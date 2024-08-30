



Всем привет. С вами Zero, и это ежемесячная рубрика «Народный ПК». Сегодня я расскажу о том, какую игровую конфигурацию можно собрать в конце лета 2024 года за 60 тысяч рублей, чтобы играть в любые проекты в разрешении FullHD с комфортным FPS на высоких или даже максимальных настройках графики, хотя и без трассировки лучей. Собрать такую систему за 60 тысяч гораздо сложнее, чем за 80, и экономить придется буквально на каждом из компонентов, но задача по-прежнему решаема. Поехали!

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Основой для сборки послужит шестиядерный двенадцатипоточный процессор AMD Ryzen 5 3600. Конечно, в 2024 году он уже несколько устарел, но, с учетом бюджета и необходимости выбирать из CPU с как минимум шестью ядрами альтернатив у нас практически нет. Можно взять Ryzen 5 5500, но разницы в игровой производительности между двумя этими моделями практически нет. Что же касается поддержки четвертой версии интерфейса PCI-Express, ограничением в нашем случае будет даже не CPU, а материнская плата. Чтобы вложить максимум средств в видеокарту, придется чем-то жертвовать.

Что же касается непосредственно Ryzen 5 3600 – модель можно сравнить с такими решениями Intel, как Core i5-9400F и Core i5-10400F, хотя «десять тысяч четырехсотый» уже однозначно лучше как в игровых, так и в рабочих сценариях использования. Впрочем, недооценивать «три тысячи шестисотый» тоже не стоит – это полноценный десктопный шестиядерник с поддержкой мультипоточности, возможностей которого вполне достаточно для бюджетного геймерского ПК.

На материнской плате, как и на большинстве других комплектующих, придется сэкономить. Нам подойдет любая модель, основанная на чипсете AMD A520 и обладающая хотя бы одним разъемом M.2 PCI-Express для установки скоростного твердотельного накопителя. Хотелось бы, чтобы таких разъемов было хотя бы два, но с бюджетом в 60 тысяч рублей это, увы, непозволительная роскошь. В качестве варианта по-умолчанию, предложу одну из наиболее доступных материнских плат на своем чипсете: MSI A520M-A PRO.

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Но вы можете присмотреться и к другим решениям, главное, чтобы производитель был проверенный. ASRock, ASUS, GIGABYTE, MSI – да, китайские Noname-бренды — нет. Есть, конечно, любители сверхбюджетных конфигураций на китайских материнских платах и б.у. процессорах Intel Xeon, но с такими сборками, как правило, хватает проблем, часто трудноразрешимых или неразрешимых вовсе. Это вариант для энтузиастов, которые точно знают, что они покупают. Так что лучше выбрать платформу AM4, как наиболее доступную из массовых и актуальных.

Как и другие шестиядерники AMD, Ryzen 5 3600 – процессор по современным меркам далеко не самый горячий, поэтому для отвода тепла нам хватит недорогого воздушного башенного кулера с несколькими теплотрубками. Отличный вариант за свои деньги — ID-COOLING SE-214-XT BASIC. Вообще, китайский производитель радует как ассортиментом систем охлаждения, так и ценами, и, главное, соотношением стоимости и качества.

Решения ID-Cooling стоят во множестве игровых ПК по всему миру, и проблем с ними, как правило, не возникает, или возникает не больше, чем с продукцией других производителей вроде Be Quiet или DeepCool. Кстати, о продукции DeepCool. Gammaxx 400 V2 – тоже отличный кулер, который подходит для большинства актуальных шестиядерных процессоров.

В 2024 году игровой конфигурации ПК требуется 32 гигабайта оперативной памяти, причем набирать этот объем следует двумя планками – ради прибавки производительности от двухканального режима. Изначально предлагаю поставить одну планку, поскольку докупить вторую гораздо проще, чем, например, поменять видеокарту. Я скептически отношусь ко многим китайским производителям, но компания Netac уже доказала, что выпускает качественную оперативную память. Так что ради экономии можно взять один из предлагаемых ей модулей с частотой 3200 МГц и таймингами 16-18-18 или 16-20-20. Если же вы не доверяете бренду, то возьмите планку с такими же характеристиками от Kingston, Patriot, G.Skill, Crucial, Silicon Power или другого проверенного временем производителя.

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Твердотельный накопитель по-хорошему стоило бы сразу взять терабайтный, но, опять же, не позволяет ограниченный бюджет. В случае ПК дешевле 800-900 долларов экономить на всех комплектующих ради вложений в видеокарту — решение вполне оправданное. Так что для начала можно ограничиться полутерабайтным SSD, например, MSI SPATIUM M450, а в будущем поменять его на терабайтный или двухтерабайтный. Все-таки половины терабайта в 2024 году хватит очень ненадолго, поскольку многие актуальные игры весят по 100, 150, а то и 200 гигабайт.

MSI SPATIUM M450 – это недорогой SSD, основанный на контроллере Phison E19. Чипы используются весьма приличные – 176-слойные 3D TLC производства Micron. Такая связка обеспечивает хорошие для рассматриваемого ценового сегмента скоростные показатели. Хорошие, конечно, по меркам интерфейса PCI-Express 3.0 – четвертая версия здесь скорее для галочки. Но для бюджетного игрового ПК это не важно, да и вряд ли меньше, чем за 5 тысяч рублей можно найти что-то сильно лучше. Приятный бонус – пятилетняя гарантия.

Я уже подчеркивал, что мы экономим на большинстве комплектующих не просто так, а ради видеокарты. Именно она оказывает наибольшее влияние на производительность системы в играх. Поэтому очень желательно взять NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 7600. При равной цене я предпочел бы взять первую – она холоднее, энергоэффективнее, лучше справляется с трассировкой лучей и поддерживает технологии DLSS 3/Frame Generation. Но RX 7600 дешевле, и, с учетом ограниченного бюджета, это становится определяющим фактором.

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Тем более, «семь тысяч шестисотая» тоже позволяет комфортно играть в любые проекты в разрешении FullHD на высоких или даже максимальных настройках, хотя, конечно, без рейтрейсинга. Вообще, на мой взгляд, чтобы полноценно наслаждаться игрой света и тени, выкручивая настройки трассировки лучей на максимум, требуется видеокарта уровня RTX 4070 Super – даже для разрешения FullHD. Но это уже совсем другие цены — одна только RTX 4070 Super стоит дороже всей нашей сборки.

Всей конфигурации с большим запасом хватило бы 500-ваттного блока питания, но зачем брать 500-ваттную модель, если 600-ваттная, не уступающая и по остальным характеристикам, стоит примерно столько же? Zalman Wattbit II – это, конечно, не какой-то продвинутый БП с высоченным КПД, отстегивающимися кабелями, полупассивной системой охлаждения и настраиваемой подсветкой, но все это от него и не требуется. Главное – это честная мощность, приличные электрические характеристики, высокая надежность и низкий уровень шума. И с этим у решения проблем нет. Огорчает разве что разноцветный пучок проводов – например, у моделей DeepCool кабели черные и плоские, что смотрится более эстетично. А сейчас ведь почти у всех корпусов прозрачные боковые стенки из акрила или закаленного стекла.

Кстати, о корпусах. На шасси у нас остается около 3-4 тысяч рублей. И за такие деньги все еще можно взять что-то приличное, например, ACCORD 3407. Для своего сегмента это достаточно просторный и продвинутый кейс, оснащенный пылевыми фильтрами сверху и снизу, что же касается отсутствия предустановленных вентиляторов – просто сразу докупите одну 120-миллиметровую «вертушку» и поставьте ее на выдув на заднюю панель, рядом с процессорным кулером. Одного корпусного вентилятора для рассматриваемой сборки будет достаточно. Если все равно считаете, что этого мало – добавьте еще один спереди на вдув. Но лучше отложите эти деньги на второй модуль оперативной памяти и купите его побыстрее, поскольку 16 гигабайт в одноканальном режиме для игрового ПК – не комильфо.

Подводим итоги

Итак, все комплектующие выбраны:

Сборка вышла достаточно сбалансированная, и, для своей цены, достаточно производительная. Основные компоненты по сравнению с июльским вариантом не поменялись, но поменялись некоторые вспомогательные – например, SSD и корпус. С такой конфигурацией вы сможете комфортно играть в любые игры в разрешении FullHD – не только в нетребовательные онлайновые и сессионные киберспортивные проекты, но и в полноценные AAA-тайтлы уровня Cyberpunk 2077, хотя и без трассировки лучей. Но остальные настройки ставить на минимальные или низкие не придется: RX 7600 — это вполне приличная игровая видеокарта.

FAQ (Вопросы и ответы)

Какие комплектующие можно заменить на более доступные по цене без потери производительности в играх?

Практически никакие, на всем уже сэкономлено. Можно выгадать пару тысяч рублей, взяв еще более доступные кулер, SSD, блок питания и корпус, но это, пожалуй, максимум.

А что из железа заменить при покупке на более дорогое, если бюджет больше 60 тысяч?

Возьмите терабайтный твердотельный накопитель вместо полутерабайтного. Докупите вторую планку оперативной памяти. Если средства еще есть — можно купить Ryzen 5 5600 вместо 3600 и материнскую плату на чипсете AMD B550. Дальше – замена видеокарты на RTX 4060.

Подходит ли конфигурация для дальнейшего апгрейда?

За исключением добавления оперативной памяти и замены SSD – скорее, нет, чем да. Но это особенность почти всех бюджетных ПК.

Надолго ли хватит описанной в статье сборки?

Сложно сказать. Скорее всего, комфортно играть можно будет в течение нескольких лет – если, конечно, добавить оперативной памяти. Сначала на высоких-максимальных, а потом на средних и низких настройках графики. В разрешении FullHD, без трассировки лучей.

Какие есть прогнозы по ценам на комплектующие?

С высокой вероятностью в ближайшие месяц-два сильного удешевления или подорожания железа в России не будет. Центробанк планирует и дальше сдерживать инфляцию, хотя получается не очень. Но, по крайней мере, курс доллара не улетает за 100 рублей, как было некоторое время назад. Что же касается факторов, касающихся непосредственно рынка комплектующих, подорожать могут модули оперативной памяти, SSD и видеокарты – из-за дефицита чипов памяти, а также из-за ИИ-бума. Подешеветь могут процессоры и материнские платы – когда выйдут решения новых поколений. Но в целом я бы рассчитывал на то, что собрать ПК в ближайшие месяцы станет пусть незначительно, но дороже.

Заключение

В сегодняшней статье я рассказал о том, какой игровой компьютер можно собрать с нуля за 60 тысяч рублей в конце лета 2024 года. С учетом того, что 60 тысяч рублей – это на момент написания материала меньше 700 долларов, конфигурация вышла очень даже неплохая. С ней вы сможете комфортно играть в любые игры, включая требовательные AAA-проекты, причем часто даже на высоких или максимальных настройках, пусть и без трассировки лучей. А что вы думаете по поводу рассмотренной сборки? Что бы вы в ней поменяли? Пишите в комментариях!

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