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Собираем народный игровой ПК 2022 года за 75 тысяч рублей - любые игры с 60+ FPS

Предлагаю вашему вниманию сборку ПК за 75 тысяч, позволяющую комфортно играть в любые современные игры, пусть и не всегда на максимальных настройках
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Всем привет! С вами Zero. Близится лето, и цены на многие компьютерные комплектующие, взлетевшие после 24 февраля, наконец-то приблизились или даже вернулись к январским значениям, видеокарты же, благодаря схлынувшей волне майнинг-лихорадки, даже стали дешевле. И хотя в Европе графические ускорители и вовсе предлагаются всего лишь на 5-25% дороже рекомендованной цены, для российских геймеров сейчас, пожалуй, наилучшее время для сборки игровой конфигурации за много месяцев.

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В рамках данной статьи я предложу вашему вниманию геймерский ПК за 75 000 рублей, позволяющий играть в любые проекты, причем в большинство – на высоких или даже максимальных настройках с 60 FPS, пусть и без трассировки лучей. Речь, разумеется, идет о разрешении FullHD (1920 на 1080 пикселей). Железо для рассматриваемого в статье «народного ПК» я буду брать из московских магазинов Ситилинк и Регард. Итак, поехали!

Процессор: Intel Core i5-11400F OEM

 

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Сегодняшняя сборка будет на процессоре Intel – Ryzen 5 5600X стоит слишком дорого, а новенький 5500 не оправдал ожиданий. Поэтому предлагаю взять «народный шестиядерник» Core i5-11400F, выдающий отличную производительность в играх и довольно холодный. Что же касается отсутствия в данном процессоре встроенного графического ядра – в сборке будет использоваться дискретная видеокарта, поэтому оно нам не понадобится.

Покупать лучше OEM-версию, а не BOX. Боксовая версия отличается наличием коробки, слабенького кулера в комплекте и расширенной до трех лет (против одного года у OEM) гарантией. Коробку вряд ли можно рассматривать как серьезное преимущество, грамотно подобранная система охлаждения от стороннего производителя за те же деньги будет и тише, и эффективнее боксового кулера, что же касается гарантии – она была бы актуальна в случае блока питания или материнской платы. Процессоры крайне редко выходят из строя – или вы обнаружите брак в самом начале эксплуатации, или ваш CPU с высокой вероятностью будет работать долго и без каких-либо проблем (форс-мажорные случаи вроде пожара или затопления квартиры в расчет не берем).

Материнская плата GIGABYTE B560 HD3

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Дальше у нас идет материнская плата. Абы какая, подходящая по сокету (LGA 1200) не подойдет – крайне желательно, чтобы соблюдался ряд требований. Во-первых, разъемов для модулей оперативной памяти должно быть четыре, чтобы к изначальным двух восьмигиговым планкам можно было в дальнейшем добавить еще две. Во-вторых, разъемов M.2 для высокоскоростных PCI-Express SSD должно быть хотя бы пара штук – для установки в будущем дополнительного накопителя. В-третьих, желательно, чтобы подсистема питания охлаждалась при помощи радиатора – Core i5-11400F, конечно, не самый горячий процессор, но, как говорится, «лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться и не иметь».

Также материнка должна быть на одном из чипсетов, поддерживающих разгон оперативной памяти. Например, B560 – Z590 нам не нужен, поскольку процессор у нас неразгоняемый. Под все перечисленные критерии подходит, например, GIGABYTE B560 HD3, если же вы предпочитаете решения других фирм, то есть ASUS PRIME B560M-A и множество других наименований от ASRock и MSI.

Кулер Deepcool GAMMAXX 400 BLUE BASIC

 

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Как я уже неоднократно упоминал, Intel Core i5-11400F – это довольно холодный процессор с невысоким тепловыделением, поэтому бюджетного башенного кулера будет достаточно. Подойдет, например, Deepcool GAMMAXX 400 – недорогая система охлаждения со среднего размера радиатором, оснащенным четырьмя тепловыми трубками, и 120-миллиметровым вентилятором. Если же вы хотите, чтобы ваш кулер работал максимально тихо, можно взять модель с серьезным запасом по TDP – уровня ID-COOLING SE-224-XT Basic или Deepcool GAMMAXX 400 V2.

