За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет. С вами Zero, и это очередной материал из серии «народный ПК» – в ней выходят статьи об актуальных игровых конфигурациях стоимостью до 100 тысяч рублей. Пожалуй, сегодня именно максимальный бюджет я и возьму – посмотрим, как за месяц изменились цены на комплектующие в российских магазинах, и какой компьютер удастся собрать за 100 тысяч, не прибегая к поиску «железа» на вторичном рынке или зарубежных ресурсах.

реклама

Core i5-11400F за месяц во многих магазинах подорожал, и Core i5-12400F сейчас стоит не сильно больше, поэтому, на мой взгляд, разумно будет взять именно более современный процессор поколения Alder Lake, несмотря на то, что придется немного переплатить и за кулер с материнской платой. Зато производительность в играх у «двенадцать тысяч четырехсотого» выше, и в целом, это отличный современный шестиядерный проц, который не только превосходит AMD Ryzen 5 5600X, но и стоит при этом дешевле. Лично я вижу в этом CPU всего один недостаток, и он касается не конкретной модели, а всех Alder Lake. Да, я про сам сокет и форму теплораспределительных крышек процессоров – множество качественных систем охлаждения оказываются «в пролете», и даже если использовать различные крепления-адаптеры, часть кулеров и близко не выдает своей максимальной эффективности отвода тепла. Впрочем, с учетом того, насколько хорош Core i5-12400F, на этот минус можно закрыть глаза.

Материнскую плату, понятное дело, стоит брать не на младшем чипсете H610, а на B660 – чтобы была поддержка разгона ОЗУ. Что касается прочих характеристик, на которые следует обращать внимание – это число M.2 PCI-Express разъемов для скоростных твердотельных накопителей, а также DIMM DDR4 слотов для модулей оперативной памяти. Желательно, чтобы плата обладала и радиатором, защищающим от чрезмерного нагрева подсистему питания: Core i5-12400F – процессор сравнительно «холодный», но, как показывает практика, комфортный температурный режим продлевает срок службы комплектующих.

анонсы и реклама Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 Ti MSI за копейки - смотри Последние 3070 за 50 тр - успей забрать Рухнула цена i9 12900K на треть 3050 дешевле 30 тр в Регарде 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки 12700KF за копейки в Ситилинке 3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

В отечественных магазинах сейчас наблюдается дефицит материнских плат – за это скажем спасибо дяде Вове и его политике, приведшей нашу страну к международной изоляции, в том числе, и экономической. Поэтому выбрать что-то приличное за адекватные деньги порой сложно. Во многих случаях придется пожертвовать или радиаторами на зоне VRM или парой слотов для ОЗУ. Что ж, двух планок по 8 ГБ в настоящий момент более, чем достаточно для любых игр, в будущем же их можно сменить на две по 16, продав старые, так что предлагаю взять ASUS PRIME B660M-K D4.

Кулер: DeepCool GAMMAXX 400 V2 (+набор креплений, если нет в комплекте)



С системой охлаждения можно не мудрить – отлично подойдет «народный кулер» DeepCool GAMMAXX 400 V2. Он рассчитан на TDP до 180 Вт, а потому в случае Intel Core i5-12400F у нас будет солидный запас, который позволит вентилятору работать на низких или средних оборотах с малым уровнем шума. Единственный важный момент: убедитесь, что кулер в магазине – новой ревизии и поддерживает сокет LGA 1700. Если же старой и не поддерживает – докупите комплект креплений. Вообще, GAMMAXX 400 V2 – это почти идеальный кулер для шестиядерных процессоров со сравнительно невысоким уровнем тепловыделения: он недорогой, эффективный и тихий – по крайней мере, если вентилятор не вращается на околомаксимальной скорости. Кстати, вентилятор тут 120-миллиметровый, что же касается радиатора – он средних размеров и оснащен четырьмя тепловыми трубками. Его высота – всего 155 мм, что гарантирует совместимость с большинством корпусов.

реклама

Оперативной памяти для игровой сборки нужно 16 гигабайт, причем крайне желательно, чтобы они были набраны двумя модулями (для того, чтобы не упускать увеличения производительности, обеспечиваемого двухканальным режимом). Но, помимо этого очевидного требования, планки (в случае DIMM DDR4) должны соответствовать следующим характеристикам:

Частота – 3200, а лучше 3600 МГц. Можно и выше, но за 3800-4000 МГц уходить смысла нет, так как активируется режим Gear 2, и производительность системы снижается. Впрочем, чем выше заявленная частота, тем проще, понизив ее от максимального значения, снизить и показатели задержек. Тайминги – 16-18-18 или ниже. В нашем случае – 14-16-16-36. Да, конкретно в этих модулях Patriot Viper Steel PVS416G360C4K используются ТЕ САМЫЕ чипы Samsung B-Die с великолепным разгонным потенциалом. Но следите, чтобы ушлый продавец не подсунул другие – с отличающимися индексом и таймингами.

Скорее всего, сотрудник магазина, устанавливавший цену на эту память, не понимает ценности оперативки на Samsung B-Die и Micron E-Die, поэтому не удивлюсь, если рассматриваемые модули через несколько дней будут стоить уже значительно дороже. Или их просто раскупят и будут перепродавать на вторичном рынке. Поэтому, на случай, если на момент прочтения вами данной статьи таких планок не будет в наличии, еще раз напомню: DIMM DDR4, небуферизованная, без коррекции ошибок (non ECC), частота 3200-3600 МГц или выше, тайминги 16-18-18 или ниже.

Я многократно повторял в своих статьях, что для геймерского ПК объем SSD важнее, чем его скоростные показатели. Конечно, в разумных пределах – я не предлагаю брать китайские «SSD» от Noname-брендов, не отличающиеся по скорости от флешек. Но если стоит выбор – Samsung 970 EVO Plus на 500 ГБ или менее скоростной, но более емкий твердотельный накопитель на 1 ТБ, то стоит выбрать терабайтник. Просто потому что игры весят все больше, и, если вы заядлый геймер и играете в несколько проектов сразу, 500 ГБ вам ОЧЕНЬ быстро начнет не хватать. Терабайта со временем тоже перестанет хватать, но не так быстро, и вы успеете накопить денег, чтобы взять в пару к нему еще один SSD на 2 или 4 терабайта.

реклама

Так вот, к чему это я? А к тому, что ADATA XPG Gammix S5 на 1 ТБ за 7.5-8 тысяч рублей – это отличный вариант для среднебюджетного игрового ПК. 3D TLC, а не 3D QLC память, наличие DRAM-буфера – и это при такой доступной по современным меркам цене! Конечно, производительности топовых PCI-E 4.0 SSD в тестах, бенчмарках и операциях длительного копирования вы не получите, но в играх разницы между рассматриваемой моделью и флагманским накопителем практически не будет. Может, где-то какая-то локация будет грузиться на секунду дольше…это отнюдь не критично.

В Европе и Китае из-за резкого снижения спроса цены на многие видеокарты стали ниже рекомендованных. В России такого не случилось бы, даже при отсутствии экономической изоляции и санкций – «продаваны»-монополисты из АКИТ считают нормальной наценку в десятки процентов. Впрочем, цену в 45 тысяч за NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti можно считать приемлемой – все-таки средний или даже продвинутый средний сегмент, к тому же, еще месяц назад карточка стоила на 8-10 тысяч рублей дороже. С таким графическим ускорителем вы без проблем сможете играть в разрешении FullHD на максимальных настройках даже в самые требовательные игры, пусть и без трассировки лучей – например, в Cyberpunk 2077 будет 80-90 FPS. Если же захотите подключить еще и рейтрейсинг, придется активировать и технологию масштабирования DLSS – или играть в «консольном режиме» с 30+ кадрами в секунду.

