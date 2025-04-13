Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о крупнейших провалах корпорации Apple в ее современной истории — то есть в XXI веке. Порядок — произвольный, не хронологический. Не стану скрывать, что сам я, мягко говоря, не любитель «яблочных» девайсов из-за их завышенной стоимости, закрытой экосистемы и поддержки производителем цензуры — учитывайте это при чтении. Но хватит предисловий, поехали!

VR/AR-гарнитура Vision Pro

Начнем с одного из недавних провалов, который можно охарактеризовать как «замах на рубль — удар на копейку». Речь идет о запуске гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro. Сколько было слухов, сколько рекламы. А на деле оказалось, что приложений и игр для устройства крайне мало, да и носить на голове такую «бандуру» дольше часа-двух тяжело, несмотря на все усилия производителя по снижению веса продукта. И ладно бы это «чудо техники» стоило не больше тысячи долларов. Но нет — рекомендованная цена составляла 3500 долларов. Это гораздо больше, чем может позволить себе массовый потребитель, даже если этот потребитель раз в одно-два поколения приобретает новенький iPhone. Даже флагманские видеокарты NVIDIA, такие, как RTX 5090, стоят значительно дешевле.

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Возможно, цену Vision Pro удалось бы оправдать, если бы устройство предлагало пользователям какой-то невероятный опыт — например, за счет VR/AR приложений и игр. Но таких приложений и игр не нашлось. Получился замкнутый круг — разработчики не хотят вкладываться в создание подобного контента, потому что это дорого, а владельцев гарнитур мало. А пользователи не хотят приобретать гарнитуры как из-за высокой их стоимости, так и из-за отсутствия контента. Невозможность длительного ношения — тоже важный фактор. Людям нужны очки или линзы смешанной реальности, которые можно носить в течение всего дня. И не по таким конским ценам.

Подставка для монитора за 1000 долларов

На одной из презентаций Apple представила ПОДСТАВКУ ДЛЯ МОНИТОРА стоимостью 1000 долларов. От такого обалдели даже оголтелые фанаты бренда, хотя некоторые из таковых все-таки начали защищать решение компании, заявляя, что такую подставку с удовольствием купят люди, которые покупают мониторы за несколько тысяч долларов. Возможно, и купят — если не умеют считать деньги, или тратят средства работодателя, а не собственные. Но по мне, так такое поведение со стороны «яблочных» — за гранью наглости. Чего ждать дальше? Что спикер навалит кучу на сцене и скажет — это золото, покупайте?

Утечка данных знаменитостей из iCloud и другие проблемы безопасности

Apple позиционирует себя в качестве компании, заботящейся о конфиденциальности пользователей. Тем не менее, «яблочные» неоднократно допускали крупные утечки данных. Одним из наиболее громких скандалов можно считать утечку конфиденциальных данных знаменитостей, произошедшую в 2014 году, включавшую в себя, помимо всего прочего, интимные фотографии. Инцидент получил широкое освещение в прессе, а Apple попыталась замять скандал, заявив, что взлом стал следствием плохой информированности пользователей по вопросам безопасности. Вскоре компания выпустила обновление, в котором появились двухфакторная авторизация iCloud и некоторые другие дополнительные меры безопасности.

Социальная сеть iTunes Ping

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Еще один провал, о котором многие пользователи уже забыли — это соцсеть iTunes Ping. Задумка была интересная — платформа позволяла пользователям следить за музыкантами, узнавать о новых концертах, альбомах, искать друзей по музыкальным вкусам. Но значительного интереса со стороны сообщества к проекту не было, и открытая в 2010 году соцсеть закрылась уже в 2012. Впрочем, сильно придираться к Apple из-за этого не стоит — крупные технологические компании, как правило, параллельно развивают большое количество проектов, и некоторые из этих проектов оказываются неудачными. У той же Google тоже было немало подобных провалов.

Сервис Apple Maps

Когда Apple запустила свои карты в 2012 году, компания надеялась заменить Google Maps на iPhone. Однако сервис столкнулся с волной критики и стал одним из самых громких провалов Apple. Пользователи жаловались на ошибки, включая отсутствие на картах важных объектов и некорректные маршруты. Компании пришлось приносить аудитории официальные извинения, а Тим Кук даже предложил клиентам использовать конкурирующие приложения. В результате репутация Apple как компании, предлагающей не только физические товары, но и программные продукты, серьезно пострадала. Со временем «яблочные» существенно доработали свой сервис, но он так и не смог догнать по популярности Google Maps.

Гнущиеся iPhone 6 Plus

Производители смартфонов на протяжении многих лет пытаются сделать корпус устройств как можно тоньше — считается, что это делает девайс более стильным и повышает удобство его использования. В свое время Apple сильно переборщила с погоней за тонкостью, в результате чего ее смартфоны iPhone 6 Plus легко было согнуть как намеренно, руками, так и случайно, оставив аппарат в кармане штанов и неудачно присев.

Обозреватели и техноблогеры даже проводили специальные тесты, не жалея дорогих смартфонов — выяснилось, что iPhone 6 Plus действительно гораздо легче погнуть, чем другие актуальные в то время мобильные устройства. В Apple же заявили, что проблема встречается крайне редко. На продажи шумиха в СМИ тоже сильно не повлияла — смартфон активно раскупали. Но над ошибками в компании поработали, добавив корпусам iPhone дополнительные ребра жесткости.

Намеренное замедление iPhone из-за износа батарей

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В конце 2017 года разгорелся очередной связанный с Apple скандал — выяснилось, что компания намеренно снижает производительность iPhone с высоким процентом износа аккумуляторных батарей при помощи обновления ПО — например, замедляя работу таких моделей, как 5, 6, 6s, SE и 7. Как показали тесты, iPhone с деградировавшими аккумуляторами работали значительно медленнее, чем с относительно новыми — особенно в сценариях с высокой нагрузкой вроде 3D-игр. Многие клиенты Apple решили, что таким образом компания подталкивает их к приобретению новых смартфонов. Некоторые граждане США даже подали судебные иски к компании, обвинив ее в «бесчестном, аморальном и неэтичном» нарушении прав потребителей. В суд обратились владельцы смартфонов iPhone 5, iPhone 6 и iPhone 7 из штатов Иллинойс, Огайо, Индиана, Северная Каролина и Калифорния.

Компании пришлось признать проблему и извиниться, а также снизить стоимость замены аккумулятора на новый. В Apple подчеркнули, что никогда не делали и не будут делать ничего для того, чтобы намеренно сократить срок службы любого устройства. Замедление же работы iPhone, если верить фирме, было нужно для того, чтобы избежать зависаний и внезапных отключений при высокой нагрузке на CPU и GPU. Но верится в такое объяснение с трудом, потому что до скандала «яблочные» никак не уведомляли пользователей о том, что будут снижать производительность их смартфонов. Да и вообще — решать, какой сценарий работы выбрать, рискованный, но без замедления, или более стабильный, но с замедлением, должен владелец устройства.

Гендерный скандал с Apple Card

В 2019 году выяснилось, что женщины получают меньший кредитный лимит в сервисе Apple Card, чем мужчины даже при одинаковых доходах и лучшей кредитной истории. Компания и сотрудничающий с ней банк Goldman Sachs заявили, что не учитывают пол при определении кредитного лимита, а также подчеркнули, что расчеты производятся автоматически, с использованием алгоритмов. Тем не менее, с учетом распространенных в США феминистических настроений, ситуация привела к снижению популярности продуктов Apple (как программных, так и аппаратных) среди женщин.

Клавиатура-бабочка в MacBook

В 2015 году Apple представила «клавиатуру-бабочку», получившую свое название благодаря механизму клавиш, похожему на крылья бабочки. Новая клавиатура должна была сделать ноутбуки тоньше, но это незначительное улучшение было перекрыто многочисленными проблемами, затронувшими MacBook (2015–2017), MacBook Pro (2016–2019) и MacBook Air (2018–2019).

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Так, клавиши переставали работать даже из-за попадания небольшого объема пыли, крошек или другого мелкого мусора. И даже в идеальных условиях клавиатура со временем начинала сбоить, выдавая двойные нажатия, или, напротив, не засчитывая действия пользователя. На протяжении двух лет Apple по большей части игнорировала проблему, хотя и меняла клавиатуру пользователям, обратившимся в сервисные центры по гарантии. Лишь в 2018 году компания запустила программу бесплатного ремонта, но было уже поздно — против «яблочных» подали несколько коллективных исков. В результате в 2022 году Apple пришлось выплатить владельцам ряда моделей MacBook около 50 миллионов долларов компенсаций. Конечно, для техногиганта это копейки, репутационный ущерб был гораздо больше.

Проприетарный разъем Lightning

Apple на протяжении многих лет использовала стратегию привязывания пользователей к своей экосистеме — в том числе, используя проприетарные разъемы вместо общепринятых. Так, вместо MicroUSB, а потом USB Type-C компания применяла сначала 30 pin разъем, а потом Lightning. Отказаться от последнего «яблочным» пришлось под давлением властей и антимонопольных органов Евросоюза — и подавляющее большинство пользователей, включая фанатов продукции Apple, оказались только рады переходу на действительно универсальный интерфейс вместо пригодного только для устройств одной компании.

Монополия App Store

Ситуация с магазинов приложений App Store во многом напоминает ситуацию с разъемом Lightning — если бы не давление законодателей и антимонопольщиков, компания из Купертино вряд ли отказалась бы от права «доить» разработчиков приложений крупными комиссиями и ограничивать пользователей в праве устанавливать софт из сторонних источников. Apple традиционно прикрывается лозунгами о безопасности, на самом деле переживая в первую очередь о своей прибыли. Как показывает практика Google и ОС Android, риски от возможности установки приложений из сторонних источников есть, но они невелики — если пользователь не обладает критическим мышлением и не соблюдает элементарные правила информационной безопасности, то мошенники в любом случае найдут способ его развести, не важно, какую экосистему и какие устройства он использует.

Нехватка оперативной памяти в MacBook Air

Даже в 2023-2024 годах базовая версия MacBook Air M3 предлагалась с 8 гигабайтами оперативной памяти — а ведь речь идет о ноутбуке стоимостью более 1600 долларов. Фраза вице-президента Apple по всемирному маркетингу продуктов Боба Борчерса о том, что «8 гигабайт памяти в MacBook, вероятно, аналогичны 16 гигабайтам в других системах» вызвала шквал комментариев в социальных сетях, в которых команду «яблочных» называли, например, крохоборами и лицемерами. Как показали проведенные каналом Max Tech эксперименты, разница в производительности между M3 с 8 ГБ и с 16 ГБ наблюдается практически в любых сценариях использования, причем иногда она просто огромна и достигает даже не десятков, а сотен процентов. К счастью, Apple все же признала ошибку и выпустила MacBook Air M4 уже с 16 гигабайтами памяти.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о многочисленных провалах корпорации Apple, которые, тем не менее, не помешали ее успеху. Пусть с запозданием, но в большинстве случаев компания признавала свои ошибки и исправляла их. А что вы думаете по поводу перечисленных в материале скандалов и о продукции «яблочных»? Предпочитаете iOS или Android? Пишите в комментариях!

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