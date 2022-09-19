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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую геймерскую конфигурацию ПК можно собрать в середине сентября 2022 года за 150 тысяч рублей. Хорошие новости – более производительную, чем месяц назад, поскольку скорый выход нового «железа» заставляет ритейлеров снижать цены, чтобы распродать процессоры и видеокарты, которые в дальнейшем могут стать для покупателей менее привлекательными.

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«Сердцем» сборки снова станет процессор Intel Core i7-12700F – связка из Ryzen 5 5800X и материнской платы на чипсете B550 обошлась бы дешевле, но для гейминга (опционально – гейминга, стриминга и записи видео) CPU от синего лагеря подходит больше, не пасует он и перед ресурсоемким программным обеспечением. Не смотрите на низкую базовую тактовую частоту: в реальной работе производительные ядра процессора будут работать на частотах, близких к максимальным, предусмотренным турборежимом – если, конечно, нет перегрева, и, если отключен лимит энергопотребления в BIOS материнской платы. Но в нашем случае температурный режим работы железа будет комфортным, что же касается BIOS – чаще всего упомянутый лимит отключен по-умолчанию, если же он окажется включен, то деактивировать его – дело одной минуты.

Intel Core i7-12700F – это, конечно, не «кипятильник» с TDP в 300+ Ватт, но все-таки уровень требований к питанию и охлаждению у этого процессора значительно выше среднего, поэтому абы какая материнская плата без радиаторов нам не подойдет. Прежде всего, нас интересуют решения на чипсете B660 (чтобы иметь возможность разгонять память), обладающие подходящей для «двенадцать тысяч семисотого» подсистемой питания и продвинутым охлаждением, организованным при помощи нескольких радиаторов. Помимо этого, от материнской платы требуется наличие как минимум пары M.2 слотов для скоростных твердотельных накопителей. Отлично подойдет, например, ASRock B660 Steel Legend – разъемов M.2 у данной МП даже больше двух, также из дополнительных ее преимуществ можно отметить 2.5-гигабитный сетевой контроллер и наличие на борту целых семи 4pin разъемов для подключения вентиляторов, если считать те два, что предназначены для «вертушек» процессорного кулера. Micro-ATX версия этой платы, ASRock B660M Steel Legend тоже хороший вариант, как и ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4, и другие модели с качественным охлаждением.

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Систему охлаждения разумно брать с запасом: ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED для неразгоняемого Core i7-12700F выглядит как несколько избыточное решение, но, если он стоит всего 4.5 тысячи рублей – почему бы не купить? Вентиляторы будут крутиться на средних оборотах, а значит, шумовая нагрузка будет комфортнее, чем при использовании более доступных, односекционных кулеров с одним вентилятором. Кстати, одним из ключевых преимуществ рассматриваемого кулера является малая высота секций радиатора – всего 154 мм. Это значительно расширяет ассортимент подходящих нам корпусов, и позволяет на переплачивать за поддержку высоких кулеров.

Про оперативную память стандарта DDR4 я в большинстве статей, за исключением материалов о самых бюджетных конфигурациях, пишу практически одно и то же. «Золотой стандарт» по производительности, а также соотношению цены и производительности – это комплект из двух модулей с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или ниже, при этом переплата за топовую оверклокерскую память в большинстве случаев ничего не даст или даст 1-2 процента производительности, поскольку частоту 4000+ МГц ставить нет никакого смысла: контроллер памяти переключится с режима Gear 1 на Gear 2, и система станет работать не быстрее, а медленнее. Резюмирую: для сегодняшней сборки можно купить любой комплект памяти из двух шестнадцатигиговых планок со следующими характеристикам: «DIMM DDR4, unbuffered, non-ECC, 3200-3600 МГц, 16-18-18 или ниже». Если все же хотите поэкспериментировать с разгоном памяти или снижением показателей задержек – смотрите в сторону модулей на чипах Micron E-Die, или, в идеале, Samsung B-Die, но последние редкие и дорогие.

