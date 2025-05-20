Всем привет. С вами Zero, и в сегодняшней статье я хочу затронуть весьма актуальную, и, я бы даже сказал, злободневную тему — текущее состояние рынка игровых графических ускорителей. Сложившуюся на нем ситуацию вряд ли можно назвать здоровой и привлекательной для геймеров, и в этом материале я перечислю основные, на мой взгляд, имеющиеся проблемы. Но хватит предисловий, поехали!

Дефицит на старте продаж и «бумажные» запуски

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Первая проблема — это дефицит многих графических ускорителей на старте продаж. Так, ряд видеокарт NVIDIA GeForce RTX 5000 в большом количестве стран было практически невозможно купить спустя несколько минут после релиза — не только по рекомендованной цене, но и вообще. Такие запуски принято называть «бумажными» — на бумаге, формально, новые GPU вышли на рынок, а в реальности приобрести их можно разве что у перекупщиков по двойной, а то и тройной цене. При этом производителей, вендоров и ритейлеров все устраивает, ведь когда спрос значительно превышает предложение, можно накручивать цену. И реализовать 100 тысяч видеокарт по 1000 долларов гораздо выгоднее, чем 300 тысяч по 330 долларов, поскольку расходы на логистику будут ниже.

Можно ли как-то решить указанную проблему? Увы, сделать это могут разве что антимонопольные органы, а они почему-то бездействуют. Как наехать на Google за «монополизацию рынка поиска в США» — так всегда пожалуйста. А искусственный дефицит видеокарт — это другое.

Недостаток конкуренции на рынке

Искусственный дефицит во многом вызван нехваткой конкуренции на рынке графических ускорителей. Так, в случае, например, с SSD, ситуация с «бумажными» запусками новых накопителей невозможна — конкуренты очень быстро отожмут с трудом завоеванную долю рынка, ведь контроллеры и память производят как минимум несколько крупных игроков, при этом та же Micron продает свои чипы практически всем желающим.

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Тотальное доминирование NVIDIA на рынке графических ускорителей — плохой вариант даже для геймеров, предпочитающих «зеленые» видеокарты, поскольку отсутствие конкуренции позволяет монополисту в значительной степени влиять на цены и прочие рыночные условия. AMD регулярно выпускает усеченные линейки GPU, предоставляя NVIDIA карт-бланш во флагманском и субфлагманском сегментах, а еще отстает от лидера в плане трассировки лучей и ИИ-возможностей, вроде генерации кадров. Intel пока довольствуется мизерной долей рынка и вряд ли сможет оперативно завоевать значительную аудиторию, поскольку первое поколение дискретной графики у «синих» получилось абсолютно провальным. Дальше дело пошло лучше, но, как говорится, осадочек остался.

К тому же, есть еще старые игры. Владелец видеокарты NVIDIA, у которого не будет нормально работать та или иная игра начала двухтысячных, пойдет на форумы и с высокой вероятностью найдет решение своей проблемы — неофициальный мод, патч или фикс. Владелец видеокарты Intel в таком случае останется с проблемой один на один — сообщество товарищей по несчастью слишком мало.

Недостаточный выбор видеокарт в бюджетном сегменте

Не секрет, что наибольшей популярностью среди геймеров пользуются не флагманские или даже субфлагманские, а бюджетные игровые графические ускорители, такие, как GTX 1060, GTX 1660 в различных модификациях, RTX 3050, RTX 3060 и RTX 4060. Просто взгляните на статистику сервиса Steam. Увы, выбор в бюджетном и начально-среднем сегментах в последние годы, как правило, невелик — условная RTX 4060 против условной RX 7600, а все остальное — сильно дороже. При этом моделей RTX 4050 и RX 7500 производители так и не выпустили, хотя такие карты наверняка пользовались бы популярностью у нетребовательных геймеров, для которых не слишком важно качество графики, или которые предпочитают не самые новые игры.

