Собираем продвинутый игровой ПК 2022 года за 150 тысяч рублей для любых игр в QuadHD (Август)
Всем доброго времени суток. С вами Zero, и эта статья выходит в рамках рубрики «Продвинутый ПК», в которой я рассказываю о мощных игровых сборках стоимостью более 100 тысяч рублей. Конкретно сегодня я расскажу о том, какой игровой компьютер можно собрать в конце августа 2022 года, имея на руках 150 тысяч рублей. Позволю себе небольшой спойлер: если грамотно подобрать комплектующие, то в разрешении QuadHD на максимальных настройках будут «летать» даже самые ресурсоемкие игры, в менее же требовательные проекты удастся комфортно поиграть и в 4K. Не стоит забывать и про наличие у современных видеокарт NVIDIA технологии DLSS, значительно повышающей плавность игрового процесса при минимальном замыливании картинки. При подборе компонентов ПК я буду обращаться к ассортименту магазинов Регард и Ситилинк – цены будут приведены по Москве. Но хватит предисловий, поехали!
Процессор: Intel Core i7-12700 OEM
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Начну, как водится, с процессора. Почему-то Intel Core i7-12700 со встроенным графическим ядром в Регарде стал стоить дешевле, чем лишенный оного его собрат Core i7-12700F. Для нас принципиальной разницы нет – в конфигурации будет и мощная дискретная видеокарта, поэтому берем тот вариант, который доступнее и радуемся: несмотря на скорый выход новых поколений как «синих», так и «красных» CPU, «двенадцать тысяч семисотый» точно будет актуален еще как минимум несколько лет. У него для этого есть все – продвинутая микроархитектура, большое количество ядер (пусть часть из них и не заточена под гейминг, но они могут заниматься фоновыми процессами и ПО), высокая турбочастота, и, наконец-то, относительно современный техпроцесс, а не набивший оскомину 14-нм. Отличный вариант как для гейминга (или гейминга со стримингом и записью видео), так и для работы в ресурсоемком софте.
Материнская плата: MSI PRO B660-A DDR4
Выбранный процессор не поддерживает ручной разгон посредством увеличения множителя, поэтому материнскую плату можно взять на чипсете B660. Тем не менее, она должна соответствовать ряду требований:
- Адекватная по меркам Core i7 подсистема питания – обязательно с радиаторами.
- Типоразмер ATX.
- Как минимум два слота M.2 для установки скоростных SSD.
- Желательно – четыре разъема для модулей оперативной памяти.
- Желательно – расширенный набор USB-портов.
Одна из самых доступных по цене МП, подходящих по всем параметрам – это MSI PRO B660-A DDR4. К сожалению, в российских магазинах наблюдается дефицит материнских плат, и, как и другие модели, рассматриваемая то появляется в ассортименте ритейлеров, то исчезает, но купить ее за 13-15 тысяч рублей вполне реально. По нынешним меркам такая цена вполне адекватна, хотя, если бы Россия не находилась под санкциями и в экономической изоляции, а на рынке имелась бы здоровая конкуренция, при текущем курсе национальной валюты, плату, вероятно, можно было бы приобрести за 10 тысяч или даже дешевле. На Computeruniverse PRO B660-A DDR4 сейчас можно найти за 126 евро.
Кулер: DeepCool ASSASSIN III с креплениями для LGA 1700
Кулер предлагаю взять с солидным запасом – DeepCool ASSASSIN III. Только обязательно проверьте, чтобы он был новой ревизии, с креплениями для сокета LGA 1700, или докупите их на месте. По поводу возможного перекрытия разъемов для модулей оперативной памяти не беспокойтесь – если такое и случится, один из вентиляторов можно просто сдвинуть чуть выше. Эффективность «Ассасина» для неразгоняемого Core i7-12700 избыточна, так что ни к каким негативным последствиям вроде перегрева это не приведет. Более того, если вентиляторам придется раскручиваться до высоких оборотов – то только в стресс-тестах, бенчмарках или ресурсоемком ПО, задействующем AVX-инструкции. В играх вполне можно обойтись средними оборотами, а значит – уровень шума будет относительно комфортным.
Оперативная память: G.Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ 16 ГБ x2 3600 МГц 17-19-19
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Оперативной памяти в таком бюджете можно сразу взять 32 гигабайта – чтобы точно не столкнуться с ее нехваткой, даже если вы будете одновременно играть в одну из требовательных игр и активно пользоваться десятком программ, включая пару браузеров с кучей открытых вкладок. Для активации двухканального режима настоятельно рекомендую приобрести комплект из пары планок по 16 ГБ каждая. Подбирать его следует, исходя из следующих критериев: память должна быть небуферизованной, non-ECC, а также с частотой 3200-3600 МГц и таймингами 16-18-18 или близкими к ним. Частота может быть чуть выше, а тайминги – чуть ниже. Но гнаться за 4000+ МГц смысла точно нет, вы переплатите зря: при подобной герцовке контроллер памяти перейдет в режим Gear 2, и вместо прибавки к производительности будет штраф. В таком случае придется снижать частоту вручную через BIOS. Проще говоря, 3600 МГц (и низкие или средние тайминги) – оптимальный вариант, особенно с учетом ситуации с ценами на топовую память.