Не такие ресурсоемкие проекты, как пресловутый «Киберпанк» RTX 3060 Ti в большинстве случаев потянет и в разрешении QuadHD. Впрочем, как показывает статистика Steam, большинство геймеров предпочитают FullHD и повышенную частоту кадров, благо, за последние годы на рынке появилось множество сравнительно недорогих мониторов с поддержкой технологий адаптивной синхронизации, таких, как FreeSync или G-Sync. Напоследок скажу, что хорошей альтернативой RTX 3060 Ti, если трассировка лучей вас не интересует, будет AMD Radeon RX 6700 XT – к сожалению, вам вряд ли удастся найти ее по той же цене, поскольку она более производительна. А RTX 3070 еще мощнее и еще дороже.

Конфигурация у нас не особо требовательная, и блока питания на честные 550 Вт будет достаточно, причем с серьезным запасом. Но я не сторонник того, чтобы покупать БП мощностью 500-600 Вт, потому что большинство геймеров со временем апгрейдят свои ПК, а после апгрейда и покупки субфлагманской или флагманской видеокарты такого блока может оказаться недостаточно. Если же мощности и хватит, то не будет запаса, что приведет к повышенному уровню шума и сокращению срока службы устройства. И что же, убирать старый БП в ящик и покупать новый? Нет. Лучше сразу взять БП на 700-750 Вт, который послужит и после апгрейда. Производителей, предлагающих недорогие, и при этом, качественные, надежные и не шумные решения, на рынке хватает – это и Cooler Master, и Zalman, и Chieftec, и, с натяжкой Be Quiet – хотя продукцию последнего бренда уже вряд ли можно назвать недорогой. В сегодняшнюю сборку для ориентира я поставил «бронзовый» Zalman GigaMax ZM750-GVII на 750 Вт, но вы можете выбрать и другую модель, например, на тысячу-полторы рублей дороже, но с отстегивающимися кабелями.

реклама

Корпус, как и БП, стоит взять такой, чтобы он (в перспективе) подходил и для более габаритных и горячих комплектующих, которые, возможно, будут установлены в процессе апгрейда. Из относительно недорогих шасси подойдет, например, DeepCool E-Shield – в него поместятся даже топовые видеокарты и кулеры (ограничение по высоте радиатора – 168 мм), что же касается наличия только одного предустановленного вентилятора, который расположен на задней панели и работает на выдув – это не проблема. Можно просто сразу докупить еще парочку и установить их спереди на вдув. Больше трех «вертушек» в нашем случае не требуется, поскольку TDP процессора по современным меркам можно охарактеризовать как достаточно низкий, а видеокарты – как ниже среднего или средний. Впрочем, есть и случаи, в которых рассматриваемый корпус вам не подойдет, а именно – если вы планируете устанавливать больше двух-трех 3.5-дюймовых HDD. Большинство современных шасси не рассчитаны на установку более 3 «хардов». Но есть отличная альтернатива из начала 2010-х: Zalman Z3 Plus.

В магазинах полно вентиляторов в ценовом диапазоне «до 500 рублей», но у подавляющего их большинства общие проблемы – повышенный уровень шума и низкая износостойкость. Если вы знаете хорошие сверхбюджетные «вертушки» - пишите в комментариях, я же предлагаю взять парочку крутиляторов от шведской компании Fractal Design с красноречивым названием «Silent Series», прозрачно намекающим на основное конкурентное преимущество. С радостью порекомендовал бы модели австрийской компании Noctua (120 мм, до 1200 или до 1500 об/мин), но они не вписываются в бюджет, а так, конечно, их решения обладают впечатляющими характеристиками – в них сочетаются высочайшая надежность, отличный воздушный поток и малый уровень шума.

Подводим итоги

Посмотрим на всю конфигурацию в сборе:

Купить все перечисленное в Москве на момент написания материала можно за 100 тысяч рублей – в регионах и в других странах ситуация может отличаться, но вряд ли кардинально. По меркам последних лет сейчас довольно хорошее время, чтобы приобрести новый ПК – если покупка совершается не на последние или не на заемные средства. А вот прогноз у меня не самый лучший – полагаю, что рубль вскоре упадет примерно до привычных уже 70-75 за доллар, и, соответственно, большая часть комплектующих подорожает.

FAQ (Вопросы и ответы)



RTX 3060 Ti? Но у нее же часто отказывают чипы памяти Hynix.

Актуальность и частота возникновения этой проблемы сильно преувеличены. И у вас есть трехлетняя гарантия – если видеокарта не прикажет долго жить в ближайшие 6-12 месяцев, то, скорее всего, будет работать долго и беспроблемно. Если же все равно не хотите рисковать – просто продайте ее на вторичном рынке за несколько месяцев до конца гарантийного срока и купите другую. Другой вариант для самых осторожных – немного добавить и взять AMD Radeon RX 6700 XT (если не нужна трассировка лучей) или RTX 3070 (если нужна).

Можно ли как-то уместить в бюджет видеокарту RTX 3070?

Да, но ценой ощутимого ухудшения других характеристик конфигурации – на мой взгляд это не очень оправданное решение, лучше уж подкопить или занять где-то разницу в стоимости RTX 3060 Ti и RTX 3070. Пробуем посчитать: если взять SSD не на терабайт, а на 480-512 ГБ, а также сэкономить на CPU, материнской плате и кулере, взяв Intel Core i5-11400F и обвязку к нему…все равно не факт, что удастся высвободить 10+ тысяч. А брать одну планку ОЗУ на 8 ГБ вместо двух – это в таком бюджете уж совсем дикость. Сомневаюсь, что оно того стоит, особенно учитывая, что сборка на Alder Lake будет актуальна дольше, и на замену RTX 3060 Ti через года 3-4, вероятно, можно будет взять условную RTX 5070, не меняя платформу.

Мой бюджет на 10-20 тысяч больше. Куда их вложить?

Большую часть – в графический ускоритель. Возьмите RTX 3070 или RTX 3070 Ti. Также можно приобрести блок питания с отстегивающимися кабелями и более емкий или более быстрый SSD. Или 32 гигабайта оперативной памяти вместо 16, хотя такой объем пока игровому компьютеру не нужен, и вряд ли понадобится в ближайшие 2-3 года.

Может, лучше взять 16 ГБ памяти одним модулем? Так можно сэкономить.

Не стоит. DDR4 память – не DDR5, и у нее нет двухканального режима в каждой отдельной планке. Взяв один DDR4 модуль вместо двух, вы ощутимо потеряете в производительности. К тому же, память на чипах Samsung B-Die или Micron E-Die и через несколько лет можно будет продать по неплохой цене – у нее шикарный оверклокерский потенциал.

Как установить в DeepCool E-Shield больше двух 3.5-дюймовых жестких дисков?

Приобрести адаптер для 5.25 разъема – он представляет из себя фиксируемые винтами салазки. Разумеется, это лишит вас возможности использовать 5.25-дюймовый CD/DVD/Blu-Ray привод, но лично я даже не могу вспомнить, когда в последний раз пользовался дисководом.

Заключение

В этом материале я рассказал о производительной геймерской конфигурации ПК за 100 тысяч рублей, которая вполне может претендовать на роль «народной», хотя и с натяжкой – все-таки народный ПК сейчас – это скорее ПК за 50-75 тысяч. О таких я расскажу в следующих статьях. Что же касается сегодняшней сборки – она позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на ультра настройках (без учета трассировки лучей) – и при этом иметь достаточный запас производительности, чтобы не сталкиваться с микрофризами в нагруженных сценах. А что вы думаете по поводу предложенной мной конфигурации? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное руководство

ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских

Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году – полное руководство

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)