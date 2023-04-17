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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу рассказать о том, как в России и ЕАЭС продлевали порог беспошлинного ввоза – напомню, что его размер до 1 октября текущего года составляет 1000 евро при весе посылки не более 31 кг. Продлили его буквально «на финишной черте», за пару дней до истечения срока предыдущего продления – он заканчивался 1 апреля. В этой статье я приведу хронологию событий, порассуждаю о том, почему было принято выгодное для потребителей решение и дам рекомендации по заказу товаров из-за рубежа. Расскажу я и о том, что выгоднее покупать в России. Поехали!

Хронология событий

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В прошлом году, когда против России ввели санкции, а многие компании ушли с отечественного рынка или приостановили на нем свою деятельность, порог беспошлинного ввоза был временно поднят до 1000 евро. После этого срок действия такой поддерживающей меры, позволяющей гражданам закупаться за рубежом, продлили до 1 апреля 2023 года. При этом без повторного продления порог автоматически вернулся бы к 200 евро, а такой суммы категорически недостаточно для заказа из-за границы компьютерного железа или цифровой и бытовой техники.

В марте в СМИ начали появляться тематические новости. Так, Союз потребителей РФ отправил вице-премьеру Алексею Оверчуку письмо с просьбой не снижать порог беспошлинной онлайн-торговли, тем самым продолжив поддерживать потребителей. В свою очередь, лоббисты из крупного бизнеса, а конкретно, из Wildberries, DNS, «М.Видео — Эльдорадо», «Детского мира» и re:Store, попросили уменьшить порог до 200 евро, аргументируя это тем, что рынок якобы уже адаптировался. На самом же деле, как указывали многие эксперты, ритейлеры просто хотели увеличить собственную прибыль. Ведь зачем покупать ноутбук в DNS за 75 тысяч рублей, когда можно заказать точно такой же с Computeruniverse за 40 тысяч, переплатив только за доставку и за услуги посредника, или похожий с AliExpress за 50-55 тысяч?

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К счастью, на этот раз разум возобладал и порог был в очередной раз продлен – теперь до октября. При этом многие аналитики предполагают, что это было последнее продление, и в дальнейшем на такую «халяву» рассчитывать не стоит – лоббисты из АКИТ (Ассоциации компаний интернет-торговли) и другого крупного бизнеса продолжат продавливать свои интересы. Проще говоря, если хотите заказать что-то стоимостью 201-999 евро из-за рубежа – советую делать это в ближайшие 3-4 месяца. В последний месяц заказывать смысла не будет – если порог не продлят, и ваша посылка стоимостью более 200 евро пересечет границу Российской Федерации после 1 октября текущего года, пошлину заплатить все-таки придется. Проще говоря, важен не момент заказа, а момент пересечения границы.

Почему срок все-таки продлили

Если в прошлом году продление срока действия увеличенного порога беспошлинного ввоза в Россию и ЕАЭС было, в принципе, достаточно ожидаемым, поскольку торговым сетям требовалось больше времени на адаптацию к новым рыночным условиям, то на этот раз ситуация была гораздо менее предсказуемой. Ведь дополнительная прибыль крупных ритейлеров – это еще и дополнительные налоги в бюджет. После обращения перечисленных выше компаний, в котором они просили не продлевать беспошлинный порог, я был на 70-80% уверен, что его не продлят. Тем не менее, реализовался оптимистичный сценарий.

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Почему беспошлинный порог все-таки продлили? Полагаю, что кто-то здраво рассудил, что с учетом ухода с российского рынка значительного количества компаний и брендов, необходимо продолжить поддержку граждан и дать им возможность закупать необходимую технику по адекватным ценам хотя бы путем заказа из-за рубежа. Особенно с учетом падения реальных доходов. Скорее всего, свою роль сыграли аналитические выкладки по различным отраслям и сегментам рынка. Не стоит забывать и о не самом благоприятном для российских потребителей курсе национальной валюты – за один доллар в конце марта давали более 77 рублей, в середине же апреля и вовсе 81-82 рубля.

Как заказывать товары из-за рубежа в условиях санкций

Теперь поговорим о том, как, собственно, заказывать ту или иную продукцию из магазинов и с интернет-ресурсов, не осуществляющих доставку в Россию из-за санкций. Среди примеров можно привести известный немецкий магазин Computeruniverse и интернет-ритейлера Amazon. На самом деле, заказывать оттуда и не только оттуда по-прежнему можно, хотя телодвижений, конечно, потребуется совершить больше, чем пару лет назад.

