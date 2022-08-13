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Всем привет! С вами Zero, и в этой статье я хочу рассказать о 5 причинах, по которым в ближайшие несколько лет я не буду покупать видеокарты Intel Arc, даже если их текущие проблемы быстро исправят, а будущие решения компании будут обладать более выгодным, чем у NVIDIA и AMD, соотношением цены и производительности. При этом я хочу подчеркнуть, что на мой взгляд, увеличение конкуренции пойдет рынку только на пользу – хороший пример мы несколько лет назад наблюдали на рынке десктопных процессоров, когда AMD своими Ryzen вынудила Intel наконец-то нарастить число ядер в актуальных CPU. Если бы не AMD и «райзены», возможно, мы до сих пор видели бы в Core i7 ядерную формулу 4/8, или, если бы компания расщедрилась – 6/12. Но хватит предисловий, поехали!

Причина 1: Проблемы со старыми играми



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Первый компьютер появился у меня в 2003 или 2004 году, а до этого я часто играл в компьютерные игры у друзей. Я до сих пор фанатею от таких старых, но захватывающих игр, как TES 3: Morrowind, первая и вторая «Готики», Warcraft III, Герои Меча и Магии 3…если перечислять все, список получится очень длинным. При этом, как недавно заявил представитель Intel Graphics Том Петерсен, с играми, основанными на DirectX 9 и более ранних версиях этого графического API, у моделей Arc могут возникать различного рода проблемы, в первую очередь, связанные со снижением производительности.

Впрочем, меня беспокоит в первую очередь не снижение производительности, а возможная неработоспособность части игр или возникновение тех или иных багов. Конечно, подобные случаи иногда возникают и с современными видеокартами NVIDIA и AMD, но у них огромное количество владельцев, поэтому с большой долей вероятности, воспользовавшись «Гуглом», вы найдете решение своей проблемы или даже фанатский патч для конкретной игры, оптимизирующий ее под актуальное ныне железо. В случае же Intel Arc такого не будет. И вот почему:

Карты только вышли, и пока мало людей играли на них в старые игры. Геймерское сообщество относится к новинкам с опаской – мало пользователей покупает такие видеокарты, а значит, до появления гайдов по решению проблем или фанатских патчей может пройти много времени. Чем старше игра – тем меньше людей, за редким исключением, в нее играют. Поэтому вероятность выхода фанатского патча для условной игры 2001 года в 2015 году выше, чем в 2022. Просто потому что в нее в 2015 году играет 500 тысяч человек, а в 2022, допустим, уже 100 тысяч.

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Для меня одной только этой причины уже достаточно, чтобы не покупать видеокарты Intel Arc еще как минимум несколько лет. Я знаю огромное множество классных игр, вышедших с 90-х годов до появления DirectX 11, и пока новые карточки во всех их протестируют…проще продолжать покупать карты NVIDIA. Почему именно NVIDIA, а не AMD? Опять же, потому что «зелеными» видеокартами пользуется больше людей, что подтверждает, например, статистика игрового сервиса Steam. А чем больше людей пользуются определенным продуктом, тем выше шанс, что при появлении каких-либо проблем, удастся быстро нагуглить, как их решить. При этом я хорошо отношусь к AMD и к поддерживаемой ими рыночной конкуренции, хотя и считаю, что наибольших успехов «красные» в последние годы добиваются на процессорном рынке, а не на рынке GPU, если говорить о десктопах.

Причина 2: «Сырые» железо и софт



Нередко принципиально новые аппаратные или программные продукты выходят на рынок, будучи достаточно «сырыми» с технической точки зрения. И такой подход понятен – пока компания «пилит» идеальное железо и идеальный софт, кто-то другой выпустит что-то не такое совершенное, но закрывающее большую часть потребностей людей, и захватит значительную часть рынка. И когда долго полируемый продукт наконец-то выйдет, он уже будет мало кому нужен – многие просто не захотят переходить с привычного и более-менее устраивающего их на что-то неизвестное, пусть в перспективе, возможно, и более совершенное.

