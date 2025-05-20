Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году

Рассказываю о том, почему сложившаяся на рынке графических ускорителей ситуация не радует большинство компьютерщиков и геймеров.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу затронуть весьма актуальную, и, я бы даже сказал, злободневную тему — текущее состояние рынка игровых графических ускорителей. Сложившуюся на нем ситуацию вряд ли можно назвать здоровой и привлекательной для геймеров, и в этом материале я перечислю основные, на мой взгляд, имеющиеся проблемы. Но хватит предисловий, поехали!

Дефицит на старте продаж и «бумажные» запуски

реклама



Первая проблема — это дефицит многих графических ускорителей на старте продаж. Так, ряд видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 в большом количестве стран было практически невозможно купить спустя несколько минут после релиза — не только по рекомендованной цене, но и вообще. Такие запуски принято называть «бумажными» — на бумаге, формально, новые GPU вышли на рынок, а в реальности приобрести их можно разве что у перекупщиков по двойной, а то и тройной цене. При этом производителей, вендоров и ритейлеров все устраивает, ведь когда спрос значительно превышает предложение, можно накручивать цену. И реализовать 100 тысяч видеокарт по 1000 долларов гораздо выгоднее, чем 300 тысяч по 330 долларов, поскольку расходы на логистику будут ниже.

Можно ли как-то решить указанную проблему? Увы, сделать это могут разве что антимонопольные органы, а они почему-то бездействуют. Как наехать на Google за «монополизацию рынка поиска в США» — так всегда пожалуйста. А искусственный дефицит видеокарт — это другое.

Недостаток конкуренции на рынке

Искусственный дефицит во многом вызван нехваткой конкуренции на рынке графических ускорителей. Так, в случае, например, с SSD, ситуация с «бумажными» запусками новых накопителей невозможна — конкуренты очень быстро отожмут с трудом завоеванную долю рынка, ведь контроллеры и память производят как минимум несколько крупных игроков, при этом та же Micron продает свои чипы практически всем желающим.

реклама



Тотальное доминирование NVIDIA на рынке графических ускорителей — плохой вариант даже для геймеров, предпочитающих «зеленые» видеокарты, поскольку отсутствие конкуренции позволяет монополисту в значительной степени влиять на цены и прочие рыночные условия. AMD регулярно выпускает усеченные линейки GPU, предоставляя NVIDIA карт-бланш во флагманском и субфлагманском сегментах, а еще отстает от лидера в плане трассировки лучей и ИИ-возможностей, вроде генерации кадров. Intel пока довольствуется мизерной долей рынка и вряд ли сможет оперативно завоевать значительную аудиторию, поскольку первое поколение дискретной графики у «синих» получилось абсолютно провальным. Дальше дело пошло лучше, но, как говорится, осадочек остался.

К тому же, есть еще старые игры. Владелец видеокарты NVIDIA, у которого не будет нормально работать та или иная игра начала двухтысячных, пойдет на форумы и с высокой вероятностью найдет решение своей проблемы — неофициальный мод, патч или фикс. Владелец видеокарты Intel в таком случае останется с проблемой один на один — сообщество товарищей по несчастью слишком мало.

Недостаточный выбор видеокарт в бюджетном сегменте

Не секрет, что наибольшей популярностью среди геймеров пользуются не флагманские или даже субфлагманские, а бюджетные игровые графические ускорители, такие, как GTX 1060, GTX 1660 в различных модификациях, RTX 3050, RTX 3060 и RTX 4060. Просто взгляните на статистику сервиса Steam. Увы, выбор в бюджетном и начально-среднем сегментах в последние годы, как правило, невелик — условная RTX 4060 против условной RX 7600, а все остальное — сильно дороже. При этом моделей RTX 4050 и RX 7500 производители так и не выпустили, хотя такие карты наверняка пользовались бы популярностью у нетребовательных геймеров, для которых не слишком важно качество графики, или которые предпочитают не самые новые игры.

Малый объем видеопамяти у недорогих игровых моделей — 8 ГБ

В середине мая многочисленные обозреватели и техноблогеры сообщили, что NVIDIA решила выслать драйвер для обзора новенькой видеокарты GeForce RTX 5060 лишь крайне ограниченному числу изданий. Кроме того, «зеленые» указали авторам, в каких играх и на каких настройках они должны тестировать графические ускорители. Проще говоря, компания хочет в значительной степени повлиять на тональность обзоров и результаты тестов. Как предполагают эксперты, это связано в первую очередь с объемом видеопамяти «пять тысяч шестисотой» — восьми гигабайт в 2025 году порой не хватает даже для комфортного гейминга в разрешении FullHD. Что уж говорить о более тяжелых режимах. Казалось бы, в свое время NVIDIA сделала разумный шаг с RTX 3060 12 ГБ, но потом все откатила, выпустив RTX 3060 и RTX 4060 по 8 ГБ.

реклама



При этом как NVIDIA, так и AMD продолжают оснащать свои бюджетные игровые видеокарты именно таким объемом памяти. А ведь бюджетными эти карты можно считать лишь условно — когда-то, более десяти лет назад, субфлагманская GeForce GTX 970 4 ГБ (3,5+5) предлагалась за 329 долларов, а сейчас за 300 долларов предлагается RTX 5060 8 ГБ.

