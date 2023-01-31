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На протяжении довольно длительного времени практически все игровые графические ускорители стоили в 2.5, в 3, а то и в 4 раза больше рекомендованной стоимости. Речь идет о периоде майнинг-лихорадки, когда GTX 1660 Super легко могла предлагаться более, чем за 60 тысяч рублей, а цена RTX 3090 нередко переваливала за 300 тысяч. Сейчас в это даже с трудом верится, ведь гораздо более производительная RTX 4090 продается в российских магазинах за 130-170 тысяч рублей, а никакого дефицита видеокарт нет и в помине. Несмотря на это, я считаю, что, если вы давно хотели проапгрейдить свой ПК и приобрести новый графический ускоритель, с этим лучше не тянуть. В этой статье я расскажу о 8 причинах, почему я придерживаюсь такого мнения. Поехали!

Цены в российских и зарубежных магазинах – приемлемые



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Первая и главная причина – это цены. Они хоть и несколько выше, чем в конце ноября-начале декабря 2022 года, но по-прежнему приемлемые. Да, флагманские графические ускорители уровня NVIDIA GeForce RTX 4090 большинству людей купить достаточно тяжело – на них надо копить или брать кредит, но покупать топовую модель совсем не обязательно. Напомню, что подавляющее большинство геймеров использует FullHD мониторы, что подтверждают как статистика Steam, так и информация из социальных сетей и с тематических форумов. А для разрешения FullHD с запасом хватит и игровой видеокарты среднего уровня, например, RTX 3070 – без трассировки лучей она выдает в Cyberpunk 2077 на ультра более 100 кадров в секунду. Если же вы хотите играть с рейтрейсингом, на помощь придет технология DLSS – с ней FPS останется весьма комфортным, значительно выше 60, причем не только в режимах Ultra Performance и Performance, но и в остальных.

Пользователям, для которых 45 тысяч рублей за графический ускоритель – это слишком много, могу порекомендовать обратить внимание на такие решения, как RTX 3060 (30-31 тысяча) или RX 6600 (от 27 тысяч). Входным же билетом в мир современных игр может послужить RTX 3050 (от 25 тысяч), хотя, конечно, с такой видеокартой в требовательных тайтлах уже придется снижать параметры графики, чтобы не было ощутимых просадок FPS. Из зарубежных магазинов и маркетплейсов можно обратить внимание на Computeruniverse (доставки в Россию нет, но помогут посредники в Казахстане) и AliExpress, но риски при заказе с этих площадок, конечно, выше, чем если покупать товар у отечественных ритейлеров, которые предоставляют на него гарантию. Особенно если учитывать, что по спорам, касающихся прав потребителя наши суды часто встают на сторону гражданина, а не компании.

Вторая волна майнинг-лихорадки схлынула, но может прийти третья



рекомендации 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом 13600K дешевле 30 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 12900K за 40тр с началом в Ситилинке RTX 4090 за 140 тр в Регарде Компьютеры от 10 тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte за 42 тр в Регарде 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке

Вернемся к теме майнинг-лихорадки. На приведенном выше скриншоте вы можете увидеть, что такая скромная по нынешним меркам игровая видеокарта как GTX 1660 Super на протяжении значительной части 2021 и 2022 годов предлагалась по 50-60, а изредка даже 70 тысяч рублей. Что уж говорить о более производительных моделях. В дальнейшем из-за наступления политического и экономического кризиса случилась криптозима, а потом еще и Ethereum, который в основном на графических ускорителях и майнили, перешел на алгоритм Proof-of-Stake вместо энергозатратного Proof-of-Work. Подлили масла в огонь и такие события, как крушение алгоритмического стейблкоина Terra-Luna, и, особенно, банкротство криптобиржи FTX. Многие связанные с крипторынком компании были вынуждены сократить затраты и уволить часть сотрудников.

Впрочем, несмотря на перечисленные выше факторы, криптовалютный рынок демонстрирует некоторые признаки, свидетельствующие о начале восстановления. Важным индикатором здесь служит курс главной мировой криптовалюты, биткоина. С ноября 2022 года по начало января 2023 «цифровое золото» в основном торговалось в диапазоне 16-17 тысяч долларов, но к концу месяца почти достигло отметки в 24 тысячи. Подтянулся и Ethereum. Тем временем множество майнеров из разных стран ищут «эфиру» замену и хотят, чтобы появилась новая криптовалюта, которую будет выгодно майнить на видеокартах. Как считают эксперты, рано или поздно она появится. А рано или все-таки поздно – будет зависеть от состояния криптовалютного рынка, который тесно связан с мировой экономикой. Гораздо теснее, чем хотелось бы многим криптоанархистам и противникам традиционных финансовых институтов.

Курс рубля начинает понемногу проседать

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А что там с курсом рубля? А с курсом рубля все не очень хорошо. На протяжении долгих месяцев он держался на уровне 60-63 единиц за доллар, и благодаря этому конец осени-самое начало зимы были для россиян весьма выгодным временем для приобретения компьютерных комплектующих, а также цифровой и бытовой техники. К сожалению, к середине декабря «деревянный» заметно ослаб, и, хотя в дальнейшем он немного скорректировался, новая «точка стабильности», по всей видимости, находится примерно на уровне около 70 рублей за доллар. И как бы еще не случилось возвращения к 75 – многие эксперты считают, что именно такой курс максимально выгоден для российской экономики.

Возможно, рубль и не упадет сильнее, но факторов, способствующих его значительному укреплению, в ближайшие месяцы не просматривается. Весной-летом национальная валюта укреплялась, потому что это было нужно, чтобы сдержать инфляцию и уменьшить недовольство граждан падением реальных доходов. Сейчас сценарий, при котором Центробанк будет снова работать на укрепление рубля, маловероятен. При этом в очередной раз напомню – когда рубль падает, цены на технику растут. Когда рубль укрепляется – цены если и снижаются, то гораздо медленнее.

Беспошлинный порог в 1000 евро – не навсегда



В настоящий момент россияне могут заказывать из зарубежных магазинов товары стоимостью до 1000 евро и весом до 31 кг и не платить при этом каких-либо пошлин: такой уровень беспошлинного порога точно сохранится до 1 апреля 2023 года, но будет ли он продлен – пока вопрос. Санкции продолжают действовать, а многие компании не вернулись на отечественный рынок, поэтому порог, скорее всего, продлят, но российские ритейлеры, особенно состоящие в лоббистской организации «Ассоциация компаний интернет-торговли» (АКИТ) наверняка будут против. Терять прибыль никому не хочется. Да, многие зарубежные магазины не осуществляют сейчас доставку в Россию. Зато осуществляют в Казахстан, а дешево перевезти посылку из Казахстана в РФ могут многие транспортные компании. К тому же, не прекращали работать с россиянами китайские магазины и маркетплейсы, включая AliExpress.

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Если АКИТ удастся «продавить» снижение беспошлинного порога, даже, например, до 500 евро, то заказывать из-за рубежа многое компьютерное железо станет невыгодно. Касается это и графических ускорителей, многие из которых как раз стоят от 500 до 1000 евро. Поэтому, если вы планируете заказывать из «басурманских» магазинов видеокарту, делать это стоит сейчас, чтобы до 1 апреля посылка с ней пересекла российскую границу и прошла таможню.

Новые санкции и ограничения могут ударить по российским ритейлерам



Кстати, о магазинах. Российские ритейлеры научились справляться с санкциями и нашли обходные пути для ввоза продукции прекративших с ними сотрудничество иностранных компаний. Многие новинки компьютерного железа, такие, как видеокарты, процессоры и материнские платы, появляются в нашей рознице достаточно быстро. Но, как сообщают инсайдеры в крупных торговых сетях, дается подобная оперативность нелегко – нередко приходится планировать и тестировать новые маршруты, при этом затраты на логистику в 2022 году по сравнению с 2021 у многих компаний значительно возросли. Возросли и сроки ожидания поставок по значительной части позиций.

