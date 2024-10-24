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Подделки и брак на маркетплейсах – как не стать жертвой мошенников

Рассказываю об уловках недобросовестных продавцов на Ozon, Wildberries, AliExpress и других маркетплейсах
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, как не стать жертвой мошенников, приобретая цифровую технику на маркетплейсах. В первую очередь речь пойдет о смартфонах, планшетах и ноутбуков, но столкнуться с проблемами можно и при приобретении, например, компьютерных комплектующих. Впрочем, сам я в начале 2023 года приобрел на Ozon видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4090 в версии Palit GameRock OC, причем всего за 130 тысяч рублей. Как мне это удалось – тоже расскажу в статье. Но хватит предисловий, поехали!

Неадекватно низкие цены для заявленных характеристик 

Первый, и часто главный признак сомнительного предложения на маркетплейсах – это неадекватно заниженная цена для устройства с заявленными характеристиками. Проблема тут заключается в том, что далеко не все пользователи являются экспертами в цифровой технике и компьютерном железе, а потому не всегда способны отличить цену на грани разумного минимума от неадекватно низкой. Например, уже упомянутая мной покупка RTX 4090 за 130 тысяч. В начале 2023 года купить эту видеокарту по такой цене было реально. Были даже предложения за 126 тысяч, но по ним у меня не было такой уверенности, так что я решил немного переплатить. К тому же, там были просто GameRock версии, а не GameRock OC.

Накрученные отзывы

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Еще один признак вероятного мошенничества – это накрученные положительные отзывы. Огромное их количество за малый срок, например, 7000 за 2 недели. Но отзывы на маркетплейсах в принципе часто не особенно отражают реальность. И для того, чтобы получить какое-то представление о товаре, недостаточно взглянуть на соотношение положительных к отрицательным. Необходимо действительно читать отзывы, причем наибольшее внимание уделять как раз отрицательным. У подделки может быть несколько тысяч хороших отзывов и несколько десятков плохих, причем лишь в одном или нескольких из плохих будет описана реальная ситуация.

Сомнительные Noname-бренды 

Следующий признак – неизвестный или малоизвестный бренд. К сожалению, подделку под устройства бренда известного отличить по этому признаку не получится. Но если вы гуглите по названию устройства и не находите официального сайта бренда, то это повод насторожиться. Высока вероятность, что перед вами устройство с фейковыми техническими характеристиками, собранное в одном из китайских подвалов и крайне ненадежное. На Хабре как-то выкладывали разборку такого девайса, а конкретно – ноутбука. Так комплектующие там были приклеены на скотч – спасибо хоть, что армированный, а не обычный.

Бывшие в употреблении, поддельные или дефектные товары

Отдельно стоит поговорить на тему подделок. Если вы видите 30-50 продавцов, продающих, например, наушники не дешевле 10 тысяч рублей, и 1-2 продавцов, предлагающих их за 5-6 тысяч, высока вероятность, что вам пришлют подделку. Примечательно, что подделывать могут и дорогие, и дешевые товары. Про пауэрбанки, заполненные песком вместо дополнительных аккумуляторных батарей, писали уже неоднократно. Активно продают на маркетплейсах также бывшие в употреблении товары, ну и собранные из бывших в употреблении компонентов. Чаще всего этим промышляют китайцы на AliExpress и Ozon Global. Какие рекомендации тут можно дать? Сомневаетесь – не покупайте. И не ленитесь читать отзывы.

Как я перестраховывался при покупке RTX 4090 на Ozon

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В начале 2023 года я собирал себе производительный ПК для игр и работы с видео, и при выборе видеокарты остановился на флагманской RTX 4090. После чего стал искать, где ее можно взять подешевле. Мое внимание привлекли предложения на маркетплейсе Ozon, а в особенности – одно из них. Дело в том, что продавцом была указана компания «Ozon Казахстан». Конечно, я предположил, что это могут быть мошенники, выдающие себя за представителей маркетплейса, поэтому я написал в поддержку, скинул ссылку и спросил, действительно ли это Ozon. В поддержке подтвердили, что да. Я сохранил этот диалог и заказал видеокарту.

В ПВЗ упаковка пришла в заводской пленке. Вскрыв ее и проверив комплектацию, а также осмотрев устройство, я убедился, что это оригинал, и подтвердил получение. Карта работает уже больше полутора лет, проблем с ней не было. Покупку считаю очень удачной. Но вообще, приобретать дорогостоящие товары на маркетплейсах стоит только тем потребителям, которые уверены в своих знаниях, и в крайнем случае, если будут какие-то проблемы, готовы судиться. Хотя сейчас там порой приобретают даже автомобили.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, как с высокой долей вероятности распознать на маркетплейсах поддельные, дефектные или бывшие в употреблении устройства и компьютерные комплектующие. Разумеется, недобросовестные продавцы изобретают все новые и новые уловки, чтобы «впаривать» не слишком внимательным потребителям свои товары, поэтому стопроцентной гарантии защиты от жуликов быть не может. Напоследок хочу призвать всех читателей быть внимательными и не отключать критическое мышление при виде скидок и низких цен. А вы сталкивались с мошенничеством на маркетплейсах? Пишите в комментариях!

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смартфоны aliexpress ноутбуки планшеты комплектующие мошенники wildberries маркетплейсы ozon обман
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