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Здравствуйте, с вами снова Zero. В одной из прошлых статей я рассказывал, на какие характеристики, параметры и нюансы стоит смотреть при выборе игрового ноутбука, в этой же я хочу предложить вашему вниманию подборку заслуживающих внимания геймерских мобильных ПК средней ценовой категории. Выбирать ноутбуки я буду из ассортимента московских магазинов Ситилинк и Регард. Итак, поехали!

Краткий алгоритм выбора игрового ноутбука

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Для начала напомню, как именно я предлагал выбирать лэптоп для гейминга в предыдущей статье. Лучше, конечно, прочитайте ее целиком – в процессе есть много нюансов.

Определите максимальный бюджет, который вы готовы выделить на покупку. Например, 130 тысяч рублей. Зайдите в каталог выбранного магазина (например, Ситилинка) и воспользуйтесь фильтром по видеокартам. Отметьте те мобильные графические ускорители, которые вписываются в ваш бюджет. Если какие-то из них встречаются в ноутбуках сильно ниже вашего бюджета – убирайте галочку. Например, GTX 1650 можно увидеть и в устройствах за 60-70 тысяч, а значит, это однозначно слишком слабая видеокарта для 130 тысяч. Лучший ноутбучный графический ускоритель, помещающийся в такой бюджет на момент написания статьи – это RTX 3060. Значит, отмечаем его и карту на один шаг ниже – RTX 3050 Ti, хотя конкретно в данном случае однозначно следует выбрать именно RTX 3060. А вот RTX 3070, к сожалению, уже вне рамок бюджета. Проверьте другие важные параметры, пройдясь по пунктам. Современный процессор на 6-8 ядер, относящийся к классу решений, заточенных на производительность, а не на энергоэффективность. 16 гигов оперативной памяти или 8 одним модулем при наличии свободного разъема. SSD как минимум на 480-512 ГБ. IPS/VA экран с частотой обновления 120 Гц и выше. Отвод тепла и уровень шума. Разъемы и интерфейсы. И так далее – еще раз отсылаю вас к предыдущей статье. Выберите несколько вариантов с наилучшими сочетаниями характеристик и изучите их подробнее – посмотрите обзоры и отзывы. Определитесь с выбором. Когда будете покупать ноутбук – не забудьте осмотреть его на предмет наличия внешних повреждений и проверить, нет ли на экране битых пикселей.

Лучшие игровые ноутбуки до 100 тысяч рублей

Рассматривать сверхбюджетный игровой сегмент, включающий в себя ноутбуки с устаревшими мобильными видеокартами уровня NVIDIA GeForce GTX 1650 я смысла не вижу – если вы ограничены в средствах, но хотите приобрести геймерский лэптоп, уместнее будет обратиться ко вторичному рынку. Поэтому начну с начально-среднего игрового сегмента, который, на мой взгляд, в середине лета 2022 года находится примерно в диапазоне от 60-70 до 100 тысяч рублей.

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Открывает подборку относительно бюджетный по нынешним меркам игровой ноутбук DELL G15 5511 G515-7524. Решение базируется на современном шестиядерном процессоре Intel Core i5-11400H, способном в турборежиме автоматически разгоняться до 4.5 ГГц. Видеокарта, конечно, не самая мощная – мобильная RTX 3050 ощутимо уступает десктопной, тем не менее, это гораздо более актуальная модель, чем ноутбучные GTX 1650 и GTX 1650 Ti. Из решений предыдущего поколения ее можно сравнить с мобильной GTX 1660 Ti: запустить получится любые игры, но комфортно поиграть в наиболее требовательные хиты уровня Cyberpunk 2077 c 60+ FPS не удастся не только на максимальных, но и на высоких настройках. А вот если вы бывший консольщик и привыкли играть с «локом» на 30 FPS – поздравляю, и «Киберпанк», и Red Dead Redemption 2, и другие ресурсоемкие тайтлы с тридцатью кадрами в секунду на ультра рассматриваемой модели вполне подвластны. Не забывайте и про поддержку DLSS. Кстати, RTX 3050 тут не задушена лимитом по TDP – производитель сообщает о солидных 80 Вт. Это максимальный поддерживаемый показатель для данного графического ускорителя.

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Шустрый SSD на 512 гигабайт и подсветку клавиатуры запишу ноутбуку Dell в плюсы, а вот наличие только 8 гигабайт оперативной памяти – в критичные минусы. Обязательно докупите еще один модуль, чтобы было 16 ГБ в двухканальном режиме! Тип матрицы экрана производитель не указывает, упоминая лишь, что она обладает широкими углами обзора (Wide Viewing Angle, WVA). Советую не заказывать данный лэптоп через интернет и посмотреть дисплей вживую, хотя это целесообразно делать в любом случае – хотя бы для проверки на битые пиксели. С разрешением и частотой обновления все в порядке – FullHD, 120 Гц. Набор разъемов у лэптопа тоже вполне адекватный, что же касается веса устройства (2.65 кг) и емкости аккумуляторной батареи (56 Вт*ч) – ни то, ни другое не предполагает частую переноску и хорошую автономность, так что лучше использовать DELL G15 5511 в режиме «квартира-дача-офис» или похожем, а возможно, и вовсе в основном только в рамках жилища.

Преимущества:

Производительный современный шестиядерный процессор

Видеокарта RTX 3050 Laptop с максимально возможным для нее TDP

Быстрый и достаточно емкий SSD

Адекватный набор разъемов

Доступная по меркам игровых ноутбуков цена

Недостатки:

Обязательно нужно добавить еще 8 ГБ оперативной памяти

Тип матрицы экрана не указывается производителем

Внушительные габариты и вес

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GIGABYTE G5 GD-51RU123SD основан на том же шестиядерном процессоре, что и предыдущий рассмотренный мобильный ПК, не отличается и видеокарта – мобильная RTX 3050, хотя TDP ей здесь выделили поменьше, 60 Вт, а не 80. Есть, впрочем, у модели и преимущества. Во-первых, GIGABYTE установила 16 ГБ быстрой оперативной памяти, работающей на частоте 3200 МГц, что для ноутбука – показатель более, чем хороший. Во-вторых, за вывод картинки здесь отвечает FullHD экран на базе IPS матрицы с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает не только широкие углы обзора, но и отличную цветопередачу. И, наконец, в-третьих – у решения GIGABYTE шикарный набор разъемов, включающий в себя не только 4 USB порта разных типов и версий, но также и HDMI, miniDisplayPort и кардридер. Отмечу и наличие подсветки клавиатуры.

Недостатки у модели, впрочем, также имеются – это уже упомянутый лимит TDP видеокарты, а также малая емкость аккумуляторной батареи, что, впрочем, не так важно с учетом предполагаемых сценариев использования устройства: для командировок, путешествий и поездок, в которых требуется максимальная автономность, существуют рабочие ноутбуки, ультрабуки и нетбуки. Заслуживает ли GIGABYTE G5 GD-51RU123SD внимания? Вероятно, да, если вам не удастся за те же деньги найти решение с RTX 3050 Ti, не уступающее рассматриваемому лэптопу по прочим важным характеристикам. Спойлер – таких немного, но они есть.

Преимущества:

Отличный шестиядерный процессор

16 ГБ быстрой оперативной памяти

Скоростной SSD на 512 ГБ

Шикарный набор разъемов и интерфейсов

Крутой FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц

Недостатки:

Слабенькая видеокарта RTX 3050 с TDP 60, а не 80 Вт

Низкая емкость аккумуляторной батареи

За те же деньги иногда можно найти варианты уже с RTX 3050 Ti

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А вот и игровой ноутбук с более производительной видеокартой – мобильная RTX 3050 Ti, даже с TDP в 75 Вт, конечно, не ровня RTX 3060, но обычную «три тысячи пятидесятую» она превосходит, а для многих геймеров в играх важен каждый FPS. По остальным параметрам также все хорошо – 16 ГБ быстрой оперативной памяти с частотой 3200 МГц, скоростной твердотельный накопитель на полтерабайта, 15.6-дюймовый FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц. Каких-либо явных слабых мест у рассматриваемой модификации Acer Nitro 5 AN515-57-51GK просто-напросто нет, хотя, конечно, почти за 100 тысяч рублей хотелось бы видеть в ноутбуке не RTX 3050 Ti, а RTX 3060. Но за высокие цены на цифровую и бытовую технику скажем спасибо дяде Вове, из-за решений которого наша страна находится в экономической изоляции, а зарубежные компании уходят из нее одна за другой.

Преимущества:

Отличный шестиядерный процессор Intel Core i5-11400H

Видеокарта RTX 3050 Ti Laptop с TDP 75 Вт при максимуме в 80

Качественный FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц

Сбалансированность технических характеристик

Подсветка клавиатуры с 5 уровнями яркости (только красная)

Недостатки:

За те же деньги хотелось бы видеть уже ноутбуки с мобильной RTX 3060

Маркий корпус

Не самое впечатляющее время автономной работы (что, впрочем, характерно для всех игровых мобильных ПК)

Лучшие игровые ноутбуки до 150 тысяч рублей

Теперь поднимемся на ступеньку выше и посмотрим, что в условиях ограниченных поставок способны предложить российские ритейлеры в сегменте 100-150 тысяч рублей. Сразу скажу, что на мобильные RTX 3080 и 3080 Ti рассчитывать не приходится, но вот выбор моделей с RTX 3060 остается достаточно широким, а может, удастся найти и что-то с RTX 3070.

На момент написания статьи, HP Victus 16-e0078ur 4E1L0EA – самый доступный по цене геймерский ноутбук, сочетающий в себе производительный шестиядерный процессор, мобильную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 3060 и 16 ГБ видеопамяти. Кстати, диагональ дисплея у устройства нестандартная: не 15.6 и не 17.3, а 16.1 дюйма, а вот разрешение и частота обновления довольно типичны для многих игровых мобильных ПК – 1920 на 1080 пикселей (FullHD) и 144 Гц. Но вернусь немного назад, к видеокарте, чтобы уточнить, что ее TDP в нашем случае ограничен 90 Вт – это не выдающийся, но и не низкий показатель, если учесть, что заявленный NVIDIA диапазон лежит между 60 и 115 Вт.

Что еще? Конечно же, SSD – с ним здесь тоже все довольно стандартно для данного ценового сегмента: установлена модель на 512 ГБ. Набор разъемов – нормальный (хотя некоторые из них расположены слишком близко друг к другу), подсветка клавиатуры – имеется, также стоит отметить повышенную емкость аккумуляторной батареи. Она составляет 70 Вт*ч – рекордсменом по автономности решение HP это не делает, но позволяет продержаться без доступа к розетке дольше некоторых конкурентов. Если резюмировать – перед нами отличный ноутбук, разве что несколько громоздкий.

Преимущества:

Производительный шестиядерный процессор AMD поколения Zen 3

Видеокарта RTX 3060 с неплохим лимитом TDP

Хороший IPS дисплей с широкими углами обзора и повышенной частотой обновления

Адекватная, с учетом логистических проблем, стоимость

Повышенная емкость аккумулятора

Недостатки:

Внушительные габариты и вес

Не самое удобное расположение разъемов

Хотите игровой ноутбук с мощным восьмиядерным процессором? Не вопрос. Присмотритесь, например, к ASUS TUF Gaming на основе AMD Ryzen 7 5800H поколения Zen 3. Видеокарта у него та же самая, что и у предыдущего рассмотренного лэптопа – мобильная RTX 3060 с 6 гигабайтами видеопамяти, но лимит TDP чуть повыше – 95 Вт. Как показывает статистика игрового сервиса Steam за май-июнь текущего года, мобильные ПК с «три тысячи шестидесятой» весьма популярны – эта модель GPU выбилась в топ-5 среди всех видеокарт, включая десктопные. Но идем дальше. 16 ГБ оперативной памяти с частотой 3200 МГц – есть. Шустрый SSD на полтерабайта – есть. FullHD IPS экран с частотой обновления 144 Гц – есть. Хотя цветовой охват у него не очень – для игр и просмотра контента достаточно, для работы с графикой – нет.

Среди дополнительных преимуществ решения тайваньской компании стоит отметить отличную емкость аккумулятора – 90 Вт*ч. Про разъемы и подсветку клавиатуры можно даже не упоминать – ASUS есть ASUS. Серьезных недостатков, помимо не самой лучшей матрицы, у модели нет, если же придираться к таким вещам, как довольно высокие температуры процессора и видеокарты при серьезных нагрузках и собирающий отпечатки пальцев пластик корпуса – их можно найти у подавляющего большинства среднебюджетных игровых ноутов.

Преимущества:

Высокая производительность в целевых задачах

Отличная емкость аккумуляторной батареи

Продуманная система охлаждения, предотвращающая троттлинг

Качество сборки выше, чем у большинства конкурентов

Недостатки:

Не лучший цветовой охват экрана – для работы с графикой он подходит плохо

Увеличенная переплата за бренд

Не думал, что такой ноутбук удастся найти в ценовой категории до 150 тысяч рублей – вполне возможно, на момент выхода статьи его уже не будет в наличии. Но сейчас – это однозначно лучший за свои деньги выбор в московском Ситилинке: тут и восьмиядерный процессор Intel Core i7 11800H, и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3070, пусть и далеко не с максимальным лимитом TDP, но и «задушенной» ее не назвать – 100 Вт при разбросе 80-125 Вт. Добавьте к этому 16 ГБ скоростной оперативной памяти DDR4-3200 и терабайтный (!) твердотельный накопитель, а также FullHD IPS дисплей на 144 Гц – недостатки вроде средней емкости аккумулятора при подобных характеристиках это просто мелочи. По разъемам и другим второстепенным моментам и нюансам также все окей – пожалуй, это наиболее близкий к идеалу вариант в рассматриваемом сегменте.

Преимущества:

Отличное за свои деньги железо, с учетом экономической ситуации

Качественный FullHD IPS дисплей с частотой обновления 144 Гц

Быстрый SSD на 1 терабайт

Хорошее охлаждение

Недостатки:

Довольно слабая автономность

Не всем понравится агрессивный геймерский дизайн с красной подсветкой клавиатуры

FAQ (вопросы и ответы)



Что лучше взять для игр – компьютер или ноутбук?

Если вам нужна максимальная производительность – компьютер. Только не покупайте готовый, а подберите комплектующие самостоятельно, или воспользуйтесь помощью шарящих знакомых, а возможно, экспертов на форумах и сайтах магазинов. И выслушайте несколько мнений по поводу подобранной сборки. В целом же, игровой компьютер за 150 тысяч рублей будет гораздо производительнее игрового ноутбука за ту же сумму. Даже если учитывать в рамках этих 150 тысяч цену хорошего монитора, клавиатуры и мыши. Преимущества лэптопа – это мобильность и автономность, хотя геймерские модели расходуют довольно много энергии, и больше нескольких часов без доступа к розетке, генератору или пауэрбанку вы не поиграете. Остается мобильность. Играете дома, за столом? Берите компьютер. Хотите играть в поездках, в офисе, на даче, а возможно, тоже дома, но в разных комнатах? Берите ноутбук. Но еще раз: он будет более шумным, чем грамотно собранный ПК, и менее производительным.

Что за дополнительный набор цифр и букв у многих ноутбуков после основного названия модели?

Это код модификации. Решения с разными кодами модификаций могут отличаться по своим характеристикам, поэтому обращайте на них внимание.

А где ноутбуки с RTX 3080 и RTX 3080 Ti?

На момент написания статьи ни в Ситилинке, ни в Регарде не было ни одной модели по адекватной цене, а отдавать 400-500 тысяч рублей за ноутбук, который должен стоить в 2-3 раза дешевле – затея сомнительная. Поэтому я решил ограничиться в этой статье средним сегментом.

Где посмотреть диапазон TDP для мобильных видеокарт?

На официальном сайте NVIDIA.

Что можно проапгрейдить в игровом ноутбуке?

Иногда ничего, но часто можно добавить оперативной памяти и еще один накопитель. Или не добавить, а заменить. Разъемов для модулей памяти, как правило, два, и они обычно заняты. Слотов для накопителей чаще всего тоже два, и в большинстве случаев один свободен. Но лучше справляйтесь по каждой конкретной модификации у фирмы-производителя или других обладателей интересующего устройства.

Послесловие

В этом материале я рассказал о примечательных игровых ноутбуках стоимостью до 100 и до 150 тысяч рублей, а также об их плюсах и минусах Хотите предложить свои варианты, покритиковать статью или высказаться по поводу того, что геймерских мобильных ПК не бывает, и для игр актуальны только десктопы? А может, хотите рассказать о своем лэптопе, который вы используете для гейминга? Пишите в комментарии.

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