SSD: ADATA XPG Gammix S50 Lite 1 ТБ
Терабайтного твердотельного накопителя на некоторое время должно хватить – многие игры нынче весят за сотню гигабайт, поэтому варианты на 128-256 ГБ не стоит даже рассматривать, да и 512 ГБ будет маловато – новый ПК наверняка захочется испытать в нескольких требовательных проектах сразу. «Народный выбор» – ADATA XPG Gammix S50 Lite: этот SSD не только основан на 3D TLC, а не QLC памяти, но и демонстрирует хорошие скоростные характеристики, а помимо этого, что немаловажно, обладает встроенным DRAM-буфером. Его можно охарактеризовать как «альтернатива Samsung 970 EVO Plus для экономных». Впрочем, цены на сам 970 EVO Plus наконец-то пошли вниз, так что, если найдете терабайтную модель за 11-12 тысяч рублей – можно смело покупать ее.
Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
Ключевой компонент игровой сборки – это видеокарта. В нашем случае это RTX 3070 Ti – графический ускоритель, заметно превосходящий флагман прошлого поколения, RTX 2080 Ti, хотя, конечно, и несколько уступающий RTX 3080. С обновленной «три тысячи семидесятой» вы сможете играть в любые, даже самые «тяжелые» тайтлы с комфортными 60+ FPS в разрешении QuadHD на полных ультра настройках, хотя вот с трассировкой лучей есть нюанс: если вы захотите включить ее в Cyberpunk 2077, то придется активировать и технологию DLSS. Впрочем, на текущем этапе она выглядит достаточно совершенной и портит картинку только в режиме Ultra Performance. Включать его с такой мощной видеокартой нет необходимости. Кстати, если вы давно хотели пройти третьего «Ведьмака» на ультра в 4K – RTX 3070 Ti позволит вам это сделать, причем с 80-90 FPS. В QuadHD частота кадров и вовсе будет под 150. Вообще, на мой взгляд, именно 2560 x 1440 – наиболее подходящее для карточки разрешение, хотя, если у вас крутой FullHD монитор на 240+ Гц с G-Sync, то это тоже отличный вариант.
Блок питания: Be Quiet Pure Power 11 FM 850 Вт
Цены на блоки питания Be Quiet смотрятся несколько завышенными, но с другой стороны – а на что в российской компьютерной рознице не завышены цены? Зато БП данного бренда соответствуют своему названию – они действительно работают весьма тихо. А высокое качество элементной базы и сборки обеспечивает им впечатляющую надежность и долговечность. Для нашей сборки с запасом хватит 750 Вт, но лучше ориентироваться на 850 – опять же, ради меньшего нагрева и уровня шума. Хорошим выбором будет Be Quiet Pure Power 11 FM 850 Вт – помимо всего прочего, данный БП позволяет отстегнуть ненужные кабели. Немаловажно, что кабели эти плоские, а не в сетчатой оплетке, а значит, не будут занимать много места, собирать пыль и мешать циркуляции воздушных потоков. Имеются в комплекте и стяжки.
Корпус: Cooler Master MasterBox MB511 Black
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Что нам нужно от корпуса? В первую очередь, чтобы он был достаточно просторным и продуваемым – то есть, чтобы в него с запасом поместилось все железо, и в будущем это самое железо не перегревалось. Самый проблемный элемент сборки в плане габаритов – это, конечно, кулер: высота его радиаторов составляет 165 мм. Впрочем, это не проблема – в Cooler Master MasterBox MB511 он влезет. Что же касается наличия у кейса только одного предустановленного вентилятора (он расположен на задней панели и работает на выдув) – полагаю, что будет уместно добавить к нему еще три «стодвадцатки» – одну установите на выдув на верхнюю панель, а две на вдув – на фронтальную.
Важно: Если вы планируете использовать больше двух 3.5-дюймовых жестких дисков, MasterBox MB511 вам не подойдет.
Вентиляторы: Fractal Design Silent Series R3 120 mm (FD-FAN-SSR3-120-WT) x3
Напоследок – о вентиляторах. Они должны быть достаточно тихими – часто именно гул корпусных вертушек, заметно отличающийся по частоте от звуков, издаваемых другими вентиляторами, раздражает больше всего. Поэтому предлагаю взять тихие «стодвадцатки» от Fractal Design – изначально я хотел предложить Noctua, но слишком уж ритейлеры задрали на них цены. Если 2500 рублей за эффективный, тихий и сверхнадежный 120-миллиметровый вентилятор я, скрепя сердце, отдать готов, то 3700 – уже нет. Впрочем, вертушки Noctua можно и заказать, они упаковываются достаточно надежно, и вероятность их повреждения в процессе транспортировки не слишком высока.
