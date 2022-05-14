За пост начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Всем привет. С вами Zero, и сегодня я хочу предложить вашему вниманию две игровые сборки ПК за 100 тысяч рублей – одна из них будет основана на процессоре Intel, другая же – на CPU AMD. Обе сборки рассчитаны на людей, которым необходимо собрать конфигурацию «с нуля» - если на руках нет ни корпуса, ни SSD, ни блока питания, ни еще какого-либо железа. Они подходят для любых игр в разрешении FullHD на максимальных или высоких настройках графики с 60+ FPS, но без трассировки лучей. Для примера я возьму комплектующие из московских магазинов Ситилинк и Регард. Итак, поехали!

реклама





анонсы и реклама RTX 3070 Ti уже дешевле 100 тр RTX 3070 дешевле 90тр в Ситилинке Еще одна RTX 3070 дешевле 90 тр -40% на 12700F в Ситилинке !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU Монитор ASUS за 600 000р - 32" 4K 5ms 120Hz -22% на i5 12600 в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 124 590р 600 000р скидка на 98" Samsung 4K -30% на i3 12100 в Ситилинке В <b>полтора раза</b> упала цена i7 11700K

Для «синей» сборки предлагаю взять новый «народный шестиядерник» – относительно бюджетный Core i5 сокета LGA 1200. «Почему не 12400F?» - спросите вы. Потому что Alder Lake значительно дороже, дороже и качественные материнские платы под 1700 сокет, а выигрыш в производительности ощутим, но не критичен – гораздо важнее вложить максимум денежных средств в видеокарту. Именно она в наибольшей степени влияет на FPS в играх, если в системе нет явных узких мест. Core i5 11400F – это производительный и холодный шестиядерник, в пару к которому вы в дальнейшем сможете установить при апгрейде любой графический ускоритель – проц не будет ощутимым «бутылочным горлышком» конфигурации даже с субфлагманами уровня RTX 3070 Ti. Проще говоря, это один из оптимальных вариантов по соотношению цены и возможностей. И даже не думайте покупать за те же деньги Core i3-12100F – четырех ядер в 2022 году явно маловато, особенно если подумать о перспективах на будущее.

Альтернативы: другие неразгоняемые Core i5-11xxx, Core i5-10400F, если немного не хватает денег (но лучше подкопить или взять в долг)

реклама





Материнская плата должна быть на чипсете Intel B560 – чтобы можно было разгонять память, и чтобы она по умолчанию завелась на 3200 МГц. Также от нее нам требуются приличный набор разъемов и интерфейсов, радиаторы, защищающие от избыточного нагрева подсистему памяти, и высокая надежность. Если бы не последние два пункта – можно было бы взять что-то за 6-7 тысяч рублей, но, поскольку из всех комплектующих ПК чаще всего выходят из строя блоки питания и материнки – советую немного переплатить и взять ASUS PRIME B560M-A. Среди основных производителей плат именно тайваньская компания пользуется наибольшим доверием компьютерщиков и геймеров, и вполне заслуженно. У PRIME B560M-A есть и пара M.2 портов для SSD, и 4 разъема для модулей оперативной памяти, и даже USB Type-C.

Альтернативы: GIGABYTE B560M DS3H V2 и прочие платы на том же чипсете с поддержкой авторазгона до DDR4-3200, 4 разъемами для модулей памяти и хотя бы двумя M.2 для SSD.





реклама

В «красной» сборке по умолчанию также будет использоваться народный шестиядерник, на этот раз AMD Ryzen 5 3600 в OEM-исполнении. Конечно, хотелось бы взять более прогрессивный и гораздо лучше проявляющий себя в играх Ryzen 5 5600X, но и «три тысячи шестисотый» неплох, пусть и ощутимо уступает в гейминге Core i5 11400F. Если есть опыт заказа с AliExpress – можно попробовать выцепить 5600X там у надежного продавца, тем же, кто хочет взять конфигурацию на AMD «здесь и сейчас», у официальных российских ритейлеров, придется довольствоваться Ryzen 5 3600 или добавлять несколько тысяч и выискивать, где Zen 3 подешевле – например, в Регарде 5600X предлагается на момент написания статьи примерно за 20 тысяч рублей. Если резюмировать, то я советую 3600 не от хорошей жизни, а для того, чтобы сборка влезла в бюджет – 5600X НАМНОГО производительнее, и конечно, лучше взять его.

Альтернативы: 5600X, 5600X и 5600X.





реклама

От материнской платы для шестиядерника Ryzen 5 нам нужно примерно то же самое, что и в случае Intel – поддержка разгона оперативной памяти, 4 разъема для нее, как минимум пара портов M.2 для подключения скоростных SSD и хорошее охлаждение подсистемы памяти – то есть наличие защищающих ее от перегрева радиаторов. На чипсетах B450 и B550 довольно много качественных, и, при этом, доступных по цене материнских плат, я же в рамках данной сборки остановлю свой выбор на ASUS TUF GAMING B450-PLUS II – она стоит несколько дороже предлагающих ту же функциональность конкурентов, зато с высокой долей вероятности дольше прослужит, да и подсистема питания у такой материнки будет работать в комфортном температурном режиме.

Альтернативы: масса материнских плат на чипсетах B450 и B550. Например, ASRock B450 Pro4 R2.0

Intel Core i5 11400F – довольно холодный по современным меркам процессор, не требующий мощной СО или каких-то особых ухищрений по отводу тепла, но всегда лучше взять кулер «с запасом» и наслаждаться тишиной. AMD Ryzen 3600 и 5600X – погорячее, но и им за глаза хватит оснащенного 120-миллиметровым вентилятором ID-COOLING SE-224-XT Basic. Модель рассчитана на CPU с TDP до 180 Вт, поэтому беспокоиться о возможном перегреве нет никаких причин – если, конечно, вы не будете ставить эксперименты с серьезным разгоном процессоров AMD. Но в этом нет смысла – они отлично работают и «из коробки», только отключите лимит энергопотребления в BIOS, если он включен.

Альтернативы: другие башенные кулеры на 130-200 Вт. Отличный вариант – DEEPCOOL GAMMAXX 400 V2.





Оперативную память можно брать любую, соответствующую следующим критериям:

DDR4 DIMM, небуферизованная, без ECC

объем одного модуля – 8 ГБ (нужно два таких)

частота 3000-3200 МГц

тайминги 15-16-16 или 16-18-18

В идеале, конечно, взять планки на чипах Micron E-Die, но это для тех, кто увлекается разгоном, к тому же, такая память (например, Crucial Ballistix с индексом U4) в последнее время стала дефицитной и подорожала. В любом случае, 3200 МГц с показателями задержек 16-18-18 – это хороший вариант для игр, и при этом, доступный по цене.

Альтернативы: полно – Kingston, Patriot и другие. Критерии я указал выше. Посоветовал бы Crucial Ballistix, но вряд ли вы найдете их по адекватной цене.





Я фанат твердотельных накопителей Samsung – большинство из них отличаются превосходными для своего сегмента скоростными характеристиками, включая как последовательные, так и случайные чтение и запись, а также крайне надежны. Но сейчас они стоят неадекватно дорого – дружно скажем спасибо Путину и его внешней политике, приведшей страну к международной изоляции. Впрочем, для гейминга характерны короткие пиковые нагрузки на накопитель, а не экстремально длительные, поэтому можно взять что-нибудь поскромнее. Например, 512-гиговый M.2 SSD A-Data. Только не вздумайте брать накопители объемом меньше 480 ГБ – современные игры слишком уж много весят, и свободное место закончится быстро.

Альтернативы: другие M.2 PCI-Express SSD на 480-512 ГБ, например, WD Blue SN570. За накопителями с DRAM-буфером можно не гнаться – они, конечно, производительнее, но в игровых сценариях использования разницы вы почти не заметите.





В хорошие времена с соблюдением рекомендованных цен на видеокарты, я бы предложил в сборку за 100 тысяч рублей графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 3070, но с нынешней экономической ситуацией (опять же, спасибо нашему «великому геополитику», в Европе цены почти вернулись к рекомендованным) приходится выбирать карточку примерно на две ступеньки ниже. Да, RX 6600 значительно производительнее, чем GTX 1660 Ti и Super, превосходит RTX 3050 и RTX 2060 и может поспорить в некоторых играх с RTX 2070, да и памяти у нее хватит на весь жизненный цикл, но с трассировкой лучей вы комфортно поиграть в современные игры не сможете. Зато сможете без нее – причем на высоких или ультра настройках, даже в наиболее требовательные вроде Cyberpunk 2077. RX 6600 – это приличная игровая видеокарта среднего ценового сегмента, и, хотя каждый геймер хочет как можно более мощную «видюху», на безрыбье, как известно, и рак рыба.

Альтернативы: заказ из-за границы или покупка на вторичном рынке/у серых продавцов более мощной видеокарты – RX 6600 XT, RX 6700 XT, RTX 3060 Ti или RTX 3070. Из прошлого поколения б/у можно смотреть RTX 2080 и RTX 2080 Ti, но лучше не надо – могут быть «убитые» после майнинга в плохих температурных условиях. А RTX 2080 Ti еще и очень горячая.





Блок питания предлагаю взять с запасом – на 650, а лучше 700-750 Вт, чтобы был актуален и после апгрейда или смены платформы. При этом ключевыми факторами, на которые стоит обращать внимание, помимо мощности (она должна быть «честной), являются цена, надежность и уровень шума. На КПД можно особенно не смотреть, как и на наличие дополнительных фишек вроде отстегивающихся кабелей или подсветки – все это полезно, но отнюдь не первостепенно. Хорошим вариантом будет БП Chieftec iArena GPA-700S, также можно рассмотреть прочие решения той же фирмы или других, предлагающих недорогие, но качественные блоки питания, например, Cooler Master и Zalman.