Намеренное занижение характеристик бюджетных решений

Стоит отметить, что малый ассортимент и слабые характеристики бюджетных видеокарт могут быть не недоработкой NVIDIA и AMD, а частью намеренной политики производителей, задача которой — подтолкнуть потребителя к приобретению более дорогих графических ускорителей. Если 8 гигабайт памяти не всегда хватает уже сейчас, как и производительности для трассировки лучей, не лучше ли сразу взять вместо RTX 5060 8 ГБ видеокарту помощнее — RTX 5060 Ti 16 ГБ или RTX 5070 12 ГБ? Ведь GPU обычно приобретают не на один год, а как минимум на два-три. Манипулирование характеристиками продуктов и ценами — распространенная практика для производителей компьютерных комплектующих, мобильных устройств, цифровой и бытовой техники, и многих других групп товаров.

RTX 5080 по сравнению с RTX 5090 тоже слишком урезана. Карта основана на GPU GB203 с 10 752 ядрами CUDA — это 49% от количества ядер флагмана RTX 5090. По процентному соотношению это самое низкое значение в видеокартах класса x80 со времен GeForce GTX 700. Для примера, в той же RTX 3080 чип «урезан» всего до 83% относительно RTX 3090. Значение в 49% больше соответствует видеокартам класса x70, которые в среднем включают 54% ядер относительно флагманской видеокарты поколения.

Высокая стоимость флагманов и субфлагманов

Если бюджетные игровые видеокарты могут казаться слишком слабыми и не имеющими перспектив, то флагманские — слишком дорогостоящими. Рекомендованная стоимость NVIDIA GeForce RTX 5090 составляет 2000 долларов, а отдать столько за видеокарту, которая через пару лет может устареть, а то и превратиться в тыкву, если появятся новые «чудо-технологии» вроде трассировки лучей, может позволить себе далеко не каждый геймер. Да и 1000 долларов за RTX 5080 — не то, чтобы бюджетно. Конечно, следует учитывать, что у доллара тоже есть инфляция, и одна единица американской валюты сейчас позволяет приобрести меньше товаров и услуг, чем 10-20 лет назад, но любителям компьютерных игр от этого не легче.

Внушительное энергопотребление и тепловыделение флагманских GPU

реклама



Нельзя не сказать и про такие параметры видеокарт, как энергопотребление и тепловыделение. Я, являюсь обладателем NVIDIA GeForce RTX 4090, и даже с андервольтингом эта видеокарта генерирует столько тепла, что от задней части системного блока во время долгих игровых сессий идет ощутимый жар. При этом никакого перегрева, естественно, не наблюдается — все температуры в норме, и карта не нагревается даже до 80 градусов. Но тепловыделение высокое. А ведь RTX 5090 еще горячее. Про оплавление разъемов многие геймеры слышали, и даже если забыть про эту, справедливости ради, редко встречающуюся проблему, играть в летнюю жару, сидя за ПК с флагманской видеокартой, будет не комфортно. Да, мощный кондиционер, неважно, стационарный или мобильный, выручит, но перед покупкой GPU с TGP 450-600 Вт следует хорошо задуматься.

Проблемы с драйверами и стабильностью в играх

Пожалуй, у NVIDIA давно не было таких некачественных релизов драйверов, как в конце 2024 года и первой половине 2025 — про «кривые драйверы» часто говорят, имея в виду AMD, но на этот раз в плохом смысле отличилась зеленая команда, а не красная. В начале весны в Gamer’s Nexus даже провели в играх ряд экспериментов, и заключили, что качество ПО NVIDIA оставляет желать лучшего, поскольку при использовании технологий G-Sync, DLSS Frame Generation или Reflex в некоторых проектах наблюдались сбои — черные экраны, вылеты, микрофризы, визуальные артефакты. С начала апреля ситуация с драйверами улучшилась, но проблемы порой все еще возникают, особенно при использовании графических ускорителей RTX 4000 и более старых моделей — в NVIDIA сфокусировались на исправлении ошибок RTX 5000.

Преобладание маркетинга над реальным развитием

В последние годы NVIDIA вывела маркетинговые уловки, касающиеся видеокарт и гейминга, на новый уровень — вспомните все эти рекламные слайды с 200+ кадров в секунду у игровых видеокарт бюджетного и среднего сегментов. При этом компания умалчивает о нехватке видеопамяти и о том, что ИИ-кадры не дают столь же значительного снижения задержек, как нативные, особенно если нативный FPS невысок. Теоретически, сделать из 30 классически отрендеренных кадров в секунду 120+ можно, но результат будет далек от идеала. Как показывают тесты, технологии генерации и мультигенерации кадров хороши в тех случаях, когда частота смены кадров и без того превышает комфортную — например, для того, чтобы сделать из 240 FPS 360 или из 360 — уже 540.

Зависимость производителей GPU от TSMC и Samsung

Чипы GPU для игровых видеокарт в основном производятся двумя полупроводниковыми гигантами — тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung. С последней вряд ли что-то случится, но наиболее передовыми в настоящий момент производственными линиями, выпускающими продукцию по наиболее тонким и совершенным технологическим нормам, обладает именно TSMC. В случае обострения ситуации вокруг Тайваня, и, например, блокады полуострова Китаем, производители и вендоры могут лишиться чипов для видеокарт, а цены на графические ускорители подскочат в разы. К счастью, вероятность подобного сценария минимальна.

Посредственная поддержка старых игр

Понятно, что старые игры не являются для NVIDIA, AMD и Intel приоритетом, и невозможно тестировать каждую новую видеокарту и даже каждую архитектуру во всех проектах, вышедших за последние десятилетия. Поэтому поддержка старых игр во многом ложится на плечи разработчиков, а также фанатского сообщества — существует много примеров модов, патчей и фиксов, благодаря которым старые проекты могут отлично работать на современном железе. Есть, впрочем, и более сложные случаи. Так, из-за отсутствия поддержки у Ada Lovelace 32-битного PhysX, ПК с RTX 5090 в старых играх, где активно используется эта технология, выдает 10-30 FPS, а с RTX 4090 — 100+ FPS. Но это скорее исключение — гораздо чаще проблемы с поддержкой старых игр успешно фиксятся неофициальным путями.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал об актуальных, на мой взгляд, проблемах рынка игровых видеокарт в 2025 году. Некоторые из них выглядят вполне решаемыми, другие же слишком фундаментальны и многосторонни, чтобы их можно было устранить без вмешательства властей США и антимонопольных органов ряда стран. А что вы думаете по поводу обозначенных проблем? Или хотите дополнить список? Пишите в комментариях!

Рекомендуем к прочтению:

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 100 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Май)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 80 тысяч рублей для комфортного FullHD-гейминга (Апрель)

Собираем народный игровой ПК 2025 года за 60 тысяч рублей (Апрель)

ТОП-7 самых удачных процессоров Intel в XXI веке

ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 2
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia видеокарты графические ускорители rtx 5000
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
4
Обзор планшетного компьютера Blackview MEGA 8
6
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000GS PCIE5
5
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360
3
Ретроклокинг: Rise, Rise, Rise – уникальный процессор на Socket 7 с пасхалкой внутри
12
Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»
4
Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
+
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
3
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
9
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
На выставке CMITE 2025 Китай представил новейшие высокотехнологичные беспилотники-орнитоптеры
+
Army Recognition: Россия улучшила истребитель Су-57М при помощи искусственного интеллекта
+
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
NVIDIA выпустила графические драйверы GeForce Game Ready и Studio версии 576.52
+
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
+
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Процессоры Intel Arrow Lake Refresh станут частью серии Core Ultra 200
4
AMD признала 2-нм техпроцесс TSMC лучшим решением для своих будущих чипов
2

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
77
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
30
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
20
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
2
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
12
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
4
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
+
Британский танк Conqueror — гигант, покоривший эпоху
+

Сейчас обсуждают

Windmark_
12:48
Я в свое время очень жалел , что потратил денег на первый райзен 1600, а не растратился на 8700к
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
Имя Фамилия
12:44
Во первых саблеты, а не саберлеты, есть ещё винглеты и шарклеты, во вторых с саблетами ССЖ полетел в декабре 17 года ещё. Для компании ситиджет готовили такую модификацию, им в лондонсити летать надо ...
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
Фельдшер
12:44
А кто это? Явно же такие же идиоты, как писатели с оверов! За эти деньги есть лучше?
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Александр
12:43
Да ну нах, цифры в тестах смотрели? Разогнанная 4060 с правой стороны.)) А с левой не разогнанная. И это еще AMD-ый проц явно не по этой видюхе, пихает в неё достаточный объём данных, чтоб преимуществ...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
ExtenZ
12:37
Ж-жадность Хуанга и Лизке Су
ТОП-11 проблем рынка игровых видеокарт в 2025 году
Bernigan
12:28
Ну тем более, хорошая разница даже с разогнанной 4060
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
PanzerK
12:26
Дёргал он только ранние P4 под 423 сокет, или переходные под 478, с полноценными P4 HT ему уже не под силу было тягаться.
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 3870 512Mb GDDR4 - ТОП от AMD в 2007 году
Александр
12:24
А чего в тестах потребление как будто 4060 разогнали? https://www.youtube.com/watch?v=4dHcDCvcVzU&t=48s Странный тест для видяхи которая, вроде как, по энергопотреблению ниже?
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Александр
12:21
Прикинь, не вижу ни одной ссылки.)) И в поисковике не нашёл нормальных обзоров. Зато обзорщики написали это: "Более того, сравнивать RTX 5060 можно было лишь с двумя видеокартами: RTX 3060 и RTX 2060 ...
В XDA предостерегли геймеров от приобретения GeForce RTX 5060 с ее 8 ГБ видеопамяти
Mallory
12:10
Применять глагол думать к хаотичным электрическим импульсам в его мозгу - большая ошибка.
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем