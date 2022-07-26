Что выбрать для квартиры и дома – светодиодные лампы или лампы накаливания
Всем привет! С вами Zero, и тема статьи сегодня довольно неожиданная – она связана не с компьютерами и комплектующими, и даже не с мобильными устройствами или иными гаджетами. С электроникой, впрочем, связь есть. Сегодня я хочу поговорить о лампочках. Да, именно о тех привычных каждому современному человеку искусственных источниках света. В рамках этого материала я планирую порассуждать о том, действительно ли светодиодные лампы лучше ламп накаливания, если говорить о бытовом применении, или их преимущества, включая экономию электроэнергии – это в основном маркетинг и политика. Итак, поехали!
Запрет ламп накаливания
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Лампы накаливания оставались основным источником бытового освещения в течение многих десятилетий, тем не менее, в XXI веке многие государства начали от них отказываться, причем не в рекомендательном порядке, а в запретительном. В каких-то странах ввели строгие стандарты по единицам измерения светового потока (люменам) на один Ватт, в каких-то же полностью перестали производить лампы накаливания или ограничили их максимальную мощность. Например, в России с 2011 года запрещена продажа таких лампочек мощностью 100 Вт и более. Впрочем, некоторые производители просто переименовали свои модели и стали указывать мощность не 100 Вт, а 95 или 97. А вот здоровенные 150-ваттные лампы, по моим наблюдениям, действительно пропали из продажи, хотя я вполне допускаю, что где-то их еще можно найти. Может быть, в даркнете есть форумы, где такие лампочки продаются за криптовалюту и доставляются покупателям закладками?
Основной причиной отказа от ламп накаливания политики и регуляторы называют необходимость экономии электрической энергии: рассматриваемый тип источников света отличается крайне низким КПД – большая часть энергии уходит в тепло. И с этим не поспоришь, но ведь электрический чайник, пылесос, стиральная машина или масляный обогреватель потребляют в десятки раз больше, но их при этом никто не запрещает, и не ограничивает законодательно их мощность. Конечно, есть разница в сценариях использования – лампочки обычно включены как минимум несколько часов, а иногда – и большую часть суток, но есть ли мне, как потребителю, до этого дело? Может, я больше заплачу за электроэнергию, но лампы накаливания стоят очень дешево, 10-30 рублей, а качественные светодиодные лампы – несколько сотен рублей.
«Стоп, что значит «качественные?» – спросит не изучавший характеристики LED-лампочек подробно читатель. А вот в этом и заключается подвох. Соотношение реального светового потока к заявленному, цветовая температура, коэффициент пульсаций, индекс цветопередачи…обо всем этом я расскажу ниже. Расскажу я и о том, почему некачественные светодиодные лампы способны вызывать дискомфорт как со стороны зрительного аппарата, так и в плане общего самочувствия.
Важные характеристики ламп накаливания и светодиодных ламп
На какие характеристики ламп накаливания мы обращаем внимание при их выборе? Тип цоколя, цена и мощность – какой при мощности в 60, или, допустим, 95 Вт будет световой поток, мы уже примерно знаем по опыту. Например, для 60-ваттных лампочек это обычно 550-750 люмен, а для 95-ваттных – 1100-1350 люмен. Также мы знаем, что лампа накаливания обеспечивает приятный для глаз теплый свет с цветовой температурой 2700-2900K (Кельвинов) и отличный индекс цветопередачи, равный 99-100%. Коэффициент пульсации обычно не превышает 20% (нить накаливания не успевает остывать, и минимум яркости лишь на 20% меньше максимума), что не нагружает глаза. Для сравнения: у плохих светодиодных ламп коэффициент пульсации может быть и 100% – лампа много раз в секунду полностью гаснет и загорается снова, что вызывает у людей с чувствительными глазами серьезный дискомфорт.
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Со светодиодными лампочками все гораздо сложнее, чем с лампами накаливания. Ладно, с типом цоколя понятно – в большинстве случаев нужен привычный E27. А вот все остальное стоит рассмотреть подробнее.
- Цена. Как правило, раз в 10-30+ выше, чем у лампы накаливания. По идее, это должно компенсироваться не только низким энергопотреблением, но и высокой надежностью, но лично у меня LED-лампы живут в среднем не дольше ламп накаливания. Напряжение в сети стабильное, выключатели без индикаторов.
- Тип драйвера. Линейный или импульсный – при линейном яркость лампы падает, если снижается напряжение в сети. При импульсном яркость остается стабильной вплоть до критически низких значений в 90-160 В.
- Мощность. Чаще всего примерно (!) соответствует заявленной, но встречаются и модели c заявленной мощностью 12 Вт, по факту не дотягивающие и до 8 Вт. Соответственно, значительно ниже заявленного и световой поток.
- Световой поток. Измеряется в люменах и отображает, насколько ярко светит лампа. Часто ниже заявленного, иногда – в разы или на сотни люмен. Например, производитель может заявлять 750 люмен при напряжении в 230 В, а по факту при таком напряжении покупатель получает 300-350. Впрочем, настолько вопиющие случаи все-таки редкость: чаще отклонение не превышает 10-20%.
- Коэффициент пульсации. Один из важнейших параметров. При частоте 50 Гц пульсация света более 40% легко считывается визуально и выглядит, как стробоскопический эффект (пульсацию хорошо видно при резком переводе взгляда или повороте головы). Это может вызывать усталость глаз, дискомфорт и общее недомогание. Более того, исследователи выяснили, что человек точно способен воспринимать пульсацию как минимум до 300 Гц. Стоит упомянуть и положения нормативных документов:
- Цветовая температура. Может сильно различаться у разных светодиодных ламп, чаще всего примерно соответствует заявленной производителем, опять же, с отклонениями до 5-10% у хороших ламп и до десятков процентов у плохих. 2700-3000K – это теплый желтоватый свет, похожий на лампы накаливания. 4000K – белый свет вроде того, что часто можно увидеть в офисах и торговых центрах. 6500K – холодный белый свет, который используют в основном в хозяйственных помещениях.
- Индекс цветопередачи (CRI). Влияет на восприятие цветов предметов. Если CRI низок, они могут искажаться, и разница между близкими оттенками становится незаметной или малозаметной.
- Угол освещения. Сильно зависит от формы лампы, от расположения светодиодов и т.д. Некоторые модели светят только перед собой, другие же – равномерно освещают предметы вокруг.
- Возможность использования с выключателем, оснащенным индикатором. Да, не все LED-лампы корректно с ними работают – некоторые будут коротко вспыхивать каждые несколько секунд.
Вывод? Вывод таков – купив рандомную лампу накаливания в одном из ближайших магазинов, вы, вероятно, будете ей довольны. Купив же рандомную LED-лампу, вы можете столкнуться со множеством проблем.
Почему я выбираю лампы накаливания
О ключевых характеристиках ламп разного типа я рассказал, теперь же кратко расскажу о том, почему лично я выбираю для квартиры лампы накаливания.
- Приятный теплый естественный свет. Пожалуй, для меня это один из важнейших пунктов – «офисный» белый мне не заходит. Впрочем, есть и светодиодные лампы с цветовой температурой 2700-3000K.
- Крайняя дешевизна. Лампу накаливания на 95 Вт можно купить за 15-30 рублей. Я беру сразу штук 10 – если часть и перегорит, не жалко.
- Отсутствие проблем с мерцанием. С лампами накаливания вы не столкнетесь со стробоскопическим эффектом и повышенной усталостью глаз.
- Высокий индекс цветопередачи. Цвета предметов выглядят естественно.
- Отсутствие звуков. Некоторые светодиодные лампы могут издавать едва заметный тонкий писк или свист, похожий на тот, что издают дроссели на некоторых видеокартах. С лампами накаливания таких проблем нет.
- Непрерывный спектр излучения. Проще продемонстрировать визуально, чем расписывать.
Да, LED-лампы расходуют гораздо меньше электроэнергии, и будь они действительно настолько надежны, как заявляют производители – использовать их было бы весьма выгодно даже с учетом скромных по сравнению с Европой российских тарифов. Но они и близко не настолько надежны. Да, есть гарантия – обычно от 1 до 5 лет. Но лично мне лень ради лампочки ехать в магазин или сервисный центр. В случае же ламп накаливания я не парюсь и просто меняю лампочку на новую.
Как выбрать хорошую светодиодную лампу
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Почему лично я предпочитаю лампы накаливания, я рассказал в подробностях, теперь расскажу о том, как все-таки выбрать качественную LED-лампу, если вам понадобилась таковая. В идеале – сверяйтесь с базой Lamptest.ru и выбирайте модели заслуживших доверие покупателей производителей, таких, как Osram, обладающие следующими характеристиками:
- Световой поток – в зависимости от ваших нужд, сверяйтесь со значениями для ламп накаливания. Я предпочитаю лампы на 900-1350 люмен – они являются аналогами ламп накаливания на 95-100 Вт.
- Коэффициент пульсаций – не выше 20%, в идеале – не выше 5-10%. Часто производители качественных ламп пишут «без пульсаций» на упаковке крупными буквами – это ведь конкурентное преимущество. Если вы купили лампу, которой нет в базе, и хотите узнать, лишена ли она вызывающего усталость глаз мерцания – можно использовать «колхозные» методы. Посмотрите на включенную лампу, используя камеру смартфона. Если по экрану идут полосы – есть видимые пульсации. Помимо этого, можно попробовать быстро помахать перед лампой карандашом – если при этом вы видите несколько карандашей вместо одного – есть видимые пульсации. А это плохо, и лучше такую лампочку переставить в кладовку или иное редко используемое помещение.
- Цветовая температура. В зависимости от личных предпочтений. Напоминаю: 2700-3000K – теплый свет, почти как у ламп накаливания. 4000K – белый, как в офисах и ТЦ. 6500K – холодный белый, для дома такую модель лучше не брать.
- Индекс цветопередачи – желательно выбирать лампы, у которых этот показатель не ниже 80-85 процентов. Иначе цвета предметов будут ощутимо искажаться.
- Дополнительные параметры. Если у вас выключатели со светодиодным индикатором – убедитесь, что лампа будет корректно с ними работать. Если нестабильное напряжение в сети – уточните, импульсный ли у модели драйвер. Также узнайте, какой примерно лампа обеспечивает угол освещения. И, если не лень обращаться по гарантии из-за нескольких сотен рублей, старайтесь выбирать модели с гарантийным сроком 3-5 лет, а не 1-2 года.
FAQ (Вопросы и ответы)
Стоит ли вообще заморачиваться со светодиодными лампами, если у них столько параметров, «плохой» показатель даже одного из которых может резко ухудшить пользовательский опыт?
Каждый ищет для себя ответ на этот вопрос самостоятельно. Лично мое мнение – в России в случае квартиры или дома, скорее не стоит. Электричество стоит дешево, и экономия если и выйдет, то копеечная. А выбрать хорошую LED-лампу гораздо сложнее, чем лампу накаливания. При этом она запросто может выйти из строя раньше последней. У меня такое случалось даже с лампами брендов, пользующихся хорошей репутацией, таких, как Osram.
Кто-то тестирует лампы на соответствие заявленным характеристикам?
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Да, существует проект Lamptest.ru от энтузиаста Алексея Надежина. Советую сверяться с базой протестированных лампочек – конечно, иногда решения из разных партий могут отличаться, к тому же, производители могут идти на удешевление конструкции. Но в большинстве случаев представленная информация будет полезной.
Какой смысл сверяться с Ламптестом? Поменяется у производителя поставщик светодиодов – поменяются и характеристики
В случае брендов третьего-четвертого эшелона это действительно может быть так. Солидные же марки, такие, как Osram, как правило, более-менее придерживаются стабильных характеристик. Подтверждение – на скриншоте ниже. Нет проблем ни со световым потоком, ни с цветовой температурой, ни с индексом цветопередачи, ни с пульсациями.
Почему в статье не рассмотрены люминесцентные лампы?
Они далеко не столь широко распространены, как светодиодные – нет такого разнообразия моделей, да и недостатков у люминесцентных ламп хватает – не лучший спектр, использование паров ртути и т.д. К тому же, прямое сравнение двух типов ламп (накаливания и светодиодных) проще для восприятия и нагляднее.
Лампы накаливания ведь пожароопасны – стекло в случае модели на 95-100 Вт может разогреваться чуть ли не до 300 градусов по Цельсию?
Да, действительно может. Но я не предлагаю использовать такие лампы для освещения складов с соломой, которая воспламеняется при 200-220 градусах. В условиях же квартиры или дома лампа накаливания закреплена в плафоне и не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами. Кстати, раз уж речь зашла о пожарной безопасности – в очередной раз порекомендую иметь дома углекислотный огнетушитель. Им можно тушить бытовые электроприборы, к тому же, в отличие от порошкового, он не оставляет мусора. Наличие огнетушителя может однажды спасти вам и вашим близким или соседям имущество, а возможно, и жизнь.
Заключение
Я сторонник снижения влияния человечества на природу Земли, в том числе уменьшения общего энергопотребления и углеродного следа. Например, преимущества электромобилей над автомобилями с двигателями внутреннего сгорания очевидны и понятны (пусть и актуальны не для всех стран – в России для электрокаров слишком холодно, слишком большие расстояния и слишком малоразвитая соответствующая инфраструктура, если не считать Москву и Санкт-Петербург). При этом важно, что электромобили и в использовании для многих водителей приятнее автомобилей – как из-за отсутствия переключения передач и впечатляющей динамики при старте с места, так и из-за отсутствия запаха бензина и множества других факторов. В случае же светодиодных лампочек – энергопотребление снижается, что в больших масштабах уменьшает вред для природы, но ценой удобства для пользователя, если он не заморочится с тщательным выбором лампы. А тех, кто будет этим заниматься – не так много.
А что вы думаете по этому поводу, и какой у вас опыт использования светодиодных ламп – больше позитива или негатива? Может быть, стоит законодательно обязать производителей выпускать лампы с коэффициентом пульсации не выше 20%, пусть это и приведет к удорожанию производства? Пишите свое мнение в комментариях.
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