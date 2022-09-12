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ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов

Рассказываю о недостатках современных шасси, в особенности бюджетных, и привожу пример качественного, хорошего корпуса
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9
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Всем привет! С вами Zero, и сегодня я хочу поговорить о не самых лучших, на мой взгляд, тенденциях, которым поддались многие производители игровых компьютерных корпусов. Вместо эффективности охлаждения они часто делают акцент на эффектности внешнего вида, и это лишь одна из проблем, присущих многим шасси, причем не только бюджетным. Но обо всех претензиях по порядку. Поехали!

Малое количество посадочных мест для 3.5-дюймовых накопителей 

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Конечно, в качестве основного накопителя даже в бюджетных конфигурациях уже не первый год используются SSD, но с какого черта производители корпусов решили, что пользователю требуется не больше двух жестких дисков? Подавляющее большинство бюджетных Midi Tower шасси предлагают 2 посадочных места для 2.5-дюймовых и еще 2 для 3.5-дюймовых накопителей, хотя можно было бы предусмотреть хотя бы 4 для 3.5-дюймовых. Установить более скромный по габаритам SSD или HDD в такой слот можно при помощи стоящих копейки салазок, а вот 3.5-дюймовый HDD в корзину для 2.5-дюймового никак не впихнешь.

Возможно, все давно смотрят фильмы и сериалы только онлайн, и музыку слушают только при помощи стриминговых сервисов, и я один такой ретроград, собирающий личную медиаколлекцию. Но полагаю, что все-таки не один. Да и пройденные игры вместо того, чтобы удалять, можно просто переносить на HDD, на HDD же можно записать и один из бэкапов. У меня в ПК сейчас два M.2 PCI-Express SSD и 6 жестких дисков общей емкостью свыше 20 ТБ, и мне этого не хватает. Скоро буду докупать еще один винчестер на 6-8 ТБ. Будь у меня бюджетный Midi Tower кейс, мне просто некуда было бы его ставить.

Тонкий металл стенок 

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Моя вторая претензия ко многим производителям шасси – это невероятно тонкие стенки. Понятно, что экономия, все дела. Но в начале 2010-х большинство фирм не опускались до «фольги» – стенки у недорогих корпусов были, конечно, не миллиметровые, но и не прогибающиеся от касания пальца. Особенно часто проблемы с толщиной металла наблюдаются у сверхбюджетных китайских шасси от Noname-производителей, но порой этим страдают и именитые бренды. И ладно бы от тонких стенок не было проблем, так они часто вибрируют и дребезжат. Поэтому я и не люблю советовать людям корпуса дешевле 3000 рублей – очень мало приличных моделей в этом ценовом сегменте.

Низкокачественные комплектные вентиляторы

Вы покупаете корпус, а через несколько месяцев один из предустановленных вентиляторов начинает стучать или издавать иные раздражающие посторонние звуки. Знакомая ситуация? Надеюсь, что нет. Но я даже в своем Define R5 при сборке ПК заменил все вертушки на Noctua NF-F12 PWM, хотя вентиляторы Fractal Design редко создают проблемы. Кстати, корпуса часто стоят на складах и в магазинах годами, что не идет на пользу смазке подшипников вентиляторов. С учетом того, что производители и без того стараются экономить на «вертушках», пользователь сталкивается с ускоренным их износом и необходимостью замены.

Дизайнерские изыски в ущерб качеству охлаждения комплектующих 

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Одна из раздражающих многих компьютерщиков вещей – это когда практические характеристики приносятся в жертву эстетическим качествам и дизайну. Пример – на картинке выше. Да, выглядит необычно, но полностью открытая сетчатая фронтальная панель с противопылевым фильтром при установке пользователем дополнительных вентиляторов обеспечила бы гораздо лучший приток воздуха, а следовательно – оптимальную продуваемость комплектующих. Стиль и дизайн – это хорошо, но не когда в угоду оригинальности урезают ключевые характеристики товара. Сюда же – все корпуса с «частично глухой, частично открытой» передней панелью. Люди покупают, а потом жалуются, что у них сильно греется железо.

Особенно таким страдает компания Aerocool, но ее продукцией дело не ограничивается – выше пример неудачной фронтальной панели от Deepcool. Разрабатывавшие подобные корпуса люди прогуливали в школе геометрию и физику? Сделать красивый, оригинальный, футуристичный, или, напротив, строгий и минималистичный дизайн можно и без ухудшения воздушного потока. Впрочем, к счастью, даже в бюджетном сегменте есть и приличные шасси, ориентированные на хорошую вентиляцию, так что тут можно просто проголосовать рублем.

Окно на боковой стенке вместо решетки для выдува воздуха

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Очередная моя претензия – снова к дизайну и внешнему виду в ущерб эффективности охлаждения. Да, стеклянная боковая стенка смотрится круто, особенно если за ней переливаются всеми цветами радуги светодиоды на еще не успевших запылиться комплектующих. Тем не менее, с точки зрения отвода избыточного тепла намного лучше иметь металлическую боковую стенку с решеткой и посадочными местами для крупного вентилятора – 140 мм, а лучше 200 мм. Объясняю, как это работает: три 120-мм, а лучше, 140-мм (привет, Full Tower шасси) вентилятора на фронтальной панели работают на вдув, загоняя внутрь ПК холодный воздух, два вентилятора сверху и сзади – на выдув, выбрасывая наружу горячий, отработанный воздух от процессорной системы охлаждения. Еще же один крупный вентилятор сбоку также работает на выдув, забирая горячий воздух от видеокарты и M.2 SSD, и отправляя его за пределы системного блока. Со стеклянным же окном расположенное в нижней части корпуса «железо» греется сильнее, чем могло бы греться при более оптимальной организации циркуляции воздушных потоков.

Дополнительные претензии

Помимо перечисленных выше претензий я бы отметил, что многие бюджетные корпуса отличаются плохой или отсутствующей шумоизоляцией, недостатком места для прокладки кабелей и малым количеством USB-разъемов на верхней панели, но эти недостатки не так критичны и объяснимы экономией со стороны производителей. В среднем и более высоких ценовых сегментах хватает шасси, практически лишенных серьезных минусов.

Пример хорошего корпуса 

«А какие же корпуса тогда хорошие?» – спросите вы? Зависит от потребностей и пожеланий конкретного пользователя. Для меня хороший корпус должен отвечать следующим требованиям:

  1. Достаточное, и даже избыточное количество свободного места.
  2. Поддержка любых кулеров и 360-мм систем жидкостного охлаждения.
  3. Удобство сборки и обслуживания ПК.
  4. Наличие шумоизоляции при сохранении отличных возможностей в плане вентиляции.
  5. Не меньше 6 слотов для 3.5-дюймовых накопителей.
  6. Решетка с посадочным местом под вентилятор на боковой стенке.
  7. Минимум 4 USB-порта на верхней панели.
  8. Достаточной толщины металл (0.8+ мм).
  9. Отсутствие неотключаемой подсветки.
  10. Желательно – крепеж с накатанной головкой, чтобы все можно было снять без отвертки.

Какие стоят вентиляторы по-умолчанию, для меня не особенно важно, потому что я в любом случае меняю их на «вечные» Noctua. Лучше всего моим требованиям и пожеланиям отвечают корпуса шведской компании Fractal Design, такие, например, как Define R5 (не смотрите, что передняя стенка глухая, она открывается), но и среди продукции других фирм встречаются интересные модели – чаще всего в ценовом сегменте «от 12 тысяч рублей». По нынешним временам, с учетом стоимости тех же видеокарт – деньги не слишком большие. Но стеклянные боковые стенки вместо металлических с решетками уже стали пихать даже в Full Tower, что совсем не радует.

Заключение

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В этой статье я рассказал о пяти претензиях, которые у меня имеются ко многим производителям компьютерных корпусов, а также привел пример того, каким, на мой взгляд, должен быть качественный корпус. Конечно, в бюджетном сегменте «до 5 тысяч рублей» такого не сделать, но, по крайней мере, часть «лучших практик» у той же компании Fractal Design стоит перенять и ее конкурентам.  А что вас раздражает в современных компьютерных корпусах, и какой корпус вы считаете близким к идеалу? Пишите в комментариях!

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