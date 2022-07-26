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Всем привет! С вами Zero, и тема статьи сегодня довольно неожиданная – она связана не с компьютерами и комплектующими, и даже не с мобильными устройствами или иными гаджетами. С электроникой, впрочем, связь есть. Сегодня я хочу поговорить о лампочках. Да, именно о тех привычных каждому современному человеку искусственных источниках света. В рамках этого материала я планирую порассуждать о том, действительно ли светодиодные лампы лучше ламп накаливания, если говорить о бытовом применении, или их преимущества, включая экономию электроэнергии – это в основном маркетинг и политика. Итак, поехали!

Запрет ламп накаливания



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Лампы накаливания оставались основным источником бытового освещения в течение многих десятилетий, тем не менее, в XXI веке многие государства начали от них отказываться, причем не в рекомендательном порядке, а в запретительном. В каких-то странах ввели строгие стандарты по единицам измерения светового потока (люменам) на один Ватт, в каких-то же полностью перестали производить лампы накаливания или ограничили их максимальную мощность. Например, в России с 2011 года запрещена продажа таких лампочек мощностью 100 Вт и более. Впрочем, некоторые производители просто переименовали свои модели и стали указывать мощность не 100 Вт, а 95 или 97. А вот здоровенные 150-ваттные лампы, по моим наблюдениям, действительно пропали из продажи, хотя я вполне допускаю, что где-то их еще можно найти. Может быть, в даркнете есть форумы, где такие лампочки продаются за криптовалюту и доставляются покупателям закладками?

Основной причиной отказа от ламп накаливания политики и регуляторы называют необходимость экономии электрической энергии: рассматриваемый тип источников света отличается крайне низким КПД – большая часть энергии уходит в тепло. И с этим не поспоришь, но ведь электрический чайник, пылесос, стиральная машина или масляный обогреватель потребляют в десятки раз больше, но их при этом никто не запрещает, и не ограничивает законодательно их мощность. Конечно, есть разница в сценариях использования – лампочки обычно включены как минимум несколько часов, а иногда – и большую часть суток, но есть ли мне, как потребителю, до этого дело? Может, я больше заплачу за электроэнергию, но лампы накаливания стоят очень дешево, 10-30 рублей, а качественные светодиодные лампы – несколько сотен рублей.

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«Стоп, что значит «качественные?» – спросит не изучавший характеристики LED-лампочек подробно читатель. А вот в этом и заключается подвох. Соотношение реального светового потока к заявленному, цветовая температура, коэффициент пульсаций, индекс цветопередачи…обо всем этом я расскажу ниже. Расскажу я и о том, почему некачественные светодиодные лампы способны вызывать дискомфорт как со стороны зрительного аппарата, так и в плане общего самочувствия.

Важные характеристики ламп накаливания и светодиодных ламп



На какие характеристики ламп накаливания мы обращаем внимание при их выборе? Тип цоколя, цена и мощность – какой при мощности в 60, или, допустим, 95 Вт будет световой поток, мы уже примерно знаем по опыту. Например, для 60-ваттных лампочек это обычно 550-750 люмен, а для 95-ваттных – 1100-1350 люмен. Также мы знаем, что лампа накаливания обеспечивает приятный для глаз теплый свет с цветовой температурой 2700-2900K (Кельвинов) и отличный индекс цветопередачи, равный 99-100%. Коэффициент пульсации обычно не превышает 20% (нить накаливания не успевает остывать, и минимум яркости лишь на 20% меньше максимума), что не нагружает глаза. Для сравнения: у плохих светодиодных ламп коэффициент пульсации может быть и 100% – лампа много раз в секунду полностью гаснет и загорается снова, что вызывает у людей с чувствительными глазами серьезный дискомфорт.

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Со светодиодными лампочками все гораздо сложнее, чем с лампами накаливания. Ладно, с типом цоколя понятно – в большинстве случаев нужен привычный E27. А вот все остальное стоит рассмотреть подробнее.

Цена. Как правило, раз в 10-30+ выше, чем у лампы накаливания. По идее, это должно компенсироваться не только низким энергопотреблением, но и высокой надежностью, но лично у меня LED-лампы живут в среднем не дольше ламп накаливания. Напряжение в сети стабильное, выключатели без индикаторов. Тип драйвера. Линейный или импульсный – при линейном яркость лампы падает, если снижается напряжение в сети. При импульсном яркость остается стабильной вплоть до критически низких значений в 90-160 В. Мощность. Чаще всего примерно (!) соответствует заявленной, но встречаются и модели c заявленной мощностью 12 Вт, по факту не дотягивающие и до 8 Вт. Соответственно, значительно ниже заявленного и световой поток. Световой поток. Измеряется в люменах и отображает, насколько ярко светит лампа. Часто ниже заявленного, иногда – в разы или на сотни люмен. Например, производитель может заявлять 750 люмен при напряжении в 230 В, а по факту при таком напряжении покупатель получает 300-350. Впрочем, настолько вопиющие случаи все-таки редкость: чаще отклонение не превышает 10-20%. Коэффициент пульсации. Один из важнейших параметров. При частоте 50 Гц пульсация света более 40% легко считывается визуально и выглядит, как стробоскопический эффект (пульсацию хорошо видно при резком переводе взгляда или повороте головы). Это может вызывать усталость глаз, дискомфорт и общее недомогание. Более того, исследователи выяснили, что человек точно способен воспринимать пульсацию как минимум до 300 Гц. Стоит упомянуть и положения нормативных документов:

Цветовая температура. Может сильно различаться у разных светодиодных ламп, чаще всего примерно соответствует заявленной производителем, опять же, с отклонениями до 5-10% у хороших ламп и до десятков процентов у плохих. 2700-3000K – это теплый желтоватый свет, похожий на лампы накаливания. 4000K – белый свет вроде того, что часто можно увидеть в офисах и торговых центрах. 6500K – холодный белый свет, который используют в основном в хозяйственных помещениях. Индекс цветопередачи (CRI). Влияет на восприятие цветов предметов. Если CRI низок, они могут искажаться, и разница между близкими оттенками становится незаметной или малозаметной. Угол освещения. Сильно зависит от формы лампы, от расположения светодиодов и т.д. Некоторые модели светят только перед собой, другие же – равномерно освещают предметы вокруг. Возможность использования с выключателем, оснащенным индикатором. Да, не все LED-лампы корректно с ними работают – некоторые будут коротко вспыхивать каждые несколько секунд.

Вывод? Вывод таков – купив рандомную лампу накаливания в одном из ближайших магазинов, вы, вероятно, будете ей довольны. Купив же рандомную LED-лампу, вы можете столкнуться со множеством проблем.

Почему я выбираю лампы накаливания



О ключевых характеристиках ламп разного типа я рассказал, теперь же кратко расскажу о том, почему лично я выбираю для квартиры лампы накаливания.

Приятный теплый естественный свет. Пожалуй, для меня это один из важнейших пунктов – «офисный» белый мне не заходит. Впрочем, есть и светодиодные лампы с цветовой температурой 2700-3000K. Крайняя дешевизна. Лампу накаливания на 95 Вт можно купить за 15-30 рублей. Я беру сразу штук 10 – если часть и перегорит, не жалко. Отсутствие проблем с мерцанием. С лампами накаливания вы не столкнетесь со стробоскопическим эффектом и повышенной усталостью глаз. Высокий индекс цветопередачи. Цвета предметов выглядят естественно. Отсутствие звуков. Некоторые светодиодные лампы могут издавать едва заметный тонкий писк или свист, похожий на тот, что издают дроссели на некоторых видеокартах. С лампами накаливания таких проблем нет. Непрерывный спектр излучения. Проще продемонстрировать визуально, чем расписывать.



Да, LED-лампы расходуют гораздо меньше электроэнергии, и будь они действительно настолько надежны, как заявляют производители – использовать их было бы весьма выгодно даже с учетом скромных по сравнению с Европой российских тарифов. Но они и близко не настолько надежны. Да, есть гарантия – обычно от 1 до 5 лет. Но лично мне лень ради лампочки ехать в магазин или сервисный центр. В случае же ламп накаливания я не парюсь и просто меняю лампочку на новую.

Как выбрать хорошую светодиодную лампу



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Почему лично я предпочитаю лампы накаливания, я рассказал в подробностях, теперь расскажу о том, как все-таки выбрать качественную LED-лампу, если вам понадобилась таковая. В идеале – сверяйтесь с базой Lamptest.ru и выбирайте модели заслуживших доверие покупателей производителей, таких, как Osram, обладающие следующими характеристиками:

Световой поток – в зависимости от ваших нужд, сверяйтесь со значениями для ламп накаливания. Я предпочитаю лампы на 900-1350 люмен – они являются аналогами ламп накаливания на 95-100 Вт. Коэффициент пульсаций – не выше 20%, в идеале – не выше 5-10%. Часто производители качественных ламп пишут «без пульсаций» на упаковке крупными буквами – это ведь конкурентное преимущество. Если вы купили лампу, которой нет в базе, и хотите узнать, лишена ли она вызывающего усталость глаз мерцания – можно использовать «колхозные» методы. Посмотрите на включенную лампу, используя камеру смартфона. Если по экрану идут полосы – есть видимые пульсации. Помимо этого, можно попробовать быстро помахать перед лампой карандашом – если при этом вы видите несколько карандашей вместо одного – есть видимые пульсации. А это плохо, и лучше такую лампочку переставить в кладовку или иное редко используемое помещение. Цветовая температура. В зависимости от личных предпочтений. Напоминаю: 2700-3000K – теплый свет, почти как у ламп накаливания. 4000K – белый, как в офисах и ТЦ. 6500K – холодный белый, для дома такую модель лучше не брать. Индекс цветопередачи – желательно выбирать лампы, у которых этот показатель не ниже 80-85 процентов. Иначе цвета предметов будут ощутимо искажаться. Дополнительные параметры. Если у вас выключатели со светодиодным индикатором – убедитесь, что лампа будет корректно с ними работать. Если нестабильное напряжение в сети – уточните, импульсный ли у модели драйвер. Также узнайте, какой примерно лампа обеспечивает угол освещения. И, если не лень обращаться по гарантии из-за нескольких сотен рублей, старайтесь выбирать модели с гарантийным сроком 3-5 лет, а не 1-2 года.

FAQ (Вопросы и ответы)



Стоит ли вообще заморачиваться со светодиодными лампами, если у них столько параметров, «плохой» показатель даже одного из которых может резко ухудшить пользовательский опыт?

Каждый ищет для себя ответ на этот вопрос самостоятельно. Лично мое мнение – в России в случае квартиры или дома, скорее не стоит. Электричество стоит дешево, и экономия если и выйдет, то копеечная. А выбрать хорошую LED-лампу гораздо сложнее, чем лампу накаливания. При этом она запросто может выйти из строя раньше последней. У меня такое случалось даже с лампами брендов, пользующихся хорошей репутацией, таких, как Osram.

Кто-то тестирует лампы на соответствие заявленным характеристикам?

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Да, существует проект Lamptest.ru от энтузиаста Алексея Надежина. Советую сверяться с базой протестированных лампочек – конечно, иногда решения из разных партий могут отличаться, к тому же, производители могут идти на удешевление конструкции. Но в большинстве случаев представленная информация будет полезной.

Какой смысл сверяться с Ламптестом? Поменяется у производителя поставщик светодиодов – поменяются и характеристики

В случае брендов третьего-четвертого эшелона это действительно может быть так. Солидные же марки, такие, как Osram, как правило, более-менее придерживаются стабильных характеристик. Подтверждение – на скриншоте ниже. Нет проблем ни со световым потоком, ни с цветовой температурой, ни с индексом цветопередачи, ни с пульсациями.

Почему в статье не рассмотрены люминесцентные лампы?

Они далеко не столь широко распространены, как светодиодные – нет такого разнообразия моделей, да и недостатков у люминесцентных ламп хватает – не лучший спектр, использование паров ртути и т.д. К тому же, прямое сравнение двух типов ламп (накаливания и светодиодных) проще для восприятия и нагляднее.

Лампы накаливания ведь пожароопасны – стекло в случае модели на 95-100 Вт может разогреваться чуть ли не до 300 градусов по Цельсию?

Да, действительно может. Но я не предлагаю использовать такие лампы для освещения складов с соломой, которая воспламеняется при 200-220 градусах. В условиях же квартиры или дома лампа накаливания закреплена в плафоне и не соприкасается с легковоспламеняющимися материалами. Кстати, раз уж речь зашла о пожарной безопасности – в очередной раз порекомендую иметь дома углекислотный огнетушитель. Им можно тушить бытовые электроприборы, к тому же, в отличие от порошкового, он не оставляет мусора. Наличие огнетушителя может однажды спасти вам и вашим близким или соседям имущество, а возможно, и жизнь.

Заключение

Я сторонник снижения влияния человечества на природу Земли, в том числе уменьшения общего энергопотребления и углеродного следа. Например, преимущества электромобилей над автомобилями с двигателями внутреннего сгорания очевидны и понятны (пусть и актуальны не для всех стран – в России для электрокаров слишком холодно, слишком большие расстояния и слишком малоразвитая соответствующая инфраструктура, если не считать Москву и Санкт-Петербург). При этом важно, что электромобили и в использовании для многих водителей приятнее автомобилей – как из-за отсутствия переключения передач и впечатляющей динамики при старте с места, так и из-за отсутствия запаха бензина и множества других факторов. В случае же светодиодных лампочек – энергопотребление снижается, что в больших масштабах уменьшает вред для природы, но ценой удобства для пользователя, если он не заморочится с тщательным выбором лампы. А тех, кто будет этим заниматься – не так много.

А что вы думаете по этому поводу, и какой у вас опыт использования светодиодных ламп – больше позитива или негатива? Может быть, стоит законодательно обязать производителей выпускать лампы с коэффициентом пульсации не выше 20%, пусть это и приведет к удорожанию производства? Пишите свое мнение в комментариях.

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