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Всем привет! С вами Zero. Предыдущие мои статьи о «народных» игровых конфигурациях за 75 и 100 тысяч собрали большое количество просмотров, поэтому я решил написать еще один материал – на этот раз о более дорогой геймерской сборке, с которой вы сможете комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD на максимальных настройках, а в большинство – и в 4K. Тем не менее, в отличие от других авторов, я не буду допускать в ней не самых осмысленных переплат – здесь не будет ни «платинового» блока питания, ни Full Tower корпуса – максимум средств будет вложен в железо, непосредственно влияющее на производительность. Комплектующие будут выбираться в московских магазинах Ситилинк и Регард, общий бюджет на системный блок – 200 000 рублей. Итак, поехали!

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Начнем с центрального процессора, и, поскольку конфигурация у нас игровая, это, разумеется, будет Intel Alder Lake. Шестиядерники в 2022 году можно считать уже массовым сегментом, и, чтобы иметь запас на будущее, предлагаю взять восьмиядерный Core i7-12700F в OEM исполнении. «Почему бы не приобрести вместо него разгоняемый 12700K?» – спросите вы. На это есть две причины: во-первых, Core i7-12700F с отключенным в BIOS материнской платы ограничением по энергопотреблению и без того будет работать на частоте 4.5+ ГГц при задействовании всех восьми производительных ядер, если температурный режим достаточно комфортный. Разница с 12700K в играх будет на уровне 1-5%. И во-вторых, выбор CPU без свободного множителя позволяет ощутимо сэкономить на материнской плате: нам не потребуется переплачивать за материнку на флагманском чипсете Z690. Ключевой момент здесь – именно отключение лимита TDP в BIOS платы, чтобы процессор не занижал свою производительность искусственно и работал на адекватных частотах. Впрочем, производители обычно отключают его по умолчанию.

Дальше по плану у нас материнская плата. Поскольку процессор условно неразгоняемый, можно обратиться к чипсету B660, но слишком экономить и брать совсем бюджетные решения вроде ASRock B660M-HDV, конечно, нельзя – они не предназначены для работы с такими CPU, как Core i7-12700F. А вот ASUS TUF GAMING B660M-PLUS D4 вполне подойдет – и по количеству фаз питания, и по качеству охлаждения, и по функциональности, и по набору разъемов. Хотелось бы, конечно, иметь хотя бы 3 M.2 слота для подключения высокоскоростных твердотельных накопителей, но большинству пользователей хватает и двух, тем более, мы сразу поставим терабайтный SSD, которого хватит для определенного стартового количества игр.

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Кстати, у рассматриваемой платы есть версия со встроенным Wi-fi адаптером: если хотите раздавать интернет на смартфон без использования роутера, можете выбрать ее. Лично я предпочитаю подсоединять витую пару напрямую к сетевой карте материнки, потому что так переподключение к интернету (и, соответственно, смена IP, он у меня динамический) происходят мгновенно, примерно за 50-100 мс, при использовании же роутера приходится ждать несколько секунд.

С воздушными кулерами под 1700 сокет по-прежнему есть проблемы, и они лишь усугубились в свете экономической изоляции России (спасибо, дядя Вова, за наше счастливое детство). Можно, конечно, поискать Noctua NH-D15 новой ревизии, выпущенный после релиза Alder Lake, но зачем, если есть сравнительно недорогие, и при этом достаточно эффективные системы жидкостного охлаждения? Например, MSI MAG CoreLiquid P240 так же качественно отводит тепло, как многие флагманские воздушные суперкулеры, причем при комфортном уровне шума – вентиляторам в случае Core i7-12700F нет необходимости разгоняться до околомаксимальных значений. Если же вы не любите СЖО, рассмотрите вариант с NH-D15 или другой воздушной СО, но обязательно убедитесь, что в комплекте имеются крепления под 1700 сокет – они отличаются от тех, что использовались для предыдущих.

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Для гейминга в 2022 году по-прежнему хватает 16 гигабайт оперативной памяти, а если у вас, например, открыт в фоне браузер с кучей вкладок, операционная система высвободит занятые им гигабайты и направит на более актуальную задачу – игру. Конечно, если вы стример, или, помимо игр, занимаетесь рендерингом или работой в другом ресурсоемком программном обеспечении, лучше сразу возьмите две планки по 16 гигабайт оперативной памяти, в противном же случае будет достаточно двух по 8. Обязательно двух – для активации двухканального режима. Брать можно любую небуферизованную DIMM DDR4 память без ECC с частотой 3000-3600 МГц и таймингами 15-16-16, 16-18-18 или близкими к ним. В идеале, если будете разгонять оперативку вручную, выбирайте модули на чипах Micron E-Die, например, «баллистиксы» с индексом U4 на конце, но найти их в магазинах становится все сложнее.

Samsung 970 Evo Plus на терабайт должен стоить тысяч 8-10, максимум 12, но это действительно скоростной и невероятно надежный твердотельный накопитель, полностью лишенный каких-либо проблем, поэтому в рамках сборки за 200 тысяч, думаю, можно и немного переплатить. Хотя в Computeruniverse точно такой же терабайтный SSD стоит 83 евро. 83! В три раза дешевле, чем в России. Но в нашу страну немецкий магазин товары больше не доставляет, как и многие другие зарубежные ритейлеры. Причина тому – европейские санкции, под которые нас подвели действия российского руководства, не особо считающегося с экономическими интересами собственных граждан. Вряд ли их снимут в ближайшее время, так что придется покупать у жадных ритейлеров или искать обходные пути.

Альтернативой 970 Evo Plus могут послужить другие M.2 PCI-Express SSD на основе трехмерной TLC-памяти, желательно – с DRAM буфером. Можно, впрочем, взять и что-то подешевле, без него, например, WD Blue SN570 WDS100T3B0C. При этом совсем бюджетные твердотельные накопители, особенно от производителей третьего-четвертого эшелона или на QLC памяти, приобретать строго не рекомендуется.

Теперь поговорим о главном компоненте любой серьезной игровой конфигурации – видеокарте. Процессор Core i7-12700F не будет узким местом системы с абсолютно любым актуальным графическим ускорителем, включая суперфлагманы, поэтому, если бы RTX 3080 Ti поместилась в бюджет, я предложил бы ее (RTX 3090 и 3090 Ti слишком уж переоценены, а у последней хватает и других проблем). Но в бюджет помещается только RTX 3070 Ti – это не суперфлагман, но тоже весьма производительная карточка, превосходящая по выдаваемой частоте кадров топ предыдущего поколения, RTX 2080 Ti. При этом обновленная «три тысячи семидесятая» еще и обладает улучшенными RT- и тензорными ядрами.

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С RTX 3070 Ti вы сможете комфортно играть в любые проекты в разрешении QuadHD на максимальных настройках – даже в сверхтребовательный Cyberpunk 2077. Правда, без трассировки лучей – если захотите включить еще и рейтрейсинг, то придется или снижать параметры графики, или подрубать еще и DLSS. В нетребовательные или в когда-то требовательные, но далеко не новые игры, вроде The Witcher 3, можно играть на ультра и в разрешении 4K, но все-таки оптимальным режимом использования, на мой взгляд, для RTX 3070 Ti является именно QuadHD, если говорить о современных, и при этом, достаточно ресурсоемких проектах.

Блок питания стоит покупать с запасом по мощности хотя бы в 20% сверх используемой, а лучше – в 30%. Среди качественных моделей, предлагающихся по адекватной цене, можно выбрать, например, Thermaltake Toughpower GF1 на 850 Вт. К его преимуществам относятся неплохой КПД и превосходная стабильность напряжений, высокая нагрузочная способность канала +12VDC, гибридная система охлаждения и возможность подключать только нужные кабели. Также стоит отметить использование надежных конденсаторов (преимущественно от компаний Nichicon и Nippon Chemi-Con) и невысокий уровень шума при любом уровне нагрузки, кроме максимального или околомаксимального. Придраться здесь особенно не к чему, дополнительным же бонусом от производителя идет десятилетняя гарантия. Отличный вариант за свои деньги – такой БП может пережить не одну сборку.





Разместить все перечисленное выше железо можно в Deepcool MATREXX 50 MESH 4FS – это просторный и отлично продуваемый даже в базовой комплектации корпус, поддерживающий установку систем жидкостного охлаждения. Из недостатков шасси можно отметить разве что невозможность отключения подсветки вентиляторов – если это вас раздражает, возьмите обычный Deepcool MATREXX 50 и докупите к нему пару 120-миллиметровых «вертушек» от Noctua. В подобного рода шасси можно собрать и гораздо более горячую конфигурацию – с условным 12700K, вручную разогнанным с применением СЖО, и RTX 3080 Ti. При этом стоимость корпуса, по современным меркам, с учетом его возможностей, можно считать весьма демократичной.

Итоговая конфигурация

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У нас получилась следующая конфигурация общей стоимостью около 200 тысяч рублей:

Сборку за 200 тысяч, конечно, нельзя назвать доступной или «народной», но что конкретно в данном варианте является явным плюсом – тут минимум лишних переплат. При серьезном, но все же ограниченном бюджете я не вижу смысла покупать блок питания с сертификатом 80 Plus Platinum или Titanium, а также, например, Full Tower корпус – единственная, на мой взгляд, действительно спорная позиция в приведенном выше списке комплектующих – это SSD. Но слишком уж Samsung 970 Evo Plus хорош.

FAQ (Вопросы и ответы)



Мой бюджет на 10-15-20-30-50 тысяч больше. Во что вложить деньги?

В видеокарту. Возьмите вместо RTX 3070 Ti RTX 3080 или RTX 3080 Ti. Также можете приобрести вместо двух планок DDR4 DIMM по 8 гигабайт две планки по 16. Только не забудьте – небуферизованная, без ECC, с частотой 3000-3600 МГц и таймингами 15-16-16, 16-18-18 или около того. В идеале – Crucial Ballistix или любая другая на чипах Micron E-Die, если планируете ручной разгон.

Какой к рассматриваемой сборке брать монитор, если его нет?

Монитор нужно подбирать индивидуально, у разных людей разные предпочтения. Но, с учетом производительности конфигурации – стоит рассмотреть модели с разрешением QuadHD и частотой обновления 144+ Гц на базе IPS или VA матрицы. Перед покупкой изучите обзоры – выбранный дисплей должен быть Flicker-Free, проще говоря, лишен проблемы нежелательного мерцания, вызванной ШИМ. По поводу диагонали – ориентируйтесь на свои предпочтения, большинству людей комфортно за 27-дюймовым дисплеем, кто-то любит более крупные, а кому-то, как мне, больше нравятся 24-дюймовые.

Что в будущем стоит проапгрейдить?

В ближайшее время – ничего, сборка будет актуальна как минимум несколько лет. Разве что при желании возьмите еще один емкий SSD для дополнительных игр и жесткий диск на 3-8 терабайт для остального контента. Через несколько лет, если вы решили изначально брать 16 ГБ оперативной памяти, когда их станет маловато, докупите еще 16 или замените две восьмигигабайтные планки на две шестнадцатигигабайтные. Ну и смените видеокарту на более современную и производительную, когда нынешняя устареет и перестанет выдавать комфортную для вас частоту смены кадров в актуальных играх. Скорее всего, это произойдет через 3-5 лет.

Если выйдут из строя корпусные вентиляторы, или я захочу добавить еще парочку, какие брать?

Советую выбирать из ассортимента Noctua – решения этой фирмы стоят в 1.5-3 раза дороже других, но и работают в несколько раз дольше, а также превосходят продукцию почти всех конкурентов по эффективности отвода тепла. И при этом работают весьма тихо (кроме высокооборотистых Industrial-версий).

Почему выбрал DDR4, а не DDR5 память?

Нет смысла переплачивать ни за подходящую материнку, ни за сами модули. Стандарт DDR5 находится еще на начальном этапе внедрения на рынок и по соотношению цены и производительности пока неконкурентоспособен. Когда появятся планки с более высокими частотами, низкими таймингами и хорошим разгонным потенциалом (условный аналог DDR4 на чипах Micron E-Die) – ситуация изменится.

Заключение

В рамках этой статьи я рассказал о продвинутой игровой конфигурации ПК, позволяющей комфортно играть в любые игры в разрешении QuadHD на максимальных настройках графики, а в большинство проектов – на тех же ультра или хотя бы высоких и в разрешении 4K. Хотите предложить альтернативу каким-то из выбранных комплектующих или просто оценить и покритиковать мою сборку? Пишите в комментариях.

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