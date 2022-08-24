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Всем доброго времени суток. С вами Zero, и эта статья выходит в рамках рубрики «Продвинутый ПК», в которой я рассказываю о мощных игровых сборках стоимостью более 100 тысяч рублей. Конкретно сегодня я расскажу о том, какой игровой компьютер можно собрать в конце августа 2022 года, имея на руках 150 тысяч рублей. Позволю себе небольшой спойлер: если грамотно подобрать комплектующие, то в разрешении QuadHD на максимальных настройках будут «летать» даже самые ресурсоемкие игры, в менее же требовательные проекты удастся комфортно поиграть и в 4K. Не стоит забывать и про наличие у современных видеокарт NVIDIA технологии DLSS, значительно повышающей плавность игрового процесса при минимальном замыливании картинки. При подборе компонентов ПК я буду обращаться к ассортименту магазинов Регард и Ситилинк – цены будут приведены по Москве. Но хватит предисловий, поехали!

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Начну, как водится, с процессора. Почему-то Intel Core i7-12700 со встроенным графическим ядром в Регарде стал стоить дешевле, чем лишенный оного его собрат Core i7-12700F. Для нас принципиальной разницы нет – в конфигурации будет и мощная дискретная видеокарта, поэтому берем тот вариант, который доступнее и радуемся: несмотря на скорый выход новых поколений как «синих», так и «красных» CPU, «двенадцать тысяч семисотый» точно будет актуален еще как минимум несколько лет. У него для этого есть все – продвинутая микроархитектура, большое количество ядер (пусть часть из них и не заточена под гейминг, но они могут заниматься фоновыми процессами и ПО), высокая турбочастота, и, наконец-то, относительно современный техпроцесс, а не набивший оскомину 14-нм. Отличный вариант как для гейминга (или гейминга со стримингом и записью видео), так и для работы в ресурсоемком софте.

Выбранный процессор не поддерживает ручной разгон посредством увеличения множителя, поэтому материнскую плату можно взять на чипсете B660. Тем не менее, она должна соответствовать ряду требований:

Адекватная по меркам Core i7 подсистема питания – обязательно с радиаторами. Типоразмер ATX. Как минимум два слота M.2 для установки скоростных SSD. Желательно – четыре разъема для модулей оперативной памяти. Желательно – расширенный набор USB-портов.

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Одна из самых доступных по цене МП, подходящих по всем параметрам – это MSI PRO B660-A DDR4. К сожалению, в российских магазинах наблюдается дефицит материнских плат, и, как и другие модели, рассматриваемая то появляется в ассортименте ритейлеров, то исчезает, но купить ее за 13-15 тысяч рублей вполне реально. По нынешним меркам такая цена вполне адекватна, хотя, если бы Россия не находилась под санкциями и в экономической изоляции, а на рынке имелась бы здоровая конкуренция, при текущем курсе национальной валюты, плату, вероятно, можно было бы приобрести за 10 тысяч или даже дешевле. На Computeruniverse PRO B660-A DDR4 сейчас можно найти за 126 евро.

Кулер предлагаю взять с солидным запасом – DeepCool ASSASSIN III. Только обязательно проверьте, чтобы он был новой ревизии, с креплениями для сокета LGA 1700, или докупите их на месте. По поводу возможного перекрытия разъемов для модулей оперативной памяти не беспокойтесь – если такое и случится, один из вентиляторов можно просто сдвинуть чуть выше. Эффективность «Ассасина» для неразгоняемого Core i7-12700 избыточна, так что ни к каким негативным последствиям вроде перегрева это не приведет. Более того, если вентиляторам придется раскручиваться до высоких оборотов – то только в стресс-тестах, бенчмарках или ресурсоемком ПО, задействующем AVX-инструкции. В играх вполне можно обойтись средними оборотами, а значит – уровень шума будет относительно комфортным.

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Оперативной памяти в таком бюджете можно сразу взять 32 гигабайта – чтобы точно не столкнуться с ее нехваткой, даже если вы будете одновременно играть в одну из требовательных игр и активно пользоваться десятком программ, включая пару браузеров с кучей открытых вкладок. Для активации двухканального режима настоятельно рекомендую приобрести комплект из пары планок по 16 ГБ каждая. Подбирать его следует, исходя из следующих критериев: память должна быть небуферизованной, non-ECC, а также с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или близкими к ним. Частота может быть чуть выше, а тайминги – чуть ниже. Но гнаться за 4000+ МГц смысла точно нет, вы переплатите зря: при подобной герцовке контроллер памяти перейдет в режим Gear 2, и вместо прибавки к производительности будет штраф. В таком случае придется снижать частоту вручную через BIOS. Проще говоря, 3600 МГц (и низкие или средние тайминги) – оптимальный вариант, особенно с учетом ситуации с ценами на топовую память.