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О недостаточной готовности видеокарт Intel Arc к релизу говорили и обозреватели с экспертами, и игровое сообщество, и даже сама компания-производитель, пусть и не прямо. И ведь наверняка некоторые «детские болезни» новых видеокарт еще не выявлены и проявятся в дальнейшем. Помните историю с графическими ускорителями NVIDIA GeForce GTX 970, у которых было 3.5 ГБ быстрой памяти и 0.5 ГБ медленной? Выявить это удалось далеко не сразу, хотя видеокарта стала хитом практически мгновенно после выхода, и раскупалась геймерами очень активно.

Программное обеспечение и драйверы для Intel Arc, по словам обзорщиков, к которым уже попали в руки соответствующие видеокарты, на данный момент крайне сырые и оставляют впечатление скорее бета или даже альфа-версий, чем полноценного релизного продукта. Вот что пишет один из специалистов:

Также он сообщает, что игры на основе DirectX 12 или Vulkan API работают существенно лучше, чем на основе DirectX 11 или 10. О совместимости с еще более старыми играми, например, из начала двухтысячных, в сети информации пока совсем мало. Но как минимум с некоторыми из них наверняка будут проблемы.

Причина 3: Отсутствие поддержки майнинга



У меня относительно дешевое электричество, поэтому, когда я сплю – моя видеокарта майнит. Да, сейчас выгода от добычи криптовалют заметно снизилась, но коины вполне могут снова взлететь, когда геополитическая и экономическая ситуация станут менее напряженными и инфляция в США и Европе вернется к приемлемому уровню. Тогда намайненную крипту можно будет выгодно продать. А если коины «превратятся в тыкву», я потеряю лишь сравнительно небольшие деньги, потраченные на электроэнергию. Свою же видеокарту (RTX 3060 Ti) я планирую продать за несколько месяцев до конца гарантийного срока, купив ей на замену условную RTX 4070.

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Так вот, к чему это я? А к тому, что в настоящий момент графические ускорители Intel Arc не поддерживают майнинг. Ни один популярный софт для криптодобычи не может с ними работать. И когда эта поддержка добавится, неизвестно, а даже когда добавится – могут, опять же, возникнуть проблемы, связанные с «сыростью» продукции Intel и детскими болезнями первого поколения дискретных графических ускорителей Arc.

Причина 4: Неадекватные цены



Когда компания продвигает новый бренд или принципиально новую линейку продуктов, отличным вариантом на старте продаж является демпинг – установка цен значительно ниже рынка. Так развивались российские интернет-дискаунтеры вроде Ситилинка, по такой же схеме работали китайские производители смартфонов, например, Xiaomi. Эта схема работает – «подсадив» пользователя на свой бренд или свой продукт, компания в дальнейшем с большей вероятностью сможет продать ему и что-то более дорогое. Дополнительную скидку разумно делать и в тех случаях, если продукт обладает некоторыми недостатками или в чем-то уступает конкурентам. Например, смартфоны суббренда Xiaomi Poco – они весьма производительные, но уступают флагманам по фотовозможностям и материалам, а также не имеют пыле- и влагозащиты. Но и предлагаются они значительно дешевле, а потому снискали огромную популярность.

Примеру Xiaomi Poco стоило последовать и Intel. Предлагать свои видеокарты (пока еще достаточно проблемные) значительно дешевле конкурирующих продуктов от NVIDIA и AMD – это помогло бы пользователям преодолеть сомнения и недоверие и начать приобретать карты Arc. С их недостатками также было бы проще смириться – как и в случае смартфонов-«убийц флагманов», которые люди берут, зная, что они не получат топовых камер и защиты по стандарту IP68, зато и заплатят в 2-3 раза меньше. Сейчас же, с учетом кучи недостатков, установленные Intel и партнерами цены (судя по примеру Intel Arc A380 и по сливам, касающимся будущих релизов) смотрятся явно завышенными.

