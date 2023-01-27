Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О прошлом и будущем твердотельных накопителей (SSD)

Рассказываю о том, как развивался рынок твердотельных накопителей и прогнозирую, что с ним случится в будущем
[ ] для раздела Блоги
+
MSI 3060 Ti Ventus OC дешевле 40 тр
3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом
-20% на RTX 4070 Ti - скидки начались
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-13% на 13900K в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 30 тр с началом
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о перспективах твердотельных накопителей – а именно о том, до каких пределов производители смогут наращивать скоростные показатели и емкость, и получим ли мы в итоге более выгодную «стоимость одного гигабайта», чем в случае жестких дисков. Значительная часть сказанного в статье будет являться личным мнение и прогнозами, поэтому если вы хотите со мной поспорить по поводу перспектив SSD – добро пожаловать в комментарии.

Немного истории

реклама

Большинство исследователей считают, что первый накопитель, который можно называть SSD (Solid-State Drive), был создан компанией Dataram в 1976 году. Он состоял из восьми RAM-планок общим объемом всего 2 МБ. Позднее свои версии твердотельных накопителей выпустили Seagate и StorageTek, а в начале 1980-х – Axlon по заказу Apple. Все ранние SSD были полностью энергозависимыми – при прекращении подачи электропитания данные с них стирались. Поэтому Axlon RAMDISK 320 был оснащен аккумуляторной батареей. В 1984 году была создана NOR флеш-память, а в 1987 – NAND. Чипы памяти тогда стоили дорого, а потому в персональных компьютерах SSD практически не использовались, и не были массовым товаром – все изменилось только во втором десятилетии XXI века.

В начале 2010-х годов твердотельные накопители были редкостью даже для производительных геймерских компьютеров – я, например, покупая в 2011 году конфигурацию ПК, основанную на связке процессора Intel Core i5-2500K и видеокарты NVIDIA GeForce GTX 570, не рассматривал приобретение SSD в качестве основного накопителя и взял жесткий диск WD Black на терабайт. Конечно, потребительские SSD на рынке тогда уже были, но в основном SATA III модели. Стоили они дорого, и отличались небольшим по нынешним меркам объемом – от 60 до 512 ГБ, терабайтные модели были большой редкостью. Кстати, присутствовали и отдельные решения, задействовавшие интерфейс PCI-Express второй версии, например, OCZ RevoDrive. Но цены на них были космическими, а скорости – хорошо, если достигали 1400-1500 МБ/с при последовательных чтении и записи. Впрочем, по тогдашним меркам это было очень круто.

рекомендации
3070 Ti дешевле 60 тр в Ситилинке
3060 дешевле 30тр в Ситилинке
3070 Gainward Phantom дешевле 50 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
MSI 3050 за 25 тр в Ситилинке
13600K дешевле 30 тр в Регарде
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
12900K за 40тр с началом в Ситилинке
RTX 4090 за 140 тр в Регарде
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде
3070 дешевле 50 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming

Большинство накопителей начала десятых годов базировались на «одномерной» MLC-памяти – к 3D-компоновке производители приступят позже. Такая память была весьма выносливой в плане количества циклов перезаписи, но и весьма дорогой. В 2012 году появилась TLC память, и первые ее образцы были не очень удачными, и не сильно отличались по своим потребительским характеристикам от нынешних чипов 3D QLC. Действительно революционным нововведением стала трехмерная память, производство которой первой освоила южнокорейская корпорация Samsung. Причем топовые накопители в 2015 году базировались не на 3D TLC, а на 3D MLC памяти, например, Samsung 850 Pro. Впрочем, со временем технологии производства 3D TLC чипов совершенствовались, благодаря чему их скоростные показатели и ресурс перезаписи значительно выросли. Не стоит забывать и про контроллеры, равномерно распределяющие нагрузку по разным ячейкам.

Другим важным нововведением стало появление форм-фактора M.2, заменившего mSATA и Mini PCI-E. До сих пор высокопроизводительные SSD выпускаются именно в этом форм-факторе и поддерживают интерфейс PCI-Express. А вот появившаяся в середине двухтысячных сначала QLC, а потом 3D QLC память, в каждой ячейке которой хранится не два-три, а четыре бита данных, ожиданий пока не оправдала – она по-прежнему остается достаточно медленной и не слишком выносливой. Зато превзошла ожидания сама трехмерная компоновка – к 2023 году уже несколько производителей выпускают NAND память с 230+ слоями.

реклама

С 2016-2017 года до конца 2022 рынок твердотельных накопителей развивался эволюционно – появлялись новые контроллеры и чипы памяти, но ничего принципиально нового не было. Стоит упомянуть разве что системы охлаждения – флагманские M.2 PCI-Express SSD стали довольно горячими, и для корректной работы при высоких нагрузках им потребовались радиаторы. Это поняли как производители накопителей, так и компании, выпускающие материнские платы – многие модели МП обладают радиаторами, защищающими от перегрева слоты M.2 и подключенные к ним устройства. А еще почти все ноутбуки стали оснащаться SSD, а не HDD, что положительно сказалось на пользовательском опыте.

Текущая ситуация на рынке твердотельных накопителей

С кратким экскурсом в историю покончено, теперь поговорим о нынешнем состоянии рынка твердотельных накопителей на начало 2023 года. У нас есть сверхбюджетный сегмент – к нему относится значительная часть 2.5-дюймовых SATA III SSD (но не все), M.2 SATA III решения и недорогие безбуферные M.2 PCI-Express модели на 3D QLC памяти, не блещущие скоростными показателями. К бюджетному сегменту относятся продвинутые SATA III модели и ряд M.2 PCI-Express SSD – в основном это устройства с DRAM-буфером, но основанные на 3D QLC памяти, либо безбуферные накопители на 3D TLC памяти. В более высоких ценовых сегментах находятся накопители, скоростные показатели которых при последовательных чтении и записи превышают примерно 3000/2400 МБ/с. Решения же, поддерживающие интерфейс PCI-Express 4.0, приближающиеся по скоростям к 7000/5000 МБ/с, и выдающие достойные показатели при случайных операциях, можно считать флагманскими.

Недорогие полутерабайтные SSD уже практически сравнялись по стоимости с полутерабайтными жесткими дисками, но эксперты полагают, что HDD будут востребованы еще долгие годы, особенно с учетом того, что контроллеры и флеш-память понадобится автомобилям и электромобилям, умной технике и так далее. В настоящий момент в неигровых компьютерах и ноутбуках востребованы накопитель объемом 240+ ГБ, а в игровых конфигурациях – от 500 ГБ, в идеале – от терабайта. При этом выбор как в зарубежных, так и в российских магазинах широкий, а цены – более-менее адекватные. Некоторые компании, выпускающие флеш-память, даже уменьшили объемы производства, чтобы не пришлось продавать партии чипов по бросовой стоимости.

Появление PCI-E 5.0 SSD

В конце 2022 года и начале 2023 было анонсировано множество новых твердотельных накопителей, поддерживающих пятую версию интерфейса PCI-Express. Например, на прошедшем в начале января мероприятии CES 2023 компания ADATA представила SSD, способный выдавать до 14 ГБ/с при последовательном чтении и до 12 ГБ/с при последовательной записи. Также производитель сообщил о 2 миллионах IOPS при случайных операциях. Примечательно, что модель оснащается не только радиатором, но и миниатюрным вентилятором. С одной стороны – это хорошо, поскольку позволит устройству не перегреваться при длительных нагрузках. С другой – надежность таких «мини-вертушек» вызывает вопросы. Не начнут ли они издавать неприятные посторонние звуки через год или два, по мере износа подшипника? Возможно, лучше было бы предлагать PCI-Express 5.0 SSD в новом форм-факторе, схожем с форм-фактором видеокарт начального ценового сегмента (GT 1030). Отвести 20, 30 или даже 50 Вт без вентилятора несложно – вопрос лишь в площади радиатора. Скорее всего, не понадобилось бы использовать даже тепловые трубки – нужны только термопрокладки или термопаста и плотное прилегание основания радиатора к контроллеру и чипам памяти.

Активное охлаждение или новый форм-фактор?

реклама

Полагаю, что использование производителями форм-фактора M.2 и добавление активного охлаждения – это пример инерции мышления, а также медлительности в принятии управленческих решений и изменении решений технических. Зачем нам в компьютере дополнительный источник шума? Особенно если отвести нужно совершенно смешное по современным меркам количество Ватт.

