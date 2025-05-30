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Как защититься от летней жары в условиях городской квартиры

Рассказываю об очевидных и не очень способах снизить температуру внутри помещения или хотя бы сделать пребывание в нем более комфортным
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как защититься от летней жары в условиях городской квартиры — собственной или съемной. Упомяну я как наиболее очевидное и эффективное решение (купить мощный кондиционер), так и некоторые другие меры. Но хватит предисловий, поехали!

Купите кондиционер (желательно, заранее)

Первый совет абсолютно очевиден. Просто купите кондиционер — причем с запасом эффективности. Если площадь вашей комнаты составляет 20 м2 — покупайте модель, рассчитанную на 30-40. Это позволит охладить помещение быстрее — например, в случае аномальной жары. Кстати, если таковая наступит, и на протяжении пары недель днем будет +35 градусов по Цельсию или даже жарче, кондиционеров в магазинах вы уже не найдете или почти не найдете. Раскупят все — и бюджетные, и дорогие, и стационарные, и мобильные. В идеале приобретать кондиционер вообще до наступления жары — в марте, апреле или мае. Летом же покупка может обойтись дороже, да и бригады монтажников постоянно заняты и могут заламывать цены.

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Кстати, мобильный кондиционер — хороший выбор для съемной квартиры. Да, он большой — примерно, как высокая тумбочка. Но его легко перемещать и транспортировать, а установить и запустить можно за одну минуту — достаточно подключить воздуховод и высунуть его в окно. В идеале, конечно, еще и закрыть большую часть оконного проема, чтобы в квартиру не попадало много горячего воздуха с улицы, но на практике это нужно только в сильную жару. А так — оконный уплотнитель с маркетплейсов вам в помощь.

Важно: не забывайте, что кондиционер, как стационарный, так и мобильный, следует периодически обслуживать — как минимум, чистить пылевые фильтры. Хотя бы раз в сезон. 

Предотвратите попадание тепловой энергии внутрь квартиры

Кстати, об окнах. Если они находятся на солнечной стороне, то крайне важно предотвращать попадание через них в квартиру тепловой энергии. И шторы или жалюзи в этом помогут лишь частично, поскольку располагаются они уже внутри помещения. Гораздо более эффективное решение — это внешние жалюзи. Они бывают как монтируемые сверху оконного проема, так и самоклеящиеся. Вторые, на мой взгляд, удобнее, хотя и служат только один сезон. Но и стоят копейки. Также можно использовать фольгу или светоотражающую пленку на большую часть окна, если вам не сильно нужно в комнате естественное освещение.

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Важно: восприятие температуры у разных людей сильно отличается. Кому-то некомфортно уже в +26, кому-то — лишь когда температура держится за 30, 32 или даже 35 градусов. В среднем тяжелее всего детям, пожилым, беременным, людям с хроническими заболеваниями. Такие заболевания в жару чаще обостряются — каждый дополнительный градус жары приводит к повышению числа госпитализаций и увеличению смертности.

Используйте вентиляторы

Бюджетный вариант, если нет денег на кондиционер — это вентилятор. В бытность студентом я проверял метод из интернета — заморозить воду в нескольких полуторалитровых бутылках, поставить их перед вентилятором и направить воздушный поток на себя. Увы, эффективность этого способа в сильную жару — невысокая. Но в целом, использовать вентилятор, если нет кондиционера — вполне разумно. В том числе, и направляя его на рабочее место за компьютером — вопреки распространенным заблуждениям, заболеть просто «от сквозняков» невозможно. Сидеть за ПК без футболки с направленным на себя вентилятором может быть вполне эффективно, поскольку естественные механизмы терморегуляции тела в таком случае будут усиливаться за счет ускоренного испарения влаги.

Проветривайте квартиру правильно

Открывать окна настежь в полуденный зной — не лучшее решение, поскольку в квартиру будет проникать горячий воздух. Гораздо разумнее использовать днем режим микропроветривания, а полноценно проветривать помещение в вечернее или даже ночное время, когда на улице более прохладно. Увы, если жара под 40 градусов стоит неделю или больше, жарко будет даже ночью. В таких случаях уже поможет только кондиционер. И, опять же, про вентиляторы — стоит организовать воздушные потоки внутри комнаты/квартиры так, чтобы горячий воздух выдувался наружу, а более холодный заходил в помещение.

Ограничьте источники тепла

Один из главных источников тепла на кухне, да и в квартире в целом — это плита. И не важно, электрическая она или газовая. В жару стоит минимизировать готовку на плите, особенно с учетом того, что в +35 градусов редко хочется горячего. Если же приготовить или разогреть пищу все-таки необходимо — постарайтесь ограничиться микроволновкой или хотя бы включать плиту на минимально необходимый срок.

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Мощным источником тепла может быть и некоторая техника — как цифровая, так и бытовая. Самый очевидный вариант — это компьютер. Конфигурация с Intel Core i9-14900K и NVIDIA GeForce RTX 5090 и вовсе может заменять обогреватель. Возможно, летом стоит установить лимиты энергопотребления и тепловыделения, иначе от ПК будет идти жар как от печки. И в таком случае, опять же, вас вряд ли спасут какие-то полумеры — поможет только мощный кондиционер.

С умом подходите к физической активности

В жару не стоит проводить интенсивные спортивные тренировки — стоит ограничиться легкой физической активностью и прекращать ее при признаках перегрева. Полноценно тренироваться стоит разве что в помещении с кондиционером. При этом важно пить достаточно воды или иной жидкости — например, при длительных кардиотренировках хорошим вариантом являются изотонические напитки. Также стоит отслеживать температуру в помещении при помощи термометров.

Важно: не все термометры с маркетплейсов точные. Смотрите на отзывы и проверяйте прибор самостоятельно. У меня было, что термометр показывал в холодильнике минусовую температуру вместо правильных +2, при этом вода не замерзала. Другой термометр при этом отображал все верно.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как эффективно защититься от летней жары в условиях городской квартиры. Безусловно, самый эффективный способ — это использование кондиционера, но это не значит, что стоит ограничиваться только им. А какая температура является некомфортной для вас, и что вы делаете, чтобы снизить негативное воздействие жары? Пишите в комментариях!

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