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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу предъявить ряд, как я полагаю, справедливых претензий производителям материнских плат и рассказать о типичных недостатках, присущих современным материнкам – в первую очередь, бюджетного сегмента, но не только. А вы при желании сможете добавить к ним свои претензии в комментариях. Поехали!

Урезанные форм-факторы

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Первая моя претензия касается урезания производителями стандартных форм-факторов, таких, как ATX или Micro-ATX. Казалось бы, Micro-ATX – и без того весьма компактный формат, но иногда компании еще больше уменьшают доступную для размещения компонентов и разъемов площадь, в результате чего их становится банально неудобно использовать, особенно если в конфигурации имеются процессорный кулер с крупным радиатором или габаритный графический ускоритель. При этом подобные материнские платы никак особенно не маркируются – и узнавать, является ли выбранная плата моделью стандартного форм-фактора, или дополнительно урезанного производителем, потребителям приходится из обзоров и отзывов. Впрочем, явление это все-таки нельзя назвать встречающимся часто – в большинстве случаев с ним можно столкнуться, приобретая решения сверхбюджетного или бюджетного сегмента.

Обман с чипсетами

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Есть такая материнская плата: GIGABYTE H410M H V3. Как вы думаете, к какому она относится чипсету? «Ну, судя по названию, наверно, H410» – скажете вы. А вот и нет. Согласно официальной информации от производителя, рассматриваемая МП относится к чипсету H510. При этом модель H410M H V3 не поддерживает установку процессоров 11 поколения, например, Core i5-11400! В том, что она позволяет задействовать только третью версию интерфейса PCI-Express и оперативную память DDR4-2933, нет ничего страшного – стандарт чипсета и не предполагает обязательной поддержки PCI-E 4.0 и памяти DDR4-3200, а вот невозможность установить CPU Rocket Lake-S может ввести многих пользователей в заблуждение. Грешат подобным и другие производители. Спасибо хоть, что в названии «H410» оставили.

Непродуманное расположение разъемов



Следующий пункт – один из самых раздражающих. Речь идет о непродуманном и неудобном расположении разъемов. И ладно, если материнская плата относится к форм-фактору Micro-ATX – тогда для того, чтобы адекватно разместить все порты, нередко банально не хватает места. К сожалению, даже в случае полноразмерных ATX плат производители часто размещают разъемы так, что те перекрываются комплектующими – в первую очередь, радиаторами процессорных кулеров и габаритными видеокартами. Окей, с тем, что условная RTX 4090 может занимать до четырех слотов расширения сделать ничего нельзя – как минимум один порт PCI-E под ней будет перекрыт. Но зачем размещать разъемы правее основного PCI-E слота? Далеко не все современные графические ускорители столь монструозны, как «четыре тысячи девяностая», но даже RTX 3070 нередко оснащается системой охлаждения с тремя вентиляторами, а потому на многих материнских платах перекрывает часть портов. Захочет пользователь подключить еще один жесткий диск или корпусный вентилятор – и придется переустанавливать видеокарту, хотя вполне можно было обойтись и без этого.

Отсутствие радиаторов, защищающих подсистему питания, или их низкое качество



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Алюминий, в отличие от меди – очень дешевый металл, и оснащение всех, даже бюджетных материнских плат на чипсетах начального уровня радиаторами, защищающими зону VRM от перегрева, практически не повлияло бы на себестоимость продукции. Тем не менее, даже в платах среднего уровня, например, на чипсете Intel B660, нередко можно увидеть отсутствие радиаторов в области подсистемы питания, или один «огрызок», прикрывающий лишь часть фаз. Вряд ли такую экономию можно назвать оправданной. Возможно, в некоторых случаях можно говорить даже о применении производителями стратегии «запланированного устаревания» техники – подсистема питания МП, работающая на грани перегрева, статистически значимо выходит из строя раньше, чем работающая при комфортной температуре.

Малое количество разъемов SATA III



Многим современным пользователям уже не требуется большое количество жестких дисков – фильмы и сериалы они предпочитают смотреть в онлайне, а пройденные игры – удалять. Тем не менее, наличие всего лишь четырех разъемов SATA III у многих материнских плат даже продвинутого среднего и высокого ценовых сегментов огорчает. Особенно здесь «отличилась» компания ASUS – если у МП той же MSI на чипсете Z790 часто можно встретить шесть-семь разъемов SATA III, то в случае ASUS это большая редкость. И если в случае бюджетных материнских плат и наборов системной логики начального уровня использование производителем всего четырех портов SATA III вполне понятно и разумно, то в случае более продвинутых моделей – нет.