Как минимум в субфлагманском и флагманском ценовых сегментах оптимальным вариантом было бы увеличить среднюю емкость SSD, распаяв на плате больше чипов, налепить сверху на них радиатор и подключить ко второму разъему PCI-Express x16, не задействованному графическим ускорителем. По габаритам такой SSD был бы похож на недорогие видеокарты, и совершенно не издавал бы шума. При этом его емкость могла бы достигать даже не терабайт, а десятков терабайт. Сейчас подобные решения используются для серверов. Пример – WD (HGST) Ultrastar SN260. Надеюсь, производители к этому придут и предоставят пользователям выбор. Вентиляторов в моем ПК и так хватает.

Увеличение максимальной емкости моделей

Не знаю, как вам, а мне 2 терабайт для игр совершенно недостаточно, и мой не так давно купленный Samsung 980 Pro забит уже на 80%. Я не люблю удалять пройденные проекты, потому что нередко к ним возвращаюсь, при этом вес современных тайтлов нередко переваливает за сотню гигабайт. Немало весят и сохранения. А ведь еще есть онлайн-игры, включая сессионные, операционная система, программное обеспечение. Для меня накопитель объемом меньше 500 ГБ в геймерском ПК – это просто ничто, хотя для офисной «печатной машинки» такого объема, конечно, более чем достаточно, причем с большим запасом.

К счастью, многие производители SSD наконец-то поняли, что пора выпускать для требовательных геймеров не только терабайтники и двухтерабайтники, но и решения более высокой емкости. Накопители объемом 4 терабайта – уже не редкость, и, как показала CES 2023, некоторые компании, например, ADATA, готовят SSD емкостью 8 терабайт. Впрочем, надеяться на то, что восьмитерабайтник сразу будет стоить дешевле, чем четыре двухтерабайтника, не стоит. Скорее он будет стоить как пять, шесть или даже восемь двухтерабайтников.

Сомнительные перспективы 3D QLC и 3D PLC памяти

реклама

Напоследок хочу поговорить о 3D QLC памяти. Несколько лет назад многие эксперты прогнозировали, что она пройдет тот же путь, что и 3D TLC память, и станет быстрой и надежной. Тем не менее, пока такие прогнозы не оправдались, хотя некоторые производители, включая Samsung, уже экспериментируют даже с 3D PLC памятью, в каждой ячейке которой хранится по 5 бит информации. Скорее всего, физические ограничения не позволят сделать подобную память столь же надежной, как 3D TLC, хотя некоторые эволюционные улучшения, безусловно, последуют, да и стоить подобные чипы будут достаточно дешево, что позволит емким SSD наконец-то сравняться по показателю «цены одного гигабайта» с некоторыми жесткими дисками.

Заключение

В этой статье я кратко рассказал о том, как развивался рынок твердотельных накопителей, а также попытался спрогнозировать, что его ждет в ближайшем и не очень будущем. SSD действительно изменили персональные компьютеры и значительно улучшили пользовательский опыт – так, «захламленная» Windows 7 или Windows 10 могла загружаться с HDD несколько минут, в случае же с твердотельным накопителем загрузка проходит всего за несколько секунд. А что вы думаете по поводу будущего SSD? И каким был ваш первый твердотельный накопитель? У меня – Samsung 850 Evo. Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 100 тысяч рублей для любых игр на ультра в QuadHD (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Январь)

Собираем народный игровой ПК 2023 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS в FullHD (Январь)

ТОП-10 SSD высокой емкости для геймерского ПК или ноутбука

ТОП-7 причин, почему NVIDIA GeForce RTX 4090 – отличная видеокарта по адекватной цене

ТОП-12 процессоров Intel и AMD для игр и работы в 2023 году – от бюджетных до флагманских

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

samsung ssd твердотельные накопители nand adata флеш-память
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
71
Ретроклокинг: беспроигрышная лотерея AMD или возможность получить до 500% производительности
63
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AG400 LED
34
Обзор игрового ПК Thunderobot Black Warrior III Pro D
34
Главные игры января 2023 года
13
Обзор и тестирование моноблока HIPER V2
7
Обзор саундбара Hisense HS312
10
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
21
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B650 Carbon WIFI
14
Обзор и тестирование мини-ПК HIPER M9 на платформе Intel
9

Интересные материалы

28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X против всех: просто добавь воды и немного экстрима
17 января 2023 71