Альтернативы: Chieftec, Cooler Master, Zalman, be Quiet (уже подороже, зато очень тихие) – модели на 650-750 Вт

«Качество, проверенное временем» – так можно охарактеризовать Midi Tower кейс Zalman Z3 Plus, на протяжении многих лет использующийся геймерами для сборки различных игровых конфигураций, включая топовые. Продуманная организация пространства, хорошая обработка элементов, приятный глазу дизайн и четыре предустановленных 120-миллиметровых вентилятора – докупать больше вертушек нет необходимости. Единственный, пожалуй, минус шасси – невозможность установки в него процессорных кулеров высотой больше 160 мм, а так нет проблем ни со свободным местом, ни с продуваемостью.

Альтернативы: Midi Tower корпуса с 3-4 предустановленными вентиляторами и сетчатыми панелями, например, Deepcool MATREXX 40 3FS

Итоговые конфигурации

Если суммировать все железо, получаем такие сборки:

Обе они сейчас укладываются в 100 тысяч рублей, если брать железо в московских магазинах. В случае AMD настоятельно рекомендую добавить несколько тысяч и приобрести Ryzen 5 5600X, а не 3600. 103 тысячи или 99 – разница минимальная, а вот различие в игровой производительности между двумя этими процессорами вы ощутите легко.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какую из этих конфигураций лучше взять для игр?

Для игр – ту, что на Intel Core i5 11400F, он производительнее в гейминге, чем AMD Ryzen 5 3600. Но если можете добавить несколько тысяч на Ryzen 5 5600X – сборка на AMD с этим процессором тоже будет отличным выбором.

Во что я смогу поиграть и на каких настройках с такими сборками?

В любые игры на высоких или максимальных настройках в разрешении FullHD (1920 на 1080 пикселей) с 60 FPS, включая самые требовательные вроде Cyberpunk 2077 или Red Dead Redemption 2. Если точнее, на максимальных (ультра) в отдельных играх будет 45-60 FPS, а вот на высоких комфортно будет играть во все актуальные тайтлы. Но без трассировки лучей.

А если есть на 10-20 тысяч рублей больше, во что вложить эти деньги?

В видеокарту. Возьмите вместо AMD Radeon RX 6600 что-то помощнее – например, RX 6600 XT, RX 6700 XT, RTX 3060 Ti или RTX 3070.

Может, лучше взять 16 ГБ оперативной памяти одним модулем? Так дешевле.

Так можно делать, только если вы в ближайшем будущем докупите еще один 16-гиговый модуль. Планок оперативки должно быть две – это нужно для активации двухканального режима, увеличивающего пропускную способность подсистемы памяти. И да, лучше именно две, а не четыре – четырехканального режима у пользовательского «железа» нет.

А что, если сэкономить на SSD и взять модель на 240-256 ГБ?

Если у вас уже есть твердотельный накопитель на 480+ ГБ, то можно. В противном случае – очень плохая идея. Достаточно установить систему, программное обеспечение и пару «тяжелых» игр – и все, свободного места не осталось.

Почему советуешь какую-то левую оперативную память? Лучше взять Crucial Ballistix на чипах Micron E-Die – она хорошо разгоняется.

Это актуально в случае конфигураций верхних ценовых сегментов. К тому же, разгон оперативки выше 3200-3600 МГц не даст такого большого прироста производительности в играх, как, например, разгон с 2400 до 3000 МГц. Простыми словами, память на 3000, 3200 или 3600 МГц с таймингами 16-18-18 – наш выбор. Если «баллистиксы» стоят совсем немного дороже, то, конечно, берите их. Но сейчас в большинстве магазинов их или нет, или они предлагаются по неадекватной цене.

Что можно/нужно проапгрейдить в сборках?

Если будет не хватать места – докупите SSD или HDD, также можно со временем взять еще 16 ГБ оперативки, но это не понадобится в ближайшее время. Когда видеокарта не будет тянуть игры на желаемых настройках с приемлемым FPS (тоже через несколько лет) – можно подумать о ее замене. Самой же платформы должно хватить как минимум лет на 5.

Заключение

100 тысяч рублей в 2022 году – вполне подъемная сумма даже для небогатых российских регионов, поэтому накопить на хороший игровой ПК может и сотрудник офиса, и подрабатывающий студент, и рабочий завода. Цены актуальны на момент написания статьи (12-14 мая 2022 года) и со временем могут измениться, но общий принцип создания «народных» игровых конфигураций останется прежним – не жадничать, но и не пытаться втиснуть топовую «железку» в ущерб остальным. А что вы думаете по поводу предложенных мной ПК? Пишите в комментариях.

Рекомендуем к прочтению:

Как менялись ПК пользователей Steam за последние 10 лет – с 2012 по 2022 год

Мнение: FullHD монитор на 144-360+ Гц лучше для игр, чем 4K на 60 Гц

Минутка юмора: фейлы в описаниях компьютерных комплектующих на сайтах магазинов