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NVIDIA GeForce RTX 4000 Ada Lovelace – продукт неоднозначный

Смущение вызывают как высокие цены, так и акцент со стороны компании на DLSS и трассировке лучей, а не чистой прибавке к производительности
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Всем привет! С вами Zero, и в этой небольшой статье я хочу поделиться своим мнением о недавно анонсированных графических ускорителях NVIDIA Ada Lovelace RTX 4000. Впечатление о будущих видеокартах у меня сложилось довольно неоднозначное, и дальше, по ходу текста, вы поймете, почему. Также призываю всех желающих высказываться в комментариях – пишите, ждете ли вы тестов RTX 4000 от независимых обзорщиков, и планируете ли покупать одну из новых видеокарт. Итак, поехали!

Общие впечатления

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Вроде бы Ada Lovelace, как и Ampere, обещают приличный прирост чистой производительности, и если так, то это хорошо, но мне не нравится, что NVIDIA чрезмерно фокусируется на технологии DLSS. Тем самым она как будто намекает покупателям: комфортно поиграть на максимальных настройках в 4K разрешении с трассировкой лучей снова не получится, давай включай DLSS. Да, если не использовать режим Ultra Performance, то DLSS почти не мылит картинку, но хотелось бы, чтобы топовые видеокарты справлялись с играми и без подобных костылей.

Приятно, что RTX 3080 в обеих версиях получила адекватный объем видеопамяти – 16 и 12 ГБ, но сам факт существования под одним названием двух сильно разных по характеристикам графических ускорителей – не самый лучший прецедент. Конечно, такое случалось и ранее – здесь можно вспомнить и GTX 1060 на 3 и на 6 гигабайт, и некоторые другие видеокарты, но для обычного, рядового пользователя, далекого от «этих ваших интернетов», подобная маркировка вносит изрядную путаницу.

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Лично я полагаю, что «ослабленная» RTX 3080 с 12 ГБ видеопамяти, как и писали инсайдеры, должна была бы быть RTX 3070, но в последний момент компания изменила ее название, чтобы высокая цена смотрелась более уместно. Все-таки графические ускорители NVIDIA с цифрами «70» на конце – это обычно продукты субфлагманского уровня, пусть не дешевые, но и не запредельно дорогие, предлагающиеся за вполне «подъемные» для продвинутых геймеров суммы. Модели же с индексом «80» или «80 Ti» всегда были дорогими, причем процентная прибавка к производительности у условной GTX 1080 по сравнению с GTX 1070, как правило, была значительно ниже, чем процентная прибавка к цене.

Мнение о RTX 4090

Теперь разберем представленные модели немного конкретнее. Новый суперфлагман, RTX 4090, получился монструозно огромным и горячим, что, в комплекте с его стоимостью, означает, что приобретать его будут достаточно мало геймеров. Как показывает практика, подобные видеокарты, сделанные «на пределе возможного» для данного техпроцесса и архитектуры, уступают более скромным и по долговечности. Хотя большинство способных потянуть финансово эту видеокарту потребителей это не остановит – через 2-4 года они купят новую топовую модель.

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Стоит отметить, что с учетом колоссального TDP, RTX 4090 будут оснащаться вендорами огромными радиаторами с тепловыми трубками, а также тремя вентиляторами. В абы какой корпус такую видеокарту не впихнешь, а даже если впихнешь – без грамотной организации воздушных потоков внутри системного блока она может перегреваться и троттлить, снижая рабочие частоты. То же самое будет, если между ребрами радиатора набьется много пыли. В общем, продукт не для всех – только для обеспеченных энтузиастов. Но и производительность будет значительно выше, чем у RTX 3090 Ti, особенно в режимах с DLSS.

Мнение о RTX 4080 16 ГБ и 12 ГБ

Если RTX 4090 для гейминга в 4K с DLSS выглядит избыточной, а без DLSS – все равно недостаточной, то старшая RTX 4080 – вероятно, оптимальный DLSS-вариант. Также обе карточки будут отличным выбором для игр в QuadHD и FullHD – в 1920x1080 наконец-то можно будет получить стабильные 60+, а возможно, и 100+ FPS в Cyberpunk 2077 на ультра с трассировкой лучей без применения технологий масштабирования. А во многие проекты, особенно, те, что без рейтрейсинга, удастся поиграть на максималках с высоким FPS и в 4K. Хотя к RTX 4080 с 12 ГБ видеопамяти стоит относиться скорее, как к «RTX 4070» – отличаются модели не только видеопамятью, но и другими характеристиками, просто посмотрите на число CUDA-ядер.

Интересно, сколько же тогда CUDA-ядер получит «новая» RTX 4070, если у RTX 3070 их было 5888, а у RTX 3070 Ti 6144? Видимо, немногим меньше 7 тысяч. Нет информации и по поводу того, сколько будет у видеокарт NVIDIA Ada Lovelace среднего и младшего сегментов видеопамяти – скорее всего, RTX 4070 получит 8-10 ГБ, а RTX 4050-RTX 4060 Ti – 8 ГБ. Но когда выйдут эти графические ускорители – неизвестно. Есть надежда, что RTX 4070 – в начале 2023 года, а остальные – весной-летом, но компания может и задержать выпуск, чтобы получить побольше прибыли с продаж флагманов и субфлагманов.

Ключевой вопрос для меня сейчас, как, полагаю, и для многих других геймеров – насколько выросла чистая производительность новеньких карт Ada Lovelace по сравнению с Ampere без DLSS. Интересует меня и прирост в играх без рейтрейсинга – стабильные 120, а лучше 240 FPS для меня выглядит более привлекательно, чем 60 с трассировкой лучей. На нынешней моей RTX 3060 Ti в требовательных играх вроде «Киберпанка» я включаю DLSS даже с учетом FullHD разрешения. Возможно, я ее продам и возьму себе RTX 4080.

Заключение

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В этом коротком материале я поделился своими мыслями по поводу видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4000 (Ada Lovelace). А что вы думаете насчет новеньких графических ускорителей и заявлений Дженсена Хуанга о том, что дешевых видеокарт больше не будет? Пишите в комментариях. А еще пишите, планируете ли покупать одну из моделей RTX 4000, или считаете, что лучше потратить эти деньги на что-то другое, например, на отъезд из страны.

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