Съемные планки ввода-вывода вместо предустановленных экранов



Еще одна претензия, касающаяся в первую очередь продвинутых плат с мощными подсистемами питания. На некоторых из них, несмотря на наличие солидных по габаритам радиаторов, по-прежнему нет экранов для панели ввода-вывода, и пользователям до сих пор приходится устанавливать эту дурацкую планку, рискуя закоротить разъемы. Примеры? Легко. ASUS PRIME Z790-P D4. Вроде бы плата недешевая, хоть и относится к относительно «бюджетным» Z790 моделям, а все равно комплектуется планкой ввода-вывода. Кстати, действительно бюджетных Z790 плат на рынке просто-напросто нет. Впрочем, ситуация с большинством решений AMD на новых чипсетах не сильно лучше.

Устаревшие звуковые карты

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Очень часто ASUS, MSI, GIGABYTE и ASRock экономят на звуковых картах, устанавливая чипы Realtek ALC887/897 вместо хотя бы ALC1200. Причем, опять же, не только в сверхбюджетных и бюджетных платах, но и в достаточно продвинутых. По мне, так в 2023 году в решения, основанные на флагманских чипсетах, по-умолчанию должен ставиться нормальный современный аудиокодек – начали же производители массово устанавливать 2.5-гигабитные сетевые контроллеры, которые, кстати, для большинства пользователей менее полезны, поскольку мало какой провайдер даже в мегаполисах предоставляет скорость интернета более 500 Мбит/с, реже – 1 Гбит/с. Конечно, поддержка 2.5 Гбит может быть полезна для организации локальной сети, но много ли людей развертывают дома проводную «локалку»?

Частое отсутствие модуля Wi-Fi/Bluetooth



Практически любой, даже самый бюджетный ноутбук оснащается модулем Wi-Fi/Bluetooth, позволяющим устанавливать беспроводные соединения. При этом в материнских платах для десктопных ПК наличие подобных модулей до недавнего времени было редкостью, и лишь сейчас они наконец-то начали появляться все чаще. Стоят они совсем недорого, и по-хорошему, стоило комплектовать ими материнские платы среднего и выше уровня начиная года с 2010-го. Наличие поддержки Wi-Fi «из коробки» позволяет не использовать роутер, подключая витую пару непосредственно к сетевой карте МП. Зачем это нужно? Чтобы мгновенно перезапускать интернет – роутер, как правило, не перезагружается за 0.5 секунды. А интернет иногда нужно перезапустить быстро – например, чтобы сменить IP, когда он динамический.

Отсутствие части важных настроек в BIOS и недостаток информации о различных параметрах



Еще одна проблема значительной части материнских плат – урезанный BIOS. Например, во многих моделях на чипсете Intel B660 нельзя управлять напряжением контроллера памяти, что значительно ограничивает возможности по разгону ОЗУ. На некоторых бюджетных моделях МП BIOS и вовсе напоминает ноутбучный – настолько мало в нем настроек.

Платы продвинутого среднего и флагманского сегмента, напротив, нередко содержат огромное количество настроек BIOS, освоить которые без изучения сторонних руководств от различных энтузиастов и оверклокеров невозможно. Один из наиболее простых примеров – это вторичные и третичные тайминги оперативной памяти, разобраться в которых самостоятельно очень сложно. Учитывая огромные бюджеты компаний, выпускающих материнские платы, они могли бы нанять команду опытных оверклокеров, которые написали бы более подробные и детальные руководства по BIOS, нежели стандартные.

Заключение

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В этой статье я рассказал о своих претензиях к производителям материнских плат – примечательно, что большинство недостатков современных моделей можно было бы исправить без существенного повышения их себестоимости, а следовательно, и розничной цены. А что вы думаете по поводу описанного в статье? Возможно, какие-то претензии показались вам надуманными, или, напротив, вы хотите высказать дополнительные? Пишите в комментариях!

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