Терабайтного твердотельного накопителя на некоторое время должно хватить – многие игры нынче весят за сотню гигабайт, поэтому варианты на 128-256 ГБ не стоит даже рассматривать, да и 512 ГБ будет маловато – новый ПК наверняка захочется испытать в нескольких требовательных проектах сразу. «Народный выбор» – ADATA XPG Gammix S50 Lite: этот SSD не только основан на 3D TLC, а не QLC памяти, но и демонстрирует хорошие скоростные характеристики, а помимо этого, что немаловажно, обладает встроенным DRAM-буфером. Его можно охарактеризовать как «альтернатива Samsung 970 EVO Plus для экономных». Впрочем, цены на сам 970 EVO Plus наконец-то пошли вниз, так что, если найдете терабайтную модель за 11-12 тысяч рублей – можно смело покупать ее.

Ключевой компонент игровой сборки – это видеокарта. В нашем случае это RTX 3070 Ti – графический ускоритель, заметно превосходящий флагман прошлого поколения, RTX 2080 Ti, хотя, конечно, и несколько уступающий RTX 3080. С обновленной «три тысячи семидесятой» вы сможете играть в любые, даже самые «тяжелые» тайтлы с комфортными 60+ FPS в разрешении QuadHD на полных ультра настройках, хотя вот с трассировкой лучей есть нюанс: если вы захотите включить ее в Cyberpunk 2077, то придется активировать и технологию DLSS. Впрочем, на текущем этапе она выглядит достаточно совершенной и портит картинку только в режиме Ultra Performance. Включать его с такой мощной видеокартой нет необходимости. Кстати, если вы давно хотели пройти третьего «Ведьмака» на ультра в 4K – RTX 3070 Ti позволит вам это сделать, причем с 80-90 FPS. В QuadHD частота кадров и вовсе будет под 150. Вообще, на мой взгляд, именно 2560 x 1440 – наиболее подходящее для карточки разрешение, хотя, если у вас крутой FullHD монитор на 240+ Гц с G-Sync, то это тоже отличный вариант.

Цены на блоки питания Be Quiet смотрятся несколько завышенными, но с другой стороны – а на что в российской компьютерной рознице не завышены цены? Зато БП данного бренда соответствуют своему названию – они действительно работают весьма тихо. А высокое качество элементной базы и сборки обеспечивает им впечатляющую надежность и долговечность. Для нашей сборки с запасом хватит 750 Вт, но лучше ориентироваться на 850 – опять же, ради меньшего нагрева и уровня шума. Хорошим выбором будет Be Quiet Pure Power 11 FM 850 Вт – помимо всего прочего, данный БП позволяет отстегнуть ненужные кабели. Немаловажно, что кабели эти плоские, а не в сетчатой оплетке, а значит, не будут занимать много места, собирать пыль и мешать циркуляции воздушных потоков. Имеются в комплекте и стяжки.

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Что нам нужно от корпуса? В первую очередь, чтобы он был достаточно просторным и продуваемым – то есть, чтобы в него с запасом поместилось все железо, и в будущем это самое железо не перегревалось. Самый проблемный элемент сборки в плане габаритов – это, конечно, кулер: высота его радиаторов составляет 165 мм. Впрочем, это не проблема – в Cooler Master MasterBox MB511 он влезет. Что же касается наличия у кейса только одного предустановленного вентилятора (он расположен на задней панели и работает на выдув) – полагаю, что будет уместно добавить к нему еще три «стодвадцатки» – одну установите на выдув на верхнюю панель, а две на вдув – на фронтальную.

Важно: Если вы планируете использовать больше двух 3.5-дюймовых жестких дисков, MasterBox MB511 вам не подойдет.

Напоследок – о вентиляторах. Они должны быть достаточно тихими – часто именно гул корпусных вертушек, заметно отличающийся по частоте от звуков, издаваемых другими вентиляторами, раздражает больше всего. Поэтому предлагаю взять тихие «стодвадцатки» от Fractal Design – изначально я хотел предложить Noctua, но слишком уж ритейлеры задрали на них цены. Если 2500 рублей за эффективный, тихий и сверхнадежный 120-миллиметровый вентилятор я, скрепя сердце, отдать готов, то 3700 – уже нет. Впрочем, вертушки Noctua можно и заказать, они упаковываются достаточно надежно, и вероятность их повреждения в процессе транспортировки не слишком высока.

