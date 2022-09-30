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ТОП-9 SSD для геймера: от бюджетных до флагманских

Рассказываю о лучших твердотельных накопителях из разных ценовых сегментов, а также предостерегаю от некоторых ошибок
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет! С вами Zero, и в рамках сегодняшней статьи я хочу предложить вашему вниманию 9 твердотельных накопителей, хорошо подходящих для игрового ПК. Разумеется, я не буду даже рассматривать SSD емкостью менее 480-512 гигабайт, да и о таком объеме могу заранее сказать, что хватит его очень ненадолго – современные игры весят много, порой более 100-150 гигабайт. Начну я с бюджетных моделей, а закончу субфлагманскими и флагманскими. Итак, поехали!

Crucial BX500 1 ТБ

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Несмотря на то, что 2.5-дюймовые SATA SSD уже не особо актуальны, они вполне могут пригодиться, например, для апгрейда старых компьютеров и ноутбуков, поэтому одну такую модель я рассмотрю. Это Crucial BX500 – один из лучших бюджетных твердотельных накопителей с интерфейсом SATA III. Пусть он, как и другие подобные решения, не может похвастаться таким же впечатляющим быстродействием, как PCI-Express SSD, такой накопитель в любом случае превосходит по скоростным показателям любые жесткие диски, даже самые современные. И если разница в скорости последовательного чтения и записи составляет всего 100-200%, то разница в скорости доступа к случайным данным колоссальна, поэтому с системой и программным обеспечением будет работать намного комфортнее, да и локации в играх будут грузиться быстрее.

Если ваш бюджет ограничен, можете взять Crucial BX500 на 480 гигабайт, если же недостатка в деньгах нет, но нужен именно 2.5-дюймовый SATA SSD – присмотритесь к Samsung 870 Evo, они быстрые (с учетом ограничений интерфейса), и невероятно надежные – как и другие твердотельные накопители южнокорейской корпорации, о которых пойдет речь в этом материале. Не буду скрывать, что Samsung и Adata – мои любимые бренды SSD, потому что первая из этих компаний часто предлагает лучшие (или одни из лучших) на рынке характеристики, а вторая – лучшее (или одно из лучших) соотношение характеристик и стоимости.

AData XPG SX6000 Lite 512 ГБ

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Дальше по плану – M.2 PCI-Express накопители. Рассматривать решения с 3D QLC памятью я не буду даже в бюджетном сегменте, поскольку они менее долговечны и надежны, чем модели с 3D TLC. А вот скоростными показателями и DRAM-буфером, если бюджет сильно ограничен, придется пожертвовать. Впрочем, не стоит расстраиваться – для своей цены AData XPG SX6000 Lite на 512 ГБ демонстрирует приличные характеристики. Пусть в бенчмарках и при операциях длительного копирования он будет уступать более скоростным накопителям, такой SSD в любом случае гораздо лучше, чем любое решение с интерфейсом SATA III. Достойный выбор для бюджетной игровой конфигурации – вообще, как я уже говорил выше, у AData множество весьма выгодных по соотношению стоимости и характеристик предложений, и это одно из них. Адекватный, демонстрирующий неплохие скорости и высокую надежность полутерабайтный SSD – дешевле, чем за четыре тысячи рублей. Когда-то такое было сложно представить.

Kingston NV1 500 ГБ

По какой-то причине не хотите покупать SSD от AData, а возможно, они недоступны или слишком дороги в вашей локации? Ловите отличный вариант от Kingston -- NV1 подороже, чем XPG SX6000 Lite, но и побыстрее, хотя DRAM-буфера у этого накопителя тоже нет. Контроллер Phison PS5013-E13T не назвать особо производительным, но от устройств рассматриваемого ценового сегмента бить рекорды последовательных и случайных скоростей чтения и записи и не требуется. Главное здесь – надежность и соответствие заявленным характеристикам, и ни с тем, ни с другим проблем у Kingston NV1 нет. Главное – помнить, что DRAM-буфера нет, и после исчерпания SLC-кэша при длительной записи SSD на какое-то время начинает работать медленнее. Забивать накопитель под завязку тоже не стоит – желательно оставлять хотя бы 10% свободного места.

AData XPG SX8200 Pro ASX8200PNP-512GT-C 512ГБ

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А вот и первый SSD в сегодняшней подборке с DRAM-буфером: AData XPG SX8200 Pro. Многие обозреватели его переоценивают – на самом деле, этот накопитель серьезно уступает какому-нибудь Samsung 970 Evo Plus или другому решению классом выше с действительно сбалансированными характеристиками, просто его прошивка оптимизирована под популярные бенчмарки. Тем не менее, из-за агрессивной ценовой политики AData, за свои деньги он не просто хорош, а очень хорош, а потому вполне может занять свое место в недорогой игровой конфигурации ПК. В дальнейшем же вы сможете докупить еще один SSD, более емкий и быстрый, а на SX8200 Pro переносить старые игры – относительно старые, а не 2000-2006 годов, хотя и некоторым отдельным проектам тех лет переезд на SSD дает ощутимые бонусы в скорости загрузки локаций.

Crucial P2 CT1000P2SSD8 1 ТБ

Переходим к терабайтникам. Если вы выбираете между суперскоростным SSD на 500 ГБ и SSD на терабайт, демонстрирующим средние скоростные показатели, я советую вам обратить внимание на второй вариант: в типичных домашне-игровых сценариях использования запредельные скорости часто оказываются невостребованными. А вот свободного места для новых игр очень быстро начинает не хватать. Crucial P2 – это очередной бюджетный накопитель без DRAM-буфера, демонстрирующий, тем не менее, неплохие скоростные показатели, и базирующийся на 3D TLC памяти. Он является хорошим вариантом для экономного геймера, хотя, конечно, если вы не слишком ограничены в средствах – лучше выбрать твердотельный накопитель более высокого ценового сегмента.

AData Gammix S5 AGAMMIXS5-1TT-C 1 ТБ

Даже по названию накопителя AData Gammix S5 можно понять, что модель предназначена в первую очередь для геймеров, и это действительно так – и, хотя паспортные скорости не впечатляют, в реальных игровых сценариях использования этот SSD показывает лучшие результаты, чем у большинства других бюджетников. Отдельно стоит отметить наличие радиатора, который при адекватном побочном обдуве со стороны корпусных вентиляторов предотвращает перегрев изделия, приводящий к временному снижению его скоростных показателей. С первыми партиями этого SSD у ряда пользователей наблюдались проблемы – он при длительной нагрузке или перегреве порой «отваливался», и приходилось перезагружать ПК, но сейчас это уже в прошлом.

Samsung 970 Evo Plus 1 ТБ

Samsung 970 Evo Plus – это практически эталонный PCI-Express 3.0 накопитель, демонстрирующий превосходные скоростные показатели как в бенчмарках, так и в реальной работе. Единственный его недостаток – это высокая цена. За те же деньги сейчас можно приобрести ряд PCI-Express 4.0 моделей, которые пусть и проиграют решению южнокорейской корпорации в некоторых тестах, выиграют в типичных домашне-игровых сценариях использования, включающих в себя больше случайных, чем последовательных операций. Некоторое время назад в российских магазинах модель стоила совсем уж неадекватно дорого – по 16-22 тысячи за терабайтную модификацию, но сейчас цена вернулась к более-менее приемлемым 11-12 тысячам.

Samsung 980 Pro 1 ТБ

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Рассматривать безбуферный Samsung 980 я особого смысла не вижу, поэтому сразу перейду к Samsung 980 Pro. Данный SSD нельзя назвать самым быстрым на рынке, тем не менее, у корейской компании есть важное преимущество – они сами производят контроллеры и память, и сами пишут софт, поэтому их накопители работают как часы, и, как правило, не доставляют пользователям никаких проблем, в отличие от многих, например, китайских поделок с контроллерами производителей второго-третьего эшелона и дешевой памятью от непонятных фирм (иногда еще и бывшей в употреблении!).

К чему это я? А к тому, что, несмотря на то, что на рынке уже появились PCI-E 4.0 SSD, немного более быстрые, чем Samsung 980 Pro, например, WD Black SN850, а скоро появятся и PCI-E 5.0, выбирая данный накопитель, вы получите быстрый, надежный и долговечный продукт с отличной технической и софтовой поддержкой. Samsung не зря является одним из лидеров рынка SSD, двигающих его вперед, и компания не собирается уступать свое место конкурентам – наверняка у нее появятся и PCI-E 5.0 решения, причем более интересные для потребителя, чем смогут предложить большинство других фирм.

WD Black SN850 WDS100T1X0E 1 ТБ

Раз уж я упомянул WD Black SN850, то не могу о нем не рассказать. Компания Western Digital известна бывалым компьютерщикам в первую очередь благодаря жестким дискам, но, когда в качестве основных хранилищ для ОС, программного обеспечения и игр стали применяться твердотельные накопители, фирма быстро сориентировалась и вошла на растущий рынок, и даже сделала в дальнейшем ряд крупных приобретений, купив, например, SanDisk. Результаты не заставили себя долго ждать – в настоящий момент (до появления PCI-E 5.0 решений) SN850 является одним из быстрейших SSD на рынке.

А ведь в нем используется не 176-слойная или 178-слойная флеш-память, а 96-слойная 3D TLC NAND, как раз от купленной WD SanDisk. Контроллер тоже свой – WD_BLACK G2, что является очередным доказательством того, что лучшие SSD в основном получаются у компаний, полностью контролирующих все аспекты производства, и не зависящих от сторонних поставщиков. К сожалению, в России тяжело найти терабайтный WD Black SN850 по хоть сколько-нибудь адекватной цене (наверно, это до 15-16 тысяч рублей), но, если найдете – покупайте, он того стоит.

К покупке не рекомендуется

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Что ж, о хороших SSD я рассказал, теперь расскажу о плохих и сомнительных. В первую очередь, это любые китайские Noname-бренды: они очень любят без какого-либо уведомления ухудшать характеристики своей продукции. Так поступает даже Netac, хотя это бренд, представленный на международном рынке. Обзорщикам они разослали SSD Netac NV7000 с топовой начинкой – контроллером Phison PS5018-E18 и 176/178-слойной TLC-памятью. А в продажу пустили с Innogrit IG5236 и 128-слойной 3D TLC памятью китайской фирмы YMTC, которая считается менее надежной, чем, например, память от Micron. И это еще один из лучших китайских производителей SSD! Представьте, что делают остальные.

Особенно не рекомендую заказывать с AliExpress и из китайских интернет-магазинов твердотельные накопители, соотношение цены и характеристик которых вызывает у хоть немного обладающего критическим мышлением человека подозрение. Не может флагманский PCI-E 4.0 SSD на терабайт стоить в рознице 30 долларов. И 50 не может. А значит, вам придет или модель с гораздо более плохими характеристиками, или вообще подделка гораздо меньшего объема с кастомной прошивкой. Нередки и случаи, когда люди заказывали SATA III SSD на 1-4 терабайта, а им приходила флешка или MicroSD карта памяти на 16-32 ГБ с утяжелителями в 2.5-дюймовом корпусе. Из-за кастомной прошивки ПК или ноутбук «видел» 1-4 ТБ, но по факту, вся новая информация сверх 16-32 ГБ переписывала более старую. Даже если вернете деньги – потеряете время и нервы. Не стоит оно того. Лучше уж с Computeruniverse закажите нормальный SSD через посредников из Казахстана. Впрочем, это лишь мое мнение – если у вас есть «лишние» деньги и вам хочется поэкспериментировать – вперед. Кто я такой, чтобы вас останавливать?

Скорый выход PCI-Express 5.0 SSD

Стоит напомнить и о том, что уже в ноябре-декабре на рынке появятся первые модели PCI-Express 5.0 SSD, причем, поскольку они по-умолчанию будут относиться к флагманскому сегменту, производители не пожалеют отсыпать для них топовых контроллеров и лучшей памяти. Цены, конечно, на старте будут довольно высокими, особенно в России, с учетом частичной экономической изоляции страны и логистических сложностей, но, если у вас уже есть неплохой SSD, и в пару к нему вы хотите действительно топовый накопитель, возможно, стоит несколько месяцев подождать. К сожалению, Samsung 990 Pro будет PCI-E 4.0 моделью, но корейская корпорация наверняка представит один из лучших на рынке PCI-E 5.0 SSD позднее.

Заключение

В этой статье я рассказал о девяти заслуживающих внимания SSD, которые хорошо подходят для гейминга, хотя, конечно, на рынке присутствуют и другие интересные модели с выдающимися скоростными характеристиками или привлекательным соотношением цены и возможностей. Хотите покритиковать мой выбор или добавить к списку какие-то твердотельные накопители, которые я упустил? Пишите в комментариях!

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