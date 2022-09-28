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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о наболевшей теме – о майнерах и предлагаемых ими на вторичном рынке видеокартах. Можно ли их покупать, а если можно – то как себя обезопасить? В этой статье я разберу аргументы за покупку подобных графических ускорителей и против нее, а выводы для себя каждый сделает сам. Итак, поехали!

За: низкая цена



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Первый, и, конечно, главный аргумент за покупку «отмайненных» графических ускорителей – это гораздо более низкая, чем в магазинах, цена. Большую часть стоимости карты многие майнеры успели отбить, а потому могут продавать устройство ниже рекомендованной цены. Сказывается и превышение предложения над спросом – после перехода Ethereum на Proof of Stake на рынке оказались просто тонны ставших ненужными GPU. И хотя некоторые из них, особенно те, что без гарантии, лучше не покупать, хватает на рынке и достойных предложений.

Банально, но, если видеокарта использовалась в майнинге – это не значит, что она плохая, это значит, что она использовалась в майнинге. Некоторые майнеры обеспечивают своим фермам отличный обдув, регулярно продувают их от пыли и следят за температурным режимом карточек лучше, чем большинство геймеров – все-таки от этого зависит их доход. Но попадется ли вам именно такой криптодобытчик, или рассчитывающий на «русский авось» – никто заранее не скажет.

Против: Высокий износ и неизвестные условия эксплуатации



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Важный аргумент против приобретения графических ускорителей с рук – неизвестные условия эксплуатации, и, потенциально, значительный износ вентиляторов системы охлаждения, ухудшение характеристик термопасты и термопрокладок, и так далее. Конечно, это в меньшей степени касается видеокарт, купленных в магазине меньше года-двух назад и еще находящихся на гарантии, а вот брать у подозрительно улыбающегося и заверяющего в беспроблемной работе видеокарты майнера RX 580 2017 года выпуска я бы поостерегся. Вполне возможно, что ее «вертушки» давным-давно износились, и через несколько дней вы услышите скрежет лопастей о радиатор, на тесте же в день покупки его не будет, потому что хитрый криптостаратель подготовил девайс к продаже и обслужил отслужившие свое вентиляторы, хотя и знал, что поможет это на несколько дней, недель, или, в лучшем случае, месяцев.

За: гарантия от магазина



Несомненный аргумент в пользу покупки на вторичном рынке – это наличие гарантии, причем хотя бы на несколько месяцев. Если гарантия есть, и на видеокарте нет явных механических повреждений или следов разборки, то в случае поломки вы сможете обратиться в магазин или к производителю устройства. В случае же отказа в ремонте или возврате денежных средств вы вправе обратиться в суд. Только уточните, не оплачивал ли майнер покупку со своей карточки или со своего электронного кошелька? А то согласится магазин вернуть денежки, а они достанутся не вам, а продавцу. В общем, будьте крайне внимательны.

Против: возможный кустарный ремонт и механические повреждения



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Хорошее обслуживание со стороны майнера может быть и минусом – если он разбирал видеокарту, например, для чистки радиатора, или менял термопрокладки, то это может стать причиной для отказа в гарантии. И если следы вмешательства очевидны, тут вам уже не поможет никакой суд, поэтому обязательно не только проверяйте графический ускоритель перед покупкой в играх и стресс-тестах, но и внимательно осматривайте его визуально. В идеале – не невооруженным глазом, а с применением инструментов, хотя бы увеличительного стекла.

За: лояльные к потребителям суды



Кстати, о судах. Если магазин откажет вам в гарантии, это не повод опускать руки. Если на видеокарте нет явных механических повреждений – изучите судебную практику и смело пишите заявление. Если по уголовным делам статистика в России очень печальная, то по делам, касающимся прав потребителя, мировые и районные суды в подавляющем большинстве случаев встают на сторону гражданина, а не ритейлера или производителя. Ответчик может даже не отправить своего представителя в суд. Грамотно подойдя к делу, можно получить сумму, в несколько раз превышающую стоимость видеокарты. Так, юрист Василий Черепанов поделился интересным кейсом - он отсудил у российского представительства Lenovo 841 000 рублей за некачественный ноутбук стоимостью 82 245 рублей.

Против: невозможность проверки слов продавца и моральный выбор



Еще один аргумент против покупки – это невозможность проверить слова продавца. Он может клясться и божиться, что видеокарта работала в отлично продуваемой ферме и с андервольтингом, и вообще, не исчерпала и четверти своего ресурса. Но слова останутся словами – вспомните перекупщиков автомобилей, которые горазды и скрутить пробег, и наврать с три короба про техническое состояние машины. Майнеры, продающие видеокарты, могут лгать не хуже. А еще, если вы противник майнинга, перед вами стоит моральный выбор. Если вы покупаете карточку у криптодобытчика, то тем самым помогаете ему отбить остаток стоимости GPU, или даете дополнительную прибыль. Может, пусть лучше сидит со своей уже почти бесполезной для него видеокартой? С другой стороны, не купите вы – скорее всего, купит кто-то другой.

Рекомендации по покупке



Покупать или не покупать видеокарту у майнера – выбирать вам, но для тех, кто все же примет решение купить, дам несколько полезных советов:

Если вы не разбираетесь в компьютерной технике – возьмите с собой друга-компьютерщика. Как и на рынке автомобилей с пробегом, на рынке «железа» опытный человек в большинстве случаев способен обмануть неопытного. В таком случае более шарящий товарищ вас подстрахует и не позволит купить явный хлам. Возьмите и увеличительное стекло. Оно поможет обнаружить малозаметные повреждения и следы лишающего гарантии обслуживания – например, снятия системы охлаждения или замены термопрокладок. Не верьте обещаниям второго участника сделки вернуть деньги, если видеокарта сломается или вас не устроит. Аккаунт на сайте объявлений с кучей положительных отзывов может быть купленным или взломанным, квартира – снимаемой посуточно, а симка – «одноразовой», выбрасываемой после продажи товара. И продавца вы потом просто не найдете. Полиция тоже вряд ли поможет, если у вас нет фотографии мошенника и записи разговора с обещанием вернуть деньги. Попросите продавца запустить утилиту GPU-Z и сверьте характеристики карточки с заявленными. Также до покупки прогоните ряд бенчмарков и игровых тестов – если баллы и FPS сильно отличаются в худшую сторону от тех, что вы видите в обзорах других модификаций той же видеокарты на авторитетных ресурсах – это не ваш вариант. Возможно, графический ускоритель перепрошитый, бракованный или переделанный из мобильного. Если уж покупаете видеокарту на вторичном рынке – берите модели от проверенных брендов, таких, как ASUS, MSI, GIGABYTE, Palit и т.д. Не связывайтесь с китайскими производителями вроде Peladn, и, особенно, с Noname-брендами из Поднебесной: они экономят на всем – на элементной базе, на охлаждении, и даже GPU и чипы памяти могут ставить бывшие в употреблении.

Заключение

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В этой статье я привел три аргумента за и три аргумента против приобретения видеокарты у майнера, а также дал ряд рекомендаций, касающихся того, как минимизировать риски и обезопасить себя от дальнейших проблем при покупке. А что вы думаете – стоит ли брать у криптодобытчиков карты, если они продают их значительно дешевле, чем магазины? И если стоит, то на что смотреть, и как их проверять, возможно, я что-то забыл упомянуть? Пишите в комментариях!

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