Впрочем, для гейминга хватит и «базовой версии», а работать она будет достаточно тихо - серьезный нагрев и повышенный уровень шума могут наблюдаться разве что в стресс-тестах и при других подобных нагрузках. А вот Deepcool GAMMAXX 300 и более слабые кулеры я уже брать не рекомендую – с «трехсоткой» и со снятым ограничением по энергопотреблению температура при рендеринге может доходить до 90 с лишним градусов – так и до троттлинга недалеко.

Оперативная память: Crucial Ballistix BL8G32C16U4R DDR4 8 ГБ x2

 

Для игровой конфигурации ПК в 2022 году требуется 16 ГБ оперативной памяти, причем 8 ГБ будет мало, а 32 ГБ – уже избыточный объем, скорее, для сборок «с запасом». Набирать эти 16 гигабайт нужно двумя модулями – для активации двухканального режима, значительно увеличивающего производительность подсистемы памяти. А вот 4 планки – уже излишество: четырехканальный режим есть только у HEDT и серверных материнских плат.

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Если говорить о DIMM DDR4 оперативной памяти, то оптимальный вариант для игрового ПК – это модули с частотой 3000-3600 МГц и таймингами 15-16-16 или 16-18-18. Здесь стоит напомнить, что чем выше частота, и чем ниже тайминги – тем лучше, но от дальнейшего разгона свыше 3600 МГц серьезной прибавки к производительности вы не получите. Если удастся найти по адекватной цене модули Crucial Ballistix с индексом U4 на конце, основанные на чипах Micron E-Die с отличным разгонным потенциалом – берите их. Если же не найдете, покупайте любую небуферизованную, без коррекции ошибок (без ECC), DIMM DDR4 оперативную память на 3000, 3200 или 3600 МГц с показателями задержек CL16 или около того, как уже говорилось выше. Два модуля по 8 гигабайт.

SSD: A-Data Gammix S5 AGAMMIXS5-512GT-C 512ГБ

 

В качестве основного накопителя для операционной системы, программного обеспечения и игр, разумеется, будет использоваться скоростной SSD, а не медленный жесткий диск. Минимальный объем, который я рекомендую рассматривать к покупке – 500 ГБ, а вот за топовыми моделями, например, PCI-Express 4.0 или самсунговскими Evo Plus с DRAM-буфером гнаться особенного смысла не вижу. Да, в бенчмарках такие SSD смотрятся круто, но в реальных нагрузках, стоящих перед игровым ПК, не сильно превосходят бюджетные M.2 PCI-Express решения без DRAM-буфера: для игр нехарактерны сверхдолгие последовательные чтение и запись, как в бенчмарках. Совсем дешманские модели, особенно на QLC-памяти, конечно, брать не надо, но какой-нибудь A-Data Gammix S5 на 3D TLC смотрится в играх вполне достойно. Я и сам фанат SSD от Samsung, но 970 Evo Plus на 500 ГБ сейчас стоит в два с лишним раза дороже…за такую цену его брать точно не стоит.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3050

В Ситилинке RTX 3050 стоит неадекватно дорого, поэтому телепортируемся в Регард – на момент написания статьи там можно «урвать» три тысячи пятидесятую всего за 34 тысячи рублей. Только не берите укороченные модели с одновентиляторной системой охлаждения – они горячее и шумнее чем стандартные двух- или трехвентиляторные. Если на момент прочтения вами материала RTX 3050 в Регарде уже раскупят или вы из другого региона – изучите сайты различных магазинов, включая местные: покупать все железо у одного ритейлера чаще всего невыгодно.

Почему именно RTX 3050? AMD Radeon RX 6600 и NVIDIA GeForce RTX 3060 не влезут в бюджет, остальные же актуальные видеокарты или ощутимо слабее по производительности, или начали устаревать архитектурно (RTX 2060). Опытные компьютерщики хорошо знают, что при выборе процессоров и видеокарт в большинстве случаев лучше всего приобретать наиболее современные решения – в них присутствуют микроархитектурные улучшения и новые технологии, также часто они производятся по более совершенному и тонкому техпроцессу, а производители софта и игр оптимизируют свои продукты именно под них.

С RTX 3050 вы сможете играть с комфортной частотой кадров (60+) в любые игры, включая самые современные, хотя в некоторых придется снижать настройки до высоких или средневысоких, а в исключительных случаях – возможно, и до средних. Но точно не до низких и не до минимальных. Простой пример: в сверхтребовательный Cyberpunk 2077 с RTX 3050 можно играть на средних настройках с 70-80 FPS, хотя, конечно, без трассировки лучей – рейтрейсинг при сохранении комфортной частоты смены кадров остается в основном прерогативой субфлагманских и флагманских графических ускорителей.

Блок питания CHIEFTEC iArena GPA-650S

 

Для нашей сборки хватило бы блока питания с «честными» 500 Вт, причем с избытком. Но всегда лучше брать БП с дополнительным запасом сверху на случай апгрейда и для того, чтобы устройство работало в оптимальном с точки зрения КПД промежутке мощности между 0 и 100%. Если блок питания функционирует близко к пределу своих возможностей, то КПД падает, напряжения могут проседать, а при резких всплесках нагрузки и вовсе может сработать защита, приобретая же модель с запасом мощности, мы страхуем себя от подобных неприятных моментов и продлеваем срок ее жизни.

При этом нет необходимости сильно переплачивать, покупая решения с «золотым» и выше сертификатом, модульной или полумодульной системой кабелей, полупассивным охлаждением и RGB-подсветкой. Для недорогой «народной» игровой конфигурации хватит БП за 3-5 тысяч рублей – главное, значить, какие модели можно брать, а какие – лучше не стоит. Не стоит покупать решения китайских (и не только китайских, но и, например, российских) Noname-производителей, Aerocool и некоторые другие. Смело же можно отдавать деньги за блоки питания Chieftec, Zalman, Cooler Master, be Quiet и других компаний, продукция которых заслужила за много лет присутствия на рынке репутацию надежной. Для данной сборки я выбрал Chieftec iArena GPA-650S – недорогой, и при этом, качественный БП с «честной» мощностью (600 Вт по линии 12В).

Корпус: Zalman S4 Plus

Zalman S4 Plus – современно и стильно выглядящий (несмотря на пластиковую, а не стеклянную боковую панель), и при этом хорошо продуваемый корпус, который подойдет и для более производительных и горячих комплектующих, чем используемые в нашей сборке. Он по-умолчанию оснащен тремя 120-миллиметровыми вентиляторами, чего для Core i5-11400F и RTX 3050 вполне достаточно. Из недостатков можно отметить разве что неотключаемую подсветку и тонкий металл стенок – если хочется шасси посолиднее, возьмите, например, Deepcool MATREXX 55 MESH (без вентиляторов) и установите 2-3 «вертушки». Или купите проверенную классику – Zalman Z3 Plus, тогда и вентиляторы докупать не придется.

Итоговая конфигурация

Итак, у нас получилась вот такая сборка общей стоимостью около 75 тысяч рублей:

Процессор

Intel Core i5-11400F OEM

Материнская плата

GIGABYTE B560 HD3

Кулер 

Deepcool GAMMAXX 400 BLUE BASIC

Оперативная память

Crucial Ballistix BL8G32C16U4R DDR4 8 ГБ x2

SSD

A-Data Gammix S5 AGAMMIXS5-512GT-C 512ГБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 3050

Блок питания 

CHIEFTEC iArena GPA-650S

Корпус

Zalman S4 Plus

По нынешним меркам такой компьютер можно назвать бюджетным и «народным», а для гейминга к нему остается добавить монитор, наушники, клавиатуру и мышь. Качественный FullHD монитор с частотой обновления 144-165 Гц на основе IPS или VA матрицы, а также без вызванного ШИМ нежелательного мерцания стоит 14-20 тысяч. Еще 5 тысяч отведем на периферию, итого в 95-100 тысяч можно уложиться легко.

FAQ (Вопросы и ответы)


У меня на 10-15 тысяч рублей больше. Во что их вложить?

Вкладывайте все дополнительные средства в видеокарту. Возьмите один из следующих графических ускорителей (перечисляю в примерном порядке возрастания производительности): AMD Radeon RX 6600, NVIDIA GeForce RTX 3060, AMD Radeon RX 6600 XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti или AMD Radeon RX 6700 XT. 

Также можете подумать о покупке более емкого твердотельного накопителя – на терабайт.

А что это вообще за видеокарта – RTX 3050? С какими моделями ее можно сравнить по производительности?

Это современная игровая видеокарта начально-среднего ценового сегмента. Она ощутимо производительнее, чем GTX 1660 (Super/Ti) и сравнима с RTX 2060. Такие же карточки, как GTX 1650 Super, GTX 1060, RX 6500 XT, RX 5500 XT, RX 590, RX 580 и т.д. она оставляет далеко позади. Но при этом RTX 3060/RX 6600 не догоняет даже в разгоне – может лишь приблизиться к ним.

В большинство проектов вы сможете комфортно (с 60+ FPS) играть на высоких настройках, в не особо требовательные – на максимальных, в требовательные (уровня Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2) – на средних или средневысоких.

Какой к рассмотренной конфигурации выбрать монитор?

Сборка рассчитана на разрешение FullHD (1920 на 1080 пикселей). Если вы собираетесь играть в современные игры – возьмите модель с разрешением FullHD на основе IPS или VA матрицы – желательно, с повышенной частотой обновления, хотя бы на 120-144 Гц. Также перед покупкой убедитесь, что дисплей лишен проблем с нежелательным мерцанием, вызванным ШИМ, и проверьте его на битые пиксели.

Что надо будет апгрейдить в первую очередь?

Скорее всего, со временем вам начнет не хватать свободного места для новых игр, и вы захотите докупить еще один SSD, а может, и жесткий диск для хранения медиаконтента и другой информации, не требующей особо быстрого доступа. Процессор в ближайшие годы менять точно не понадобится, 16 ГБ оперативной памяти в двухканальном режиме также хватит на несколько лет, а вот видеокарту (если вы купите RTX 3050) года через 2-3 желательно будет заменить на более производительную – все-таки она и сейчас относится к начально-среднему игровому сегменту и не тянет наиболее «тяжелые» игры вроде Cyberpunk 2077 с 60 FPS на максимальных настройках.

Почему такой бюджетный блок питания? Не лучше ли взять хотя бы с сертификатом 80 Plus Bronze?

Блоки питания Chieftec (Cooler Master, Zalman…) достаточно надежны, даже бюджетные, а разницы между БП за 3.5 тысячи рублей и за 10 тысяч в повседневном использовании ПК вы не заметите. По крайней мере, в случае такой конфигурации, как рассматриваемая в этой статье. Подобранное мной железо отличается не самым высоким энергопотреблением, поэтому критичных просадок напряжения, перегрева или каких-либо других проблем не будет. Будь конфигурация значительно мощнее (например, Core i5-12700K + RTX 3070), я предложил бы более мощный и технологичный БП. Кстати, сертификат 80 Plus Bronze ничего, кроме КПД в разных диапазонах нагрузки и не гарантирует. На рынке есть «бронзовые» блоки питания (например, некоторые модели Aerocool KCAS), по схемотехнике, качеству сборки и электрическим параметрам уступающие многим не обладающим таким сертификатом.

Заключение

В этой статье я рассказал, как собрать «народную» игровую конфигурацию, позволяющую комфортно играть в любые проекты (пусть и не на максимальных настройках) в разрешении FullHD всего за 75 тысяч рублей (если же требуются еще монитор и периферия – за 95-100 тысяч). А какую сборку за ту же сумму предложили бы вы? Пишите и критикуйте мой вариант в комментариях.

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