Подводим итоги
Время взглянуть на итоговую таблицу со всеми комплектующими:
|
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Процессор
|
Intel Core i7-12700 OEM
|
Материнская плата
|
MSI PRO B660-A DDR4
|
Система охлаждения
|
DeepCool ASSASSIN III
|
Оперативная память
|
G.Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ 16 ГБ x2
|
SSD
|
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1 ТБ
|
Видеокарта
|
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti
|
Блок питания
|
Be Quiet Pure Power 11 FM 850 Вт
|
Корпус
|
Cooler Master MasterBox MB511 Black
|
Вентиляторы
|
Fractal Design Silent Series R3 120 mm x3
Что ж, конфигурация в этот раз вышла действительно производительная и без каких-либо узких мест. С таким железом можно комфортно играть в любые проекты в разрешениях FullHD и QuadHD, а также в большинство – в более тяжелом режиме 4K. Там же, где не хватит чистой производительности видеокарты, помогут технология DLSS или снижение настроек. Впрочем, как я уже говорил, на мой взгляд, RTX 3070 Ti – это отличный выбор именно для разрешения QuadHD, для гейминга же в 4K же уже стоит смотреть в сторону RTX 3080 Ti или 3090.
FAQ (Вопросы и ответы)
Мой бюджет 160-170 тысяч. Во что вложить дополнительные средства?
В видеокарту. Постарайтесь взять RTX 3080 – она ощутимо производительнее. Также можно присмотреть более емкий или более быстрый твердотельный накопитель.
Можно ли сэкономить на блоке питания и взять модель подешевле?
Да, если вы возьмете блок питания от одного из проверенных временем брендов – например, в бюджетном сегменте много заслуживающих внимания решений от Be Quiet, Chieftec, Zalman и Cooler Master. Не забывайте, что вам нужен БП с честной мощностью в как минимум 700, а лучше 750 Вт, чтобы оставался некий запас. Это и снизит уровень шума, и продлит срок службы устройства. Но недорогой блок в любом случае будет шумнее, чем Be Quiet Pure Power, да и на отстегивающиеся кабели рассчитывать не приходится.
Что в сборке можно/нужно проапгрейдить?
Со временем вы почти наверняка захотите докупить еще один SSD как минимум на 1-2 терабайта: свободного места для игр всегда мало. Через несколько же лет, если RTX 3070 Ti перестанет справляться, стоит сменить видеокарту. Процессор к тому времени, скорее всего, будет еще вполне актуален.
А стоит ли сейчас вообще брать ПК? Скоро выходит столько нового железа – процессоры как от Intel, так и от AMD, видеокарты AMD и NVIDIA…
На этот вопрос каждый для себя отвечает сам. Но ждать каких-то новинок и откладывать покупку можно бесконечно, пока другие будут наслаждаться современными играми, да и рубль может осенью ослабнуть. А еще стоит учесть, что в текущей ситуации неизвестно, как скоро, в каком количестве и по каким ценам свежее железо будет предлагаться в нашей стране. Что оно будет ощутимо дороже, чем, например, в Европе – представить очень легко, учитывая жадность «продаванов» из АКИТ.
Может, лучше взять разгоняемый Core i7-12700KF?
Можно, но нет особого смысла – разница в играх будет в пределах 2-4 процентов, а переплата за сам процессор и материнскую плату на чипсете Z690, особенно с учетом дефицита последних, будет существенной. Просто отключите лимит TDP в BIOS, если производитель МП не сделал этого по-умолчанию, и ваш Core i7-12700 автоматически будет работать на высоких частотах.
Заключение
По российским меркам, 150 тысяч рублей – это внушительная сумма, если говорить о покупке нового компьютера. А если, например, о покупке автомобиля, даже подержанного? А новых в таком бюджете и нет…тогда 150 тысяч сразу превращаются в копейки, на которые вряд ли удастся купить что-то сильно лучше ржавой «девятки» или «четырки». Большинство рамок и ограничений заложены в нашем мышлении, включая оценку стоимости тех или иных предметов, и эти стандарты не всегда работают в нашу пользу. К чему это я? А вот к чему – я неоднократно замечал, что в большинстве случаев лучше купить вещь немного дороже своей «зоны комфорта», из разряда «могу себе позволить, но жаба душит» – удовольствия от ее использования будет больше, чем от взаимодействия с чем-то бюджетным. А что вы думаете по этому поводу и по поводу предложенной мной сборки? Пишите в комментариях!
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