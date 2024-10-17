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Собираем мощный ПК за 150 тысяч рублей для игр и стриминга

Рассказываю о производительной конфигурации, заточенной под гейминг и создание контента
[ ] для раздела Блоги
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Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, какую конфигурацию ПК для гейминга и стриминга можно собрать за 150 тысяч рублей в середине осени 2024 года. Отмечу, что в данный бюджет входит только системный блок – на приобретение монитора, гарнитуры, клавиатуры, мыши и микрофона стоит выделить еще 25-50 тысяч. Сборка за 100 тысяч будет рассмотрена позже, в рамках ежемесячной рубрики «Народный ПК». Но хватит предисловий, поехали!

Процессор: Intel Core i5-13600KF OEM 

Начнем, как обычно, с процессора – полагаю, одним из оптимальных вариантов в нашем бюджете будет модель Intel Core i5-13600KF, обладающая 6 производительными и 8 энергоэффективными ядрами. С учетом того, что компьютер будет использоваться не только для гейминга, но и для стриминга, такая ядерная формула смотрится перспективнее, чем, например, стандартные 8 P-ядер. Нет, конечно, если бы AMD Ryzen 7 7800X3D стоил тысяч 30, стоило бы взять его. Но по такой низкой цене он не предлагался и в те времена, когда не было дефицита.

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Если же говорить о Core i5-13600KF (и заодно о 14600KF, они практически не отличаются), то это очень хороший за свои деньги процессор, который подходит как для игр, так и для работы, и при этом не обладает столь неадекватным энергопотреблением и тепловыделением, как старшие Core i7 и Core i9. Проблема с нестабильной работой и деградацией также обошла его стороной. Хотелось бы, конечно, чтобы он стоил подешевле, но и при нынешней цене это выгодное приобретение.

Материнская плата: MSI PRO B760-P DDR4 II

В идеале для процессоров Intel с разблокированным множителем стоит покупать материнские платы на Z-чипсетах, поддерживающие ручной разгон. Но, если честно, от этого разгона уже давно мало толку – тепловыделение растет значительно больше, чем производительность. Так что можно обойтись и качественной платой на чипсете B760 – главное, чтобы подсистема питания справлялась с выбранным CPU, причем с запасом, и чтобы можно было установить хотя бы пару M.2 PCI-Express твердотельных накопителей. Хорошо подойдет, например, такая модель, как MSI PRO B760-P DDR4 II – стоит отметить, что это еще и ATX плата, а значит, собирать и обслуживать ПК будет удобнее, чем в случае использования Micro-ATX решений, у которых разъемы часто расположены очень близко друг к другу и перекрываются комплектующими. В принципе, вы можете и сэкономить несколько тысяч рублей, взяв более доступную МП, но учтите, что подсистема питания в случае 13600KF должна быть приличной, и защита ее от перегрева радиаторами – обязательна.

Кулер: Thermalright Peerless Assassin 120 SE

Кулер стоит взять с запасом по эффективности, тогда он будет работать на средних оборотах и без лишнего шума. В ценовой категории «до 3.5-4 тысяч рублей» есть отличный вариант за свои деньги – двухвентиляторный башенный охладитель с двухсекционным радиатором под названием Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Для Core i7-13700KF его возможностей не хватило бы, но для Core i5-13600KF хватит с лихвой – разница по тепловыделению между этими процессорами весьма велика. Можно взять и что-нибудь из ассортимента китайской компании ID-Cooling, например, FROZN A620 PRO SE или хорошо знакомую компьютерным энтузиастам модель SE-206-XT. Более того, возможно обойтись и одновентиляторной системой охлаждения с более компактным радиатором – но учтите, что TDP Core i5-13600KF в рабочих задачах может превышать 180 Вт. В играх тепловыделение процессора гораздо скромнее.

Оперативная память: 32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT)

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По оперативной памяти все просто — берем 32 гигабайта двумя планками по 16 гигабайт. На высокочастотные (6800+) модули DDR5 не хватит бюджета, да и материнская плата нужна соответствующая, так что обойдемся стандартом DDR4. Ориентироваться стоит на комплекты с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20 – это оптимальный выбор с точки зрения соотношения стоимости и характеристик. При этом продукции малоизвестных или неизвестных брендов настоятельно рекомендую избегать, как и приобретения памяти на AliExpress или других маркетплейсах. Очень уж легко наткнуться на брак или на поддельные модули, собранные на дефектных, бывших в употреблении или не соответствующих заявленным скоростным показателям чипах. Что же касается брендов, которым можно доверять, представленных на российском рынке, вот неполный список: G.Skill, Kingston, Patriot, XPG, ADATA, HP, Samsung, Crucial, Hynix, Micron, Silicon Power.

SSD: ADATA Legend 960 1 ТБ

Твердотельный накопитель стоит выбирать быстрый и с DRAM-буфером – первый SSD все-таки будет системным. В идеале стоило бы взять двухтерабайтник, но тогда придется экономить на видеокарте или других ключевых компонентах конфигурации, а это не вариант. Так что поначалу можно обойтись терабайтной моделью. Благо, материнская плата оснащена не одним, а двумя разъемами M.2 PCI-Express, что позволяет в будущем установить второй SSD – в том числе, двухтерабайтный или четырехтерабайтный. Но о втором SSD говорить рано – вернемся к первому. В качестве основного варианта я предлагаю рассмотреть ADATA Legend 960 – это относительно недорогой, но, при этом, надежный и быстрый PCI-Express 4.0 твердотельный накопитель с DRAM-буфером, лишенный каких-либо серьезных недостатков. Может, в бенчмарках он и уступает PCI-E 4.0 флагманам, но в практических сценариях использования разницы вы не заметите – для игрового или стримерского ПК модель обладает солидным запасом скорости.

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ 

Ключевой компонент нашей сборки – это, конечно, графический ускоритель. Видеокарты RTX 5000 Blackwell, вероятно, появятся на нашем рынке только в 2025 году, и поначалу наверняка будут стоить весьма дорого. Да и RTX 5070 может выйти спустя несколько месяцев после RTX 5090 и RTX 5080. Так что ждать новых моделей смысла нет – стоит закупаться сейчас. А сейчас оптимальным выбором в нашем бюджете однозначно выглядит такая модель, как GeForce RTX 4070 Super. Она обеспечивает комфортную частоту смены кадров на максимальных настройках не только в разрешении FullHD, но и в более тяжелом и ресурсоемком QuadHD. А там, где возможностей непосредственно GPU будет недостаточно, на помощь придет технология DLSS 3/Frame Generation, обеспечивающая бесплатную прибавку FPS без видимого невооруженным глазом ухудшения качества изображения. Стоит отметить, что RTX 4070 Super – это еще и далеко не самая горячая видеокарта по меркам 2024 года. Ее TGP составляет всего 220 Вт.

Блок питания: 750W DeepCool PK750D

Блок питания следует выбирать с запасом по мощности, чтобы он не был загружен на 90-100% даже если процессор и видеокарта работают на полную. Такой подход позволит избежать как спонтанных зависаний и перезагрузок, так и преждевременного выхода БП из строя. Думаю, с учетом запаса в 20-30% блока питания на честные 750 Вт, такого, как DeepCool PK750D, будет вполне достаточно. Среди преимуществ рассматриваемой модели – 750 Вт по линии 12В, наличие сертификата 80 Plus (пускай и бронзового), плоские черные кабели, а также тихий, но эффективный вентилятор. Также вы можете рассмотреть и решения других проверенных временем брендов, например, be Quiet, Chieftec или Zalman. На сверхвысокий КПД, отстегивающиеся кабели и настраиваемую ARGB-подсветку в данном ценовом сегменте рассчитывать не стоит, но качественных БП «без лишних наворотов» стоимостью 5-8 тысяч рублей на рынке хватает.

Корпус: Phanteks MagniumGear NEO Air Black  

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И последний компонент системного блока – корпус. Один из лучших вариантов за свои деньги в отечественной рознице – это Phanteks MagniumGear NEO Air. Иногда название бренда говорит само за себя, и это как раз такой случай. Кейс можно охарактеризовать как удобный, современный и продуманный как с инженерной, так и с дизайнерской точек зрения. В нем можно собирать и более производительные и горячие конфигурации, чем наша – в отличие от многих конкурирующих моделей, NEO Air поддерживает суперкулеры с радиаторами высотой до 170 мм. Да и в целом корпус достаточно просторный, собирать и обслуживать ПК удобно. Боковое же окно из закаленного стекла позволит любоваться подобранными комплектующими, а также оценивать степень их запыленности. По-умолчанию кейс оснащен двумя 120-миллиметровыми вентиляторами – к ним можно добавить еще три, но в нашем случае это необязательно. Хотя одну «вертушку» на выдув сзади можно и доустановить.

Подводим итоги

Итак, все компоненты ПК выбраны:

Процессор

Intel Core i5-13600KF OEM

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Материнская плата

MSI PRO B760-P DDR4 II

Система охлаждения

Thermalright Peerless Assassin 120 SE

Оперативная память

32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (PVS432G320C6K) (2x16Gb KIT)

SSD

ADATA Legend 960 1 ТБ

Видеокарта

NVIDIA GeForce RTX 4070 Super 12 ГБ

Блок питания 

750W DeepCool PK750D

Корпус

Phanteks MagniumGear NEO Air Black

Можно с уверенностью говорить о том, что получилась сбалансированная и производительная конфигурация без явных узких мест. Она подходит как для того, чтобы играть в требовательные AAA-проекты на максимальных настройках графики, так и для того, чтобы стримить и создавать контент. У сборки имеется некоторый запас мощности на будущее, также в нее можно установить дополнительный твердотельный накопитель и жесткие диски, если свободного места со временем начнет не хватать. А это, как показывает практика, случится скорее рано, чем поздно.

FAQ (Вопросы и ответы)

Почему выбран такой процессор, а не модель с полноценными 8 ядрами? Например, Ryzen 7 7700.

Потому что Core i5-13600K перегоняет не только Ryzen 7 7700, но и 7700X как в игровых, так и в рабочих сценариях использования.

На чем можно сэкономить без потери производительности в играх?

На материнской плате, блоке питания и корпусе. Но в разумных пределах.

А если бюджет больше 150 тысяч – в какие компоненты системы вложить дополнительные средства?

В видеокарту и процессор, а также систему охлаждения для него. Твердотельный накопитель желательно сразу купить двухтерабайтный.

Какой к сборке стоит взять монитор?

Тут есть два основных варианта – FullHD с диагональю около 24 дюймов или QuadHD с диагональю около 27 дюймов. В любом случае стоит смотреть в сторону IPS и VA матриц с высокой частотой обновления (165+ Гц) и низким временем отклика. Также обращайте внимание на отсутствие мерцания подсветки (Flicker-Free) и поддержку технологий адаптивной синхронизации. Официальной сертификации G-Sync Compatible у монитора может не быть, но при этом G-Sync будет работать. Изучайте обзоры и отзывы, чтобы узнать, заработает ли адаптивная синхронизация на конкретной модели монитора.

А какие на рынке есть микрофоны и гарнитуры – недорогие, но достаточно качественные для проведения стримов?

Выбор достаточно широкий. Проще всего зайти на каналы стримеров и блогеров на условном Twitch и посмотреть, какое они используют оборудование. Чаще всего такая информация присутствует в описании канала.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какую конфигурацию для гейминга и стриминга можно собрать за 150 тысяч рублей в середине осени 2024 года. Цены на рынке компьютерных комплектующих вроде бы на время стабилизировались, но надолго ли – неизвестно. Тем временем Центробанк планирует в очередной раз повышать ключевую ставку. А что вы думаете по поводу предложенной в статье сборки, а также текущих цен на железо в России? Пишите в комментариях!

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