Малый объем видеопамяти у недорогих игровых моделей — 8 ГБ

В середине мая многочисленные обозреватели и техноблогеры сообщили, что NVIDIA решила выслать драйвер для обзора новенькой видеокарты GeForce RTX 5060 лишь крайне ограниченному числу изданий. Кроме того, «зеленые» указали авторам, в каких играх и на каких настройках они должны тестировать графические ускорители. Проще говоря, компания хочет в значительной степени повлиять на тональность обзоров и результаты тестов. Как предполагают эксперты, это связано в первую очередь с объемом видеопамяти «пять тысяч шестисотой» — восьми гигабайт в 2025 году порой не хватает даже для комфортного гейминга в разрешении FullHD. Что уж говорить о более тяжелых режимах. Казалось бы, в свое время NVIDIA сделала разумный шаг с RTX 3060 12 ГБ, но потом все откатила, выпустив RTX 3060 и RTX 4060 по 8 ГБ.

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При этом как NVIDIA, так и AMD продолжают оснащать свои бюджетные игровые видеокарты именно таким объемом памяти. А ведь бюджетными эти карты можно считать лишь условно — когда-то, более десяти лет назад, субфлагманская GeForce GTX 970 4 ГБ (3,5+5) предлагалась за 329 долларов, а сейчас за 300 долларов предлагается RTX 5060 8 ГБ.

Намеренное занижение характеристик бюджетных решений

Стоит отметить, что малый ассортимент и слабые характеристики бюджетных видеокарт могут быть не недоработкой NVIDIA и AMD, а частью намеренной политики производителей, задача которой — подтолкнуть потребителя к приобретению более дорогих графических ускорителей. Если 8 гигабайт памяти не всегда хватает уже сейчас, как и производительности для трассировки лучей, не лучше ли сразу взять вместо RTX 5060 8 ГБ видеокарту помощнее — RTX 5060 Ti 16 ГБ или RTX 5070 12 ГБ? Ведь GPU обычно приобретают не на один год, а как минимум на два-три. Манипулирование характеристиками продуктов и ценами — распространенная практика для производителей компьютерных комплектующих, мобильных устройств, цифровой и бытовой техники, и многих других групп товаров.

RTX 5080 по сравнению с RTX 5090 тоже слишком урезана. Карта основана на GPU GB203 с 10 752 ядрами CUDA — это 49% от количества ядер флагмана RTX 5090. По процентному соотношению это самое низкое значение в видеокартах класса x80 со времен GeForce GTX 700. Для примера, в той же RTX 3080 чип «урезан» всего до 83% относительно RTX 3090. Значение в 49% больше соответствует видеокартам класса x70, которые в среднем включают 54% ядер относительно флагманской видеокарты поколения.

Высокая стоимость флагманов и субфлагманов

Если бюджетные игровые видеокарты могут казаться слишком слабыми и не имеющими перспектив, то флагманские — слишком дорогостоящими. Рекомендованная стоимость NVIDIA GeForce RTX 5090 составляет 2000 долларов, а отдать столько за видеокарту, которая через пару лет может устареть, а то и превратиться в тыкву, если появятся новые «чудо-технологии» вроде трассировки лучей, может позволить себе далеко не каждый геймер. Да и 1000 долларов за RTX 5080 — не то, чтобы бюджетно. Конечно, следует учитывать, что у доллара тоже есть инфляция, и одна единица американской валюты сейчас позволяет приобрести меньше товаров и услуг, чем 10-20 лет назад, но любителям компьютерных игр от этого не легче.

Внушительное энергопотребление и тепловыделение флагманских GPU

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Нельзя не сказать и про такие параметры видеокарт, как энергопотребление и тепловыделение. Я, являюсь обладателем NVIDIA GeForce RTX 4090, и даже с андервольтингом эта видеокарта генерирует столько тепла, что от задней части системного блока во время долгих игровых сессий идет ощутимый жар. При этом никакого перегрева, естественно, не наблюдается — все температуры в норме, и карта не нагревается даже до 80 градусов. Но тепловыделение высокое. А ведь RTX 5090 еще горячее. Про оплавление разъемов многие геймеры слышали, и даже если забыть про эту, справедливости ради, редко встречающуюся проблему, играть в летнюю жару, сидя за ПК с флагманской видеокартой, будет не комфортно. Да, мощный кондиционер, неважно, стационарный или мобильный, выручит, но перед покупкой GPU с TGP 450-600 Вт следует хорошо задуматься.

Проблемы с драйверами и стабильностью в играх

Пожалуй, у NVIDIA давно не было таких некачественных релизов драйверов, как в конце 2024 года и первой половине 2025 — про «кривые драйверы» часто говорят, имея в виду AMD, но на этот раз в плохом смысле отличилась зеленая команда, а не красная. В начале весны в Gamer’s Nexus даже провели в играх ряд экспериментов, и заключили, что качество ПО NVIDIA оставляет желать лучшего, поскольку при использовании технологий G-Sync, DLSS Frame Generation или Reflex в некоторых проектах наблюдались сбои — черные экраны, вылеты, микрофризы, визуальные артефакты. С начала апреля ситуация с драйверами улучшилась, но проблемы порой все еще возникают, особенно при использовании графических ускорителей RTX 4000 и более старых моделей — в NVIDIA сфокусировались на исправлении ошибок RTX 5000.

Преобладание маркетинга над реальным развитием

В последние годы NVIDIA вывела маркетинговые уловки, касающиеся видеокарт и гейминга, на новый уровень — вспомните все эти рекламные слайды с 200+ кадров в секунду у игровых видеокарт бюджетного и среднего сегментов. При этом компания умалчивает о нехватке видеопамяти и о том, что ИИ-кадры не дают столь же значительного снижения задержек, как нативные, особенно если нативный FPS невысок. Теоретически, сделать из 30 классически отрендеренных кадров в секунду 120+ можно, но результат будет далек от идеала. Как показывают тесты, технологии генерации и мультигенерации кадров хороши в тех случаях, когда частота смены кадров и без того превышает комфортную — например, для того, чтобы сделать из 240 FPS 360 или из 360 — уже 540.

Зависимость производителей GPU от TSMC и Samsung

Чипы GPU для игровых видеокарт в основном производятся двумя полупроводниковыми гигантами — тайваньской TSMC и южнокорейской Samsung. С последней вряд ли что-то случится, но наиболее передовыми в настоящий момент производственными линиями, выпускающими продукцию по наиболее тонким и совершенным технологическим нормам, обладает именно TSMC. В случае обострения ситуации вокруг Тайваня, и, например, блокады полуострова Китаем, производители и вендоры могут лишиться чипов для видеокарт, а цены на графические ускорители подскочат в разы. К счастью, вероятность подобного сценария минимальна.

Посредственная поддержка старых игр

Понятно, что старые игры не являются для NVIDIA, AMD и Intel приоритетом, и невозможно тестировать каждую новую видеокарту и даже каждую архитектуру во всех проектах, вышедших за последние десятилетия. Поэтому поддержка старых игр во многом ложится на плечи разработчиков, а также фанатского сообщества — существует много примеров модов, патчей и фиксов, благодаря которым старые проекты могут отлично работать на современном железе. Есть, впрочем, и более сложные случаи. Так, из-за отсутствия поддержки у Ada Lovelace 32-битного PhysX, ПК с RTX 5090 в старых играх, где активно используется эта технология, выдает 10-30 FPS, а с RTX 4090 — 100+ FPS. Но это скорее исключение — гораздо чаще проблемы с поддержкой старых игр успешно фиксятся неофициальным путями.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал об актуальных, на мой взгляд, проблемах рынка игровых видеокарт в 2025 году. Некоторые из них выглядят вполне решаемыми, другие же слишком фундаментальны и многосторонни, чтобы их можно было устранить без вмешательства властей США и антимонопольных органов ряда стран. А что вы думаете по поводу обозначенных проблем? Или хотите дополнить список? Пишите в комментариях!

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