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Стоимость одного из моих любимых SSD – Samsung 970 EVO Plus, наконец-то снизилась до приемлемых значений (11.5-13 тысяч рублей), но зачем брать PCI-Express 3.0 накопитель, когда за меньшие деньги можно взять PCI-Express 4.0, при этом гораздо более быстрый, и тоже с DRAM-буфером? И речь идет не о всяких там китайских Netac, в которых может оказаться неизвестно какая начинка – производителя уже поймали на ее замене на более дешевую. Думаю, многие компьютерные энтузиасты уже догадались: ADATA XPG Blade S70 – доступный, надежный и скоростной SSD, в настоящий момент, являющийся одним из лучших вариантов по соотношению цены и возможностей. Только обеспечьте ему побочный обдув от корпусных вентиляторов – как и другие флагманские и субфлагманские SSD, при длительных последовательных операциях XPG Blade S70 довольно сильно нагревается.

Вот и RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти уже можно купить за 70 тысяч рублей – не так давно за эту цену розничные сети предлагали RTX 3060 Ti. А ведь эта карточка значительно производительнее флагмана предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, и позволяет играть с 80+ кадрами в секунду в разрешении QuadHD даже в самые «тяжелые» игры, такие, как Cyberpunk 2077, тянет она и 4K, но в этом разрешении, или в QuadHD с трассировкой лучей, лучше одновременно активировать и технологию DLSS в режиме Quality или Performance. Все-таки «три тысячи восьмидесятую» оптимально рассматривать как ультимативный вариант для QuadHD – слишком уж серьезные требования предъявляют к графическому ускорителю некоторые игры на ультра в 4K. Без DLSS 60 FPS в таком режиме в «Киберпанке» не тянет и RTX 3090. Впрочем, в более «легких» тайтлах никаких проблем не будет, и, если вы мечтали пройти The Witcher 3 в 2160p на максималках со 100+ FPS, RTX 3080 эту мечту исполнить позволит. Речь, понятное дело, об оригинальной версии, а не об еще не вышедшей с улучшенной графикой и рейтрейсингом.

Хотелось бы, конечно, поставить в сборку за 150 тысяч рублей блок питания с сертификатом 80 Plus Platinum, но это не настолько критично. КПД все-таки не самый главный критерия выбора – важнее достаточная мощность по линии 12В (с запасом), стабильность напряжений и общая надежность, а также не слишком высокий уровень шума. Подходящих БП на 850+ Вт в ценовой категории «до 10 тысяч рублей» на рынке хватает – они есть у таких фирм, как Chieftec, Zalman, Be Quiet, Corsair и многих других. Неплохим вариантом, с учетом стоимости, выглядит Chieftec Polaris PPS-850FC – приобрести его в «Регарде» можно примерно за 9 тысяч рублей. Среди дополнительных плюсов данного БП можно отметить модульную систему кабелей, позволяющую использовать минимум проводов.

Кто-то, конечно, будет бухтеть в комментариях, заявляя, что использовать в 2022 году в конфигурации за 150 тысяч корпус из начала 2010-х стоимостью 4 тысячи – это моветон, но взглянем правде в глаза. Поместятся все выбранные мной комплектующие в этот кейс? Поместятся. Обеспечит он им адекватное охлаждение? Еще как, причем в базовой конфигурации, с комплектными четырьмя вентиляторами. Я тоже люблю крутые корпуса с толстыми стенками и вибро-, а также шумоизоляцией, вроде Fractal Design Define R5, но на чем тогда экономить? Не на видеокарте с процессором же, и так едва вписываемся в бюджет. К тому же, Zalman Z3 Plus – это отличный за свои деньги кейс. Единственный его минус – ограничение по высоте радиатора кулера CPU (160 мм), но у нас кулер хоть и массивный, но приземистый, так что это не станет проблемой.