Механизмы параллельного импорта позволяют частично компенсировать санкции и уход с российского рынка некоторых крупных международных компаний. Но именно частично, к тому же, сотрудничающие с российскими ритейлерами фирмы из соседних стран в любой момент могут отказаться от дальнейших поставок в РФ, опасаясь вторичных санкций и прочих ограничений со стороны США и Евросоюза. Похожие прецеденты уже были – например, когда китайская платежная система UnionPay отказывалась работать с попавшими под санкции российскими банками.

Риск эскалации конфликта вокруг Тайваня – отнюдь не нулевой



Дополнительный фактор риска – это ситуация вокруг Тайваня. Если дело и не дойдет до прямого военного столкновения, Китай может устроить временную блокаду острова или иным способом затруднить его экономическую деятельность. Тайвань же – это «полупроводниковая кузница» человечества. Именно там базируется первой осваивающая самые передовые техпроцессы компания TSMC, от которой зависят такие корпорации, как NVIDIA, AMD, Apple, Qualcomm и многие другие. Конечно, сейчас производящие полупроводниковую продукцию предприятия строятся или открываются во многих странах, но роль Тайваня на глобальном рынке полупроводников при этом остается решающей.

Грядет новый дефицит чипов – они потребуются автомобилям, электромобилям и устройствам для умного дома

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Даже если эскалации конфликта вокруг Тайваня не произойдет, стоит учитывать, что ежегодно растет потребность в полупроводниковой продукции таких отраслей, как устройства для умного дома, а также автомобили и электромобили. Конечно, в большинстве случаев для них не требуются передовые чипы, произведенные по тонким техпроцессам, тем не менее, возрастет и глобальная потребность во многих других компонентах, включая различные микросхемы, печатные платы, конденсаторы и многое другое. Значительная часть компаний переориентирует часть своих мощностей на нужды автопроизводителей, поскольку автомобильная промышленность приносит стабильные доходы. А постепенный переход с машин с двигателями внутреннего сгорания на электромобили пойдет технологическим компаниям только на пользу.

Новые поколения видеокарт могут стать еще дороже



Если вернуться к теме непосредственно чипов, то освоение каждого более совершенного техпроцесса, за редким исключением, оказывается дороже, чем освоение предыдущего. Растут и производственные затраты. Так, уже упомянутая компания TSMC сообщала, что одна кремниевая пластина, изготовленная по передовому техпроцессу N3 будет стоить 20 тысяч долларов, хотя пластина N5 обходилась примерно в 16 тысяч долларов.

Не стоит упускать из внимания и тот факт, что NVIDIA и AMD поняли: как минимум часть геймеров готова платить за видеокарты очень много. А зачем продавать миллион графических ускорителей по 200 долларов, когда можно продать 200 тысяч по 1200 долларов? В качестве наглядной иллюстрации служит RTX 4080 с рекомендованной стоимостью в 1199 единиц американской валюты, при том, что для RTX 3080 рекомендованная цена была установлена на уровне 699 долларов. И вряд ли стоит рассчитывать, что условная RTX 4060 будет стоить 329 долларов, как в свое время RTX 3060. Скорее всего, видеокарты будут дорожать, причем рост цен на них будет ощутимо выше, чем стоило бы ожидать, исходя из уровня инфляции.

Заключение

Я ни в коем случае не призываю влезать в долги и кредиты для покупки новенькой видеокарты, тем не менее, если решение купить графический ускоритель уже принято, и деньги есть, но сделать заказ не позволяет внутренняя «жаба», возможно, лучше эту «жабу» все-таки перебороть, чтобы потом не кусать локти. Вторая волна майнинг-лихорадки показала, что видеокарты могут стоить очень, очень дорого, и их все равно будут покупать, причем как майнеры, так и геймеры. Существует множество причин и предпосылок, намекающих на то, что графические ускорители могут в ближайшем будущем подорожать, аргументы же в пользу их значительного удешевления подобрать крайне сложно. Возможно, получится у вас? Пишите в комментариях свое мнение – подорожают видеокарты или подешевеют, и почему.

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