Подводим итоги

Время взглянуть на итоговую таблицу со всеми комплектующими:

реклама Процессор Intel Core i7-12700 OEM Материнская плата MSI PRO B660-A DDR4 Система охлаждения DeepCool ASSASSIN III Оперативная память G.Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ 16 ГБ x2 SSD ADATA XPG Gammix S50 Lite 1 ТБ Видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Блок питания Be Quiet Pure Power 11 FM 850 Вт Корпус Cooler Master MasterBox MB511 Black Вентиляторы Fractal Design Silent Series R3 120 mm x3

Что ж, конфигурация в этот раз вышла действительно производительная и без каких-либо узких мест. С таким железом можно комфортно играть в любые проекты в разрешениях FullHD и QuadHD, а также в большинство – в более тяжелом режиме 4K. Там же, где не хватит чистой производительности видеокарты, помогут технология DLSS или снижение настроек. Впрочем, как я уже говорил, на мой взгляд, RTX 3070 Ti – это отличный выбор именно для разрешения QuadHD, для гейминга же в 4K же уже стоит смотреть в сторону RTX 3080 Ti или 3090.

FAQ (Вопросы и ответы)

Мой бюджет 160-170 тысяч. Во что вложить дополнительные средства?

В видеокарту. Постарайтесь взять RTX 3080 – она ощутимо производительнее. Также можно присмотреть более емкий или более быстрый твердотельный накопитель.

Можно ли сэкономить на блоке питания и взять модель подешевле?

Да, если вы возьмете блок питания от одного из проверенных временем брендов – например, в бюджетном сегменте много заслуживающих внимания решений от Be Quiet, Chieftec, Zalman и Cooler Master. Не забывайте, что вам нужен БП с честной мощностью в как минимум 700, а лучше 750 Вт, чтобы оставался некий запас. Это и снизит уровень шума, и продлит срок службы устройства. Но недорогой блок в любом случае будет шумнее, чем Be Quiet Pure Power, да и на отстегивающиеся кабели рассчитывать не приходится.

Что в сборке можно/нужно проапгрейдить?

Со временем вы почти наверняка захотите докупить еще один SSD как минимум на 1-2 терабайта: свободного места для игр всегда мало. Через несколько же лет, если RTX 3070 Ti перестанет справляться, стоит сменить видеокарту. Процессор к тому времени, скорее всего, будет еще вполне актуален.

А стоит ли сейчас вообще брать ПК? Скоро выходит столько нового железа – процессоры как от Intel, так и от AMD, видеокарты AMD и NVIDIA…

На этот вопрос каждый для себя отвечает сам. Но ждать каких-то новинок и откладывать покупку можно бесконечно, пока другие будут наслаждаться современными играми, да и рубль может осенью ослабнуть. А еще стоит учесть, что в текущей ситуации неизвестно, как скоро, в каком количестве и по каким ценам свежее железо будет предлагаться в нашей стране. Что оно будет ощутимо дороже, чем, например, в Европе – представить очень легко, учитывая жадность «продаванов» из АКИТ.

Может, лучше взять разгоняемый Core i7-12700KF?

Можно, но нет особого смысла – разница в играх будет в пределах 2-4 процентов, а переплата за сам процессор и материнскую плату на чипсете Z690, особенно с учетом дефицита последних, будет существенной. Просто отключите лимит TDP в BIOS, если производитель МП не сделал этого по-умолчанию, и ваш Core i7-12700 автоматически будет работать на высоких частотах.

Заключение

По российским меркам, 150 тысяч рублей – это внушительная сумма, если говорить о покупке нового компьютера. А если, например, о покупке автомобиля, даже подержанного? А новых в таком бюджете и нет…тогда 150 тысяч сразу превращаются в копейки, на которые вряд ли удастся купить что-то сильно лучше ржавой «девятки» или «четырки». Большинство рамок и ограничений заложены в нашем мышлении, включая оценку стоимости тех или иных предметов, и эти стандарты не всегда работают в нашу пользу. К чему это я? А вот к чему – я неоднократно замечал, что в большинстве случаев лучше купить вещь немного дороже своей «зоны комфорта», из разряда «могу себе позволить, но жаба душит» – удовольствия от ее использования будет больше, чем от взаимодействия с чем-то бюджетным. А что вы думаете по этому поводу и по поводу предложенной мной сборки? Пишите в комментариях!

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