Лично я заказывал товары из Computeruniverse и с Амазона при помощи посредника – своего друга из Казахстана. Деньги я ему переводил при помощи платежной системы «Золотая Корона», а если бы она не работала – вероятно, воспользовался бы Киви или криптовалютными стейблкоинами. В общем, с переводом денег у вас проблем не возникнет, а дальше уже гражданин Казахстана при необходимости конвертирует их и сделает заказ на свой адрес, оплатив его казахстанской же банковской картой VISA или MasterCard. Доставить заказ из Казахстана в Россию тоже несложно – в этом помогут транспортные компании, такие, как Boxberry и СДЭК. Только не экономьте на страховке и не ожидайте, что ваш заказ доставят вовремя. Транспортные компании работают откровенно плохо и часто срывают сроки.

Если у вас нет друзей, родственников и надежных знакомых в Казахстане или иной неподсанкционной стране, откуда вашу посылку несложно доставить в Россию, вы можете воспользоваться услугами какого-нибудь посредника, с которым не знакомы лично. Проще всего найти его, опять же, среди казахов – некоторые люди за прошедший год сделали пересылку подобных товаров через себя и своих знакомых своей основной подработкой. Только будьте внимательны и не попадите на мошенника – отзывы о посреднике должны быть за длительный период и на неподконтрольной ему площадке. Можно поискать не только физлиц, но и компании – таковые есть, но заказывать через них будет дороже.

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Кстати, не забывайте про Китай. Поднебесная санкций в отношении России не вводила, поэтому оттуда товары можно заказывать напрямую, чем многие и пользуются. Хотя, конечно, при заказе с AliExpress и различных китайских ресурсов нужно быть предельно внимательным, а то можно получить 3D-модель RTX 4090 вместо самой видеокарты, графический ускоритель из б/у компонентов, SSD из флешки или еще какое-нибудь фуфло.

Что выгодно покупать в России из компьютерного железа

Важно уточнить, что заказывать некоторую продукцию из-за рубежа нет особого смысла. Прежде всего это касается недорогой техники и относительно бюджетных комплектующих – если доставка составляет значительную долю от цены товара, то приобретать такой товар не слишком целесообразно, по крайней мере, если приобретается только он, а не большое количество позиций сразу. Например, в России по-прежнему можно покупать недорогую оперативную память и твердотельные накопители, причем не только сверхбюджетного и бюджетного ценового сегмента. Также нет особого смысла заказывать из-за рубежа габаритный товар, такой, как корпуса, тем более что на них обычно геймеры экономят. Ниже я приведу несколько позиций из ассортимента отечественных ритейлеров, на которые стоит обратить внимание.

ADATA XPG SX8100 – это недорогой, но достаточно производительный для любого игрового ПК твердотельный накопитель. Версия на терабайт на момент написания статьи стоит в московском магазине «Регард», доставляющем заказы по всей территории России, всего 5700 рублей – и это при том, что за один доллар сейчас дают 81-82 рубля. Вообще, SSD за последние годы здорово подешевели, и это не может не радовать, поскольку игры AAA-класса занимают все больше и больше места. Проект весом 100-150 гигабайт уже воспринимается как норма, и у многих геймеров складывается впечатление, что разработчики даже не пытаются уменьшить размер своих творений. Раньше они были ограничены емкостью нескольких CD, а потом DVD дисков, потом – не самой высокой скоростью интернет-соединения у части пользователей. Сейчас же ограничений не осталось, поэтому игры будут и дальше «набирать вес». Надеюсь, что стоимость одного гигабайта на SSD продолжит снижаться. И для этого есть все предпосылки – компании работают над новыми контроллерами и чипами памяти, а также со временем удешевляют производство и снижают уровень брака для технологически зрелой продукции.

Требовательным геймерам, которые не любят удалять пройденные игры или играют в большое количество проектов одновременно, я могу посоветовать обратить внимание на двухтерабайтную версию флагманского (хотя, скорее, уже субфлагманского) твердотельного накопителя Samsung 980 Pro. Предлагаемый южнокорейской корпорацией SSD демонстрирует шикарную производительность в любых сценариях использования, что подчеркивает его универсальность, а также обладает высочайшей надежностью и ресурсом перезаписи, как минимум в несколько раз превышающим заявленный. Samsung недаром является одним из лидеров рынка твердотельных накопителей – компания самостоятельно разрабатывает контроллеры и память, а также обеспечивает софтовую поддержку, что гарантирует полный контроль над качеством выпускаемой продукции. Поэтому качество это практически всегда оказывается неизменно высоким. Да, недавно фирма допустила незначительный «косяк» с новым SSD под названием Samsung 990 Pro – у него неверно подсчитывался уровень износа ячеек. Но этот баг быстро исправили простым обновлением прошивки.

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Весьма дешево сейчас стоит и оперативная память стандарта DDR4, причем с приличными характеристиками. Так, комплект Patriot Viper Steel, работающий на частоте 3200 МГц при таймингах 16-18-18 и состоящий из пары шестнадцатигиговых планок, можно приобрести всего за 7700 рублей – это меньше сотни долларов. При этом такого объема хватит как минимум на 3-5 лет, и, хотя новые сокеты будут поддерживать только память DDR5 (а AMD5 уже поддерживает только ее), стандарт DDR4 еще нескоро уйдет с рынка, поскольку технически он не устарел. Набор, который я привожу в качестве примера, без проблем может использоваться во флагманской игровой сборке с процессором Intel Core i5-13700KF и графическим ускорителем NVIDIA GeForce RTX 4090. Разница в FPS в играх по сравнению с дорогой памятью DDR5-7200 будет, но совсем небольшая, на уровне 2-5% FPS. Ждем, пока производители наконец-то выпустят на рынок обещанные модули DDR5-8400, причем с достаточно агрессивными таймингами.

Нет никакого смысла заказывать из-за рубежа и большинство воздушных систем охлаждения – как правило, это один из наиболее недорогих по цене компонентов игрового ПК. Так, кулер ID-COOLING SE-214-XT без проблем справится с практически любым неразгоняемым шестиядерным процессором актуальных сокетов – к таковым можно отнести, например, Intel Core i5-11400F и 12400F, AMD Ryzen 5600, 5600X и 7600X, а также многие другие CPU. По конструкции модель не представляет из себя ничего экстраординарного или даже выдающегося – она состоит из обычного радиатора средних размеров, оснащенного тепловыми трубками, а также эффективного, но при этом достаточно тихого 120-миллиметрового вентилятора. Одним же из главных преимуществ решения по сравнению с конкурирующими продуктами является цена – она составляет немногим более полутора тысяч рублей.

Уж что-что, а бюджетный корпус заказывать из-за рубежа точно не стоит – во-первых, доставка в большинстве случаев будет не слишком дешевой, а во-вторых, шасси могут повредить при транспортировке. Гораздо проще приобрести подходящий кейс в одном из российских магазинов. Для сборок начального и среднего ценовых сегментов хорошим вариантом может стать Zalman N5 OF – это недорогая модель, по-умолчанию оснащенная тремя 120-миллиметровыми вентиляторами. Выглядит шасси достаточно приятно, также можно отметить достаточное количество свободного места, неплохую организацию пространства и возможность установки пяти дополнительных «вертушек» или системы жидкостного охлаждения с 360-миллиметровым радиатором. А вот многие процессорные суперкулеры с высоким радиатором в этот корпус не влезут – как, впрочем, и почти во все другие Midi Tower модели стоимостью до 5-6 тысяч рублей.

Если дорогие блоки питания иногда есть смысл заказывать из-за рубежа, то относительно доступные удобнее покупать, как говорится, по месту жительства. Из широко представленных в бюджетном ценовом сегменте брендов в первую очередь я рекомендую обращать внимание на решения тайваньской компании Chieftec – они обладают оптимальным соотношением стоимости и характеристик, а также хорошо себя зарекомендовали в плане надежности и уже проверены временем. Кстати, приведенного в качестве примера БП Chieftec iArena GPA-700S хватит для игровой конфигурации с видеокартой RTX 4070 или RTX 3070 Ti, причем с большим запасом. За 4-4.5 тысячи рублей вы не получите новомодной подсветки или отстегивающихся кабелей, зато получите честную мощность, высокую надежность и приличные электрические характеристики – речь идет о стабильности напряжений при разных уровнях нагрузки, и не только.

Заключение

В этой статье я рассказал о том, как в России и ЕАЭС увеличивали порог беспошлинного ввоза, а в дальнейшем продлевали срок действия этой меры поддержки потребителей, поделился своими мыслями по поводу того, почему реализовался оптимистичный для граждан сценарий, а также описал способ заказывать товары из-за рубежа, обходя санкции. Привел я и примеры компьютерных комплектующих, которые выгоднее покупать в России, по крайней мере, если не заказывать из других стран сразу несколько позиций. А что вы думаете по поводу беспошлинного порога в размере 1000 евро? Продлят ли его осенью еще раз или больше таких поблажек не будет?

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