несложно. Дело в просевшем курсе российской национальной валюты и подорожании компонентов ПК – в первую очередь, графических ускорителей. Уместить в целевой бюджет видеокарту AMD Radeon RX 6600 стало гораздо сложнее, а во многих случаях – и вовсе вряд ли возможно. Тем не менее, даже «ослабленная» сборка все еще позволяет наслаждаться любыми играми в разрешении FullHD с частотой смены кадров не ниже 60. Разве что настройки нередко придется снижать до средних, ну или активировать технологию масштабирования DLSS.

FAQ (Вопросы и ответы)

На чем можно сэкономить?

Особенно ни на чем не получится, разве что на корпусе. Также можно взять какой-нибудь сверхбюджетный кейс со встроенным блоком питания, но блоки питания эти обычно настолько отвратительного качества, что лучше уж обратиться ко вторичному рынку.

А во что вложить дополнительные средства, если они есть?

Как обычно, в видеокарту – стоит взять RX 6600, а лучше – RTX 3060. Если бюджет сильно выше 50 тысяч – обратитесь к материалу про сборку за 75 тысяч (ссылка будет в конце статьи) и купите шестиядерный процессор, а также подходящие материнскую плату и кулер.

Не лучше ли заказать часть железа из-за рубежа? Беспошлинный порог в размере 1000 евро ведь продлили до 1 октября.

Во многих случаях лучше, особенно если доставка бесплатная, или если она платная, но вы заказываете несколько товаров сразу. Только вот в рамках рубрики «Народный ПК» за исключением спецвыпусков рассматривается новое железо, которое можно купить в магазинах.

Есть ли у рассмотренной конфигурации запас производительности на будущие годы?

К сожалению, нет – она не слишком производительна и на момент покупки. Если вы хотите приобрести компьютер, которого хватит, чтобы комфортно играть на протяжении как минимум нескольких лет – бюджет должен составлять не менее тысячи долларов. Сумма указана ориентировочно – возможны нюансы.

А что по поводу вторичного рынка? Может, стоит рассмотреть вариант с приобретением на нем готового ПК или отдельных компонентов?

В указанном бюджете готовый ПК с рук или б.у. компоненты – это неплохие варианты. Некоторые геймеры полностью меняют платформу раз в несколько лет, переставляя со старого компьютера только накопители, а остальное продают. Такие предложения нередко довольно выгодны, и за ними охотятся перекупщики, в дальнейшем перепродавая отдельные компоненты ПК дороже.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию ПК можно собрать в апреле 2023 года из новых комплектующих, которые можно приобрести в таких популярных российских магазинах, как «Ситилинк» и «Регард». К сожалению, из-за падения курса рубля и удорожания цифровой техники сборка получилась менее производительной, чем в прошлом месяце, но ненамного. А что вы думаете по поводу предложенного списка железа и по поводу дальнейшей динамики цен, а также курса рубля? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)

Как поставить компьютер, чтобы реже чистить его от пыли

Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году

ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году