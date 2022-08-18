Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)

Рассказываю о производительной сборке за 75 тысяч, позволяющей комфортно играть в любые игры на высоких или максимальных настройках графики c 60+ FPS
[ ] для раздела Блоги
+
<b>3070 за 43тр </b>Gigabyte Gaming
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Всем доброго времени суток. С вами Zero, и это статья из серии «Народный ПК», в которой я рассказываю о геймерских конфигурациях стоимостью до 100 тысяч рублей. Конкретно в сегодняшнем материале я расскажу о том, какой компьютер можно приобрести за 75 тысяч, не заказывая комплектующие из-за рубежа, не прибегая к помощи посредников, и не обращаясь ко вторичному рынку – проще говоря, приобретая исключительно новое железо в магазинах. Для примера я возьму каталог ритейлера «Регард». Поехали!

Процессор: Intel Core i5-11400F OEM

реклама

Цена на двенадцатипоточный шестиядерный процессор Intel Core i5-11400F скачет то вверх, то вниз, и, если покупать его за 14.5 тысяч рублей, когда 12400F стоит 15 – идея сомнительная даже с учетом разницы в стоимости материнских плат, то за 13 тысяч «одиннадцать тысяч четырехсотый» смотрится вполне конкурентоспособно. Особенно, опять же, с учетом уменьшения запасов материнок для сокета LGA 1700 у ритейлеров и повышения цен на них. Даже во второй половине 2022 года, Core i5-11400F – это современный и достаточно производительный процессор, который будет уместно смотреться даже с видеокартой продвинутого среднего или субфлагманского ценового сегмента. Хотелось бы, конечно, в сборке за 75 тысяч видеть 12400F, но тогда из-за стоимости материнской платы придется экономить на других компонентах, включая видеокарту.

Надеюсь, российские розничные сети наладят поставки комплектующих обходными путями – например, через тот же Казахстан, потому что сейчас ситуация с ассортиментом материнок, жестких дисков и некоторых других компонентов ПК смотрится довольно печально. Если же заказывать «железо» из-за рубежа…окей, в случае оперативной памяти или SSD это делать уместно, поскольку, чтобы сломать во время доставки тонкую планку, надо сильно постараться. Габаритные же или относительно габаритные комплектующие с учетом «бережного» обращения транспортных компаний, служб доставки и курьеров, я бы заказывать не рискнул. Многие получают свой товар в целости и сохранности, но риск все равно довольно велик. На мой взгляд, ждать месяц, а то и два-три, и получить погнутую-поломанную плату…это того не стоит. Даже если удастся вернуть деньги – потеряете много времени.

Материнская плата: ASUS PRIME B560M-K

анонсы и реклама
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Дальше по плану – материнская плата. Выбор в магазинах достаточно скудный, особенно в бюджетном сегменте, поэтому предлагаю взять ASUS PRIME B560M-K. Да, у этой модели только два DIMM DDR4 слота для модулей оперативной памяти, зато радиатор имеется не только на чипсете. Как показывает практика, дополнительное охлаждение зоны VRM в среднем продлевает материнской плате жизнь, поэтому лишним оно явно не будет. M.2 разъемов для скоростных твердотельных накопителей у рассматриваемого решения ASUS два: один SSD стоит поставить сразу, а второй, более емкий, докупить через несколько месяцев. Многие современные игры весят свыше сотни гигабайт, а значит, свободного места довольно быстро начнет не хватать, особенно если вы предпочитаете не удалять пройденные игры или играете сразу в несколько онлайн-проектов.

Кулер: ID-COOLING SE-224-XT Basic

Несмотря на то, что Intel Core i5-11400F с отключенным в BIOS материнской платы ограничением TDP даже в стресс-тестах вряд ли будет потреблять сильно больше 140-150 Вт, а в играх – гораздо меньше, систему охлаждения стоит выбрать с некоторым запасом по эффективности. Это позволит не страдать в процессе гейминга от избыточного уровня шума – если, конечно, внутри системного блока нет других, гораздо более шумных вентиляторов. Но их и не будет. Нет, не совсем так. Они будут – в составе СО видеокарты, но они не будут раскручиваться до таких скоростей, чтобы доставлять акустический дискомфорт.

реклама

Советую присмотреться к двум кулерам: ID-COOLING SE-224-XT Basic и Deepcool GAMMAXX 400 V2. Берите тот, что дешевле – оба решения очень похожи и по цене, и по своим характеристикам: и там и там используются средний по габаритности радиатор с четырьмя теплотрубками и 120-миллиметровый вентилятор. Впрочем, одно важное для некоторых пользователей отличие есть: у 400 V2 есть подсветка «вертушки» – синяя или оранжевая, в зависимости от версии. SE-224-XT Basic же обходится без нее. Комплектная термопаста лучше у Deepcool, но в нашем случае разница большой роли не сыграет – процессор относительно холодный.

Оперативная память: Team Vulcan Z Grey (TLZGD416G3200HC16CDC01) 3200 МГц 16-18-18 8 ГБ x2

 

Оперативной памяти требуется 16 гигабайт – больше пока не нужно ни одной игре, да и бюджет в 75 тысяч не располагает к переплатам. В обязательном порядке – двумя модулями, чтобы не упускать увеличение пропускной способности, которое дает двухканальный режим. Брать «абы какую» память не советую – тем более, на рынке хватает недорогой ОЗУ, соответствующей следующим характеристикам:

  1. DIMM DDR4, небуферизованная, non-ECC
  2. Объем – 8 ГБ
  3. Частота – от 3200 до 3600 МГц, можно и немного выше
  4. Тайминги – 16-18-18 или ниже

Отлично подойдет, например, комплект Team Vulcan Z Grey, состоящий из двух восьмигиговых планок и предлагающийся за скромную по нынешним меркам сумму в 5300 рублей. Вообще, дефицита памяти, в отличие от многих других комплектующих, пока нет, хотя найти планки на чипах Micron E-Die или Samsung B-Die стало, конечно, сложнее.

SSD: ADATA XPG Gammix S50 Lite (AGAMMIXS50L-512G-CS) 512 ГБ

реклама

Для операционной систем, софта и игр стоит взять твердотельный накопитель – объемом как минимум полтерабайта, и, желательно, достаточно быстрый. Я фанат SSD Samsung, завоевавших мое уважение отличными скоростными характеристиками и выдающейся надежностью, но в России сейчас продукция южнокорейской корпорации стоит неоправданно дорого. Ничего страшного: ADATA XPG Gammix S50 Lite – это, конечно, не Samsung 980 PRO, но рассматриваемый SSD тоже обладает DRAM-буфером, и, что немаловажно, основан на 3D TLC, а не 3D QLC памяти. Для игр такого накопителя более, чем достаточно – разницы в повседневном использовании между ним и топовыми решениями вы, скорее всего, не заметите. В специализированных же бенчмарках и тестах, предусматривающих длительные операции чтения и записи, или огромное количество запросов, она, конечно, будет.

Видеокарта: AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

«Да здравствует криптозима!» – так мог бы воскликнуть геймер, который много месяцев не имел финансовой возможности обновить свою видеокарту на более современную из-за завышенных в разы цен. AMD Radeon RX 6600, которая стоила в начале года больше 60 тысяч, сейчас предлагается за 30. А между прочим, этот графический ускоритель позволяет комфортно играть в разрешении FullHD на высоких или даже ультра настройках в любые современные игры, даже такие требовательные, как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Разумеется, без трассировки лучей – она тут скорее для демок и скриншотов, чем для реального использования. Если вам нужен рейтрейсинг – покупайте карты NVIDIA, причем как минимум RTX 3060 Ti, а скорее, RTX 3070 и старше. Но это уже другой ценовой сегмент – не в рамках 75-тысячного бюджета на сборку. И да, не смотрите в сторону RTX 3050 – она сильно слабее. А вот в сторону RTX 3060 смотрите, если увидите ее со скидкой – она производительнее, хотя и дороже.

Блок питания: Chieftec Eco (GPE-700S) 700 Вт

Блок питания традиционно предлагаю с большим запасом по мощности – на случай замены видеокарты на более требовательную. Хорошо подойдет 700-ваттный Chieftec Eco, также можно рассмотреть решения Zalman и Cooler Master – среди них много надежных, и, при этом, доступных по цене. Если нужны отстегивающиеся кабели – придется переплатить тысячу или полторы. По-умолчанию ради экономии я включил в сборку вариант без полумодульной/модульной конструкции – ненужные провода можно просто собрать в один моток кабельными стяжками и убрать в сторону, чтобы не мешали циркуляции воздушных потоков. А так: диапазон рабочих напряжений 100-240В, честная мощность, высокая отказоустойчивость, тихий вентилятор, базовый набор необходимых защит – что еще нужно в таком ценовом диапазоне?

Корпус: Zalman Z3 Plus Black

Корпус предлагаю взять «олдскульный» – Zalman Z3 Plus. Причин этому несколько. Во-первых, данный кейс для своей цены достаточно просторный и продуваемый. Во-вторых, у него много разъемов для 3.5-дюймовых накопителей, что для современных шасси редкость. В-третьих, имеются аж четыре предустановленных 120-мм вентилятора, причем достаточно тихих и не начинающих стучать через несколько месяцев работы. И, наконец, в-четвертых – общая инженерная продуманность и высокое (с учетом сегмента) качество исполнения. Благодаря всему этому, далеко не новый уже кейс по-прежнему пользуется спросом среди компьютерщиков и геймеров. Пожалуй, единственный значимый недостаток Z3 Plus – это ограничение по высоте кулера (160 мм), не допускающее установку топовых «башен». Но для сборки с 11400F этот минус не актуален.

Подводим итоги

реклама

Время посмотреть на все комплектующие в сборе:

Процессор

Intel Core i5-11400F OEM

Материнская плата

ASUS PRIME B560M-K

Система охлаждения

ID-COOLING SE-224-XT Basic

Оперативная память

Team Vulcan Z Grey 8 ГБ x2

SSD

ADATA XPG Gammix S50 Lite 512 ГБ

Видеокарта

AMD Radeon RX 6600 8 ГБ

Блок питания 

Chieftec Eco (GPE-700S) 700 Вт

Корпус

Zalman Z3 Plus Black

Приобрести такой ПК в Москве в середине августа 2022 года можно менее, чем за 75 тысяч рублей, при этом он позволяет играть на высоких или даже максимальных настройках с 60+ FPS в любые проекты, если говорить о наиболее популярном в настоящий момент разрешении 1920 на 1080 пикселей. Для QuadHD, и, тем более, 4K, RX 6600, конечно, слабовата, хотя в нетребовательные проекты (например, киберспортивные MOBA – League of Legends и DOTA 2) удастся поиграть и в высоких разрешениях.

FAQ (Вопросы и ответы)

Мой бюджет на 10-20 тысяч больше. Что заменить в сборке?

Есть два варианта. Первый – это вложить все деньги в видеокарту. Второй – взять другой процессор, Core i5-12400F, другую материнскую плату (на чипсете B660) и кулер с подходящими креплениями, а также SSD на терабайт. А все оставшиеся деньги…правильно, вложить в видеокарту. Советую ознакомиться с этой статьей – она даст представление о том, что примерно может получиться. Какой вариант лучше? Если хотите играть «здесь и сейчас» - первый. Если планируете года через 2 взять топовый графический ускоритель нового поколения – второй.

А что по апгрейду? Стоит что-то докупить?