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рогозин: уничтожением танков M1 Abrams и Leopard 2 в Украине займётся боевой российский робот
65
5 млн руб за первый уничтоженный или захваченный танк Leopard или Abrams в Украине получат бойцы СВО
65
Forza Motorsport выйдет в этом году на ПК и Xbox Series
4
Ланцет-3 против польской САУ Krab - российский дрон-камикадзе поразил сложную цель в глубоком тылу
20
В этом году Tesla собирается выпустить почти 2 млн электромобилей
+
Оружейные поставки против опережающего наступления: так кто кого обманул
8
Уральский завод пообещал военнослужащим миллионы за уничтожение иностранной военной техники
3
В Вашингтоне не считают, что передача Украине танков Abrams является угрозой для России
6
Российские власти собираются обложить майнеров налогами, ставка может достигать 20%
4
Британский стартап представил 9-местный пассажирский VTOL Linx P9 с дальностью полета 1300 км
2
Raytheon отрицает возможность угрозы от War Thunder
+
Видеокарты NVIDIA сильно подешевели в российских магазинах – GeForce RTX 4070 Ti со скидкой до 20%
24
Геймеры потеряли интерес к флагманам NVIDIA, но Дженсен Хуанг накачивает рынок GeForce RTX 4090
17
Майнеры красят видеокарты и модули памяти, дабы выдать их за новые
1
AMD показала диаграммы производительности и цен для видеокарт RX 6000 и RX 7000
15
GeForce RTX 4070 Ti против GeForce RTX 3070 Ti - экономим 30 тысяч рублей без потери fps
40
Почему сборку ПК стоит начинать с процессора, и какой камень купить под GeForce RTX 3070 Ti
51
Космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил невероятно холодный лед в межзвездном облаке
+
Обращение Зеленского показали в Белгороде, Краснодаре и Крыму по ТВ неизвестные хакеры
9
В Киеве сообщили о применении ВКС РФ гиперзвуковых «Кинжалов» в ходе сегодняшнего ракетного удара
23

Популярные статьи

Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
87
Core 2 Quad Q6600 16 лет спустя — исправления и дополнения
35
Xbox опускается на самое дно
16
Зачем Украине передают так много танков Leopard 2, к чему нужно быть готовым России
92
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
56
Bloomberg: Россия может воевать годы без риска для экономики и падения уровня жизни
212
Изучаем влияние технологии Hyper-Threading на производительность в играх - большой тест
23
Отечественные "зажигалки" для Абрамсов и Леопардов - какое оружие сразит иностранные машины
33
Актеры кино, которые были еще и гонщиками
10
S.O.M.A. - она заставит тебя задуматься
8

Сейчас обсуждают

Profit
22:20
они переполнены, но уже не теми, кто в нем был. посмотрите сами сколько выехало киевлян по данным приграничной службы в течение года
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
3000kyky Sakh
22:20
Воевать, когда отечество в опасности, почетная обязанность. В том числе и в России. Тут разницы между нашими странами нет.
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Кружит голову Боярышник
22:20
истерика ЦИПСсучки засчитана
Об обновлении форума
Андрей Сазанов
22:18
Если у платы был подсокетный датчик (в процах Thunderbird\Spitfire не было термодатчика в принципе) и в биосе выставить температуру, при которой плата бы вырубалась, то ничего бы не горело. Так-то и п...
Зачем нас приучают покупать хлам - концепция запланированного устаревания вещей поглотила мир
Вежливый B_R-A_D_L_E_Y
22:18
это те генетические которых петруша в 18ст придумал? так еще больше зашкварно. московитов "генетические русские" пиздят. Святослав Вакарчук спел «Червону руту» с бойцами в Бахмуте
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Кружит голову Боярышник
22:18
Сюды
Об обновлении форума
3000kyky Sakh
22:18
Предприятиям не надо никому ничего передавать. В военкоматах все сведения о работающих есть, т.к. без военкоматовского документа принять на работу невозможно. И избежать мобилизазации, работая официал...
Маховик мобилизации: в Киеве предприятия обязали предоставить информацию о родившихся после 68 года
Profit
22:16
администрация сама виновата, что 1) формирует 2)пропускает низкокачественную аудиторию
Об обновлении форума
Кружит голову Боярышник
22:11
Я тебе больше скажу, эти нормальные и адекватные ребята из Украины здесь воюют с вежливым далбаебом и его подтанцовкой. Эти ребята настоящие патриоты Украины в хорошем понимании этого слова. Не то что...
Об обновлении форума
Антон Васильев
22:11
Обезьяна акков ВКашных пачкой взяла, пишет везде одно и тоже из-за отсутствия мозгов, и думает, что не спалится
Чем опасен польский танк PT-91 Twardy для российского Т-72, и почему 60 машин не изменят ход СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем