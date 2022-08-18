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Всем доброго времени суток. С вами Zero, и это статья из серии «Народный ПК», в которой я рассказываю о геймерских конфигурациях стоимостью до 100 тысяч рублей. Конкретно в сегодняшнем материале я расскажу о том, какой компьютер можно приобрести за 75 тысяч, не заказывая комплектующие из-за рубежа, не прибегая к помощи посредников, и не обращаясь ко вторичному рынку – проще говоря, приобретая исключительно новое железо в магазинах. Для примера я возьму каталог ритейлера «Регард». Поехали!

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Цена на двенадцатипоточный шестиядерный процессор Intel Core i5-11400F скачет то вверх, то вниз, и, если покупать его за 14.5 тысяч рублей, когда 12400F стоит 15 – идея сомнительная даже с учетом разницы в стоимости материнских плат, то за 13 тысяч «одиннадцать тысяч четырехсотый» смотрится вполне конкурентоспособно. Особенно, опять же, с учетом уменьшения запасов материнок для сокета LGA 1700 у ритейлеров и повышения цен на них. Даже во второй половине 2022 года, Core i5-11400F – это современный и достаточно производительный процессор, который будет уместно смотреться даже с видеокартой продвинутого среднего или субфлагманского ценового сегмента. Хотелось бы, конечно, в сборке за 75 тысяч видеть 12400F, но тогда из-за стоимости материнской платы придется экономить на других компонентах, включая видеокарту.

Надеюсь, российские розничные сети наладят поставки комплектующих обходными путями – например, через тот же Казахстан, потому что сейчас ситуация с ассортиментом материнок, жестких дисков и некоторых других компонентов ПК смотрится довольно печально. Если же заказывать «железо» из-за рубежа…окей, в случае оперативной памяти или SSD это делать уместно, поскольку, чтобы сломать во время доставки тонкую планку, надо сильно постараться. Габаритные же или относительно габаритные комплектующие с учетом «бережного» обращения транспортных компаний, служб доставки и курьеров, я бы заказывать не рискнул. Многие получают свой товар в целости и сохранности, но риск все равно довольно велик. На мой взгляд, ждать месяц, а то и два-три, и получить погнутую-поломанную плату…это того не стоит. Даже если удастся вернуть деньги – потеряете много времени.

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Дальше по плану – материнская плата. Выбор в магазинах достаточно скудный, особенно в бюджетном сегменте, поэтому предлагаю взять ASUS PRIME B560M-K. Да, у этой модели только два DIMM DDR4 слота для модулей оперативной памяти, зато радиатор имеется не только на чипсете. Как показывает практика, дополнительное охлаждение зоны VRM в среднем продлевает материнской плате жизнь, поэтому лишним оно явно не будет. M.2 разъемов для скоростных твердотельных накопителей у рассматриваемого решения ASUS два: один SSD стоит поставить сразу, а второй, более емкий, докупить через несколько месяцев. Многие современные игры весят свыше сотни гигабайт, а значит, свободного места довольно быстро начнет не хватать, особенно если вы предпочитаете не удалять пройденные игры или играете сразу в несколько онлайн-проектов.

Несмотря на то, что Intel Core i5-11400F с отключенным в BIOS материнской платы ограничением TDP даже в стресс-тестах вряд ли будет потреблять сильно больше 140-150 Вт, а в играх – гораздо меньше, систему охлаждения стоит выбрать с некоторым запасом по эффективности. Это позволит не страдать в процессе гейминга от избыточного уровня шума – если, конечно, внутри системного блока нет других, гораздо более шумных вентиляторов. Но их и не будет. Нет, не совсем так. Они будут – в составе СО видеокарты, но они не будут раскручиваться до таких скоростей, чтобы доставлять акустический дискомфорт.

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Советую присмотреться к двум кулерам: ID-COOLING SE-224-XT Basic и Deepcool GAMMAXX 400 V2. Берите тот, что дешевле – оба решения очень похожи и по цене, и по своим характеристикам: и там и там используются средний по габаритности радиатор с четырьмя теплотрубками и 120-миллиметровый вентилятор. Впрочем, одно важное для некоторых пользователей отличие есть: у 400 V2 есть подсветка «вертушки» – синяя или оранжевая, в зависимости от версии. SE-224-XT Basic же обходится без нее. Комплектная термопаста лучше у Deepcool, но в нашем случае разница большой роли не сыграет – процессор относительно холодный.

