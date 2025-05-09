Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о производительной и сбалансированной конфигурации ПК, основой которой станет новенький графический ускоритель NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti в версии с 16 гигабайтами видеопамяти. Возможностей сборки с большим запасом хватит для комфортного FullHD-гейминга, при этом позволит она играть и в QuadHD, хотя для этого разрешения я рекомендую приобрести хотя бы RTX 5070, а лучше — RTX 5070 Ti. Бюджет на системный блок в сборе — не более 120-130 тысяч рублей. Но хватит предисловий, поехали!

Начнем, как водится, с процессора. На мой взгляд, лучшие сейчас процессоры для игр в ценовом сегменте до 20 тысяч рублей — это Intel Core i5-14600KF и 13600KF. Никакие Ryzen 7 7700 с ними сравниться не могут, несмотря на 8 полноценных ядер против 6 у интеловских конкурентов. К тому же, нельзя сказать, что энергоэффективные ядра бесполезны — и нужны они не только для многопоточных рабочих приложений. В игровых сценариях использования E-ядра снимают лишнюю нагрузку с P-ядер, подхватывая на себя системные процессы и фоновый софт. В большинстве случаев у современного геймера запущено множество программ — браузеры, мессенджеры, лаунчеры, софт для мониторинга игровых параметров, записи видео, стриминга, и так далее.

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Скажу больше — в пару к 14600KF и 13600KF можно смело брать любой графический ускоритель за исключением суперфлагманов уровня RTX 5090/RTX 4090 — процессор не станет значимым узким местом в большинстве конфигураций. Минус у обозначенных моделей CPU, по сути, только один — они довольно горячие. Но не неадекватно горячие, как какой-нибудь Core i9-14900KF. Проще говоря, продвинутый кулер с двухсекционным радиатором и парочкой вентиляторов справится.

Материнскую плату стоит подбирать с учетом немалых энергетических аппетитов выбранного процессора — а значит, как минимум 8 фаз питания и радиаторы в области VRM обязательны. Гнаться за чипсетом Z790 не стоит — переплата велика, а разгонять Raptor Lake особого смысла нет. А вот дополнительные разъемы M.2 PCI-Express для установки SSD лишними не будут — свободного места, как известно, много не бывает. Особенно если игры весят за 100, а то и за 150 гигабайт, и еще десятки гигабайт занимают обновления для них.

В качестве варианта по умолчанию предлагаю рассмотреть ASRock B760 Pro RS — эта плата может похвастаться не только эффектным внешним видом, но и приличной эффективностью охлаждения VRM, а также весьма достойной для своего ценового сегмента функциональностью. Если же модель по какой-то причине вам не нравится — можно рассмотреть, например, MSI PRO Z790-P WIFI, но она будет стоить дороже. А из Micro-ATX плат есть MSI B760M GAMING PLUS WIFI. Вариантов от ASUS и GIGABYTE на рынке тоже немало.

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По энергопотреблению и тепловыделению Core i5-14600KF, конечно, не может сравниться с «печками» уровня Core i9-14900K. Тем не менее, это довольно требовательный к отводу тепла процессор — систему жидкостного охлаждения покупать необязательно, но производительный кулер понадобится точно. Под производительным в данном случае я подразумеваю кулер с массивным двухсекционным радиатором и парой вентиляторов, рассчитанный как минимум на 240-250 Вт. Вариант-минимум — это ID-COOLING FROZN A620 PRO SE или похожая система охлаждения. На рынке их немало, причем по весьма доступным ценам — от 2500 до 4000 рублей. Но стоит учитывать, что это не полноценные суперкулеры вроде Noctua NH-D15 G2 или DeepCool Assassin 4. Для Core i5-14600KF их возможностей хватит, а вот для Core i7-14700KF, или, тем более, Core i9-14900K — уже нет. Хотя для последних двух CPU в любом случае стоит смотреть скорее в сторону СЖО, а не воздушных кулеров.

Оперативной памяти стоит сразу приобрести как минимум 32 гигабайта, причем не абы какой, а хотя бы DDR5-6000, а лучше — DDR5-7200. В случае сборок на платформах AMD нет смысла приобретать высокочастотную ОЗУ, и после достижения отметки DDR5-6000 рациональнее делать упор на тайминги. Но с конфигурациями на Intel ситуация иная — прирост частоты дает выигрыш в игровой и рабочей производительности.

В очередной раз напомню, что не стоит покупать память на маркетплейсах, если вы не уверены в продавце, и в сомнительных интернет-магазинах — там слишком много подделок и продукции Noname-брендов. Вы же не хотите получить оперативную память, которая сыпет ошибками или работает со скоростью флешки? Вот неполный список брендов, в которых я уверен или более-менее уверен: G.Skill, Kingston, Patriot, TeamGroup, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Apacer, Hynix, Micron, Silicon Power.

Игры с каждым годом требуют все больше места, и проект, занимающий на SSD более 100 гигабайт, воспринимается уже не как что-то экстраординарное, а скорее, как норма. С учетом данного факта при наличии финансовых возможностей стоит сразу приобретать твердотельный накопитель емкостью как минимум 2, а лучше сразу 4 терабайта. На 2 у нас бюджета хватит, а вот на 4 — уже вряд ли. Ну и еще один нюанс — такой же, как и в случае оперативной памяти. На AliExpress и других маркетплейсах, а также в мелких интернет-магазинах полно поддельных SSD, в том числе, и с фейковой емкостью. Лучше не рискуйте и покупайте продукцию проверенных брендов у крупных ритейлеров. Да, придется переплатить, зато с вероятностью, близкой к 100 %, вы избежите кучи проблем.

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Хорошим выбором за свои деньги будет Kingston KC3000 — по меркам четвертой версии интерфейса PCI-Express это если не флагманский, то как минимум субфлагманский SSD. Его скоростных характеристик с запасом хватит для любых домашне-игровых сценариев использования. А базируется он на контроллере Phison E18, оснащенном DRAM-буфером и функционирующем в связке со 176-слойными чипами 3D TLC памяти производства Micron.

Наконец-то добрались до главного компонента сборки — видеокарты. Что можно сказать о GeForce RTX 5060 Ti? Для разрешения FullHD возможности этого графического ускорителя даже несколько избыточны — по производительности модель можно сравнить с базовой версией RTX 4070, хотя «четыре тысячи семидесятая» процентов на 10=15 быстрее. Зато рассматриваемая видеокарта является холодной и энергоэффективной, а главное ее преимущество — поддержка технологий DLSS 4/Multi-Frame Generation. Благодаря им вы можете получить в ряде игр существенную бесплатную прибавку к FPS. Только не стоит покупать RTX 5060 Ti для разрешения 4K и пытаться сделать из 30 кадров в секунду 120 — ничего хорошего не получится, задержка все равно будет высокой. А вот «забустить» нативные 120 FPS в FullHD до 180 — вариант хороший. Если же планируете играть в QuadHD — лучше смотрите в сторону RTX 5070/5070 Ti.

Блок питания стоит взять с запасом по мощности — так он будет работать в комфортном режиме, да и в случае дальнейшего апгрейда дополнительные ватты пригодятся. При этом переплачивать за БП стоимостью 9-10 тысяч рублей и дороже в нашем бюджете я считаю нецелесообразным. Благо, за 6 тысяч можно приобрести Chieftec Vita BPX-750S или другую надежную модель от одного из проверенных временем производителей. Что же касается предложенного мной блока питания — он отличается честной мощностью (750 Вт по линии 12В) и хорошими электрическими характеристиками. КПД, конечно, далек от рекордного, но это не важно. А что важно — так это длинные плоские кабели и наличие всех необходимых защит. Проще говоря, за свои деньги БП отличный — жаль только, что не модульный.

Разместить выбранные комплектующие можно в просторном, отлично продуваемом и современно выглядящем корпусе DeepCool CC 560 V2. Он не только способен вместить довольно габаритные кулеры и видеокарты, но и оснащен четырьмя предустановленными 120-миллиметровыми вентиляторами. Имеется у шасси и продуманная система прокладки кабелей, да и в целом, организацию пространства внутри корпуса можно назвать весьма продуманной. Для своего ценового сегмента модель очень хороша — на рынке много похожих кейсов, которые предлагаются тысяч за 7, но не могут похвастаться какими-либо дополнительными возможностями.

Подводим итоги

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Итак, все комплектующие выбраны:

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Конфигурацию можно охарактеризовать как сбалансированную и производительную — если говорить о FullHD-гейминге. Для разрешения QuadHD, конечно, стоит рассматривать графические ускорители как минимум уровня RTX 5070, а лучше — RTX 5070 Super. Но для FullHD возможностей шестнадцатигигабайтной RTX 5060 Ti должно хватить на несколько лет. Только не экономьте на объеме памяти — брать в 2025 году видеокарту с 8 ГБ допустимо лишь если бюджет на сборку жестко ограничен.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные и бюджетные без потери игровой производительности?

Можно поменять двухтерабайтный SSD на терабайтный, причем взять модель подешевле, без DRAM-буфера. Не рекомендую так делать, но теоретически это возможно. На корпусе и блоке питания тоже можно немного сэкономить.

А во что вложить дополнительные денежные средства, если они есть?

Тут ответ очевиден — в видеокарту. RTX 5070 или RTX 5070 Ti будет отличным выбором.

Может, лучше взять не RTX 5060 Ti 16 ГБ, а RTX 4070 12 ГБ?

У «четыре тысячи семидесятой» на 10-15% больше чистой производительности, но у RTX 5060 Ti есть важное преимущество в виде поддержки технологий DLSS 4/Multi-Frame Generation. Да и памяти больше. В принципе, рассмотреть вариант с покупкой RTX 4070 можно, если вы не планируете использовать режимы с генерацией нескольких кадров. Но в большинстве случаев целесообразно выбирать более новые GPU. Так что я скорее за 5060 Ti.

А эффективности кулера точно хватит для 14600KF?

Точно — «четырнадцать тысяч шестисотый» это горячий процессор, но не экстремально горячий. Если, конечно, вы не собираетесь экспериментировать с разгоном. В большинстве случаев в этом нет особого смысла — лучше просто зафиксировать частоты на уровне турборежима.

Какие есть прогнозы по ценам на компьютерное железо на лето?

Цены во многом будут зависеть от курсов валют, а курсы валют — от политики и цен на энергоресурсы. Сейчас рубль стоит гораздо дороже, чем прогнозировали в конце 2024 года экономисты и финансовые аналитики. Предполагалось, что в первой половине 2025 года за одну единицу американской валюты будут давать порядка 95-110 единиц российской. Так что скорее стоит ожидать ослабления «деревянного», чем дальнейшего его усиления.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую игровую конфигурацию можно собрать с видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16 ГБ в бюджете до 130 тысяч рублей. Сборка получилась сбалансированной и производительной — ее возможностей с лихвой хватит для комфортного гейминга в разрешении FullHD. Запас на будущее также имеется. А что вы думаете о рассмотренном в материале ПК? Что бы вы в нем поменяли? Пишите в комментариях!

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