Причина 5: Неопределенное будущее



Один из главных вопросов – насколько оперативно и качественно компания Intel будет реагировать на допущенные ошибки и недочеты. Как быстро будут выходить новые драйверы и новые версии ПО? Будет ли компания собирать обратную связь от пользователей и учитывать ее при принятии решений? Ответы на эти вопросы мы получим только спустя некоторое время. Но прогнозы лично у меня не самые оптимистичные.

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Просто вспомните, сколько неудачных решений фирма принимала в прошлом – например, с посредственного качества термопастой под теплораспределительными крышками процессоров Ivy Bridge и нескольких следующих поколений. И сколько времени понадобилось, чтобы это исправить…к тому же, даже сейчас замена интеловского припоя на жидкий металл дает значительное уменьшение рабочих температур CPU. Одно дело – покупать «сырой» продукт, который быстро доведут до ума программными методами. И совсем другое – покупать «сырой» продукт с неопределенным будущим.

Что делать Intel?



Уже сейчас очевидно, что релиз графических ускорителей Intel Arc получился весьма проблемным. Особенно подкачала программная часть, при том, что у компании достаточно средств, чтобы нанимать высококвалифицированных разработчиков, к тому же, наличие опыта работы в Intel в резюме считается престижным. Но прошлого не изменишь, поэтому попробую сформулировать, что, на мой взгляд, стоит делать компании сейчас, чтобы лет через 5 геймеры активно покупали видеокарты Arc и оставались ими довольны.

Качественно собирать обратную связь. Создать специальный сервис для приема багрепортов и выделить достаточное количество сотрудников. Выплачивать пользователям, приславшим качественные и подробные отчеты об ошибках, денежное вознаграждение. Оперативно исправлять допущенные ошибки. В кратчайшие сроки доработать драйверы и софт. На первом этапе – предлагать продукцию значительно дешевле конкурентов, чтобы расширить пользовательскую базу. После исправления большей части ошибок – работать с общественным мнением. Закупать материалы на тематических ресурсах, взаимодействовать с блогерами, чтобы продавить тезис: «Вот Intel облажалась с запуском видеокарт Arc, но все быстро исправила, и люди оказались в плюсе, недорого купив их». Не спешить с выпуском следующего поколения видеокарт и не повторять с ним прошлых ошибок. Один крупный фейл – случайность, два – уже закономерность.

Как показывают примеры других компаний – исправить подпорченную репутацию в большинстве случаев можно. Помните слоган «Палит – воняет и горит?» Когда-то видеокарты Palit считались «дешевыми», «некачественными», «перегревающимися». Но компания хорошо поработала и выкатила модели с новыми системами охлаждения – кажется, линейка называлась Jetstream. После этого решения фирмы стали пользоваться спросом и начали ассоциироваться с выражениями «топ за свои деньги» и «хорошее сочетание цены и производительности». И да, при всех минусах видеокарт Intel Arc, я считаю их появление положительным явлением. Конкуренция – это всегда хорошо. Вообще, идеально будет, если какие-нибудь китайцы украдут разработки NVIDIA и AMD, или разработают что-то сами и начнут клепать сверхбюджетные, но, при этом, подходящие для современных игр в разрешении FullHD видеокарты на условном 28-нм техпроцессе. Это приведет к снижению цен. К чему же приводит отсутствие конкуренции, мы видели на примере рынка процессоров, когда Intel предлагала нам «5% в год» и «4 ядра, 8 потоков» несколько лет подряд. И только AMD с удачными процессорами Ryzen удалось сдвинуть ситуацию с мертвой точки.

Заключение

В этой статье я рассказал о пяти причинах, по которым в ближайшие годы я не буду приобретать графические ускорители Intel Arc, а также поделился своим мнением по поводу того, что компании следует сделать, чтобы исправить допущенные ошибки и улучшить мнение пользователей о своей продукции. А что вы думаете о видеокартах Arc – согласны ли, что первый блин вышел комом, и они в текущем виде мало кому интересны? Или, может, вы планируете взять себе такую видеокарту? Пишите в комментариях свое мнение и прогнозы по поводу будущего графики Intel.

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