Подводим итоги

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Комплектующие подобраны, теперь сведем их в единую таблицу:

Вы спросите – в какие игры и на каких настройках можно играть с такой конфигурацией ПК? В любые и на любых! В разрешении QuadHD – без каких-либо оговорок, в 4K или в QuadHD с трассировкой лучей – при поддержке DLSS. За 150 тысяч сейчас можно собрать действительно мощный и сбалансированный игровой компьютер, который не потеряет своей актуальности и через несколько лет – по крайней мере, такой компьютер можно собрать в указанном бюджете в Москве, в других регионах ситуация с ценами может несколько отличаться.

FAQ (Вопросы и ответы)

А ASRock B660 Steel Legend точно потянет Core i7-12700F в плане питания и охлаждения? Разве эта плата больше не «про дизайн»?

Точно потянет – эффектность в данном случае не идет в ущерб эффективности. Более того, ее тестировали и с более горячим Core i7-12700KF, хотя, конечно, без ручного разгона по множителю, поскольку он не поддерживается чипсетом. Радиаторы отрабатывают на отлично, рассеивая избыточное тепло и предотвращая перегрев зоны VRM. Micro-ATX версия данной платы, ASRock B660M Steel Legend, тоже успешно справляется с упомянутым процессором.

Мой бюджет на 10-20 тысяч рублей больше. Во что их вложить?

На видеокарту RTX 3080 Ti этой прибавки не хватит. А вот на замену процессора на разгоняемый и материнской платы на поддерживающую разгон – хватит вполне. Возьмите Intel Core i7-12700KF и МП на чипсете Z690 с качественным питанием и охлаждением, например, MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 или ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4. Также, если останутся деньги, купите SSD на 2 терабайта, а не на один. При желании – замените корпус на более современный, например, Zalman Z8 MS.

А разумно ли сейчас собирать ПК? Скоро выходит куча нового железа – процессоры, видеокарты, SSD с поддержкой PCI-E 5.0 и так далее.

Вопрос дискуссионный. С одной стороны – да, скоро выйдут новые комплектующие, а там и старые могут подешеветь. С другой – может ослабнуть рубль, да и с логистическими маршрутами в Россию сейчас наблюдаются проблемы. Но цены на железо сейчас приемлемые, а на некоторые позиции – самые низкие, начиная с 24 февраля. Дальше они могут пойти как вверх, так и вниз, это зависит от ряда факторов.

Какой к рассмотренной сборке можно взять монитор?

Если у вас нет специфических предпочтений (ультраширокие или изогнутые экраны, и т.д.), то хорошим вариантом будет приобретение 27-28 дюймового дисплея с разрешением QuadHD и частотой обновления 120+ Гц на основе современной VA или IPS матрицы. Также рекомендую убедиться, что выбранный монитор поддерживает технологию устранения разрывов кадра G-Sync, и проверить его перед покупкой на битые пиксели.

А стоит ли брать RTX 3080 от Palit? Вроде у компании не лучшая репутация.

Не лучшая репутация у нее была году в 2011 из-за видеокарт с посредственными системами охлаждения, но с тех пор фирма проделала огромную работу, и сейчас ее продукцию можно смело приобретать – часто она оказывается лучшей за свои деньги. В 2022 году Palit – один из топовых брендов по соотношению «цена/качество».

Заключение

Как и сборки за 75 и 100 тысяч, конфигурация за 150 оказалась производительнее, чем в прошлом месяце – в первую очередь, за счет замены видеокарты с RTX 3070 Ti на RTX 3080. Да и SSD удалось уместить в бюджет более шустрый – на FPS в играх это не повлияет, но на скорость запуска игр и загрузок локаций в ряде случаев может влиять, хотя и ненамного. Пишите в комментариях, как вам сборка, и что бы вы в ней поменяли, а также, стоит ли, по вашему мнению, сейчас собирать в таком бюджете компьютер, или лучше подождать выхода новых процессоров и видеокарт.

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