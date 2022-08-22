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Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)

Рассказываю о том, как собрать позволяющую комфортно играть в любые проекты с 60+ FPS конфигурацию ПК в августе 2022 года – иногда придется снижать настройки, но геймплей будет плавным
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Всем привет! Сегодняшняя статья – о том, какой игровой ПК можно собрать в августе 2022 года, имея на руках всего 50 тысяч рублей. Сразу хочу предупредить – комфортно, с 60+ FPS играть в наиболее «тяжелые» игры на максимальных настройках с такой конфигурацией не получится. Но не спешите расстраиваться – если снизить параметры графики в наиболее ресурсоемких проектах, таких, как Cyberpunk 2077, или Red Dead Redepmtion 2, до средних, то компьютер все же порадует вас заветными 60+ FPS. Бывший же когда-то грозой графических ускорителей The Witcher 3: Wild Hunt «летает» и на ультра. Да, игре уже семь лет, но картинка в ней и близко не выглядит сильно устаревшей. Ладно, хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i3-10105F OEM 

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Конечно, мне хотелось бы поставить в сборку за 50 тысяч рублей шестиядерный процессор, но тогда придется серьезно сэкономить на видеокарте – в итоге конфигурация окажется в играх гораздо слабее. Не забывайте – именно графический ускоритель оказывает наибольшее влияние на производительность системы в играх, хотя, конечно, брать в пару к RTX 3080 Ti двухъядерный Celeron G5905 не стоит: относительный баланс между ценовыми категориями основных комплектующих все же следует соблюдать, иначе один из компонентов станет узким местом сборки, ограничивающим ее потенциал.

Intel Core i3-10105F я предлагаю взять в OEM-исполнении: боксовая версия стоит на 1300 рублей дороже, а за 1300 рублей можно подобрать гораздо более эффективный, и, что немаловажно, тихий кулер, чем убожество, что поставляется в комплекте с «синими» CPU. Что же касается ядерной формулы 4/8 – да, она сместилась из верхнего сегмента в средний, а из среднего – в бюджетный, но все еще актуальна. В среднем, если сравнивать процессоры, основанные на одной микроархитектуре и работающие на одинаковой частоте, разница в FPS в играх между формулами 4/8 и 6/12, при условии, что видеокарта не является узким местом, почти всегда будет укладываться в 10-15% FPS. С учетом разницы в стоимости между четырехъядерниками и шестиядерниками, а также материнскими платами – приемлемо.

Материнская плата: GIGABYTE H510M H

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Кстати, о материнских платах. На материнской плате мы сегодня экономим, причем максимально. Никакого B560 чипсета, никакого разгона памяти, никаких дополнительных радиаторов, только один слот M.2 для PCI-Express SSD, короче говоря – только хардкор. Благо, Intel Core i3-10105F нельзя назвать горячим процессором, и конвертер питания не «закипит» даже в стресс-тестах, что уж говорить о повседневном использовании. Привязываться именно к GIGABYTE H510M H не надо – если в вашей локации можно найти по более низкой цене другую плату на чипсете H510 от ASUS, MSI, GIGABYTE или ASRock – можно выбрать ее. Только проверьте, есть ли на борту нужные вам разъемы, например, PCI-Express x1 для какой-нибудь платы расширения. 

Важно! В случае GIGABYTE H510M H обновлять BIOS для поддержки процессора Intel Core i3-10105F нет необходимости, но, если вы купите более старую материнскую плату, не поддерживающую данный CPU «из коробки» – прошивку вам могут обновить в рамках сервисного обслуживания в СЦ магазина.

Кулер: DeepCool GAMMAXX 300 

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Для охлаждения процессора предлагаю взять DeepCool GAMMAXX 300 – бюджетный башенный кулер с небольшим радиатором, оснащенным тремя тепловыми трубками, и 120-миллиметровым вентилятором. Есть на рынке и еще чуть более доступные охладители с примерно такой же эффективностью, но GAMMAXX 300, в отличие от них, легко устанавливается на 1200 сокет и проверен годами использования в различных конфигурациях. Высота рассматриваемого кулера составляет всего 136 мм, а значит, он поместится даже в компактные корпуса – это я пишу на случай, если кейс у вас остался от старого компьютера, и вы хотите сэкономить, не покупая новый.

Оперативная память: DDR4 Netac NTBSD4P32SP-08 3200 МГц 16-20-20 8 ГБ x2 

Чем выше заявленная производителем частота модуля оперативной памяти, тем проще, снизив ее, понизить и тайминги. Да, с Core i3 и на H510 чипсете вы не получите тех значений, что могли бы получить с более продвинутым железом, тем не менее, брать «абы какую» память все равно не стоит, тем более, восьмигигабайтные модули с частотой 3000-3200 МГц и показателями задержек 16-20-20 или около того стоят не сильно дороже 2 тысяч рублей. Подойдут, например, Netac NTBSD4P32SP-08, но обязательно берите две планки, чтобы задействовать прибавку производительности, предоставляемую двухканальным режимом. Можно брать и другие похожие модули ОЗУ: DIMM DDR4, небуферизованные, non-ECC, с похожими частотой и таймингами. Радиаторы необязательны.

SSD: AData XPG SX6000 Lite 512 ГБ

Для ОС, программного обеспечения и игр, разумеется, будет использоваться SSD, причем не на 128-256 ГБ, которые по современным меркам можно охарактеризовать как «чуть больше, чем ничего», а на 512 ГБ. Магазины заполонили твердотельные накопители малоизвестных китайских брендов, но покупать их продукцию я бы не рискнул – сначала пусть она пройдет проверку временем. А вот продукция AData такую проверку уже прошла, в том числе и предлагаемый SSD XPG SX6000 Lite – он, конечно, безбуферный, и не сравнится по скоростным показателям с флагманскими решениями, но разница будет заметна в основном в тестах и бенчмарках, в домашних же сценариях использования, включая гейминг, даже PCI-Express SSD без DRAM-буфера отлично себя проявляют. Отмечу и выгодное соотношение цены и характеристик – приобрести устройство можно всего за 4 тысячи рублей.

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или Ti

Дальше по плану у нас идет главный компонент любой игровой сборки – видеокарта. Лучшее, что поместится в наш бюджет (на момент написания статьи) – это NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или Ti. Какую из них брать – не так важно, хотя Ti на 3-4 процента производительнее. Главное – не берите «обычную» GTX 1660 без приставок и не покупайте модификации с укороченной печатной платой и компактной системой охлаждения со всего одним вентилятором: хуже обдув, меньше площадь радиатора – выше температура в играх. А когда температура повышается, то вентилятор раскручивается до более внушительных оборотов, что, в свою очередь, повышает уровень шума. Так что смотрите на GTX 1660 Super/Ti с как минимум двумя вертушками.

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Теперь о производительности рассматриваемых графических ускорителей в играх. Несмотря на то, что сейчас их можно отнести к начальному игровому сегменту, комфортно поиграть в разрешении FullHD получится в любые игры – даже в самые требовательные. Но да, в некоторых тайтлах для получения стабильных 60+ FPS придется снижать настройки, причем даже не до высоких, а до средних. Если хотите играть в Cyberpunk 2077 на максималках (без рейтрейсинга, но и без DLSS) c 60+ кадрами в секунду – готовьте хотя бы RTX 3060, а если с запасом по производительности – то RTX 3060 Ti. Альтернативный вариант, более бюджетный – покупка RTX 3050 и активация DLSS. Теперь хорошие новости. Есть множество великолепных игр, которые «летают» на GTX 1660 Ti/Super – это в основном хиты прошлых лет, как третий «Ведьмак» и GTA V, но не только. А там, где на максималках играть все-таки не очень комфортно, поможет снижение настроек до высоких или средне-высоких.

Блок питания: Zalman ZM600-XEII 600 Вт

Сегодняшнюю конфигурацию не назвать требовательной к мощности блока питания, тем не менее, как всегда, напомню, что БП лучше выбирать с запасом – на случай апгрейда ПК, например, замены видеокарты. Среди сверхбюджетных моделей в ценовом сегменте «до 3 тысяч рублей» советую присмотреться к Zalman ZM600-XEII на 600 Вт – у него нет даже бронзового сертификата 80 Plus, не говоря уж об отстегивающихся кабелях или RGB-подсветке, но это достаточно надежный и не раздражающий чрезмерным шумом встроенного вентилятора БП, часто использующийся для недорогих сборок. Также можно подумать о приобретении одного из решений Chieftec или Cooler Master, а вот Aerocool KCAS, несмотря на дешевизну, брать не советую – очень уж компания подпортила себе репутацию частыми выходами БП из строя.

Корпус: Eurocase B27 Black

Корпус стоит сразу взять нормальный, в который и материнскую плату типоразмера ATX установить получится, и башенный кулер высотой до 160 мм, и несколько корпусных вентиляторов. Например, Eurocase B27 в черном цветовом исполнении. Единственный, пожалуй, минус этого шасси – отсутствие предустановленных «вертушек», так что через месяц или два докупите пару штук, и поставьте один спереди на вдув, а один сзади на выдув. Если ATX плату в следующей сборке использовать не планируете – можно купить и более доступный по цене Eurocase MA02, но он, на мой взгляд, слишком уж маленький и тесный. Лучше уж присмотреться к другим Midi Tower корпусам – можно даже с верхним расположением блока питания.

Подводим итоги

Итак, посмотрим, что у нас получилось:

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Процессор

Intel Core i3-10105F OEM

Материнская плата

GIGABYTE H510M H

Система охлаждения

DeepCool GAMMAXX 300

Оперативная память

DDR4 Netac NTBSD4P32SP-08 3200 МГц 16-20-20 8 ГБ x2

SSD

AData XPG SX6000 Lite 512 ГБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce GTX 1660 Super или Ti

Блок питания 

Zalman ZM600-XEII 600 Вт

Корпус

Eurocase B27 Black

Приобрести такой ПК в московских Ситилинке и Регарде можно чуть больше, чем за 50 тысяч рублей, при этом, если присмотреть часть комплектующих в других магазинах, вероятно, удастся сэкономить еще пару тысяч. В регионах ситуация может отличаться, но, если вам не хватает буквально 2-3 тысяч – в разделе FAQ я подскажу, как можно снизить стоимость сборки, отложив небольшую часть трат на потом.

FAQ (Вопросы и ответы)

Сборка немного выходит за рамки бюджета. Получается не 50 тысяч, а 51.5 тысячи. Почему?

Потому что мне не хотелось менять Midi Tower шасси на Mini Tower или рекомендовать корпус со встроенным блоком питания сомнительного качества, который может и сам быстро выйти из строя, и унести за собой что-то из остальных комплектующих. Лучше уж немного переплатить. Если денег ну прямо вообще нет, и лишние полторы тысячи взять неоткуда – возьмите для начала один модуль оперативной памяти на 8 ГБ, а второй докупите через месяц.

У конфигурации есть потенциал для апгрейда?

Не слишком большой. Можно установить шестиядерный процессор, но подсистема питания материнской платы при ресурсоемких нагрузках будет перегреваться. Второго слота M.2 PCI-Express для SSD нет, поэтому придется использовать SATA III накопители. А вот заменить видеокарту на более производительную в перспективе можно. Флагманские и субфлагманские графические ускорители для такой сборки будут избыточны, да и блок питания не все потянет, а вот что-то из среднего или продвинутого среднего сегмента взять будет уместно.

Что еще стоит докупить в дальнейшем?

Как я уже говорил, пару 120-миллиметровых вентиляторов – один на вдув на переднюю панель и один на выдув на заднюю.

Стоит ли вообще покупать такой ПК? Он выглядит слишком компромиссным.

На мой взгляд – скорее нет, чем да. Лучше немного подкопить денег и взять сборку с шестиядерным процессором Intel Core i5-11400F или 12400F, а также нормальной материнской платой с радиатором, защищающим от перегрева подсистему памяти, как минимум двумя разъемами M.2 и поддержкой разгона памяти. Посмотрите мою статью о конфигурации за 75 тысяч – ПК в таком бюджете на временном отрезке порядка нескольких лет смотрится гораздо перспективнее. Но финансовые возможности у всех разные, поэтому, если компьютер нужен «здесь и сейчас» – можно взять и такой. Комфортно поиграть получится практически в любые проекты, но в некоторые – только на средних настройках.

Может, лучше тогда взять в этом бюджете игровой ноутбук?

За 50 тысяч взять хотя бы минимально адекватный игровой лэптоп в российских магазинах сейчас не получится. Если только заказывать устройство из-за рубежа или обращаться ко вторичному рынку. Со всеми сопутствующими рисками.

А если видеокарту брать со вторичного рынка, что можно взять до 25 тысяч производительнее, чем GTX 1660 Super/Ti?

GTX 1080 Ti или RTX 2060, например. Но обе карты могут быть после майнинга. В каких условиях они эксплуатировались – узнать вряд ли получится. Даже если прошлый владелец гонял карточки 24/7 в условиях плохой вентиляции и постоянного перегрева – он же не будет об этом вам рассказывать. Неопытным пользователям пытаться приобрести б.у. видеокарту без помощи бывалого друга-компьютерщика не советую. Даже если она еще на гарантии – вполне возможно, что в ней продавцу уже отказали, или у устройства имеется малозаметное механическое повреждение, которое невооруженным взглядом разглядеть вряд ли удастся.

Заключение

Сборка за 50 тысяч сильно уступает рассмотренной мной в одной из предыдущих статей сборке за 75 тысяч – экономия коснулась каждого компонента. К сожалению, масла в огонь подливает и жадность российских ритейлеров – на том же Computeruniverse Intel Core i3-10105F можно приобрести примерно за 4300 рублей. Точнее, можно было бы, если бы не невозможность доставки в Россию – желающим приходится пользоваться услугами посредников из Казахстана. Тем же пользователям, кто хочет купить компьютер для игр «здесь и сейчас», я предоставил пример адекватной сборки и некоторую информацию для размышления – надеюсь, статья окажется для кого-то полезной. А как вы оцениваете конфигурацию? Пишите в комментариях!

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