Да – дополнительный SSD на терабайт, а лучше на два. Если вы настоящий геймер, то 512 ГБ вам надолго не хватит. Можно взять, например, ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C). В дальнейшем же, когда производительности RX 6600 начнет не хватать – купите более мощную видеокарту.

Почему ты негативно относишься к заказу комплектующих из-за границы?

Потому что Ситилинк и Регард заплатили мне за рекламу. Шутка. На самом деле, я не отношусь к такому методу покупки негативно, я просто оцениваю его риски как достаточно высокие. Думаю, вы без труда найдете множество историй о том, что посылка не пришла, пришла с повреждениями, или пришла спустя 3 месяца. Я в большинстве случаев предпочитаю переплатить, но получить товар сегодня. Опять же, личный выбор каждого. И если у вас никогда не было проблем с транспортными компаниями, службами доставки и курьерами – я рад за вас. У меня они были, и, хотя деньги удавалось вернуть, это порой занимало немало времени и требовало дополнительных действий помимо написания претензии. Да и гарантия…в случае оперативной памяти или процессора она вряд ли понадобится, а вот блоки питания или материнские платы более подвержены поломкам.

Стоит ли покупать ПК сейчас или лучше подождать?

Сложный вопрос. С одной стороны, скоро выходят новые процессоры, и, возможно, новые видеокарты. С другой – быстро все это до России не доедет, а когда доедет – будет дорого стоить, дефицит же комплектующих в ближайшие месяцы может усугубиться. Да и рубль может просесть. Однозначного ответа нет.

Если через 2-4 года понадобится больше оперативной памяти – как добавлять? Оба слота заняты.

Купить на вторичном рынке комплект из двух модулей по 16 ГБ с примерно такими же частотой и таймингами. А текущий – продать или убрать в ящик. Многие геймеры как раз будут активно переходить с DDR4 на DDR5, поэтому предложений на вторичном рынке будет достаточно.

Заключение

Сейчас не 2011 год, и за 30 тысяч рублей производительный игровой компьютер, позволяющий выкручивать настройки на максимум в любых играх, собрать не получится, тем не менее, в бюджете до 75 тысяч это сделать вполне можно, даже с учетом дефицита некоторых комплектующих. Думаю, в одной из следующих статей я расскажу о том, какую конфигурацию можно собрать, имея на руках 150 тысяч рублей. А что вы думаете по поводу предложенной мной сборки? Что бы вы в ней заменили, не выходя за рамки бюджета? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Как выбрать кулер для процессора в 2022 году 

ТОП-10 кулеров для процессоров: от бюджетных до флагманских

Как выбрать игровой FullHD монитор в 2022 году

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра с 80+ FPS (Август)

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июль)

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia игры видеокарта процессор гейминг сборка конфигурация народный пк
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
14
Главные игры августа 2022 года
16
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
31
Обзор и тестирование корпуса MSI MPG Quietude 100S
21
Обзор электронной книги Onyx Boox Kon-Tiki 2
30
Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LS720
52
Главные игры июля 2022 года
29
Ретроклокинг: история Super HEDT
44
Обзор беспроводной игровой гарнитуры ASUS ROG Cetra True Wireless
7
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS ROG Strix G15 (G513RW)
6

Интересные материалы

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Кто останется "на карте" после ядерной войны" - высказались Британские ученые
9
Анонсированы смартфоны Vivo V25 и V25 Pro с меняющей цвет задней панелью
+
Переход Эфира на PoS может ждать провал – майнеры создадут форк Ethereum PoW в обход стейкинга
14
Представлена концепция будущих стратегических атомных субмарин России
3
«Роскосмос» создаст отечественную орбитальную станцию, уже представлен макет проекта
26
5 видеокарт AMD которые вам захочется купить, когда узнаете их цену в российской рознице
10
Предварительные ценники материнских плат AM5 для процессоров Ryzen 7000 производства ASUS
36
Способна ли старая добрая GeForce GTX 1080 бороться с Radeon RX 6600 в 2022 году — тест HU
7
В целях борьбы со спекулянтами японская сеть GEO обязала покупателей PS5 вначале продать свою PS4
1
Новая полностью электрическая субмарина "Амур-Е600" сможет оставаться под водой более 2-х недель
1
Российские майнеры Биткоина и Эфира сжигают электричества больше, чем всё сельское хозяйство страны
155
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
5
Известный майнер не советует покупать дешёвые видеокарты – до перехода Эфира на PoS остался 1 месяц
6
Предварительный список из 69 смартфонов Xiaomi, претендующих на получение MIUI 14 на Android 13
+
Эксперты Wccftech советуют не покупать видеокарты – к концу августа ожидается падение цен до 50%
32
Российские геймеры переходят на бюджетные видеокарты – что купить, если в кармане всего 15 000р
41
Конец лета может стать лучшим временем для покупки видеокарты на фоне дебюта доступных RTX 40 в 2023
14
Иран произвёл первую международную операцию в криптовалюте
1
Новая фишинговая схема для отъема аккаунтов Steam угрожает даже опытным пользователям
3
Nvidia и AMD серьёзно снизят цены на свои видеокарты ближе к концу августа этого года
5

Популярные статьи

Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
96
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
44
Сколько можно сэкономить, приобретая комплектующие из США
32
Обзор мини-ПК Intel NUC 11 Gen i7 (NUC11PAHi7)
14
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
70
Топ-10 лучших 3D-платформеров
+
Age of Wonders - воспоминания фаната
4
Крошка Тина | История персонажа
1
Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
+
Метеоритная теория образования земных континентов
+

Сейчас обсуждают

tolyanych
07:49
А Нинтендо в курсе, что какие-то новозеландские хоббиты их "корову" хотели подоить?
Разработчики новой игры по покемонам вложили $528 тыс., собранных на краудфандинге, в биткоин
Ел Гречко
07:48
80 гигов - это такая срань, наверняка старая добрая стратегия "ssd под систему, работать с HDD". Если использовать SSD нормально, а не только замерять время старта винды, то сотрётся лет за 5 максимум...
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Leonator
07:43
То есть ноутбуки с ссд этой проблеме не подвержены. Дело закрыто. Даже китайцы, Тандеробот к примеру, предлагают с системным ссд из коробки.
Специалисты Microsoft выяснили, почему песня Rhythm Nation ломает ноутбуки на Windows
Каа
07:43
Индтересно распаянные кондёры как-то говорят о метонахождении кристалла под крышкой. По мне так опять в углу или нижней части на фото). Коли так, то есть опять кипятильный шлак (как и 3ххх, 5ххх), к к...
В сеть попало изображение процессора Ryzen 7 7700X
Ел Гречко
07:42
да ты гений, йопта
Современные SSD накопители рискуют стать одноразовыми устройствами, с очень низкой надежностью
Zorro
07:38
А USB 3.2 еще удобнее.
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
terenty79
07:33
педики проклятые. милонова на них нет!
«Мы за инклюзивность и разнообразие»: популярный мод-портал объяснил, почему забанил моддера, убравшего флаги ЛГБТ из Spider-Man Remastered
Zorro
07:31
То что Zystax рассказывает про какие то 5 причин. это бред полный. маленькая емкость не нужна. надёжность SSD любого под большим вопросом ? так как у них большинство дохнет контроллер и пинда всей и...
5 причин оставить в новом компьютере старый SSD небольшого объема
Tin Terner
07:20
главное не пропустить пик когда флагманские видеокарты будут стоить дешевле бюджетных ахахахаа а так есть немного подвижки, 3070 уже за 47 можно найти (и не из алика)
На рынке видеокарт без изменений: флагманские чипы дешевеют, а бюджетные дорожают
Алексей Румянцев
07:15
к чему твое фото с замазанным номером?
Инвестиции в "хайтек" в России в сотни раз меньше, чем у лидеров
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем