За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о мощной конфигурации ПК, которая отлично подойдет для продвинутого геймера, стримера или видеоблогера – что-то похожее в феврале этого года я собирал для себя. Разумеется, доступной по цене подобная сборка не будет, зато ее производительность во всех целевых сценариях использования будет действительно высокой. Также в этот раз я включу в список компонентов дополнительные позиции – например, монитор и конденсаторный микрофон с кардиоидной направленностью. Поехали!

реклама

Открывает сборку, как обычно, процессор, и это будет Intel Core i7-13700K в OEM-исполнении. «Почему не KF, зачем переплачивать за не особо нужное сборке с видеокартой графическое ядро?» – мог бы спросить кто-нибудь в комментариях. Предвидя этот вопрос, отвечаю: KF-версия стоит всего на тысячу рублей дешевле, а это явно не та экономия, за которой стоит гнаться, приобретая флагманскую или даже субфлагманскую конфигурацию. Существует множество ситуаций, когда встроенное видеоядро может пригодиться – например, чтобы диагностировать неисправность графического ускорителя, или в качестве временного решения для вывода изображения, если старая видеокарта продана, а новая еще не приехала.

Core i7-13700K – это отличный универсальный процессор, демонстрирующий весьма высокую вычислительную мощность как в работе, так и в играх. Он обладает восемью производительными P-ядрами с поддержкой мультипоточности и восемью энергоэффективными E-ядрами. Да, «тринадцать тысяч семисотый» отличается достаточно высоким энергопотреблением и тепловыделением в многопоточных рабочих приложениях, но флагманские суперкулеры способны с ним справиться, хотя и с некоторыми оговорками. Например, желательно при возможности снижать рабочее напряжение и выставлять корректировку множителя в сторону уменьшения при задействовании AVX-инструкций. Но у меня такой же процессор успешно работает с Noctua NH-D15, причем частота всех P-ядер и E-ядер зафиксирована на 5.3 и 4.2 ГГц соответственно.

рекомендации Много <b>4070</b> в Ситилинке Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде

MSI MAG Z790 TOMAHAWK WIFI – отличная материнская плата, обладающая, с учетом нынешнего курса рубля, довольно привлекательным соотношением цены и производительности. К ее несомненным преимуществам относятся мощная подсистема питания, полностью защищенная радиаторами, наличие аж четырех портов M.2 для твердотельных накопителей, каждый из которых также прикрыт радиатором, огромное количество всевозможных разъемов, продвинутые звуковой и сетевой интерфейсы, а также поддержка Wi-Fi и Bluetooth «из коробки». А еще рассматриваемая МП ориентирована на использование DDR5, а не DDR4 памяти, что, с учетом разнонаправленных задач, которые будут стоять перед нашей конфигурацией, также определенно можно занести в плюсы. Все-таки стандарт DDR4 постепенно уходит в прошлое.





реклама

Как и многие компьютерщики, я предпочитаю не использовать системы жидкостного охлаждения в тех случаях, когда можно обойтись без них. С «тринадцать тысяч семисотым» обойтись без СЖО все-таки можно, хотя и на грани – с Core i9-13900K я бы уже однозначно не стал рекомендовать воздушные суперкулеры. Тем не менее, у нас не Core i9-13900K, а Core i7-13700K, поэтому двухсекционный башенный Be Quiet Dark Rock Pro 4 справится. В играх – легко и без каких-либо проблем, в рабочих приложениях – на пределе, в стресс-тестах…немного не дотянет, будет троттлинг. Но вы же приобретаете ПК не для стресс-тестов? Если же хочется абсолютной стабильности с солидным запасом – рекомендую все-таки присмотреться к необслуживаемым системам жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. Выбранный мной корпус, о котором я расскажу ниже, их поддерживает. Что же касается непосредственно выбора СЖО – можно приобрести, например, MSI MEG CoreLiquid S360.

Оперативной памяти для блогерской конфигурации ПК лучше сразу взять 64 гигабайта – чисто игровой сборке хватило бы и 32 гигабайт. Напомню, что набирать требуемый объем ОЗУ необходимо строго двумя планками. Если поставить одну, то вы не сможете воспользоваться преимуществами двухканального режима, если же использовать четыре, то будете ограничены по максимальной частоте. К счастью, в российской рознице наконец-то появились 32-гигабайтные модули и комплекты из них с приличными частотой и таймингами. Например, Team T-Create Expert. Примечательно, что и стоимость рассматриваемого набора вполне адекватна и не завышена, несмотря на не самый оптимальный для компьютерщиков и геймеров курс рубля. Сказывается избыток чипов памяти на мировом рынке.

Samsung 980 Pro – это универсальный твердотельный накопитель, не имеющий слабых мест. Он невероятно надежный и весьма скоростной даже по нынешним меркам, поэтому 17 тысяч рублей за двухтерабайтную версию – цена достаточно низкая. Конечно, за рубежом такой SSD можно приобрести еще дешевле, но при заказе из других стран придется переплачивать за доставку и ждать. С учетом того, что не так давно «девятьсот восьмидесятый» стоил больше 22 тысяч, приобретать накопитель по нынешней цене однозначно стоит. И не думайте, что 2 терабайта – это слишком много. Современные игры нередко весят за 100, а то и за 150 гигабайт, к тому же, конфигурация у нас блогерская, а работать с видео удобнее, когда оно на SSD, а не на жестком диске. Вот отработанные материалы уже можно переносить на более медленный «винчестер».





реклама

Кстати, о жестких дисках. Как минимум один стоит взять, хотя бы терабайт на шесть. Выбирайте среди моделей, рассчитанных на круглосуточную работу и обладающих традиционным, а не черепичным типом записи. Отлично подойдут, например, WD Purple или WD Red Plus емкостью 6-8 терабайт. Если же вам требуется более емкий накопитель, стоит смотреть в сторону решений с гелиевым наполнением – хорошим кандидатом выглядит WD Purple 18 ТБ, но стоимость этого HDD в российских магазинах явно завышена, поэтому его оптимально заказывать из-за рубежа, например, с Computeruniverse. Благо, беспошлинный порог в размере 1000 евро продлили до 1 октября текущего года, так что заказывать компьютерные комплектующие через интернет по-прежнему выгодно. Да, прямая доставка из некоторых стран невозможна, но здесь помогут посредники – в том же Казахстане подобной деятельностью занимаются немало как физических лиц, так и компаний.

С графическим ускорителем все очевидно – топовому блогерскому ПК нужна топовая видеокарта, а именно – NVIDIA GeForce RTX 4090 с 24 гигабайтами видеопамяти. Основных варианта два – если брать что-то побюджетнее, то первый это Palit GameRock OC. Но зачем, если версия GIGABYTE GAMING OC стоит не сильно дороже? Хотя ее главное преимущество (возможность увеличить TGP до 600 Вт) вы вряд ли будете использовать – с ним модель становится довольно шумной, хотя в «стандартном» режиме работы, с учетом того, что это флагманский графический ускоритель, уровень шума можно охарактеризовать как невысокий.

О производительности «четыре тысячи девяностой» говорить особенного смысла нет – в сети есть масса обзоров. Достаточно сказать, что это наиболее мощная на данный момент игровая видеокарта, которая отлично проявляет себя и в рабочих нагрузках, стоящих перед блогерским ПК. Что же касается игр, пожалуй, RTX 4090 – это единственная модель, которую я посоветовал бы для 4K-гейминга, особенно с трассировкой лучей. Впрочем, для рейтрейсинга в некоторых играх чистой производительности все равно может не хватать, особенно если вспомнить про недавно добавленную в Cyberpunk 2077 трассировку пути. Здесь на помощь придут технологии DLSS 3 и Frame Generation.

Важно! RTX 4090 – очень габаритная видеокарта. Она влезет не в каждый корпус и может перекрывать соседние разъемы PCI-E. А еще ей требуется мощный БП.

реклама

Блок питания предлагаю взять стандарта ATX 3.0, чтобы не мучиться с переходниками – отличным выбором станет модель Be Quiet Dark Power 13 на 1000 Вт, обладающая сертификатом 80 Plus Titanium. Все флагманские БП немецкого бренда очень хороши как по надежности и электрическим характеристикам, так и по уровню шума, а также по комплектации. В моей конфигурации установлен похожий блок питания – Dark Power 12 Pro на 1200 Вт, и я очень им доволен. И скажу так – я никогда не встречал в коробках с БП такого количества кабелей. Минусов, за исключением цены, у линейки Dark Power нет – главное, выбирайте именно 13-ю, с моделями 12-й придется докупать кабель-адаптер или использовать переходник из комплекта видеокарты. И еще момент – уточняйте по поводу гарантийного срока. В идеале он должен составлять 10 лет не только от производителя, но и от магазина.

Корпуса шведской компании Fractal Design нравятся мне как с практической, так и с эстетической стороны, поэтому в качестве варианта по-умолчанию предлагаю использовать шасси под названием Meshify 2 Lite RGB Black TG Light Tint. В него поместятся любые модификации RTX 4090, любые, даже удлиненные, ATX блоки питания и любые воздушные суперкулеры. Доступна и установка 360-миллиметровых систем жидкостного охлаждения – «вертушки» можно вывести на верхнюю панель. Кстати, по-умолчанию корпус оснащен четырьмя тихими и эффективными 140-миллиметровыми вентиляторами, и при желании вы можете добавить к ним еще несколько. В целом же кейс представляет из себя очередной шедевр корпусостроения. Он отличается инженерной продуманностью, продвинутой системой прокладки кабелей, отличной обработкой элементов и так далее. Не подойдет модель разве что пользователям, желающим установить больше двух 3.5-дюймовых жестких дисков. Таковым я порекомендую более старый, но не утративший своей актуальности кейс – Fractal Design Define R5. Сам использую его для связки «13700KF+RTX 4090» – никаких проблем.

Выбрать хороший 4K-монитор с повышенной частотой обновления экрана стоимостью ниже 80-100 тысяч рублей в России сейчас не так просто, тем не менее, достойные варианты все-таки встречаются. Одним из первых в голову приходит 28-дюймовый Samsung S28AG702NI Odyssey G7 на основе IPS матрицы. Дисплей у модели не изогнутый, что скорее плюс, чем минус – по моему опыту, искривление лучше себя проявляет при соотношении сторон не 16 к 9, а, например, 21 к 9.

Немаловажно, что монитор не просто поддерживает частоту обновления 144 Гц, но и является «NVIDIA G-SYNC Compatible» – проще говоря, его совместимость с технологией G-SYNC подтверждена NVIDIA. А еще у него крутая эргономичная подставка, позволяющая регулировать как угол наклона дисплея, так и угол поворота, а также высоту. При этом покупать S28AG702NI в интернет-магазинах или с доставкой на дом я не советую. Мониторы стоит смотреть вживую и проверять на битые пиксели, поскольку одна-две дефектные точки, согласно нормативным документам, не являются браком, и, если вы обнаружите их дома, вернуть устройство вряд ли удастся, если у магазина нет специальной программы возврата, или вам не удастся договориться с его представителями.





Поскольку конфигурация у нас блогерская, рекомендую приобрести и настольный конденсаторный микрофон – так вы сможете обеспечить себе гораздо более высокое качество записи голоса, чем в случае использования микрофонов различных игровых гарнитур. Отличным вариантом начального уровня станет Audio-Technica AT2020USB+ – с ним не придется покупать внешнюю звуковую карту, а еще его успешно используют многие блогеры с несколькими сотнями тысяч подписчиков. Единственный серьезный минус AT2020USB+ (а также обладающего XLR-подключением AT2020) – это неотключаемый синий светодиод. Он достаточно яркий и расположен внутри микрофона, так что отключить его не получится. Впрочем, решение есть – используйте надеваемую ветрозащиту. Найти ее можно на AliExpress по запросу «ветрозащита AT2020».

Дополнительно





Упомянутая выше ветрозащита выполняет еще и роль поп-фильтра – с ней звуки «Б» и «П» будут звучать более мягко. Впрочем, поп-фильтр AT2020USB+ нужен не всегда, а только если микрофон расположен достаточно близко к вашему рту. Если расстояние составляет 30-50 см или даже больше, то можно обойтись и без него. Впрочем, хуже с ним в любом случае не будет. Помимо ветрозащиты/поп-фильтра советую докупить еще и пантограф – приспособление, позволяющее удобно закрепить микрофон. Комплектная подставка слишком уж ловит вибрации.

Давать рекомендации по выбору игровой гарнитуры, клавиатуры, мыши и коврика я не буду – это во многом вопрос индивидуальных предпочтений. Упомяну лишь о том, что они также должны быть заложены в бюджет, хотя достойные экземпляры можно найти и среди недорогой периферии. Например, клавиатура A4Tech X7-G800V, хоть и мембранная, а не механическая, очень хороша за счет большого количества дополнительных кнопок, на которые можно повесить макросы. А стоит устройство всего 2-3 тысячи рублей.

Подводим итоги

Итак, комплектующие выбраны, внимание – на итоговую таблицу:

С такой конфигурацией вы сможете не только комфортно играть в любые, даже самые требовательные игры при любых настройках и в любом разрешении, но и стримить, а также записывать, обрабатывать и рендерить видео. У рассматриваемого ПК просто-напросто нет слабых мест, и его минусами являются разве что непомерная стоимость и высокие показатели энергопотребления и тепловыделения.

FAQ (Вопросы и ответы)

В статье указано, что у тебя похожая сборка. Какая?

О своей конфигурации я рассказывал в статье «Как я собрал игровой ПК более, чем за 320 000 рублей благодаря Overclockers.ru». С тех пор добавился еще один Samsung 980 Pro на 2 терабайта.

Стоит ли покупать настольный микрофон или можно обойтись гарнитурой?

Блогеру/стримеру однозначно стоит покупать настольный конденсаторный. Качество звука будет ощутимо выше. Скажу больше – настольный микрофон звучит не только лучше, чем микрофон игровой гарнитуры, но и чем микрофон комментаторской, дикторской или подкастерской профессиональной, которая стоит в 2-3 раза дороже, чем тот же AT2020USB+.

Не лучше ли взять XLR-микрофон и отдельную звуковую карту с фантомным питанием?

Да, это отличный вариант. Можно приобрести, например, комплект FOCUSRITE Scarlett Solo Studio 3rd Gen или аудиокарту Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen и микрофон Audio-Technica AT2020 или Rode NT1-A.

Во сколько обойдется все перечисленное в статье с учетом монитора и периферии?

На момент написания материала – примерно в 450 тысяч рублей. При этом подходящий для блогера ПК можно собрать и куда дешевле, в статье описан «почти» флагманский вариант. Почти – потому что процессор используется все-таки субфлагманский, 13700K, а не 13900K. Но переплачивать за энергоэффективные E-ядра не слишком рационально. Вот если бы производитель отсыпал хотя бы пару дополнительных производительных P-ядер, ситуация была бы совсем другой.

Может, лучше не покупать Dark Rock Pro 4, а сразу взять систему жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиаторам?

Если вас не напрягают ее габариты и шум, а также пусть крайне небольшая, но ненулевая возможность протечки – да, стоит так и сделать.

Заключение

В этой статье я рассказал о сбалансированной и невероятно производительной конфигурации ПК, которая отлично подойдет как для гейминга, так и для ведения трансляций, а также создания различного игрового и не только игрового видеоконтента. Купив такой компьютер, вы можете забыть о необходимости апгрейда как минимум на несколько лет. Хотя, конечно, позволить себе подобную сборку может далеко не каждый, особенно с учетом недавнего ослабления курса рубля. А что вы думаете по поводу предложенной конфигурации? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в QuadHD (Апрель)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Апрель)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Апрель)

Какого объема SSD нужен игровому ПК и какие модели можно купить в 2023 году

ТОП-5 видеокарт от 25 до 35 тысяч рублей, актуальных для игр в 2023 году

Порог беспошлинного ввоза в РФ в размере 1000 евро продлили – как заказывать товары из-за рубежа