Оперативной памяти требуется 16 гигабайт – больше пока не нужно ни одной игре, да и бюджет в 75 тысяч не располагает к переплатам. В обязательном порядке – двумя модулями, чтобы не упускать увеличение пропускной способности, которое дает двухканальный режим. Брать «абы какую» память не советую – тем более, на рынке хватает недорогой ОЗУ, соответствующей следующим характеристикам:

DIMM DDR4, небуферизованная, non-ECC Объем – 8 ГБ Частота – от 3200 до 3600 МГц, можно и немного выше Тайминги – 16-18-18 или ниже

Отлично подойдет, например, комплект Team Vulcan Z Grey, состоящий из двух восьмигиговых планок и предлагающийся за скромную по нынешним меркам сумму в 5300 рублей. Вообще, дефицита памяти, в отличие от многих других комплектующих, пока нет, хотя найти планки на чипах Micron E-Die или Samsung B-Die стало, конечно, сложнее.

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Для операционной систем, софта и игр стоит взять твердотельный накопитель – объемом как минимум полтерабайта, и, желательно, достаточно быстрый. Я фанат SSD Samsung, завоевавших мое уважение отличными скоростными характеристиками и выдающейся надежностью, но в России сейчас продукция южнокорейской корпорации стоит неоправданно дорого. Ничего страшного: ADATA XPG Gammix S50 Lite – это, конечно, не Samsung 980 PRO, но рассматриваемый SSD тоже обладает DRAM-буфером, и, что немаловажно, основан на 3D TLC, а не 3D QLC памяти. Для игр такого накопителя более, чем достаточно – разницы в повседневном использовании между ним и топовыми решениями вы, скорее всего, не заметите. В специализированных же бенчмарках и тестах, предусматривающих длительные операции чтения и записи, или огромное количество запросов, она, конечно, будет.

«Да здравствует криптозима!» – так мог бы воскликнуть геймер, который много месяцев не имел финансовой возможности обновить свою видеокарту на более современную из-за завышенных в разы цен. AMD Radeon RX 6600, которая стоила в начале года больше 60 тысяч, сейчас предлагается за 30. А между прочим, этот графический ускоритель позволяет комфортно играть в разрешении FullHD на высоких или даже ультра настройках в любые современные игры, даже такие требовательные, как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2. Разумеется, без трассировки лучей – она тут скорее для демок и скриншотов, чем для реального использования. Если вам нужен рейтрейсинг – покупайте карты NVIDIA, причем как минимум RTX 3060 Ti, а скорее, RTX 3070 и старше. Но это уже другой ценовой сегмент – не в рамках 75-тысячного бюджета на сборку. И да, не смотрите в сторону RTX 3050 – она сильно слабее. А вот в сторону RTX 3060 смотрите, если увидите ее со скидкой – она производительнее, хотя и дороже.

Блок питания традиционно предлагаю с большим запасом по мощности – на случай замены видеокарты на более требовательную. Хорошо подойдет 700-ваттный Chieftec Eco, также можно рассмотреть решения Zalman и Cooler Master – среди них много надежных, и, при этом, доступных по цене. Если нужны отстегивающиеся кабели – придется переплатить тысячу или полторы. По-умолчанию ради экономии я включил в сборку вариант без полумодульной/модульной конструкции – ненужные провода можно просто собрать в один моток кабельными стяжками и убрать в сторону, чтобы не мешали циркуляции воздушных потоков. А так: диапазон рабочих напряжений 100-240В, честная мощность, высокая отказоустойчивость, тихий вентилятор, базовый набор необходимых защит – что еще нужно в таком ценовом диапазоне?

Корпус предлагаю взять «олдскульный» – Zalman Z3 Plus. Причин этому несколько. Во-первых, данный кейс для своей цены достаточно просторный и продуваемый. Во-вторых, у него много разъемов для 3.5-дюймовых накопителей, что для современных шасси редкость. В-третьих, имеются аж четыре предустановленных 120-мм вентилятора, причем достаточно тихих и не начинающих стучать через несколько месяцев работы. И, наконец, в-четвертых – общая инженерная продуманность и высокое (с учетом сегмента) качество исполнения. Благодаря всему этому, далеко не новый уже кейс по-прежнему пользуется спросом среди компьютерщиков и геймеров. Пожалуй, единственный значимый недостаток Z3 Plus – это ограничение по высоте кулера (160 мм), не допускающее установку топовых «башен». Но для сборки с 11400F этот минус не актуален.

Подводим итоги

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Время посмотреть на все комплектующие в сборе:

Приобрести такой ПК в Москве в середине августа 2022 года можно менее, чем за 75 тысяч рублей, при этом он позволяет играть на высоких или даже максимальных настройках с 60+ FPS в любые проекты, если говорить о наиболее популярном в настоящий момент разрешении 1920 на 1080 пикселей. Для QuadHD, и, тем более, 4K, RX 6600, конечно, слабовата, хотя в нетребовательные проекты (например, киберспортивные MOBA – League of Legends и DOTA 2) удастся поиграть и в высоких разрешениях.

FAQ (Вопросы и ответы)

Мой бюджет на 10-20 тысяч больше. Что заменить в сборке?

Есть два варианта. Первый – это вложить все деньги в видеокарту. Второй – взять другой процессор, Core i5-12400F, другую материнскую плату (на чипсете B660) и кулер с подходящими креплениями, а также SSD на терабайт. А все оставшиеся деньги…правильно, вложить в видеокарту. Советую ознакомиться с этой статьей – она даст представление о том, что примерно может получиться. Какой вариант лучше? Если хотите играть «здесь и сейчас» - первый. Если планируете года через 2 взять топовый графический ускоритель нового поколения – второй.

А что по апгрейду? Стоит что-то докупить?

Да – дополнительный SSD на терабайт, а лучше на два. Если вы настоящий геймер, то 512 ГБ вам надолго не хватит. Можно взять, например, ADATA XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-1TT-C). В дальнейшем же, когда производительности RX 6600 начнет не хватать – купите более мощную видеокарту.

Почему ты негативно относишься к заказу комплектующих из-за границы?

Потому что Ситилинк и Регард заплатили мне за рекламу. Шутка. На самом деле, я не отношусь к такому методу покупки негативно, я просто оцениваю его риски как достаточно высокие. Думаю, вы без труда найдете множество историй о том, что посылка не пришла, пришла с повреждениями, или пришла спустя 3 месяца. Я в большинстве случаев предпочитаю переплатить, но получить товар сегодня. Опять же, личный выбор каждого. И если у вас никогда не было проблем с транспортными компаниями, службами доставки и курьерами – я рад за вас. У меня они были, и, хотя деньги удавалось вернуть, это порой занимало немало времени и требовало дополнительных действий помимо написания претензии. Да и гарантия…в случае оперативной памяти или процессора она вряд ли понадобится, а вот блоки питания или материнские платы более подвержены поломкам.

Стоит ли покупать ПК сейчас или лучше подождать?

Сложный вопрос. С одной стороны, скоро выходят новые процессоры, и, возможно, новые видеокарты. С другой – быстро все это до России не доедет, а когда доедет – будет дорого стоить, дефицит же комплектующих в ближайшие месяцы может усугубиться. Да и рубль может просесть. Однозначного ответа нет.

Если через 2-4 года понадобится больше оперативной памяти – как добавлять? Оба слота заняты.

Купить на вторичном рынке комплект из двух модулей по 16 ГБ с примерно такими же частотой и таймингами. А текущий – продать или убрать в ящик. Многие геймеры как раз будут активно переходить с DDR4 на DDR5, поэтому предложений на вторичном рынке будет достаточно.

Заключение

Сейчас не 2011 год, и за 30 тысяч рублей производительный игровой компьютер, позволяющий выкручивать настройки на максимум в любых играх, собрать не получится, тем не менее, в бюджете до 75 тысяч это сделать вполне можно, даже с учетом дефицита некоторых комплектующих. Думаю, в одной из следующих статей я расскажу о том, какую конфигурацию можно собрать, имея на руках 150 тысяч рублей. А что вы думаете по поводу предложенной мной сборки? Что бы вы в ней заменили, не выходя за рамки бюджета? Пишите в комментариях!

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