Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)

Рассказываю о производительной сборке с RTX 3080, которая легко "тянет" даже самые требовательные игры
[ ] для раздела Блоги
2
3080 Ti - цена упала на порядок
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3080 Gigabyte дешевле 70 тр
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р
ASUS 3060 Ti уже за 40 тр
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем привет! С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую геймерскую конфигурацию ПК можно собрать в середине сентября 2022 года за 150 тысяч рублей. Хорошие новости – более производительную, чем месяц назад, поскольку скорый выход нового «железа» заставляет ритейлеров снижать цены, чтобы распродать процессоры и видеокарты, которые в дальнейшем могут стать для покупателей менее привлекательными.

Процессор: Intel Core i7-12700F OEM

реклама

«Сердцем» сборки снова станет процессор Intel Core i7-12700F – связка из Ryzen 5 5800X и материнской платы на чипсете B550 обошлась бы дешевле, но для гейминга (опционально – гейминга, стриминга и записи видео) CPU от синего лагеря подходит больше, не пасует он и перед ресурсоемким программным обеспечением. Не смотрите на низкую базовую тактовую частоту: в реальной работе производительные ядра процессора будут работать на частотах, близких к максимальным, предусмотренным турборежимом – если, конечно, нет перегрева, и, если отключен лимит энергопотребления в BIOS материнской платы. Но в нашем случае температурный режим работы железа будет комфортным, что же касается BIOS – чаще всего упомянутый лимит отключен по-умолчанию, если же он окажется включен, то деактивировать его – дело одной минуты.

Материнская плата: ASRock B660 Steel Legend

Intel Core i7-12700F – это, конечно, не «кипятильник» с TDP в 300+ Ватт, но все-таки уровень требований к питанию и охлаждению у этого процессора значительно выше среднего, поэтому абы какая материнская плата без радиаторов нам не подойдет. Прежде всего, нас интересуют решения на чипсете B660 (чтобы иметь возможность разгонять память), обладающие подходящей для «двенадцать тысяч семисотого» подсистемой питания и продвинутым охлаждением, организованным при помощи нескольких радиаторов. Помимо этого, от материнской платы требуется наличие как минимум пары M.2 слотов для скоростных твердотельных накопителей. Отлично подойдет, например, ASRock B660 Steel Legend – разъемов M.2 у данной МП даже больше двух, также из дополнительных ее преимуществ можно отметить 2.5-гигабитный сетевой контроллер и наличие на борту целых семи 4pin разъемов для подключения вентиляторов, если считать те два, что предназначены для «вертушек» процессорного кулера. Micro-ATX версия этой платы, ASRock B660M Steel Legend тоже хороший вариант, как и ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4, и другие модели с качественным охлаждением.

Кулер: ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED

рекомендации
3080 Gigabyte Gaming за 70 в Регарде
3050 ASUS уже 30 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Систему охлаждения разумно брать с запасом: ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED для неразгоняемого Core i7-12700F выглядит как несколько избыточное решение, но, если он стоит всего 4.5 тысячи рублей – почему бы не купить? Вентиляторы будут крутиться на средних оборотах, а значит, шумовая нагрузка будет комфортнее, чем при использовании более доступных, односекционных кулеров с одним вентилятором. Кстати, одним из ключевых преимуществ рассматриваемого кулера является малая высота секций радиатора – всего 154 мм. Это значительно расширяет ассортимент подходящих нам корпусов, и позволяет на переплачивать за поддержку высоких кулеров.

Оперативная память: Patriot Viper Steel PVS432G320C6K 16 ГБ x2 3200 МГц 16-18-18

Про оперативную память стандарта DDR4 я в большинстве статей, за исключением материалов о самых бюджетных конфигурациях, пишу практически одно и то же. «Золотой стандарт» по производительности, а также соотношению цены и производительности – это комплект из двух модулей с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или ниже, при этом переплата за топовую оверклокерскую память в большинстве случаев ничего не даст или даст 1-2 процента производительности, поскольку частоту 4000+ МГц ставить нет никакого смысла: контроллер памяти переключится с режима Gear 1 на Gear 2, и система станет работать не быстрее, а медленнее. Резюмирую: для сегодняшней сборки можно купить любой комплект памяти из двух шестнадцатигиговых планок со следующими характеристикам: «DIMM DDR4, unbuffered, non-ECC, 3200-3600 МГц, 16-18-18 или ниже». Если все же хотите поэкспериментировать с разгоном памяти или снижением показателей задержек – смотрите в сторону модулей на чипах Micron E-Die, или, в идеале, Samsung B-Die, но последние редкие и дорогие.

