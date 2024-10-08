Всем привет. С вами Zero, и сегодня я расскажу о том, почему я не слишком люблю электросамокаты и не пользуюсь ими, хотя и не имею ничего против людей, которые на них передвигаются, если они соблюдают ПДД и другие требования законодательства, а также в целом ездят предсказуем и безопасно для окружающих их пешеходов. Кстати, в моем городе в основном так и делают, хотя я видел и нарушителей, которые, например, ездили на одном электросамокате вдвоем. Но хватит предисловий, поехали!

Электросамокаты снижают уровень физической активности людей

Начну с первой и самой важной для меня причины. Для поддержания здоровья человеку требуется хотя бы минимальная физическая активность. Сам я из кардиотренировок предпочитаю ходьбу по 5-15 км и велотренажер по 50-100 минут несколько раз в неделю, а также стараюсь как можно чаще ходить по магазинам пешком, потому что работаю удаленно, и физических нагрузок, помимо тренировок, у меня мало. А их отсутствие значительно повышает риск возникновения различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые. Регулярные же физические нагрузки, напротив, подобные риски снижают, что доказано многочисленными двойными слепыми плацебо-контролируемыми исследованиями, а также их мета-анализами.

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Многие люди начинают гораздо меньше ходить пешком после приобретения автомобиля – например, вместо того, чтобы пройти 1-2 км до гипермаркета, они едут в него на авто, потому что это им удобнее и комфортнее. Чаще всего уровень физических нагрузок после покупки авто снижается, а режим питания не меняется, поэтому человек начинает набирать лишние килограммы, что в итоге приводит к ожирению. Но деньги на автомобиль есть не у всех, да и не всем он нужен. А электросамокаты в крупных городах уже стоят почти на каждой остановке и почти у каждого торгового центра. И из-за них люди будут меньше ходить пешком, тем самым вредя своему здоровью.

Электросамокаты травмоопасны и для пользователя, и для окружающих

Вторая причина – травмоопасность. Неровность, яма или выбоина может привести к падению, а падение – к серьезным травмам. Да, риск этого невелик. Но он есть. А еще пешеходы. Я стараюсь смотреть на ситуацию с разных сторон. И пешеходов, которые ходят по велодорожкам, занимая их и не спеша отойти, когда приближается велосипедист или электросамокатчик, я видел гораздо больше, чем велосипедистов или электросамокатчиков, нарушающих ПДД.

К тому же, электросамокаты почти бесшумны, а многие люди не смотрят по сторонам и затыкают уши наушниками. Вот едешь ты по своей велодорожке, соблюдаешь скорость, а пешеход, который повернут к тебе спиной, внезапно сделал шаг в сторону. И произошло столкновение. Доказывай потом, что ты не верблюд. Хорошо, если есть камеры или видеорегистратор. А если нет? А если пешеход не один, и его друзья готовы лжесвидетельствовать в суде в его пользу?

Электросамокаты – это дополнительные денежные затраты

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Третья причина на данном этапе не является особо значимой – аренда электросамокатов стоит сравнительно дешево. Но со временем она будет становиться дороже, а еще государство и сервисы будут вводить все больше штрафов за нарушения. Да и в целом – допустим, человек катается на электросамокате всего по 10 минут в день. Условно, работает он удаленно, а ездит 5 минут до магазина и 5 минут обратно, потому что не доверяет сборщикам заказов и предпочитает сам выбирать продукты – те же овощи, рыбу и мясо. Он арендует электросамокат по тарифу 7-10 рублей за минуту, в среднем 8.5 рублей. Умножаем 8.5 рублей на 10 минут, а потом на 30 дней. В месяц получается 2550 рублей, и это без штрафов. Не сказать, чтобы большая сумма, но и не копейки. По мне так лучше бесплатно пройтись пешком, тем самым дав необходимую нагрузку опорно-двигательному аппарату и сердечно-сосудистой системе.

Плюсы электросамокатов

При всех отмеченных недостатках электросамокатов, справедливо будет поговорить и об их преимуществах. Я выделю такие:

Дешевизна по сравнению с такси и отсутствие необходимости ожидания. Если ехать недалеко, а пешком по какой-то причине идти не вариант – почему бы и нет? Экологичность. Нет выхлопных газов. А что на электричество, производство и утилизацию батарей тоже нужны ресурсы – это вопрос десятый. Главное, что ЗДЕСЬ, у меня в городе будет более чистый воздух. Комфорт в жаркую погоду. В жару пешком желания ходить нет, лучше потренироваться дома со включенным кондиционером или в зале. Электросамокат может прийти на помощь. Возможность быстро добраться куда-то в часы автомобильных пробок. Незаменимость для курьеров. Благодаря электросамокатам доставка приедет быстрее.

Нужно ли запрещать электросамокаты

Напоследок подчеркну, что я ни в коем случае не призываю запрещать электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности. На самом деле, я считаю, что запретов в принципе должно быть минимальное количество – вместо них должно быть грамотное регулирование. И хорошо, что хотя бы в этом вопросе наши законодатели тоже считают так же. Постепенно появляются правила и ограничения для электросамокатчиков – примерно такие же, как и в других странах, где они распространены, вроде США, Китая, Японии, Южной Кореи, государств ЕС и не только. Ограничения скорости, необходимость наличия светоотражающих элементов, запрет на негабаритные грузы, которые могут травмировать проходящих мимо пешеходов – все это правильно.

Заключение

В сегодняшней статье я поделился своим мнением по поводу электросамокатов – у них есть как свои плюсы, так и свои минусы. Сам я точно не буду пользоваться таким средством передвижения на постоянной основе, но могу допустить, что буду использовать его в редких случаях. А что вы думаете по поводу электросамокатов и электросамокатчиков? Пишите в комментариях!

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