SSD: ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

реклама

Стоимость одного из моих любимых SSD – Samsung 970 EVO Plus, наконец-то снизилась до приемлемых значений (11.5-13 тысяч рублей), но зачем брать PCI-Express 3.0 накопитель, когда за меньшие деньги можно взять PCI-Express 4.0, при этом гораздо более быстрый, и тоже с DRAM-буфером? И речь идет не о всяких там китайских Netac, в которых может оказаться неизвестно какая начинка – производителя уже поймали на ее замене на более дешевую. Думаю, многие компьютерные энтузиасты уже догадались: ADATA XPG Blade S70 – доступный, надежный и скоростной SSD, в настоящий момент, являющийся одним из лучших вариантов по соотношению цены и возможностей. Только обеспечьте ему побочный обдув от корпусных вентиляторов – как и другие флагманские и субфлагманские SSD, при длительных последовательных операциях XPG Blade S70 довольно сильно нагревается.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3080 10 ГБ

Вот и RTX 3080 с 10 ГБ видеопамяти уже можно купить за 70 тысяч рублей – не так давно за эту цену розничные сети предлагали RTX 3060 Ti. А ведь эта карточка значительно производительнее флагмана предыдущего поколения, RTX 2080 Ti, и позволяет играть с 80+ кадрами в секунду в разрешении QuadHD даже в самые «тяжелые» игры, такие, как Cyberpunk 2077, тянет она и 4K, но в этом разрешении, или в QuadHD с трассировкой лучей, лучше одновременно активировать и технологию DLSS в режиме Quality или Performance. Все-таки «три тысячи восьмидесятую» оптимально рассматривать как ультимативный вариант для QuadHD – слишком уж серьезные требования предъявляют к графическому ускорителю некоторые игры на ультра в 4K. Без DLSS 60 FPS в таком режиме в «Киберпанке» не тянет и RTX 3090. Впрочем, в более «легких» тайтлах никаких проблем не будет, и, если вы мечтали пройти The Witcher 3 в 2160p на максималках со 100+ FPS, RTX 3080 эту мечту исполнить позволит. Речь, понятное дело, об оригинальной версии, а не об еще не вышедшей с улучшенной графикой и рейтрейсингом.

Блок питания: Chieftec Polaris PPS-850FC 850 Вт

Хотелось бы, конечно, поставить в сборку за 150 тысяч рублей блок питания с сертификатом 80 Plus Platinum, но это не настолько критично. КПД все-таки не самый главный критерия выбора – важнее достаточная мощность по линии 12В (с запасом), стабильность напряжений и общая надежность, а также не слишком высокий уровень шума. Подходящих БП на 850+ Вт в ценовой категории «до 10 тысяч рублей» на рынке хватает – они есть у таких фирм, как Chieftec, Zalman, Be Quiet, Corsair и многих других. Неплохим вариантом, с учетом стоимости, выглядит Chieftec Polaris PPS-850FC – приобрести его в «Регарде» можно примерно за 9 тысяч рублей. Среди дополнительных плюсов данного БП можно отметить модульную систему кабелей, позволяющую использовать минимум проводов.

Корпус: Zalman Z3 Plus Black

Кто-то, конечно, будет бухтеть в комментариях, заявляя, что использовать в 2022 году в конфигурации за 150 тысяч корпус из начала 2010-х стоимостью 4 тысячи – это моветон, но взглянем правде в глаза. Поместятся все выбранные мной комплектующие в этот кейс? Поместятся. Обеспечит он им адекватное охлаждение? Еще как, причем в базовой конфигурации, с комплектными четырьмя вентиляторами. Я тоже люблю крутые корпуса с толстыми стенками и вибро-, а также шумоизоляцией, вроде Fractal Design Define R5, но на чем тогда экономить? Не на видеокарте с процессором же, и так едва вписываемся в бюджет. К тому же, Zalman Z3 Plus – это отличный за свои деньги кейс. Единственный его минус – ограничение по высоте радиатора кулера CPU (160 мм), но у нас кулер хоть и массивный, но приземистый, так что это не станет проблемой.

Подводим итоги

реклама

Комплектующие подобраны, теперь сведем их в единую таблицу:

Процессор

Intel Core i7-12700F

Материнская плата

реклама

ASRock B660 Steel Legend

Система охлаждения

ID-COOLING SE-207-XT ADVANCED

Оперативная память

Patriot Viper Steel PVS432G320C6K 16 ГБ x2

SSD

ADATA XPG Blade S70 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3080 10 ГБ

Блок питания 

Chieftec Polaris PPS-850FC 850 Вт

Корпус

Zalman Z3 Plus Black

Вы спросите – в какие игры и на каких настройках можно играть с такой конфигурацией ПК? В любые и на любых! В разрешении QuadHD – без каких-либо оговорок, в 4K или в QuadHD с трассировкой лучей – при поддержке DLSS. За 150 тысяч сейчас можно собрать действительно мощный и сбалансированный игровой компьютер, который не потеряет своей актуальности и через несколько лет – по крайней мере, такой компьютер можно собрать в указанном бюджете в Москве, в других регионах ситуация с ценами может несколько отличаться.

FAQ (Вопросы и ответы)

А ASRock B660 Steel Legend точно потянет Core i7-12700F в плане питания и охлаждения? Разве эта плата больше не «про дизайн»?

Точно потянет – эффектность в данном случае не идет в ущерб эффективности. Более того, ее тестировали и с более горячим Core i7-12700KF, хотя, конечно, без ручного разгона по множителю, поскольку он не поддерживается чипсетом. Радиаторы отрабатывают на отлично, рассеивая избыточное тепло и предотвращая перегрев зоны VRM. Micro-ATX версия данной платы, ASRock B660M Steel Legend, тоже успешно справляется с упомянутым процессором.

Мой бюджет на 10-20 тысяч рублей больше. Во что их вложить?

На видеокарту RTX 3080 Ti этой прибавки не хватит. А вот на замену процессора на разгоняемый и материнской платы на поддерживающую разгон – хватит вполне. Возьмите Intel Core i7-12700KF и МП на чипсете Z690 с качественным питанием и охлаждением, например, MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4 или ASUS TUF GAMING Z690-PLUS D4. Также, если останутся деньги, купите SSD на 2 терабайта, а не на один. При желании – замените корпус на более современный, например, Zalman Z8 MS.

А разумно ли сейчас собирать ПК? Скоро выходит куча нового железа – процессоры, видеокарты, SSD с поддержкой PCI-E 5.0 и так далее.

Вопрос дискуссионный. С одной стороны – да, скоро выйдут новые комплектующие, а там и старые могут подешеветь. С другой – может ослабнуть рубль, да и с логистическими маршрутами в Россию сейчас наблюдаются проблемы. Но цены на железо сейчас приемлемые, а на некоторые позиции – самые низкие, начиная с 24 февраля. Дальше они могут пойти как вверх, так и вниз, это зависит от ряда факторов.

Какой к рассмотренной сборке можно взять монитор?

Если у вас нет специфических предпочтений (ультраширокие или изогнутые экраны, и т.д.), то хорошим вариантом будет приобретение 27-28 дюймового дисплея с разрешением QuadHD и частотой обновления 120+ Гц на основе современной VA или IPS матрицы. Также рекомендую убедиться, что выбранный монитор поддерживает технологию устранения разрывов кадра G-Sync, и проверить его перед покупкой на битые пиксели.

А стоит ли брать RTX 3080 от Palit? Вроде у компании не лучшая репутация.

Не лучшая репутация у нее была году в 2011 из-за видеокарт с посредственными системами охлаждения, но с тех пор фирма проделала огромную работу, и сейчас ее продукцию можно смело приобретать – часто она оказывается лучшей за свои деньги. В 2022 году Palit – один из топовых брендов по соотношению «цена/качество».

Заключение

Как и сборки за 75 и 100 тысяч, конфигурация за 150 оказалась производительнее, чем в прошлом месяце – в первую очередь, за счет замены видеокарты с RTX 3070 Ti на RTX 3080. Да и SSD удалось уместить в бюджет более шустрый – на FPS в играх это не повлияет, но на скорость запуска игр и загрузок локаций в ряде случаев может влиять, хотя и ненамного. Пишите в комментариях, как вам сборка, и что бы вы в ней поменяли, а также, стоит ли, по вашему мнению, сейчас собирать в таком бюджете компьютер, или лучше подождать выхода новых процессоров и видеокарт.

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)

Самые ожидаемые процессоры, видеокарты, материнские платы и другие комплектующие 2022 года

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

intel nvidia игры компьютер гейминг сборка игровой пк конфигурация продвинутый пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
29
Обзор и тестирование ноутбука Infinix Inbook X2
3
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z690 Edge WIFI
1
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
22
Главные игры сентября 2022 года
20
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-6400 XPG Caster RGB (AX5U6400C4016G-DCCARGY) объемом 32 Гбайт
62
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z690 Torpedo
23
Обзор и тестирование игрового ноутбука MSI Katana GF66 11UG
12
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
17
Главные игры августа 2022 года
16

Интересные материалы

Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK500
16 сентября 2022 29
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
8 сентября 2022 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NASA: на Марсе найдены следы жизни
16
В текущую крипто-зиму выживут только владельцы старых и дешевых видеокарт, Полярисы снова в деле
30
Квартальные поставки 5G смартфонов впервые обогнали 4G
4
Увеличение роста за $150 тысяч стало очень популярным среди сотрудников Google, Amazon и Microsoft
24
Третий по величине индивидуальный акционер Tesla вложил в компанию больше денег, чем Илон Маск
3
Криптобиржа Binance по ошибке начислила пользователям 19 млн долларов
+
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
43
Майнинг на видеокартах перестал приносить прибыль – сотни тысяч фермеров работают в минус
14
Кто пришёл на замену Pepsi и Coca-Cola в магазины РФ – Кола из Ирана и 186 российских аналогов
11
Майнеры кочуют между монетами в поисках хоть какой-то выгодности
45
Какую видеоарту купить для прохождения Cyberpunk 2077 – NVIDIA vs AMD в борьбе за кошельки геймеров
16
Видеокарта RTX 3070 подешевела в российских магазинах до 50 тысяч рублей
11
Sony показала образцы SSD с интерфейсом PCI Express 5.0 и внушительных размеров радиатором
14
Реакции — народу: что нового в обновлении Telegram от 17 сентября
+
Цена RTX 3090 на вторичном рынке упала почти до $699, а RTX 3080 продаётся за $499
16
YouTube перестал показывать кучу рекламы по всему миру — это был эксперимент
4
После перехода Ethеreum на PoS майнинг на видеокартах ушёл в минус, не окупая даже электричество
23
Крысы под названием "голые землекопы" помогут ученым в борьбе с онкологией и деменцией
3
В США разработали проект, который сможет ежегодно удалять из атмосферы до 5 млн тонн CO2
29
Xiaomi представила огромный холодильник Mijia 430L с 17 отделениями всего за 315 долларов США
2

Популярные статьи

Конец эпохи: майнинг на видеокартах умер, доходы не окупают затраты на электричество
127
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
167
Инструкция как обновить Windows Vista до самой последней версии 6.0.6003.21666 от 13-09-2022
38
Курс рубля может упасть в 2022г – Минфин РФ рассказал, что покупать и куда инвестировать рубли
14
"Тор: Любовь и гром": грибы и козлы
32
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
14
Тест и обзор "Его Мясничества" - Thermalright Burst Assassin 120 ARGB
5
Biswap - децентрализованная криптобиржа на смарт-контракте. Полный гайд по Бисвап
8
Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD и 4K (Сентябрь)
2

Сейчас обсуждают

unboldesoupe
01:08
Кст, а что есть "Украина"? Нищета? Рабство? Тупость? Отсутствие культуры за исключением последней пары сотен лет? Отсталость во всём? Что ещё было в Украине за всю её историю? Геноцид своих граждан, м...
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
Midosa
01:08
А причём здесь Украина, овца? Причём здесь полуроссийская/полупольская окраина? Украина была частью России. А Россия - это: Нищета Рабство Тупость Отсутствие культуры за исключением последней пары со...
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
Антон Васильев
01:06
Нужно будет сообщить куда положено...
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
Adam Smith
01:05
че ты балаболишь постоянно, совершим вместе шахаду - ты и я?
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
Midosa
01:05
Доходит. Потому что в Германии - лучше. А за Россиюшку очень удобно топить из Германии.
Сказ о том, как умер оверклокинг процессоров
unboldesoupe
01:05
Было бы неплохо конечно. Но мне не надо видяху, есть. А вот тут все заявляют что скоро по 20 отдавать будут + массаж ступней от менеждеров-продавцов перед выходом из магазина, к которому донесут на ру...
США не смогут помочь Европе пережить зиму, пишет Financial Times
Антон Васильев
01:02
Ты сам-то в Европах был?
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
Kutuz
01:02
Да, верно, там пришлось переименовать из Ion Maiden в Ion Fury буквально перед релизом из за конфликта с музыкантами группы Iron Maiden, которые обвинили разработчиков в плагиате созвучного названия.
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
Kutuz
01:01
Надо просто дождаться релиза, а там уже и видно будет, что нам ребята выдадут на гора - натуральный шедевр, очередную попытку хайпануть на ретро теме или же просто крепкий середнячок на пару вечеров в...
Phantom Fury - продолжение шутера в ретро стилистике Ion Fury
Adam Smith
01:00
шашечку тебе тротиловую в очко и аллах акбар
В Финляндии машины с российскими номерами царапают и обливают краской
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем